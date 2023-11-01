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YouTube Proxy

YouTube için veri merkezi proxy'leri: 500 MBit/sn’ye kadar hız, HTTP/https& socks5, statik İp'lerin, FoxyProxy, selenium ve tubeBudy ile tam uyyumludur.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

YouTube proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Kararlı YouTube oynatma için tek bir özel ABD IP'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Birkaç aydır kişisel kullanım için proxy satın alıyorum. Herkesten memnunum. Sunucu kesinti ve donma olmadan gayet iyi çalışıyor ve fiyatı oldukça uygun.

George WeathersFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org’dan çok memnunum. Hizmetleri güvenilir, hızlı ve mükemmel proxy çözümleri sunuyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve rekabetçi fiyatlandırması onu en iyi seçeneklerden biri yapıyor.

JakubDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Hesap çalıştırma

Çalışma süresi: Bağlantı kesintisi olmadan 3–7 gün boyunca kararlı kalan mükemmel proxy’ler Hız: TikTok, Gmail ve kripto cüzdanlarına giriş yapmak için yeterince hızlı Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ve hatta UDP Küresel kapsam: ABD, Almanya, Fransa, Japonya ve daha fazlası

esta bazaarSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Proxy’yi 2 ay kullandım ve tamamen memnunum; IP’ler temiz, engellenmiyor ve destek iyi. Aynı anda birden fazla hesabı yönetmek için son derece uygun!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Ucuz fiyat. Bozuk proxy oranı <10%. Çok sayıda coğrafi konum ve alt ağ. Kararlı bağlantı, statik IP’ler ve her hafta ücretsiz havuz değişimi.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz

W3sazzadProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
YouTube engelini proxy'lerinizle kaldırabilir miyim?Evet

Evet, tarayıcınızı bir FineProxy sunucusu kullanacak şekilde yapılandırarak YouTube'un engelini kaldırabilirsiniz. Chrome ve Firefox için FoxyProxy veya ZeroOmega gibi uzantıları kullanmanızı öneriyoruz — bu uzantılar proxy profilleri arasında hızlı geçiş yapmanıza olanak tanır. Proxy etkinleştirildikten sonra YouTube, herhangi bir ekstra yapılandırmaya gerek kalmadan seçilen bölgenin IP adresi üzerinden yüklenir.

VPN veya web tabanlı proxy siteleri yerine neden proxy kullanmalıyım?Daha yüksek hız

VPN'lere veya tarayıcı tabanlı proxy sitelerine kıyasla proxy'lerin bağlantı hızı en yüksek düzeydedir. proxy'leri cihazınız ile YouTube’un sunucuları arasında tünel yükü olmadan doğrudan bir bağlantı kurar. kurulum biraz daha fazla zaman alsa da YouTube videolarını kararlı bir oynatma ve tam video kalitesiyle, tamponlama sorunları yaşamadan izleyebilirsiniz.

proxy'lerinizi kullanarak YouTube'da 4K veya UHD videolar izleyebilir miyim?Evet

Evet. FineProxy sunucuları 500 Mbit/s'ye kadar hız destekleyerek 4K, UHD ve HDR içerikler için akıcı oynatma sağlar. Veri merkezi altyapısı ve özel bant genişliği hız kısıtlamasını önler; böylece YouTube oturumlarınız yoğun trafik dönemlerinde bile tutarlı kalır. Bu çözüm aynı zamanda YouTube Shorts ve diğer kısa formatlı içeriklerin engelini kaldırmak için güvenilir bir proxy olarak da çalışır.

Bu proxy'ler YouTube otomasyon araçlarıyla çalışır mı?Evet

Evet, FineProxy popüler YouTube otomasyonu ve analitik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. İçe aktarılan proxy listeleri, indirme URL'leri veya doğrudan API entegrasyonu aracılığıyla bağlantı kurabilirsiniz. Her proxy, hem HTTP/HTTPS hem de SOCKS5 protokollerini destekleyerek tüm önemli yazılım çözümleriyle uyumluluk sağlar.

Proxy'lerle birden fazla YouTube hesabı kullanabilir miyim?Statik IP kullanın

Evet, kullanabilirsiniz. En iyi kararlılık ve oturum tutarlılığı için hesap başına bir statik proxy kullanmanızı öneriyoruz. Bu kurulum, oturumlar arası çakışmaları önler ve hesap güvenilirliğini zaman içinde korumanıza yardımcı olur. Dönen proxy'ler toplu veri toplama veya görüntüleme simülasyonları için kullanılabilir ancak oturum açılmış hesaplarda tercih edilmez.

ABD dışından YouTube TV'ye erişebilir miyim?ABD IP kullanın

Evet. ABD tabanlı bir proxy ile YouTube TV engelini kaldırabilir ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulan canlı TV kanallarına, spor yayınlarına ve isteğe bağlı içeriklere erişebilirsiniz. Tutarlı oturum kararlılığı için statik IP kullanın.

FineProxy proxy'lerini akıllı TV ile kullanabilir miyim?Evet

uygulardır. akıllı TV'niz manuel network yapılandırmasını (proxy IP ve port) destekliyorsa, trafiğini doğrudan bir FineProxy sunucusu üzerinden yönlendirebilirsiniz. alternatif olarak, proxy'yi router düzeyinde yapılandırarak akıllı TV'leri, streaming cihazlarını ve oyun konsollarını dahil olmak üzere, tüm cihazlarınızın trafiğini yönlendirebilirsiniz. Bu sayede tarayıcı uzantılarını desteklemeyen cihazlarda da YouTube engelini kaldırabilirsiniz.

Rehber

YouTube Proxy: Engel Kaldırma ve Kesintisiz İzleme İçin Pratik Rehber

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

YouTube, kabul edilebilir kullanım politikalarını uygulamak, bant genişliğini azaltmak veya mevzuat gereksinimlerini karşılamak amacıyla iş yeri ağlarında, kolej ve üniversitelerde ve devlet kurumlarında yaygın olarak kısıtlanmaktadır. Bazı bölgelerde ISP'ler yasal yükümlülükler nedeniyle ülke düzeyinde kısıtlamalar uygular. Sonuç, YouTube'a ve CDN'lerine yönelik taleplerin kısmen ya da tamamen engellenmesidir. YouTube videolarının engelini güvenilir şekilde nasıl kaldırabileceğinizi anlamak, trafiğiniz için öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir yol gerektirir.

YouTube proxy engelini kaldırmanın pratik yolları

1. VPN

VPN, tüm cihaz trafiğini şifreler ve uzak bir sunucu üzerinden yönlendirir. Artıları: tek tıkla başlatma, uygulama bazlı kurulum gerektirmez, coğrafi kısıtlamalarda yardımcı olur. Eksiler: ekstra tünelleme yükü genellikle hızı düşürür; kurumsal güvenlik araçlarıyla çakışabilir; VPN uç noktaları sıkça engellenir.

2. Web proxy siteleri

YouTube'u kendi çerçeveleri içinde yükleyen tarayıcı sayfaları. Artıları: kurulum gerektirmez. Eksiler: yavaş ve dengesiz video, sınırlı özellikler (giriş, çalma listeleri) ve ciddi gizlilik endişeleri — trafik, reklam veya komut dosyası ekleyebilen bilinmeyen bir aracı üzerinden akar.

3. üçüncü taraf „engel kaldırıcı

hızlı engel atlatma vaat eden çeşitli uygulama ve uzantılar. Artıları: minimum kurulum. Eksiler: en az güvenli — opak operatörler, belirsiz şifreleme, veri toplama riskleri, yük altında sık kesintiler.

4. Özel proxy satın alma (kararlı YouTube kullanımı için önerilir)

proxy, yalnızca seçili uygulama trafiğini (örneğin tarayıcınızı) kontrollü bir IP üzerinden yönlendirir. YouTube trafiğini proxy üzerinden yönlendirmek size en yüksek pratik hızı, hassas kapsam belirlemeyi (yalnızca YouTube), öngörülebilir yönlendirmeyi, tarayıcılarla ve manuel ag ayarlarını destekleyen akıllı TV'lerle uYumluluğu, otomasyonu ve analitiği; esnek bölge seçimini sunar. Eksiler: ilk kurulum yalnızca bir dakika sürer — IP/port bilgilerini ve kimlik bilgilerini (kullanılıyorsa) girin.

4K/UHD oynatma ve tutarlı bit hızı için özel proxy'ler genellikle VPN'leri, web proxy'lerini ve "engel kaldırma" uygulamalarını performans açısından geride bırakır. FineProxy, yoğun video iş akışları için en gelişmiş veri merkezi altyapısını sunar.

bir dizüstü bilgisayarda oturan ve bir kalkan ve bir onay işareti tutan bir adam

YouTube'u proxy üzerinden nasıl kurarsınız

YouTube alan adlarına proxy atamak için FoxyProxy veya ZeroOmega gibi uzantıları kullanın. Proxy'ler ip:port veya user:pass@ip:port biçiminde kullanılabilir; listeleri TXT/CSV/JSON formatında ya da API aracılığıyla dışa aktarabilirsiniz. Akıllı TV'niz manuel bağlantı yapılandırmasını destekliyorsa (veya yönlendiriciniz giden trafik yönlendirmesini destekliyorsa), TV trafiğini de bir proxy üzerinden yönlendirebilirsiniz.

4K, UHD ve yüksek yük

FineProxy sunucuları 500 Mbit/s'ye kadar hız destekler — YouTube canlı yayınları, 4K/UHD ve HDR içerikler için hızlı yüksek performanslı proxy. Takılmalar yaşıyorsanız yerel Wi-Fi/LAN bağlantınızı kontrol edin, proxy kuralının yalnızca YouTube alan adlarını hedeflediğinden emin olun ve CDN yol değişikliklerini önlemek için tutarlı bir statik IP kullanın.

YouTube Erişimi İçin Neden FineProxy'yi Seçmelisiniz?

Veri merkezi proxy'lerimiz, YouTube görüntülemeleri, otomasyon ve veri toplama işlemleri için en güvenli proxy çözümüdür.

  • 🚀 Düşük gecikmeli sunucular sorunsuz video yüklemesi için
  • 🛡️ Kayıt yok, hız kısıtlaması yok, kısıtlama yok
  • 🌍 Küresel IP kapsamı, ABD, Almanya, Rusya ve daha fazlası dahil — farklı ülkelere erişim sağlamak için YouTube proxy'sini kullanın
  • 🔒 YouTube engelini tamamen kaldıran proxy ile SSL (şifreli) desteği sayesinde güvenli bağlantı
  • 🔄 Yeni statik IP'ler — istikrarlı ve bloke olma olasılığı daha düşük
  • ⚙️ YouTube otomasyon araçlarıyla çalışır gibi TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 7/24 gerçek destek — yardım etmek için buradayız

Yalnızca ABD'ye özel veya çok konumlu YouTube proxy'lerine mi ihtiyacınız var? Biz sizin için buradayız — sadece sorun ([email protected])

Bu size fazla geliyorsa

engellenme ihtimali daha düşük alternatifleri değerlendirin:

  • Vimeo yüksek kaliteli yaratıcı/profesyonel içerik için.
  • Dailymotion geniş bir genel kütüphane için.
  • BitChute / rumble politika alternatifi platformlar olarak.
  • Khan Academy, Coursera, edX akademik içerik için.