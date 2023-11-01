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Soodne proxy

Fikseeritud hinnaga IPv4 puhverserverid: HTTP/HTTPS/SOCKS5 kaasas, piiramatu liiklus, jagatud või dedikeeritud — alates 0,07 $ IP/kuu, GB-põhist arveldust pole.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma soodsaim puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 andmekeskuse IP-sid koos fikseeritud IP-põhist hinda ja piiramatu liiklusega
  • Ekspordi minu taskukohaseid puhverserverite loendeid JSON-ina
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu cheap puhverserveriteenust
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu taskukohaseid puhverserveriteenuseid
  • Värskenda minu static puhverserverite loendit when the next free swap is saadaval
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Liiklust ei mõõdeta

Imeline teenindus. Väärtpaberid on saadaval vahetult pärast makset. Mul on palju intellektuaalomandi, mis muudab mu töö produktiivsemaks. Ma hindan ka hea kiirust ja piiramatut liiklust.

Diana DeeFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma ei leia paremat teenust kui see, eriti residentide piiramatu osas, ma arvasin, et see hakkab olema madala kvaliteediga kui ma seda kasutan, aga kuradi kogu selle aja jooksul, mida ma olen kasutanud, see jäi üle 99%, see on nagu suurepärane olla. Õnn ja ma loodan, et see jääb samaks.

ZainDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Minimaalne tellimus

Suurepärased puhverserverid, mis töötavad nagu kellavärk. Olen neid kasutanud aasta, kasutan neid pidevalt ja ostan korraga 1 000.

IvanTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Vajasin andmeuuringuteks usaldusväärset roteeruvate puhverserverite lahendust ja see täitis ootused. 100 IP-aadressi, kõik puhtad ja kiiresti reageerivad. Klienditugi vastas minu seadistamist puudutavatele küsimustele tunni jooksul. Pikendan teenust kõhklemata.

IgorSaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Mul on olnud kasutada FineProxy mitu kuud, ja see on kergesti üks parimaid proxy teenuseid ma olen näinud! Seos on stabiilne, kiire ja turvaline, mis muudab brausimise ja juurdepääsu geograafiliselt piiratud sisu sujuvaks. FineProxy pakub erinevaid IP-i ja nende vaheline vahetamine on kiire ja keerulisem. Nende klienditeenindus on vastuvõetav ja abiv, alati valmis mind aitama, kui mul on küsimus. Lisaks on hinnad uskumatult konkurentsivõimelised. Soovitan väga FineProxy't kõigile, kes vajavad usaldusväärseid ja tõhusad proxy'id!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
GB-põhine või fikseeritud hind — kumb on tegelikult soodsam?Fikseeritud hind

Fikseeritud hind võidab igal reaalsel koormusel. 100 GB kuus (kerge andmekogumine) maksab $5/GB pakkuja juures $500. FineProxy IP-põhine hinnastamine koos piiramatu liiklusega maksab sama ülesande eest vaid murdosa sellest. GB-põhine hinnastamine on mõistlik vaid alla 5 GB kuus — ja sellise mahu juures pole proksisid tõenäoliselt üldse vaja.

Kas odavad proksid on turvalised?Usaldusväärsete pakkujate puhul

Usaldusväärsete pakkujate puhul — jah. Oht tuleneb tasuta nimekirjadest ja tundmatutest teenustest, mis võivad teie liiklust pealt kuulata. FineProxy pakub HTTPS-i individuaalse SSL-sertifikaadiga iga IP kohta — liiklus teie ja proksi vahel on krüpteeritud isegi siis, kui sihtleht kasutab tavalist HTTP-d. Teie andmed jäävad privaatseks.

Mis on soodsaim valik suuremahuliseks andmekogumiseks?Jagatud andmekeskuste proxyd

Jagatud andmekeskuste proxyd piiramatut liiklusega. Sadu või tuhandeid IP-aadresse fikseeritud hinnaga IP kohta, ilma liikluspiiranguteta. FineProxy hulgipakettidega langeb IP hind suurte mahtude juures veelgi. Rohkem IP-sid × fikseeritud hind × piiramatut ribalaiust = madalaim kulu päringu kohta andmekeskuste proxydel.

Kas SOCKS5 maksab rohkem kui HTTP?Mitte

Mitte siin. Iga FineProxy proksi toetab HTTP-d, HTTPS-i ja SOCKS5-e sama hinnaga. Soodsad SOCKS5 prokside pakkujad küsivad sageli protokolli eest lisatasu — meie mitte. Sama aadress, sama pordivahemik, valige oma protokoll.

