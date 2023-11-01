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Kuzey Amerika Proxy

Güvenilir statik Kuzey Amerika IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, ,9 uptime, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Kuzey Amerika’da 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Kuzey Amerika proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

Bu uygulama internetteki işlerimin sorunsuz yürümesini sağladı; hiçbir izleme veya bilgisayar korsanlığı görülmedi, konumlarım gizli hâle getirildi.

Ay LinFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

İlk denemeden bakiyeye para yüklemeye kadar her şey pürüzsüz ilerliyor. Bu yüksek kaliteli Avrupa ISP proxy’lerinin fiyatları son derece rekabetçi. Günümüzde böylesine temiz IP’leri şeffaf faturalandırmayla bulmak zor.

yuan zhangDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

5 yılı aşkın süredir kullanıyorum; veri kazıma, sosyal ağlar ve diğer tüm otomasyon projelerinde çalışmak için harika proxy’ler sunuyor: hızlı dönen IP’ler, diğer sağlayıcıların aksine proxy’lerin neredeyse hiçbiri engellenmiyor vb. Ayrıca müşteri desteği de oldukça iyi.

synk.pitNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Şimdiye kadar kullandığım en iyi proxy hizmeti. Şiddetle tavsiye ederim. 8 aydan uzun süredir hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum.

matTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Diğer sağlayıcılar GB başına, hatta istek başına ücret alırken bu ekip, interneti özgür ve güvenli tutma misyonuna sadık kalıyor. Veri merkezi seçenekleri ucuz ve sınırsız bant genişliğiyle geliyor.

Nemanja DuricSaasHub, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Kaliteli hizmet! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri, uygun fiyatlar ve coğrafi hedefleme seçeneği sunuyorlar. Çeşitli ödeme yöntemleri var: kripto, PayPal veya kartlar

Vladimir AkimkinFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Kuzey Amerika Proxy'leri Nedir?Kuzey Amerika proxy’leri

Kuzey Amerika proxy'leri, ABD veya Kanada'da konumlanmış proxy uç noktalarıdır. Uygulamanıza yerel, ülke düzeyinde bir IP sağlayarak bölgeye özel mağaza vitrinlerini, fiyatlandırmayı, kargo mantığını ve medya deneyimlerini kararlı oturumlar ve öngörülebilir performansla test edebilirsiniz — her zaman site koşulları ve yerel yasalara uygun şekilde.

Kuzey Amerika proxy'leri nasıl çalışır?Proxy arada durur

Proxy, istemciniz ile hedef site arasında oturarak istekleri ve yanıtları bir ABD veya Kanada IP'si üzerinden iletir. Gerçek IP'niz gizli kalırken HTTPS, istemciniz ile web sitesi arasında uçtan uca şifreli olarak devam eder. FineProxy, Kuzey Amerika lokasyonlarını içeren üç farklı hat sunar: Statik Datacenter IPv4 — tekrarlanabilir okumalar ve API'ler için hızlı ve uygun maliyetli. Statik ISP (statik-konut) IPv4 — kullanıcıya benzer akışlar (giriş/sepet/ödeme) için tüketici ISP'si tarafından duyurulan IP'ler. Dönen Veri Merkezi — büyük ölçekli, salt okunur veri toplama için istek başına rotasyon. Tüm planlara sınırsız bant genişliği, anında aktivasyon, HTTP/HTTPS/SOCKS5 (istek üzerine UDP) ve tek bir REST API dahildir.

Kuzey Amerika paketlerinde hangi ülkeler dahildir?ABD ve Kanada

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada.

Kuzey Amerika proxy'leri güvenliği ve gizliliği nasıl artırır?Kendi altyapımız

Kendi donanımımız ve birinci taraf IPv4 aralıklarımız üzerinde altyapımızı çalıştırıyoruz (yeniden satış değil), ,9 uptime hedefliyoruz, IP izin listesi ve/veya kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulamayı destekliyoruz ve trafik içeriğini kaydetmiyoruz. Ağın temiz ve mevzuata uyumlu kalmasını sağlamak için e-posta portlarını ve devlet alan adlarına erişimi de engelliyoruz.

Kuzey Amerika proxy'leri internet hızını etkiler mi?Her proxy geciktirir

Her proxy bir yönlendirme adımı ekler, ancak altyapımız 10–40 Gbit/s uplink'lere sahip son nesil AMD Threadripper hostlar üzerine kuruludur; tekil uç noktalar, hedef sitelerin izin verdiği durumlarda ~500 Mbit/s'ye kadar hız sağlar. İsteklerin hızının ve eşzamanlılığın doğru ayarlanması sayesinde, müşterilerimiz pratikte minimum gecikme yaşar.

Canlı Kuzey Amerika proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Kuzey Amerika proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
172 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
98.182.147.97:4145
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 sa önce
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 sa önce
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 sa önce
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 sa önce
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 sa önce
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 sa önce
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 sa önce
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 sa önce
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 sa önce
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 sa önce
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 sa önce
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
986 Kbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 sa önce
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 sa önce
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
854 Kbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
854 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
806 Kbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
886 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
885 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
888 Kbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
889 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
886 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
886 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
879 Kbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
879 Kbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
887 Kbps
100.0%
1 sa önce
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 sa önce
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 sa önce
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States
445 Kbps
36.0%
1 sa önce
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 sa önce
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 sa önce
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