Entegrasyon rehberi
Linux proxy ayarları
i hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın.
Linux üzerinde proxy nasıl kurulur
Kullanıcı arayüzünün görünümü, kullandığınız Linux dağıtımına göre değişiklik gösterebilir; ancak çoğu GNOME masaüstü birbirine oldukça benzerdir. Burada Fedora Linux (GNOME/KDE) üzerinde gösterilmektedir.
Ağ ayarlarını açın
Sağ üst köşeye tıklayın → Ayarlar simgesine (dişli çark) tıklayın Ağ sekmesine gidin → Proxy ayarlarına gidin
Sistem Proxy'sini Yapılandırın
Ağ Proxy'si anahtarını etkinleştirin Manuel yapılandırmayı seçin IP adresinizi ve port numaranızı girin
GNOME'un yerleşik proxy ayarları, SOCKS5 kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulamasını güvenilir şekilde desteklemez; bu nedenle daha güvenli yaklaşım, trafiği yerel bir proxy katmanı üzerinden yönlendirmektir. Bu konuda yaygın olarak kullanılan çözüm, TCP bağlantılarını kimlik doğrulamalı uzak bir SOCKS5 proxy'ye şeffaf biçimde yönlendirebilen redsocks aracıdır.
Redsocks ile Gelişmiş Kurulum
Kullanıcı adı ve şifre doğrulamalı bir SOCKS5 proxy kullanmak istiyorsanız, bunu Redsocks aracılığıyla sistem genelinde proxy olarak yapılandırabilirsiniz.
redsocks kurulumu
Terminal'i açın (genellikle ctrl-alt-t) Girin: sudo dnf install redsocks (sudo şifresi gereklidir)
dnf Fedora, RHEL ve CentOS Stream üzerinde kullanılır. diğer popüler dağıtımlar için: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks alpine: sudo apk add redsocks
Proxy Yapılandır
redsocks yapılandırma dosyasını açın: sudo nano /etc/redsocks.conf Basın Alt + \ dosyanın başına atlamak için, ardından basılı tutmaya devam edin ctrl + k tümü kaldırılana kadar doğru yapılandırmayı yapıştırın (aşağıda listelenmiştir) ve aktif proxy hizmetinizdeki kimlik bilgileriyle doldurun (hesap şifreniz değil). hizmetlerinizi şuradan bulabilirsiniz burada Basın Ctrl + X, daha sonra Y, daha sonra Giriş kaydetmek için Terminalde çalıştırın: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
nftables yapılandırması
terminale yapıştırın: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft İlgili tabloyu yapıştırın (aşağıda listelenmiştir) terminalde: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft kaydetmek için ctrl x ve ardından y tuşlarına basın Terminalde çalıştırın: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
DNS over TCP yapılandırması
dosyayı açın: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Yapıştırın: [main] dns=none dosyayı açın: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Yapıştırın: [resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Terminalde çalıştırın: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Linux proxy ayarları için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
Linux proxy ayarları proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
Linux proxy ayarları proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.