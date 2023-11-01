Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

AB Proxy

Güvenilir statik Avrupa IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, ,9 çalışma süresi, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa’da 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Avrupa proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

Oyun için harika! Artık coğrafi kısıtlama yok ve hız inanılmaz. 5/5

Gamer_GalFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’nin sunduğu konum çeşitliliği harika. Farklı bölgelerdeki içeriklere erişmemi ve o bölgelerden geziniyormuşum gibi davranmamı hiçbir sorun yaşamadan sağlıyor. Bu özellik özellikle yerelleştirilmiş web sitelerini test ederken çok faydalı oldu.

Asad JanDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

FineProxy’yi aylardır kullanıyorum; premium proxy hizmetim olarak her zaman onları seçeceğim. Hiç sorun yaşamadım.

alexTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Mükemmel çalışma süresi, harika destek ve uygun fiyatlar sunan hızlı ve güvenilir bir proxy hizmeti. Güvenli gezinme ve otomasyon görevleri için mükemmel!

MargaretSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Tüm kullanıcılara sınırsız bant genişliği, uygun fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir deneyimle yüksek hızlı, güvenli proxy’ler sağlıyorlar. Gerçekten güzel bir hizmet, fineproxy.org’u %100 tavsiye ediyorum.

DJFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Allegro, Zalando, Bol.com — datacenter mı yoksa ISP mi?Allegro en katı

Allegro en katı olanı — Polonya dışından gelen datacenter IP'leri anında engelleniyor. Polonya IP'li ISP proxy'ler ise sorunsuz geçiyor. Zalando ve Otto daha az agresif ama yine de bulut sağlayıcılarının (AWS, Hetzner) datacenter aralıklarını işaretliyor. Bol.com (Hollanda) orta seviyede — temel fiyat kontrolleri için datacenter çalışır, sürekli scraping için ISP gerekir. AB genelinde çapraz platform izleme için her hedef ülkeden ISP proxy'ler en güvenli seçimdir. Anonim AB proxy kurulumunda her IP kendi SSL sertifikasına sahip olur ve yönlendirme başlıkları eklenmez — hedef site sizi sıradan bir yerel kullanıcı olarak görür.

Çerez onay banner'ları scraper'ımı bozuyor — bir çözüm var mı?Çerez banner’ı engeller

AB'de scraping yapanların çoğu şu sorunla karşılaşır: sayfa içeriği yüklenmeden önce bir çerez onay penceresi her şeyi engeller. AB sitelerinin yalnızca 'i minimum düzeyde uyumludur; geri kalanında bozuk veya manipülatif onay akışları vardır. Headless tarayıcıların ya çerezleri programatik olarak kabul etmesi (doğru butona tıklaması) ya da banner'ı görmezden gelerek sayfayı yüklemesi gerekir. Bazı CMP'ler (Consent Management Platform'lar) içeriği CSS ile gizleyen bir katman ekler — ayrıştırmadan önce bu elemanı kaldırmanız gerekir. Proxy bunu doğrudan çözmez, ancak yerel bir AB IP'si gerçek bir kullanıcının göreceği aynı banner'ı görmenizi sağlar; bu da uyumluluk testleri için kritik öneme sahiptir.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — farklı kataloglar mı?Evet

Evet. Netflix katalogları lisans anlaşmaları nedeniyle ülkeden ülkeye değişir. Taşınabilirlik Yönetmeliği, AB sakinlerinin seyahat ederken kendi ülke kataloglarını geçici olarak kullanmasına izin verir, ancak katalogları birleştirmez. Fransa'da nelerin mevcut olduğunu görmek için Fransız IP'ye ihtiyacınız var. 5 AB ülkesinde katalogları karşılaştırmak için 5 ülkeye özgü IP gerekir. FineProxy bölge bazlı değil, ülke bazlı satış yapar.

Fiyat izleme için en iyi Avrupa proxy hizmeti hangisi?Ölçeğe bağlı

48 saatlik proxy’ler. Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

Canlı Avrupa proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Avrupa proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
217 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
46.47.197.210:3128
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 sa önce
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 sa önce
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 sa önce
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 sa önce
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 sa önce
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 sa önce
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafPoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 sa önce
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 sa önce
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
942 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
972 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
998 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 sa önce
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 sa önce
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 sa önce
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
888 Kbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
878 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRomania
881 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 sa önce
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 sa önce
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 sa önce
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 sa önce
Gösterilen 15 arasında 217

Rehber

Ücretsiz Avrupa proxy listesi

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Lütfen unutmayın: Aşağıda listelenen proxy'ler şunlardır: premium sunucu proxy'lerimiz değil. Bu bir kamuya açık ücretsiz liste Açık kaynaklardan toplanmış — test veya temel kullanım için yararlı.

