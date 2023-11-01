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Ücretsiz Çevrimiçi Proxy Denetleyicisi

Tarayıcı tabanlı proxy kontrol aracımızla IP adresinizi, bağlantı hızınızı ve anonimlik düzeyinizi test edin — kayıt olmanıza gerek yok.

Hangi proxy'lerin hâlâ çalıştığını tahmin etmeye son verin

Listenizi yapıştırın ve nelerin çevrimiçi, hızlı ve gerçekten anonim olduğunu gösteren canlı bir tablo elde edin — böylece scraper'ınızı bozmadan önce ölü proxy'leri ayıklayabilirsiniz. Ücretsiz, kayıt gerektirmez, kurulum gerekmez.

Her proxy için ne elde edersiniz

  • Durum & protokollerÇevrimiçi mi çevrimdışı mı, üstelik hangi protokollerin gerçekten çalıştığını görün — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • GecikmeProxy'nin çalışan protokolü için milisaniye cinsinden yanıt süresi.
  • Çıkış IP & konumProxy üzerinden internette görünen IP adresi; ülke ve ISP bilgisiyle birlikte.
  • Anonimlik seviyesiŞeffaf, anonim veya elit — proxy'nin gönderdiği HTTP başlıklarına göre belirlenir.
  • Filtreler & dışa aktarmaYalnızca çalışan proxy'leri veya belirli bir protokolü gösterin; sonuçları TXT ya da CSV olarak indirin.

Nasıl kullanılır

  1. Proxy listenizi yapıştırın yukarıdaki alana — düz metin, her satıra bir giriş.
  2. Kontrolü başlat butonuna tıklayın. Test çalışırken sonuçlar satır görüntülenir.
  3. İnceleyin, filtreleyin ve dışa aktarın. Yalnızca çevrimiçi proxy'leri veya seçtiğiniz protokolü koruyun, ardından listeyi indirin.
UDP Proxy Kontrol Aracı

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Yorumlar

Çok iyi ürün, beğendim. Her şey iyi çalışıyor: sınırsız trafik, en yüksek hız ve piyasadaki en düşük fiyat. Teknik destek her zaman erişilebilir ve duyarlı. Arkadaşlarıma da önereceğim.

Anna Fletcher
FineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Mükemmel çalışma süresi, harika destek ve uygun fiyatlar sunan hızlı ve güvenilir bir proxy hizmeti. Güvenli gezinme ve otomasyon görevleri için mükemmel!

Margaret
SaasHubİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.

zapierdalamwbewie
Norton Safe Webİngilizceden çevrildiKaynak
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