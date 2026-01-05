Güncelleme: 5 Ocak 2026 Yazdırın

Daha Güvenli Bir İnternet İçin: Kötüye Kullanıma Karşı Taahhüdümüz

Sayın ziyaretçilerimiz,

FineProxy olarak daha güvenli bir internet ortamını desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Hizmetlerimizin yasa dışı veya zararlı faaliyetler için kullanılmasına izin vermiyoruz; yetkisiz erişim girişimleri, kart dolandırıcılığı («carding»), kaba kuvvet veya kimlik bilgisi doldurma saldırıları, zararlı yazılım dağıtımı ya da diğer herhangi bir kötü niyetli davranış buna dahildir. Bu tür faaliyetler şu belgemiz kapsamında kesinlikle yasaklanmıştır: Hizmet Koşulları.

FineProxy olarak güvenlik kontrollerimizi ve izleme sistemlerimizi sürekli olarak geliştirerek kötüye kullanımı tespit etmek ve hem müşterilerimizi hem de üçüncü tarafları korumak için çalışıyoruz. Her ne kadar hiçbir sağlayıcı kötüye kullanımın asla gerçekleşmeyeceğini garanti edemese de, bildirimleri ciddiye alıyor ve kötüye kullanım tespit edildiğinde hızla harekete geçiyoruz.

IP adreslerimizin şüpheli bir faaliyette kullanıldığını düşünüyorsanız veya ağımızdan kaynaklanan bir kötüye kullanımdan etkilendiyseniz lütfen durumu en kısa sürede bize bildirin. Güvenlik ekibimize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz:

[email protected]

veya destek sistemimiz aracılığıyla bir talep bileti gönderebilirsiniz:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Soruşturmamızı verimli bir şekilde yürütebilmemiz için lütfen sağlayabileceğiniz tüm ilgili ayrıntıları ekleyin (örneğin: saat dilimi içeren zaman damgaları, etkilenen IP adresi, hedef sunucu, günlük kayıtları ve varsa referans numaraları).

Her raporu inceliyor ve daha fazla kötüye kullanımı önlemek ile hizmetlerimizin güvenliğini artırmak için gerekli önlemleri alıyoruz.

İnterneti daha güvenli kılmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.