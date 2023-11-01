Ücretsiz Çevrimiçi Proxy Denetleyicisi
Tarayıcı tabanlı proxy kontrol aracımızla IP adresinizi, bağlantı hızınızı ve anonimlik düzeyinizi test edin — kayıt olmanıza gerek yok.
Hangi proxy'lerin hâlâ çalıştığını tahmin etmeye son verin
Listenizi yapıştırın ve nelerin çevrimiçi, hızlı ve gerçekten anonim olduğunu gösteren canlı bir tablo elde edin — böylece scraper'ınızı bozmadan önce ölü proxy'leri ayıklayabilirsiniz. Ücretsiz, kayıt gerektirmez, kurulum gerekmez.
Her proxy için ne elde edersiniz
- Durum & protokollerÇevrimiçi mi çevrimdışı mı, üstelik hangi protokollerin gerçekten çalıştığını görün — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- GecikmeProxy'nin çalışan protokolü için milisaniye cinsinden yanıt süresi.
- Çıkış IP & konumProxy üzerinden internette görünen IP adresi; ülke ve ISP bilgisiyle birlikte.
- Anonimlik seviyesiŞeffaf, anonim veya elit — proxy'nin gönderdiği HTTP başlıklarına göre belirlenir.
- Filtreler & dışa aktarmaYalnızca çalışan proxy'leri veya belirli bir protokolü gösterin; sonuçları TXT ya da CSV olarak indirin.
Nasıl kullanılır
- Proxy listenizi yapıştırın yukarıdaki alana — düz metin, her satıra bir giriş.
- Kontrolü başlat butonuna tıklayın. Test çalışırken sonuçlar satır görüntülenir.
- İnceleyin, filtreleyin ve dışa aktarın. Yalnızca çevrimiçi proxy'leri veya seçtiğiniz protokolü koruyun, ardından listeyi indirin.
Proxy üzerinden herhangi bir üçüncü taraf web sitesine değil, kendi kontrol uç noktamıza bir istek yönlendiriyoruz — yalnızca bir portun açık olduğunu değil, gerçek bir çalışan tünel kurulduğunu ve yanıt verdiğini doğruluyoruz. Belirli bir hedef siteye bağımlı olmadığımız için sonuçlar, o IP’yi engelleyen tek bir hedef tarafından çarpıtılmaz.
Her proxy için 10 saniyelik zaman aşımı süresi ve en fazla 3 deneme uygulanır. Bir proxy ancak tüm denemeler başarısız olduktan sonra çevrimdışı olarak raporlanır; bu sayede yavaş ama çalışan proxy'lerden kaynaklanan yanlış negatifler önlenmiş olur.
Bizim tarafımızdaki adanmış bir sunucudan (ABD'de konumlu) çalışır, asla sizin tarayıcınızdan değil. Kendi IP adresiniz ve cihazınız test için hiçbir zaman kullanılmaz; bu sayede sonuç, yerel ağınız yerine proxy'nin kendisini yansıtır. Bunun aynı zamanda IP'nize kilitlenmiş proxy'lerin kontrolden geçemeyeceği anlamına geldiğini unutmayın — yukarıdaki beyaz liste sorusuna bakın.
Hayır. Listelerinizi görmüyoruz ve bunlara ilişkin herhangi bir kayıt tutmuyoruz — tüm hizmette uyguladığımız gizlilik yaklaşımının aynısı.
Hayır. Algılama tamamen otomatiktir — her giriş için HTTP, HTTPS, SOCKS4 ve SOCKS5 denenir ve gerçekten çalışan protokoller raporlanır. Giriş alanının üzerinde gösterilen formatta her satıra bir proxy yapıştırmanız yeterlidir.
Proxy'nin kontrol uç noktamıza ilettiği başlıklara (header) göre belirlenir:
Bunun bir başlık düzeyinde test olduğunu unutmayın: HTTP isteğinin dışındaki sızıntıları (tarayıcınızdaki WebRTC veya DNS sızıntıları gibi) tespit etmez.
- Şeffaf — proxy, gerçek IP adresinizi hedefe iletir (ör. X-Forwarded-For, Forwarded veya X-Real-IP başlıklarında). Gizlilik sağlamaz.
- Anonim — gerçek IP adresiniz gizlenir, ancak istek yine de bir proxy kullanıldığını ortaya koyar (Via veya Proxy-Connection gibi başlıklar mevcuttur).
- Elite (yüksek anonimlik) — hiçbir proxy başlığı gönderilmez; istek, sıradan bir doğrudan bağlantı gibi görünür.
Aynı anda 10 adede kadar paralel kontrol yapılır; sonuçlar her biri tamamlandıkça satır anlık olarak görüntülenir.
Haftalık olarak güncellenen MaxMind GeoIP veritabanını kullanıyor ve ülke düzeyinde konum bildiriyoruz. Ülke düzeyinde doğruluk oranı genellikle civarındadır; ancak coğrafi konum veritabanları üçüncü taraf kaynaklardır — belirli bir web sitesi farklı bir veritabanı kullanabilir ve aynı IP'yi farklı bir konuma yerleştirebilir.
En yaygın neden IP beyaz listesidir. Kontrol, ABD'deki sunucumuzdan çalıştırılır; bu nedenle proxy'niz yalnızca kendi IP adresinizden gelen bağlantıları kabul ediyorsa, bizim bağlantımızı reddeder ve çevrimdışı olarak görünür — sizin için sorunsuz çalışıyor olsa bile. Beyaz listeye alınmış proxy'leri test etmek için kimlik bilgilerine dayalı doğrulama (kullanıcı adı/şifre) kullanın veya bunları beyaz listeye alınmış makineden kontrol edin.
Her satıra bir proxy, şu formatlardan herhangi birinde: host:port, host:port:user:pass veya protocol://user:pass@host:port. Protokolü belirtmenize gerek yok — otomatik olarak algılarız.
Tek seferde kaç proxy kontrol edebilirim? Her seferde en fazla 200 proxy, paralel olarak 10 tanesi aynı anda kontrol edilir. Sonuçlar satır akar, bu yüzden tüm listenin bitmesini beklemeniz gerekmez.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
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Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Yorumlar
Çok iyi ürün, beğendim. Her şey iyi çalışıyor: sınırsız trafik, en yüksek hız ve piyasadaki en düşük fiyat. Teknik destek her zaman erişilebilir ve duyarlı. Arkadaşlarıma da önereceğim.
Mükemmel çalışma süresi, harika destek ve uygun fiyatlar sunan hızlı ve güvenilir bir proxy hizmeti. Güvenli gezinme ve otomasyon görevleri için mükemmel!
FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.