Her satıra bir proxy, şu formatlardan herhangi birinde: host:port, host:port:user:pass veya protocol://user:pass@host:port. Protokolü belirtmenize gerek yok — otomatik olarak algılarız.

Tek seferde kaç proxy kontrol edebilirim? Her seferde en fazla 200 proxy, paralel olarak 10 tanesi aynı anda kontrol edilir. Sonuçlar satır akar, bu yüzden tüm listenin bitmesini beklemeniz gerekmez.