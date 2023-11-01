YouTube Proxy

Evet. FineProxy sunucuları 500 Mbit/s'ye kadar hız destekleyerek 4K, UHD ve HDR içerikler için akıcı oynatma sağlar. Veri merkezi altyapısı ve özel bant genişliği hız kısıtlamasını önler; böylece YouTube oturumlarınız yoğun trafik dönemlerinde bile tutarlı kalır. Bu çözüm aynı zamanda YouTube Shorts ve diğer kısa formatlı içeriklerin engelini kaldırmak için güvenilir bir proxy olarak da çalışır.