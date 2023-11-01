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Piiramatu proxy

Andmekeskuse ja ISP puhverserverid ilma andmemahu piiranguteta: fikseeritud ribalaiuse tasemed kuni 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, ilma õiglase kasutuse piiranguteta.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage pakett piiramatu ribalaiusega.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 andmekeskuse puhverservereid piiramatu andmemahuga asukohas Euroopa
  • Ekspordi minu HTTP puhverserverite loendit JSON-ina
  • Uuenda the allowed IP minu puhverserveriteenust
  • Kontrolli minu service inactive or erroring IPs
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveripaketti
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Liiklust ei mõõdeta

Imeline teenindus. Väärtpaberid on saadaval vahetult pärast makset. Mul on palju intellektuaalomandi, mis muudab mu töö produktiivsemaks. Ma hindan ka hea kiirust ja piiramatut liiklust.

Diana DeeFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David RhodesTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Ma otsustasin proovida FineProxy enne ostmist ja registreerusin nende tasuta 60-minutilise proovi jaoks. Pean ütlema, et olin meeldivasti üllatunud! Seadmine oli koheselt, ühenduse kiirus on suurepärane ja kõik toimib uskumatult sujuvalt. See on imeline, et nad lasevad teil proxyde põhjalikult proovida enne täielikku plaani ostmist. Ma kindlasti ostan oma projektide paketti. See teenus ületas minu ootusi.

NickDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Usaldusväärne ja kiire proxy-pakkuja, kellel on suurepärane tööaeg, tugev turvalisus ja laiaulatuslik IP. Suurepärane klienditeenindus ja lihtne seadmine muudavad selle ideaalseks krappimiseks, anonüümsuseks

AspasSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Aktiivsed kontod

Ma olen seda 5+ aastat kasutanud ja see on suurepärane proxy, et töötada andmete krappimise/sotsiaalvõrkude ja teiste automaatide projektidega - kiirelt pöörlevad IP-d, peaaegu kõik proxy ei ole blokeeritud nagu teiste teenusepakkujate jne. ka klienditeenindus on üsna hea.

synk.pitNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma töötasin FineProxyga mitu kuud. Proxy'id on head. Olen juba pikka aega ostnud sotsiaalvõrgustikku. Kui on küsimusi, tuleb vastus väga kiiresti. tingimused on väga paindlikud, võite alati läbirääkimisi teha. Üldiselt on mulje kõige positiivsem. Soovitan väga.

Oleg BarFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas FineProxy jälgib, kui palju liiklust ma kasutan?Ei

Ei. FineProxy ei jälgi teenusepõhist andmemahu tarbimist. Puudub ribalaiuse mõõdik, igakuine gigabaitide piirang ja mehhanism, mis vähendaks kiirust või sessioonide arvu kasutatud andmemahu põhjal. Liiklus on tõeliselt piiramatu. FineProxy avaldab küll ribalaiuse tasemed teenuse suuruse kohta ning samaaegsete ühenduste limiidid — need on infrastruktuuri parameetrid, mitte kasutuspõhised piirangud.

Mis juhtub, kui ma ületan samaaegsete ühenduste limiidi?Teenus lülitub ajutiselt

Teenus lülitub ajutiselt aeglasesse režiimi — üks ühendus IP kohta — 5 kuni 60 minutiks, olenevalt sellest, kui sageli limiiti viimase 24 tunni jooksul ületati. Perioodi lõppedes taastub tavapärane töö automaatselt. Kui teie töövoog vajab pidevalt rohkem ühendusi, saate oma paketile osta täiendavat samaaegsete ühenduste mahtu.

Mille poolest see erineb mõistliku kasutuse poliitikast?Teiste pakkujate õiglase

Teiste pakkujate õiglase kasutuse poliitikad rakendavad karistusi tarbitud andmemahu põhjal — piiratud kiirused, vähendatud seansid või lisatasud pärast piirmäära ületamist. FineProxy ribalaiuse tasemed ja ühenduslimiidid on fikseeritud paketi ostmise päevast ja ei muutu liiklusmahu alusel. Seisundit „õiglase kasutuse ületamine

Milline puhverserveri tüüp sobib piiramatuks kasutuseks kõige paremini?Andmekeskuse proxy'd

Andmekeskuse proxy'd pakuvad kõrgeimat ribalaiuse taset ja kõige ühtlasemat piiramatut kasutuskogemust, kuna töötavad spetsiaalsel serveririistavaral ettevõttetasemeliste ühendustega. FineProxy ISP proxy'd sisaldavad samuti piiramatut liiklust samal infrastruktuuril. Teiste pakkujate residentsed proxy'd on tüüp, millel on kõige tõenäolisemalt varjatud õiglase kasutuse piirangud — need sõltuvad tarbijataseme ühendustest, mis ei suuda piiramatul koormusel püsivalt töötada.

