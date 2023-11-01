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Saksamaa proxy

Usaldusväärsed staatilised Saksamaa IPv4 proxyd — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% tööaeg, piiramatu liiklus

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid asukohas Saksamaa ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu German proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Ma kasutan proxy töö jaoks, konkreetsemalt see on erinevate riikide IP-aadresside kasutamine tipptasemel Play Market'i rakenduste analüüsimiseks. Erinevate riikide puhverserverid töötavad katkestamata, ma saan märkida Kreeka ja Saksamaa aadressi. Hinnad on suhteliselt odavad, kvaliteet on hea. Pole olnud suurt viivitust.

Anton EfagulFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Mul on olnud kasutada FineProxy mitu kuud, ja see on kergesti üks parimaid proxy teenuseid ma olen näinud! Seos on stabiilne, kiire ja turvaline, mis muudab brausimise ja juurdepääsu geograafiliselt piiratud sisu sujuvaks. FineProxy pakub erinevaid IP-i ja nende vaheline vahetamine on kiire ja keerulisem. Nende klienditeenindus on vastuvõetav ja abiv, alati valmis mind aitama, kui mul on küsimus. Lisaks on hinnad uskumatult konkurentsivõimelised. Soovitan väga FineProxy't kõigile, kes vajavad usaldusväärseid ja tõhusad proxy'id!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on parim proxy teenus. väga kiire ühendused stabiilsus ja väga kõrge kiiruse, väga kõrge valiku proxy, ja ma armastasin rotatsiooni proxy kõige paremini krappimiseks ja teiste tööriistade sa pead seda proovida

ReKT JanDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missioonile, et hoida Internet vaba ja turvaline. Nende andmekeskuse võimalused on odavad ja pakuvad piiramatu bandiidi.

Nemanja DuricSaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David RhodesTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas andmekeskuse IP töötab Amazon.de-s või on vaja ISP proxyt?Tootelehtede, hindade ja

Tootelehtede, hindade ja arvustuste kraapimiseks sobivad andmekeskuse proxyd hästi. Amazon.de ei blokeeri andmekeskuse IP-vahemikke nii karmilt kui mõned sotsiaalmeediaplatvormid. ISP proxy'd on olulised: müüjakontode haldamisel või maksevoogude testimisel. Amazoni riskisüsteem hindab IP tüüpi koos seansikäitumisega ning ISP IP-d saavad seal vähem tähelepanu. Puhtalt andmete kogumiseks on andmekeskuse proxyd soodsamad.

PAngV tuleb foorumites pidevalt jutuks — kas minu IP mõjutab tõesti .de poodides näidatavaid hindu?Jah

Jah. PAngV (Preisangabenverordnung) kohustab Saksamaale suunatud poode näitama lõpphindu koos käibemaksu ja ühikuhinnaga. Kui pood tuvastab mitte-DE külastaja, võib see lülituda rahvusvahelisele poele — teised hinnad, teised tarnepiirkonnad, mõnikord erinev kaubavalik. Idealo ja võrdlusportaalid teevad sama. Saksamaa turu hinnaandmete kogumine ilma Saksamaa IP-ta? Numbrid ei kajasta seda, mida tegelikud ostjad näevad.

Kuidas toimivad nõusolekuküpsiste hüpikaknad ja robotitõrje .de saitidel?Peaaegu iga suurem

Peaaegu iga suurem .de sait kuvab enne sisu näitamist küpsiste nõusoleku hüpikakna. See on GDPR nõue ja Saksa regulaatorid jõustavad seda rangemalt kui enamik teisi. Peate nõusoleku andma ja küpsise salvestama — seejärel saatma selle küpsise iga päringuga kaasa, vastasel juhul ilmub hüpikaken uuesti. Kui sellest mööda saate, ootab ees robotitõrje: Akamai enamikul suurtel jaemüüjatel, Cloudflare paljudel teistel, Imperva finantssaitidel. Kontrollitakse sõrmejälge, TLS-i, ajastust, küpsiseid — mitte ainult IP-d. Hoidke Accept-Language: de-DE, ajavöönd Europe/Berlin ja lahendage nõusolekuküpsis enne kõike muud. Kui sait hakkab tagastama 429 vigu, pärite liiga kiiresti. Aeglustage — ärge vahetage IP-sid. Aadresside vahetamine kiirusepiirangu korral DACH piirkonnas teeb tuvastamise tavaliselt hullemaks, mitte paremaks.

