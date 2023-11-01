FineProxy sisaldab piiramatut liiklust igas puhverserveri plaanis — andmekeskuse, ISP ja pühendatud proxy puhul. Puudub gigabaidipõhine arveldus, ribalaiuse mõõdikud ega automaatne kiiruse piiramine mingi nähtamatu lae ületamisel. Te rendite IP-aadresse kindla kuutasu eest ning nende kaudu liikuvaid andmeid ei loeta, ei piirata ega aeglustata. Kui otsite parimat piiramatut proxy plaani, on see eristus olulisem kui sõna „piiramatu

Mõistliku kasutuse lõks

Otsige “piiramatu proxy” ja peaaegu iga pakkuja tipptulemuste seas väidab, et pakub piiramatut ribalaiust. Lugege nende teenusetingimusi ja avaneb hoopis teine pilt.

Üks suur pakkuja piirab iga puhverserveri 100 GB-ga kuus — ületamisel suunatakse teid vaikselt ülekasutuse põhisele tasulisele arveldusele. Teine vähendab samaaegseid sessioone 100-lt 10-le, kui ületate arveldustsükli jooksul 50 GB liiklust. Kolmas rakendab progressiivseid latentsuskaristusi: 4 sekundit kunstlikku viivitust pärast esimest 5 GB üle pehme piiri, mis kasvab 13 sekundini pärast 500 GB. Mõned pakkujad langetavad kiiruse 300–400 Mbps-lt 100 Mbps-le pärast piiri ületamist ning võivad jätkuva “intensiivse” kasutuse korral kiirust kuni 5 Mbps-ni vähendada.

Nendel poliitikatel on nimed — mõistliku kasutuse poliitika, aktsepteeritava kasutuse poliitika, FUP. Muster on sama: „piiramatu

Kuidas FineProxy asju teisiti teeb

FineProxy ei jälgi teie liikluse tarbimist. Puudub mõõdik, mis loeks, mitu gigabaiti teie puhverserverite kaudu liigub. Puudub piir, kus kiirus langeb, sessioonid piiratakse või teid vaikselt mahupõhisele arveldusplaanile üle viiakse. Piiramatu andmemahuga proxy FineProxy-lt tähendab täpselt seda — andmelimiite ei ole, mahtu ei jälgita, intensiivse kasutuse eest ei karistata.

FineProxy'l on kaks infrastruktuuri parameetrit, mis on teenustingimustesse avalikult kirja pandud ja mille eesmärk on tagada ühtlane jõudlus kõigile jagatud võrgu klientidele:

Ribalaiuse jaotus teenuse kohta. Igal plaanil on maksimaalne ribalaiuse tase, mis põhineb teie IP-paketi suurusel ja on avaldatud teenusetingimustes. 300 IP-ga pakett saab kuni 100 Mbps koondribalaiust. 3000 IP-ga tõuseb ülempiir 500 Mbps-ni. 5000+ IP puhul on see 1,5 Gbps ja üle 25 000 IP-ga paketid saavad kuni 5 Gbps. Need on ribalaiuse ülempirid teenuse, mitte üksiku IP kohta — kogu teie pakett jagab seda mahtu. Ribalaiust kasvab koos paketi suurusega, sest suuremad paketid kasutavad proportsionaalselt rohkem serveriressursse. See ei ole piiramine.

Kiiruse jaoks puudub „aeglane režiim

Samaaegsete ühenduste limiidid teenuse kohta. Igal paketil on ka maksimaalne samaaegsete ühenduste arv, mis on avaldatud teenusetingimustes. 999 IP-ga pakett võimaldab kuni 1500 samaaegset ühendust. 1000–4999 IP puhul on see 3× IP-de arvust. 5000–14 999 IP puhul on see 2× ja üle 15 000 IP puhul 1×. Kui ületate limiidi ajutiselt, lülitub teenus lühikeseks aeglustatud režiimile (üks ühendus IP kohta) 5–60 minutiks sõltuvalt sagedusest ning naaseb seejärel automaatselt tavarežiimile. See hoiab ära olukorra, kus üks klient koormab serveriressursid teiste arvelt üle. Kui teie töövoog vajab tõepoolest rohkem ühendusi, saate osta lisavõimekust — tegemist on konfigureeritava infrastruktuuri parameetriga, mitte karistusega.

Pange tähele, mis mõlemast loendist puudub: igasugune mainimata gigabaitide tarbimise kohta. FineProxy piirangud puudutavad ribalaiuse kiirust ja ühenduste arvu — infrastruktuuri võimekust, mitte andmemahtu. Suruge kuu jooksul oma proxy'dest läbi 100 GB või 100 TB — tingimused ei muutu. Ülekulutasu puudub, järk-järgulist aeglustumist pole, meili teemal „Teid on märgistatud liigse kasutuse tõttu

Miks fikseeritud hind IP kohta muudab piiramatu liikluse reaalseks

Gigabaidi-põhine hinnastamine tekitab struuurse konflikti. Mida rohkem liiklust te genereerite, seda rohkem teenib teenusepakkuja — aga seda rohkem ribalaiust peab ta ka pakkuma. Mingil hetkel marginaal kaob ja nad hakkavad liiklust piirama. Kogu „ausa kasutuse poliitika

FineProxy küsib tasu IP kohta, mitte gigabaidi kohta. Majanduslik loogika on teistsugune: kui IP on serveris juba seadistatud, on iga lisagigabaidi piirkulu minimaalne. Andmekeskuse ribalaius FineProxy tegevusmahus (üle 100 000 oma IP, AMD EPYC serverid, 80 Gbps koondkanalid) maksab murdu sellest, mida GB-põhised pakkujad oma klientidelt küsivad. Puudub igasugune rahaline stiimul teid aeglustada.

See on ka põhjus, miks andmekeskuse ja ISP proxy-d sobivad tõeliselt piiramatu liiklusega pakettidega. Residentsed proxy-d suunavad liiklust läbi tarbijaseadmete, mille ribalaius on piiratud — teenusepakkujad ei suuda füüsiliselt pakkuda piiramatut läbilaskevõimet suuremahuliselt, mistõttu iga residentne “piiramatu” pakett sisaldab ausa kasutuse tingimusi. Andmekeskuse ja ISP proxy-d töötavad spetsiaalsel serveririistvaral ettevõtteklassi ühendusega. Võimsus on olemas. Küsimus on selles, kas teenusepakkuja annab selle teile edasi või piirab seda ausa kasutuse poliitikaga.

Millised ülesanded saavad kasu tõeliselt piiramatust liiklusest

Mahukad andmete kogumine. Tootekataloogid, otsingutulemused, kinnisvarakuulutused — ülesanded, mis genereerivad sadu gigabaite kuus. GB-põhise plaaniga kasvavad kulud ettearvamatult. FineProxy fikseeritud hinnaga plaanis jääb summa samaks, olenemata sellest, kas tõmbate 100 GB või 10 TB.

Pidev monitooring. Hindade jälgimine, reklaamide kontrollimine, SEO positsioonide monitooring — ööpäevaringsed toimingud, mis ei lõpeta kunagi liikluse genereerimist. GB-põhine hinnastamine muudab pideva monitooringu eelarveprobleemiks. Fikseeritud hind muudab selle prognoositavaks.

Meedia ja allalaadimised. Voogedastuse testid, suurte failide allalaadimine, sisu edastamise kontrollimine. Need ülesanded on oma olemuselt ribalaiuse-mahukad. Puhverserver, mis hakkab pärast 50 GB piirama, on nende jaoks kasutu.