Tasuta proksid — kas tasub proovida?Prokside tööpõhimõtete õppimiseks

Prokside tööpõhimõtete õppimiseks — võib-olla. Kõige jaoks, mis hõlmab päris kontosid, päris andmeid või päris raha — ei. Tasuta

Juhend

Miks kleebise hind pole see, mida tegelikult maksate

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

FineProxy’s soodsad proxy-serverid maksavad fikseeritud kuutasu IP-aadressi kohta — piiramatu liiklus, ilma GB-põhiste tasudeta, ilma ribalaiuse piiranguteta. Iga aadress toetab HTTP-d, HTTPS-i oma SSL-sertifikaadiga ning SOCKS5-te — kõik ühe hinnaga. See ongi summa, mille tegelikult tasute. Enamik teenusepakkujaid, kes reklaamivad “soodsaid” proxy’sid, esitavad tegeliku hinna alles siis, kui olete neid juba kasutama hakanud.

Gigabaidipõhine lõks

Levinuim hinnastamismudel küsib tasu gigabaidi kohta. Hinnaga 5–10 $/GB tundub väike test taskukohane. Lükake läbi 50 GB — 400 $. Skaleerige 500 GB-ni — 4000 $. Jõudke terabaidini ja maksate kuus rohkem kui terve pühendatud serveripargiga.

Andmekeskuse proksid ei peaks nii toimima. Ribalaiuse tegelik kulu pakkujale on sentides. Gigabaidipõhine hinnastamine on marginaalimäng, mitte tegelike infrastruktuurikulude peegeldus. Kui ostate soodsat proksiteenust GB-põhise arveldusega, kaob „soodne

FineProxy arvestab tasu IP aadressi kohta kuus. Liiklus on igas paketis piiramatu. Kas lasete proxy kaudu läbi 10 GB või 10 TB — arve jääb samaks. Kõige jaoks, mis nõuab tõsist mahtu — veebikraapimine, monitooring, reklaamide verifitseerimine — see on vahe prognoositava eelarve ja üllatusarve vahel.

Mis teeb proxy tegelikult odavaks

Kellele kuuluvad IP-aadressid. Edasimüüjad ostavad aadressid ülemise taseme pakkujatelt ja lisavad 2–5-kordse juurdehindluse. Otsepakkuja kehtestab oma hinna ise. FineProxy-le kuulub üle 100 000 IPv4-aadressi mitme ASN-i lõikes. Ilma vahendajata, ilma juurdehindluseta kellegi teise riistvarale.

Kuidas liiklust arvestatakse. GB-põhiselt vs piiramatult. Reaalse töökoormuse juures võidab piiramatut variant 10–50-kordselt. Soodsaimate proxy-teenuste pakkujate hindu võrreldes arvutage alati kulu TEIE eeldatava liiklusmahu järgi, mitte maandumislehe sissejuhatava hinna järgi.

Mis kuulub hinna sisse. Mõned pakkujad küsivad lisatasu SOCKS5, HTTPS või API juurdepääsu eest. FineProxy sisaldab igas proxy's HTTP, HTTPS (individuaalse SSL-sertifikaadiga iga IP kohta) ja SOCKS5 tuge. Saate osta odavat SOCKS5 proxy juurdepääsu ilma lisatasuta võrreldes HTTP-ga – sama aadress, sama hind, vahetage protokolli.

See “odav”, mis läheb kallimaks

Tasuta proxy nimekirjad ja ülisoodsad pakkujad (1–2 $/kuu “piiramatu” kõige eest) tähendavad peaaegu alati: edasimüüdud IP-d, mis on suurematel platvormidel juba läbi põlenud, null kvaliteedikontrolli, võimalik andmete pealtkuulamine. Logige tasuta proxy kaudu kontodesse sisse ja keegi võib teises otsas teie sisselogimisandmeid salvestada.

Parim soodne puhverserveri teenus pole see, kus number lehel on kõige väiksem — vaid see, kus IP-kohane hind püsib madal JA IP-aadressid tegelikult toimivad teie sihtkohas. Puhtad aadressid, korralik alamvõrkude mitmekesisus, SLA-ga tagatud 99,9% tööaeg, teie tööriistadega ühilduvad protokollid.

Jagatud, dedikeeritud või mõlemad

FineProxy pakub mõlemat. Jagatud puhverserverid on soodne proxy valik — iga IP on jagatud maksimaalselt 3–5 kasutaja vahel, liiklus on siiski piiramatu. Need sobivad suurepäraselt avalikeks ülesanneteks: toodete loendite kogumine, otsingitulemuste jälgimine, avalikult kättesaadavate andmete kogumine, kus sisselogimist pole vaja. Soodsaim privaatne proxy valik on dedikeeritud — üks kasutaja IP kohta, puhas ajalugu, aadress kuulub ainult teile kogu rendiperioodiks. Valige dedikeeritud proxy, kui teie töövoog hõlmab kontode autoriseerimist, sessioonitundlikke toiminguid või platvorme, mis märgistavad mitme kasutaja vahel jagatud IP-sid. Mõlemad tüübid toetavad samu protokolle ja sama piiramatu liikluse poliitikat.

Kas soovite teenust oma töökoormusega proovida? Seadistage ja tasuge Proksid 48 tunniks ning käivitage seejärel ülal kirjeldatud võrdlustestid oma ülesannetega.