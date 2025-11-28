Kuidas seadistada proxy't Linuxis

Step 4

Seadista proxy

Ava redsocks-i konfiguratsioonifail: sudo nano /etc/redsocks.conf Vajuta Alt + \ et liikuda faili algusesse, seejärel vajutage korduvalt Ctrl + K kuni kõik on eemaldatud Kleepige õige konfiguratsioon (toodud allpool) ja täitke see oma aktiivse proxy-teenuse autentimisandmetega (mitte teie konto parooliga). Oma teenused leiate siin Vajuta Ctrl + X, seejärel Y, seejärel Sisene salvestamiseks Käivitage terminalis: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks