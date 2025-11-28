Linux üzerinde proxy nasıl kurulur

Kullanıcı arayüzünün görünümü, kullandığınız Linux dağıtımına göre değişiklik gösterebilir; ancak çoğu GNOME masaüstü birbirine oldukça benzerdir. Burada Fedora Linux (GNOME/KDE) üzerinde gösterilmektedir.

Step 1 Ağ ayarlarını açın Sağ üst köşeye tıklayın → Ayarlar simgesine (dişli çark) tıklayın Ağ sekmesine gidin → Proxy ayarlarına gidin Click the image to view it in full size.

Step 2 Sistem Proxy'sini Yapılandırın Ağ Proxy'si anahtarını etkinleştirin Manuel yapılandırmayı seçin IP adresinizi ve port numaranızı girin Click the image to view it in full size.

GNOME'un yerleşik proxy ayarları, SOCKS5 kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulamasını güvenilir şekilde desteklemez; bu nedenle daha güvenli yaklaşım, trafiği yerel bir proxy katmanı üzerinden yönlendirmektir. Bu konuda yaygın olarak kullanılan çözüm, TCP bağlantılarını kimlik doğrulamalı uzak bir SOCKS5 proxy'ye şeffaf biçimde yönlendirebilen redsocks aracıdır.

Redsocks ile Gelişmiş Kurulum

Kullanıcı adı ve şifre doğrulamalı bir SOCKS5 proxy kullanmak istiyorsanız, bunu Redsocks aracılığıyla sistem genelinde proxy olarak yapılandırabilirsiniz.

Step 3 redsocks kurulumu Terminal'i açın (genellikle ctrl-alt-t) Girin: sudo dnf install redsocks (sudo şifresi gereklidir) Click the image to view it in full size.

dnf Fedora, RHEL ve CentOS Stream üzerinde kullanılır. diğer popüler dağıtımlar için: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks alpine: sudo apk add redsocks

Step 4 Proxy Yapılandır redsocks yapılandırma dosyasını açın: sudo nano /etc/redsocks.conf Basın Alt + \ dosyanın başına atlamak için, ardından basılı tutmaya devam edin ctrl + k tümü kaldırılana kadar doğru yapılandırmayı yapıştırın (aşağıda listelenmiştir) ve aktif proxy hizmetinizdeki kimlik bilgileriyle doldurun (hesap şifreniz değil). hizmetlerinizi şuradan bulabilirsiniz burada Basın Ctrl + X, daha sonra Y, daha sonra Giriş kaydetmek için Terminalde çalıştırın: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks Click the image to view it in full size.

shell base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }

Step 5 nftables yapılandırması terminale yapıştırın: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft İlgili tabloyu yapıştırın (aşağıda listelenmiştir) terminalde: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft kaydetmek için ctrl x ve ardından y tuşlarına basın Terminalde çalıştırın: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables Click the image to view it in full size.

shell table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }