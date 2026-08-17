Ek hizmetler

Güncelleme: 17 Ağustos 2026 Yazdırın

FineProxy, standart proxy paketlerinin yanı sıra standart dışı teknik gereksinimleri olan müşteriler için bir dizi isteğe bağlı hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler arasında özel IP listesi derleme, üçüncü taraf veritabanları kullanılarak GEO optimizasyonu, belirli kaynaklara erişim doğrulama ve genişletilmiş bağlantı limitleri bulunur.

Bu liste kapsamlı değildir — talep üzerine diğer özelleştirmelere de açığız.

Her türlü ilave hizmet, aşağıdaki kanal aracılığıyla talep edilebilir: destek talebi sistemi kişisel hesabınızda.

İşletmenize özel, tamamen kişiselleştirilmiş ve kurumsal düzeyde bir çözüm arayan bir şirket müşterisiyseniz, firmanızın ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ticari ve kurumsal proxy çözümleri de sunuyoruz: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. proxy paketi optimizasyonu (özel IP listesi) — $100 (tek seferlik)#

müşterinin gereksinimlerine göre proxy listeleriyle yapılan her türlü manuel/özel çalışma hizmeti.

En yaygın kullanım senaryoları: müşteri 2–3–5 paket satın alır, bazı IP’leri çakışır ve her hizmette tamamen benzersiz listelere ihtiyaç duyar. En sık karşılaşılan bir diğer durum: müşteri daha önce bazı proxy’leri kullanmıştır ve yeni hizmetinde görünmemesi gereken IP listesini bize gönderir.

dahil olanlar:

İki veya daha fazla satın alınan paket arasındaki tekrarlayan IP’lerin kaldırılması

her paket için tamamen bağımsız IP listeleri hazırlanarak çakışmaların önlenmesi

İstemcinin belirttiği belirli IP’lerin hariç tutulması (örneğin, daha önce kullandıkları IP’ler)

müşterinin kurallarına uyan özel IP listesinin tek seferlik nihai teslimatı

İçermez:

Müşteri proxy listesini değiştirdikten veya yeniledikten sonra yeniden optimizasyon

her ay düzenli/sürekli ayarlamalar

Gelecekteki siparişler için herhangi bir garanti (her yeni sipariş ayrı bir hizmettir)

2. özel coğrafi konum veritabanıyla GEO optimizasyonu — $100 (tek seferlik)#

Bu hizmet, müşterinin standart FineProxy coğrafi veritabanından farklı olarak kendi GEO veritabanına dayalı IP seçimi istediği durumlarda kullanılır.

Proxy havuzumuzu müşterinin coğrafi veritabanıyla karşılaştırıyor ve yalnızca istenen ülke veya ülke listesiyle eşleşen IP’leri seçiyoruz. Bu aynı zamanda karma bir GEO paketi de olabilir; örneğin tek bir hizmet kapsamında ABD’den 700 IP ve Avrupa’dan 300 IP gibi.

dahil olanlar:

IP havuzumuzun müşterinin coğrafi veritabanında tam kontrolü

IP’lerin tek bir hedef: günlük için seçilmesi

Birden fazla hedef ülke için IP seçimi

Karışık GEO paketlerinin oluşturulması (örneğin, A ülkesinden N IP + B ülkesinden M IP)

İçermez:

İstemcinin coğrafi veritabanında teslimat sonrası süregelen doğrulama

İstemci tarafında yapılan güncellemeler sonrası otomatik yeniden kontrol

Her türlü gelecekteki yeniden sıralama işlemi (bu yeni bir ödemeli talep olacaktır)

3. belirli bir web sitesi veya kaynak için IP seçimi — $60 (tek seferlik)#

İstemci bir web sitesi veya belirli bir sayfa sağlar. IP’lerin bu siteye erişimini kontrol eden checker’larımızı çalıştırırız. İstemci için sonuçlara göre bir liste hazırlarız.

dahil olanlar:

İlgili siteye/sayfaya erişim için tek seferlik otomatik kontrol

Test sırasında ilgili siteyi başarılı şekilde açan IP’lerin seçilmesi

İstemci için hazırlanmış filtrelenmiş IP listesinin teslimi

İçermez:

Bu sitenin uzun vadeli uptime izlemesi

Site koruma yöntemlerini değiştirdikten veya bazı IP’leri engelledikten sonra yeniden kontrol

İleride erişimin değişmeden kalacağını garanti etmez

4. paket bölme — $80 (tek seferlik)#

mevcut bir proxy paketinin birkaç parçaya bölünmesi.

dahil olanlar:

var olan bir paketin 2, 3, 5 veya 10 parçaya bölünmesi

Liste/hizmet bölme ve ayrı olarak sunma ile ilgili teknik çalışmalar

Her parçanın minimum boyutunun, sitede mevcut olan en küçük paketten düşük olmaması koşuluyla

İçermez:

müşterinin daha sonra farklı bir bölme şeması istemesi durumunda yapılacak yeniden dengeleme veya yeniden gruplama

Paketlerin birleştirilmesi veya diğer tarife planlarına dönüştürülmesi

1–4 numaralı hizmetler için önemli kurallar#

Dört hizmetin tamamı özel IP derlemelerdir.

Standart «proxy listesi yenileme» seçeneği bu proxy’ler için geçerli değildir.

müşteri panelde proxy listesini yeniler veya değiştirirse özel yapılandırma kaybolur.

Her işlem için tek seferlik bir ödemedir.

5. Belirli bir kaynağa özel proxy’ler — paket fiyatına + (aylık)#

İstemci paket proxy’leri kullanır, ancak bu IP’lerdeki belirli bir kaynağın (örneğin, Twitch veya Steam) yalnızca kendisi tarafından kullanılmasını istiyordur.

dahil olanlar:

IP’lerin rezerve edilmesi — belirtilen kaynağın aynı IP’lerde diğer müşteriler tarafından kullanılmasının önlenmesi

Bu ayrıcalığın, seçilen kaynak için aylık yenileme desteği

İçermez:

Bu IP’lerdeki tüm olası hizmetler için tam „kişisel

Bu seçeneğin, ayrı bir sipariş olmadan yeni veya diğer paketlere otomatik olarak aktarılması

6. UDP desteği#

UDP protokolü desteği (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) herhangi bir hizmet planına eklenebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, UDP trafiği SOCKS5 üzerinden desteklenir.

UDP protokol desteğinin etkinleştirilmesi, hizmet fiyatında artışa neden olur ve bu artış, UDP desteğinin aktif kaldığı tüm süre boyunca geçerlidir.

UDP protokol desteği, isteğe bağlı bir hizmet olarak sağlanır ve destek talebi sistemi üzerinden manuel aktivasyon gerektirir.

7. İlave eş zamanlı bağlantılar — bağlantı başına $0.03 (güncel)#

standart limitin üzerinde ekstra eşzamanlı bağlantı.

dahil olanlar:

500’lük bloklar hâlinde ilave eşzamanlı bağlantı

örnek fiyatlandırma: 1.000 bağlantı başına $30

Ana hizmetle birlikte aylık faturalandırma

ücretsiz hizmetler#

8. IP adresi hariç tutma — satın alımdan sonra 24 saat içinde ücretsiz#

İstemci, satın alma işleminden sonraki 24 saat içinde şunları gönderebilir:

Hariç tutulacak temiz bir IP listesi

veya

veya İstemciye teslim edilecek temiz IP listesi

Hariç tutulan IP’ler, tarifeye göre havuzdan başka IP’lerle değiştirilir.

9. Alt-alan hariç tutma (subnet /24) — satın almadan itibaren ilk 24 saat içinde ücretsiz#

Satın alma işleminden sonraki 24 saat içinde müşteri, hariç tutulacak veya korunacak /24 alt ağ listesini gönderebilir.

Hariç tutulan IP’lerin yerine tarifeye göre havuzdan başka IP’ler ile değiştirilir.

Not: 8 ve 9 numaralı hizmetler, satın alma sonrasında en fazla 2 kez kullanılabilir.