Kas FineProxy Saksamaa IP-d töötavad ka Austria ja Šveitsi saitidel?Enamiku

Enamiku asjade puhul jah. Saksamaa, Austria ja Šveits (DACH) kasutavad sarnaseid seadistusi — samad CDN-id, sarnased robotitõrje konfiguratsioonid, kattuvad regulatsioonid. Saksamaa IP läbib geopiiranguid paljudel .at ja .ch saitidel probleemideta. Kus see ei tööta: saidid, mis nõuavad spetsiifiliselt Austria või Šveitsi IP-d, näiteks kohalikud pangaportaalid või riigiasutuste teenused.

Sofort, giropay, PayPal DE — kas maksemeetod kassas sõltub IP-aadressist?Sageli

Sageli küll. Saksamaa veebipoed näitavad Saksamaalt tulevatele külastajatele kohalikke maksevõimalusi. Kui tulete mitte-DE IP-lt, võidakse maksevormi kärpida ainult Visa/Mastercard ja võib-olla rahvusvahelise PayPal peale. Kui soovite testida, kuidas makseleht Saksa ostjale paistab, vajate stabiilset DE IP-d, et näha täisversiooni. Eraldi — EL-i PSD2 regulatsioon nõuab iga kaardimakse puhul kaheastmelist kinnitust — see pole proxy'ga seotud, pank kontrollib kõiki. Aga kui teie IP hüppab ostu ajal teise riiki, võib pank nõuda lisaks sellele täiendavat kinnitust.

Staatiline või roteeruv?Kui logite kontodesse

Kui logite kontodesse sisse, haldate ostukorve või jälgite midagi, mis nõuab sisselogituna püsimist — vajate kogu seansi jooksul sama IP-d. Veebileht eeldab järjepidevat ühendust ja aadressi vahetamine keset seanssi näeb kahtlane välja. Just selleks ongi staatilised IP-d mõeldud. Avalike andmete kogumiseks ilma sisselogimiseta — tootekataloogid, otsingutulemused, avalikud loendid — töötavad roteeruvad IP-d paremini. Iga päringuga uus aadress, väiksem tõenäosus kiirusepiirangutesse sattuda. Lihtsalt ärge kombineerige mõlemat lähenemist samas protsessis.

Mida FineProxy Saksamaa jaoks pakub?Kolm tüüpi

Kolm tüüpi. Andmekeskuse IPv4 — kiire ja soodne valik, sobib hästi jälgimiseks, API päringuteks ja sihtmärkideks, mis ei hooli IP tüübist. ISP IPv4 — need on registreeritud tavapäraste internetiteenuse pakkujate alla, seega saidid käsitlevad neid nagu koduseid ühendusi. Sobib sihtmärkideks, mis blokeerivad andmekeskuste vahemikke. Roteeruv Saksamaa IP-dega kogumis — uus IP igal päringul, arveldatakse API krediitide alusel, kui vajate mahtu. Kõik riigitasandi sihtimine (DE), linnade valikut ei ole. Staatilised paketid arvestatakse IP kohta piiramatult liiklusega, roteeruvad arvestatakse krediitide alusel.