Kas ma saan ribalaiuse taset uuendada ilma lisaIP-sid ostmata?Ribalaiuse tase on

Ribalaiuse tase on seotud teie IP-paketi suurusega — suuremad paketid saavad kõrgema ribalaiuse ülempiiri. Kõrgemale tasemele liikumiseks suurendage oma IP-de arvu. Samaaegsete ühenduste jaoks saate osta lisaühendusi ilma IP-de arvu muutmata.

Juhend

Mida „piiramatu

4 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

FineProxy sisaldab piiramatut liiklust igas puhverserveri plaanis — andmekeskuse, ISP ja pühendatud proxy puhul. Puudub gigabaidipõhine arveldus, ribalaiuse mõõdikud ega automaatne kiiruse piiramine mingi nähtamatu lae ületamisel. Te rendite IP-aadresse kindla kuutasu eest ning nende kaudu liikuvaid andmeid ei loeta, ei piirata ega aeglustata. Kui otsite parimat piiramatut proxy plaani, on see eristus olulisem kui sõna „piiramatu

Mõistliku kasutuse lõks

Otsige “piiramatu proxy” ja peaaegu iga pakkuja tipptulemuste seas väidab, et pakub piiramatut ribalaiust. Lugege nende teenusetingimusi ja avaneb hoopis teine pilt.

Üks suur pakkuja piirab iga puhverserveri 100 GB-ga kuus — ületamisel suunatakse teid vaikselt ülekasutuse põhisele tasulisele arveldusele. Teine vähendab samaaegseid sessioone 100-lt 10-le, kui ületate arveldustsükli jooksul 50 GB liiklust. Kolmas rakendab progressiivseid latentsuskaristusi: 4 sekundit kunstlikku viivitust pärast esimest 5 GB üle pehme piiri, mis kasvab 13 sekundini pärast 500 GB. Mõned pakkujad langetavad kiiruse 300–400 Mbps-lt 100 Mbps-le pärast piiri ületamist ning võivad jätkuva “intensiivse” kasutuse korral kiirust kuni 5 Mbps-ni vähendada.

Nendel poliitikatel on nimed — mõistliku kasutuse poliitika, aktsepteeritava kasutuse poliitika, FUP. Muster on sama: „piiramatu

Kuidas FineProxy asju teisiti teeb

FineProxy ei jälgi teie liikluse tarbimist. Puudub mõõdik, mis loeks, mitu gigabaiti teie puhverserverite kaudu liigub. Puudub piir, kus kiirus langeb, sessioonid piiratakse või teid vaikselt mahupõhisele arveldusplaanile üle viiakse. Piiramatu andmemahuga proxy FineProxy-lt tähendab täpselt seda — andmelimiite ei ole, mahtu ei jälgita, intensiivse kasutuse eest ei karistata.

FineProxy'l on kaks infrastruktuuri parameetrit, mis on teenustingimustesse avalikult kirja pandud ja mille eesmärk on tagada ühtlane jõudlus kõigile jagatud võrgu klientidele:

Ribalaiuse jaotus teenuse kohta. Igal plaanil on maksimaalne ribalaiuse tase, mis põhineb teie IP-paketi suurusel ja on avaldatud teenusetingimustes. 300 IP-ga pakett saab kuni 100 Mbps koondribalaiust. 3000 IP-ga tõuseb ülempiir 500 Mbps-ni. 5000+ IP puhul on see 1,5 Gbps ja üle 25 000 IP-ga paketid saavad kuni 5 Gbps. Need on ribalaiuse ülempirid teenuse, mitte üksiku IP kohta — kogu teie pakett jagab seda mahtu. Ribalaiust kasvab koos paketi suurusega, sest suuremad paketid kasutavad proportsionaalselt rohkem serveriressursse. See ei ole piiramine.

