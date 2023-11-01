FineProxy’s soodsad proxy-serverid maksavad fikseeritud kuutasu IP-aadressi kohta — piiramatu liiklus, ilma GB-põhiste tasudeta, ilma ribalaiuse piiranguteta. Iga aadress toetab HTTP-d, HTTPS-i oma SSL-sertifikaadiga ning SOCKS5-te — kõik ühe hinnaga. See ongi summa, mille tegelikult tasute. Enamik teenusepakkujaid, kes reklaamivad “soodsaid” proxy’sid, esitavad tegeliku hinna alles siis, kui olete neid juba kasutama hakanud.

Gigabaidipõhine lõks

Levinuim hinnastamismudel küsib tasu gigabaidi kohta. Hinnaga 5–10 $/GB tundub väike test taskukohane. Lükake läbi 50 GB — 400 $. Skaleerige 500 GB-ni — 4000 $. Jõudke terabaidini ja maksate kuus rohkem kui terve pühendatud serveripargiga.

Andmekeskuse proksid ei peaks nii toimima. Ribalaiuse tegelik kulu pakkujale on sentides. Gigabaidipõhine hinnastamine on marginaalimäng, mitte tegelike infrastruktuurikulude peegeldus. Kui ostate soodsat proksiteenust GB-põhise arveldusega, kaob „soodne

FineProxy arvestab tasu IP aadressi kohta kuus. Liiklus on igas paketis piiramatu. Kas lasete proxy kaudu läbi 10 GB või 10 TB — arve jääb samaks. Kõige jaoks, mis nõuab tõsist mahtu — veebikraapimine, monitooring, reklaamide verifitseerimine — see on vahe prognoositava eelarve ja üllatusarve vahel.

Mis teeb proxy tegelikult odavaks

Kellele kuuluvad IP-aadressid. Edasimüüjad ostavad aadressid ülemise taseme pakkujatelt ja lisavad 2–5-kordse juurdehindluse. Otsepakkuja kehtestab oma hinna ise. FineProxy-le kuulub üle 100 000 IPv4-aadressi mitme ASN-i lõikes. Ilma vahendajata, ilma juurdehindluseta kellegi teise riistvarale.

Kuidas liiklust arvestatakse. GB-põhiselt vs piiramatult. Reaalse töökoormuse juures võidab piiramatut variant 10–50-kordselt. Soodsaimate proxy-teenuste pakkujate hindu võrreldes arvutage alati kulu TEIE eeldatava liiklusmahu järgi, mitte maandumislehe sissejuhatava hinna järgi.

Mis kuulub hinna sisse. Mõned pakkujad küsivad lisatasu SOCKS5, HTTPS või API juurdepääsu eest. FineProxy sisaldab igas proxy's HTTP, HTTPS (individuaalse SSL-sertifikaadiga iga IP kohta) ja SOCKS5 tuge. Saate osta odavat SOCKS5 proxy juurdepääsu ilma lisatasuta võrreldes HTTP-ga – sama aadress, sama hind, vahetage protokolli.

See “odav”, mis läheb kallimaks

Tasuta proxy nimekirjad ja ülisoodsad pakkujad (1–2 $/kuu “piiramatu” kõige eest) tähendavad peaaegu alati: edasimüüdud IP-d, mis on suurematel platvormidel juba läbi põlenud, null kvaliteedikontrolli, võimalik andmete pealtkuulamine. Logige tasuta proxy kaudu kontodesse sisse ja keegi võib teises otsas teie sisselogimisandmeid salvestada.

Parim soodne puhverserveri teenus pole see, kus number lehel on kõige väiksem — vaid see, kus IP-kohane hind püsib madal JA IP-aadressid tegelikult toimivad teie sihtkohas. Puhtad aadressid, korralik alamvõrkude mitmekesisus, SLA-ga tagatud 99,9% tööaeg, teie tööriistadega ühilduvad protokollid.

Jagatud, dedikeeritud või mõlemad

FineProxy pakub mõlemat. Jagatud puhverserverid on soodne proxy valik — iga IP on jagatud maksimaalselt 3–5 kasutaja vahel, liiklus on siiski piiramatu. Need sobivad suurepäraselt avalikeks ülesanneteks: toodete loendite kogumine, otsingitulemuste jälgimine, avalikult kättesaadavate andmete kogumine, kus sisselogimist pole vaja. Soodsaim privaatne proxy valik on dedikeeritud — üks kasutaja IP kohta, puhas ajalugu, aadress kuulub ainult teile kogu rendiperioodiks. Valige dedikeeritud proxy, kui teie töövoog hõlmab kontode autoriseerimist, sessioonitundlikke toiminguid või platvorme, mis märgistavad mitme kasutaja vahel jagatud IP-sid. Mõlemad tüübid toetavad samu protokolle ja sama piiramatu liikluse poliitikat.