Kas saan enne testida?Proksid 48 tunniks

Proksid 48 tunniks. Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Aktiivsed Saksamaa puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Saksamaa puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
26 võrgus·Kas vajate rohkem? →
141.98.153.86:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 t tagasi
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 t tagasi
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 p tagasi
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 t tagasi
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonüümsedSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 t tagasi
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 t tagasi
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 p tagasi
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 t tagasi
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 t tagasi
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 t tagasi
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 t tagasi
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 t tagasi
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 t tagasi
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 t tagasi
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 t tagasi
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 t tagasi
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonüümsedFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 t tagasi
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 t tagasi
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 t tagasi
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 t tagasi
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 t tagasi
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 t tagasi
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Juhend

Mida annab Saksa IP-aadress?

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Pange tähele: Allpool loetletud proksid ei ole meie premium-serveri proksid. See on avalik tasuta nimekiri kogutud avatud allikatest — sobib testimiseks või lihtsaks kasutuseks.

Proovige Amazon.de'st andmeid kraapida USA IP-ga ja esimene asi, mis silma jääb: hinnad on valed. Saksamaal kehtib PAngV — hinnaseadus, mis kohustab poode näitama Saksa külastajatele lõpphindu koos käibemaksuga ja ühikuhinda. Väljastpoolt riiki annab sama tooteleht teile rahvusvahelise hinnastiku, mõnikord hoopis teistsuguse poevaate. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — sama lugu. Kui jälgite Saksa e-kaubandust mitte-DE IP-ga, on numbrid algusest peale valed.

FineProxy'l on 20 000 Saksa IPv4 — andmekeskuse ja ISP omad. Saksa puhverserveri ligipääsu ostes saate kas staatilise IP-aadressi puhverserveri (fikseeritud kogu rendiperioodiks) või roteeruvad IP-d, mis vahetuvad igal päringul. Fikseeritud hind IP kohta, piiramatult liiklust, varjatud GB-tasusid ei ole.

Kõik töötab Frankfurdist, DE-CIX-i kõrval — ühe maailma suurima internetivahetuspunkti juures. Kõige jaoks, mis on suunatud Euroopale, on madalamat latentsust raske leida. Kiired Saksamaa (DE) puhverserveri ühendused ulatuvad kuni 500 Mbps-ni AMD Threadripper riistvaral.

Lisaks on regulatiivne kiht. GDPR on Saksamaal jaotatud BfDI (föderaalne) ja liidumaade regulaatorite vahel ning .de saidid suhtuvad sellesse tõsiselt. Peaaegu iga suur Saksa veebileht kasutab nõusolekuaknaid, mis blokeerivad sisu, kuni klõpsate läbi — teie kraapija peab TCF küpsisega hakkama saama, puhverserver viib teid lihtsalt ukseni. Samad mustrid kehtivad kogu DACH piirkonnas (Austria, Šveits), nii et Saksa IP täidab topeltülesannet.

Anti-bot .de saitidel on enamasti Akamai ja Cloudflare. Need kontrollivad enamat kui ainult IP-d: brauseri sõrmejälge, TLS versiooni, päringute ajastust, küpsiste käsitlemist. Puhas Saksa IP viib teid geokontrollist läbi, aga vajate siiski järjepidevaid päiseid (Accept-Language: de-DE, ajavöönd Europe/Berlin) ja inimlikku tempot. Saate päringupiirangu? Aeglustuge. IP-de roteerimine 429 vastuse peale DACH piirkonnas annab tavaliselt vastupidise tulemuse.

Lisaks hindade jälgimisele: Google.de reitingud muutuvad asukoha järgi, ARD Mediathek ja ZDF blokeerivad geograafiliselt mitte-Saksa liiklust, reklaamibörsi pakuvad DE külastajatele erinevaid kuvareklaamidele. Ilma kohaliku IP-ta ei näe te seda, mida Saksa kasutajad näevad.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — kõik kaasas. Autentimine IP valge nimekirja või sisselogimisnime/parooliga. Puhverserveri nimekirjade eksport REST API kaudu CSV, TXT, JSON formaadis — filtreerige protokolli järgi, automatiseerige päringuid. Iga IP on anonüümne: ei mingeid edastuspäiseid, individuaalne SSL sertifikaat.