Kiiruse jaoks puudub „aeglane režiim

Samaaegsete ühenduste limiidid teenuse kohta. Igal paketil on ka maksimaalne samaaegsete ühenduste arv, mis on avaldatud teenusetingimustes. 999 IP-ga pakett võimaldab kuni 1500 samaaegset ühendust. 1000–4999 IP puhul on see 3× IP-de arvust. 5000–14 999 IP puhul on see 2× ja üle 15 000 IP puhul 1×. Kui ületate limiidi ajutiselt, lülitub teenus lühikeseks aeglustatud režiimile (üks ühendus IP kohta) 5–60 minutiks sõltuvalt sagedusest ning naaseb seejärel automaatselt tavarežiimile. See hoiab ära olukorra, kus üks klient koormab serveriressursid teiste arvelt üle. Kui teie töövoog vajab tõepoolest rohkem ühendusi, saate osta lisavõimekust — tegemist on konfigureeritava infrastruktuuri parameetriga, mitte karistusega.

Pange tähele, mis mõlemast loendist puudub: igasugune mainimata gigabaitide tarbimise kohta. FineProxy piirangud puudutavad ribalaiuse kiirust ja ühenduste arvu — infrastruktuuri võimekust, mitte andmemahtu. Suruge kuu jooksul oma proxy'dest läbi 100 GB või 100 TB — tingimused ei muutu. Ülekulutasu puudub, järk-järgulist aeglustumist pole, meili teemal „Teid on märgistatud liigse kasutuse tõttu

Miks fikseeritud hind IP kohta muudab piiramatu liikluse reaalseks

Gigabaidi-põhine hinnastamine tekitab struuurse konflikti. Mida rohkem liiklust te genereerite, seda rohkem teenib teenusepakkuja — aga seda rohkem ribalaiust peab ta ka pakkuma. Mingil hetkel marginaal kaob ja nad hakkavad liiklust piirama. Kogu „ausa kasutuse poliitika

FineProxy küsib tasu IP kohta, mitte gigabaidi kohta. Majanduslik loogika on teistsugune: kui IP on serveris juba seadistatud, on iga lisagigabaidi piirkulu minimaalne. Andmekeskuse ribalaius FineProxy tegevusmahus (üle 100 000 oma IP, AMD EPYC serverid, 80 Gbps koondkanalid) maksab murdu sellest, mida GB-põhised pakkujad oma klientidelt küsivad. Puudub igasugune rahaline stiimul teid aeglustada.

See on ka põhjus, miks andmekeskuse ja ISP proxy-d sobivad tõeliselt piiramatu liiklusega pakettidega. Residentsed proxy-d suunavad liiklust läbi tarbijaseadmete, mille ribalaius on piiratud — teenusepakkujad ei suuda füüsiliselt pakkuda piiramatut läbilaskevõimet suuremahuliselt, mistõttu iga residentne “piiramatu” pakett sisaldab ausa kasutuse tingimusi. Andmekeskuse ja ISP proxy-d töötavad spetsiaalsel serveririistvaral ettevõtteklassi ühendusega. Võimsus on olemas. Küsimus on selles, kas teenusepakkuja annab selle teile edasi või piirab seda ausa kasutuse poliitikaga.

Millised ülesanded saavad kasu tõeliselt piiramatust liiklusest

Mahukad andmete kogumine. Tootekataloogid, otsingutulemused, kinnisvarakuulutused — ülesanded, mis genereerivad sadu gigabaite kuus. GB-põhise plaaniga kasvavad kulud ettearvamatult. FineProxy fikseeritud hinnaga plaanis jääb summa samaks, olenemata sellest, kas tõmbate 100 GB või 10 TB.

Pidev monitooring. Hindade jälgimine, reklaamide kontrollimine, SEO positsioonide monitooring — ööpäevaringsed toimingud, mis ei lõpeta kunagi liikluse genereerimist. GB-põhine hinnastamine muudab pideva monitooringu eelarveprobleemiks. Fikseeritud hind muudab selle prognoositavaks.

Meedia ja allalaadimised. Voogedastuse testid, suurte failide allalaadimine, sisu edastamise kontrollimine. Need ülesanded on oma olemuselt ribalaiuse-mahukad. Puhverserver, mis hakkab pärast 50 GB piirama, on nende jaoks kasutu.

Mitme konto haldamine. Iga konto vajab oma IP-aadressi ja iga IP genereerib pidevalt liiklust. Korrutage see sadade või tuhandete kontodega ja GB-põhised kulud muutuvad ülemääraseks. IP-põhine hinnastamine piiramatu liiklusega skaleerub lineaarselt kontode arvuga, mitte andmemahuga.