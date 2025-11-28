Integratsioonijuhend
Linuxi proxy seaded
Seadistage oma proxy kiiresti ja lihtsalt.
Kuidas seadistada proxy't Linuxis
Kasutajaliidese välimus sõltub teie konkreetsest Linuxi distributsioonist, kuid enamik GNOME töölaudu näevad üsna sarnased välja. Siin on näide Fedora Linuxist (GNOME/KDE).
Avage võrguseaded
Klõpsake paremas ülanurgas → Klõpsake seadete ikoonil (hammasratas) Minge vahe
Seadistage süsteemne puhverserver
Lülitage sisse võrguproksi lüliti Valige käsitsi seadistamine Sisestage oma IP-aadress ja port
GNOME sisseehitatud proksi seaded ei toeta usaldusväärselt SOCKS5 kasutajanime/parooli autentimist, seega on turvalisem suunata liiklus läbi kohaliku proksikihi. Levinud lahendus on redsocks, mis suudab TCP-ühendused läbipaistvalt ümber suunata SOCKS5 kaugproksile koos nõuetekohase autentimisega.
Täpsem seadistamine Redsocksi abil
Kui soovite kasutada SOCKS5 proksit kasutajanime ja parooliga autentimisega, saate selle seadistada Redsocksi kaudu kogu süsteemi hõlmava proksina.
Installige Redsocks
Avage terminal (tavaliselt ctrl-alt-t) Sisestage: sudo dnf install redsocks (vajalik on sudo parool)
dnf kasutatakse Fedora, RHEL ja CentOS Streami puhul. Teiste populaarsete distributsioonide jaoks: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Seadista proxy
Ava redsocks-i konfiguratsioonifail: sudo nano /etc/redsocks.conf Vajuta Alt + \ et liikuda faili algusesse, seejärel vajutage korduvalt Ctrl + K kuni kõik on eemaldatud Kleepige õige konfiguratsioon (toodud allpool) ja täitke see oma aktiivse proxy-teenuse autentimisandmetega (mitte teie konto parooliga). Oma teenused leiate siin Vajuta Ctrl + X, seejärel Y, seejärel Sisene salvestamiseks Käivitage terminalis: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Seadistage nftables
kleepige terminali: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Kleepige õige tabel (loetletud allpool) terminalis: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X ja Y salvestamiseks Käivitage terminalis: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Seadistage DNS over TCP
Avage fail: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Kleepige: [main] dns=none Avage fail: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Kleepige: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Käivitage terminalis: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Linuxi proxy seaded jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Linuxi proxy seaded puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Linuxi proxy seaded ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.