Aynı ürün, farklı fiyat — AB proxy'lerinin önemi

Dijital hizmetlerde KDV, Lüksemburg'da 'den Macaristan'da 'ye kadar değişir. Aynı abonelik, aynı SaaS — hangi ülkeden göz attığınıza bağlı olarak farklı nihai fiyat. Almanya'dan bir Avrupa proxy'si size KDV'li fiyatı gösterir. Finlandiya'dan biri ise ,5'lik fiyatı gösterir (Eylül 2024'te artırıldı). AB genelinde fiyat istihbaratı yürüten şirketlerin birden fazla ülkeden IP'ye ihtiyacı vardır — tek bir «Avrupa» IP'si değil, ülke bazında hedefli erişim.

Bu sadece KDV meselesi değil. Havayolları, oteller, araç kiralama şirketleri ve yazılımlar coğrafi konuma göre fiyat ayarlar. Fransız IP'si Booking.com'da Polonya IP'sinden farklı sonuçlar görür. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — üç ayrı katalog, üç farklı fiyatlandırma yapısı, üç farklı satıcı seti.

Tüm bunları AB dışındaki tek bir IP'den izlemek size «turist» versiyonunu gösterir. AB'nin Taşınabilirlik Yönetmeliği (2017) sakinlerin streaming aboneliklerine sınır ötesinden erişmesine izin verir — ancak AB dışı kullanıcılar tamamen engellenir ve ülkeye özgü kataloglar (Netflix DE ile Netflix FR karşılaştırması) yine doğru IP'yi gerektirir.

GDPR ve scraping — neler yapılabilir, neler yapılamaz

Kamuya açık olması scraping için rıza anlamına gelmez. GDPR kapsamında yasal bir dayanak gerekir — «meşru menfaat» için belgelenmiş üç aşamalı bir test gerekir: amaç, zorunluluk ve gizlilik haklarıyla dengeleme. GDPR kapsamında kişisel veri; isimleri, e-postaları, kullanıcı adlarını, fotoğrafları ve IP adreslerini içerir. Fransa'nın CNIL'i, kamuya açık verileri scraping yapan şirketlere ceza kesmiştir.

Düşük risk: ürün fiyatları, stok seviyeleri, kamuya açık işletme listeleri, iş ilanları. Gri alan: kişisel tanımlayıcı içeren her şey. AB proxy sunucusu yasal çerçeveyi değiştirmez, ancak gördüklerinizi değiştirir — fiyatlar, ürün mevcudiyeti ve içerik ülkeye göre farklılık gösterir. Reklam doğrulama ve uyumluluk izleme için yerel bir kullanıcının gördüklerini görmeniz gerekir; çerez onay banner'ları dahil. AB web sitelerinin yalnızca 'inde asgari düzeyde uyumlu onay arayüzü bulunmaktadır (31 ülkeyi kapsayan 2025 araştırması). Bunu pazarlar genelinde doğrulamak için her ülkeden IP'lere ihtiyaç vardır.

Avrupa E-Ticareti: Ülkeye Özel Anti-Bot Sistemleri

Allegro (Polonya) veri merkezi IP'lerini anında engeller — Polonyalı IP ile ISP veya konut proxy gerektirir. Zalando, Otto, Bol.com benzer korumalar ve üstüne coğrafi kısıtlamalar uygular. Her pazar yerinin kendi WAF'ı, hız limitleri ve JavaScript render'lama sistemi vardır. Bir Alman veri merkezi IP'sinden Allegro'yu scrape etmek sonuç döndürmez.

Avrupa proxy pazarı bunu yansıtır: tek bir havuz olarak «Avrupa proxy'leri» satın almazsınız. Amazon.de için Alman IP'leri, Bol.com için Hollandalı IP'leri, Allegro için Polonyalı IP'leri satın alırsınız. FineProxy, Avrupa genelinde veri merkezi ve ISP IPv4 proxy'leri sunar. Kendi ASN'i üzerinde veri merkezi, IP başına sabit fiyat, sınırsız trafik. ISP proxy'leri yerel operatörler üzerinde — veri merkezi aralıklarını işaretleyen platformlarda IP türü kontrollerini geçer. FineProxy'den bir Avrupa IP adresi 500 Mbps'ye kadar hız sağlar. HTTP/HTTPS ve SOCKS5. Ödemeden sonra IP'leri panelde görürsünüz — çalışan IP'nizi beyaz listeye ekleyin, IP:port olarak veya API ile dışa aktarın. Minimum sipariş: 100 IP.