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Bir veri merkezi proxy sunucusu, trafiğinizi bir ISP tarafından bir haneye atanan IP adresi yerine, bir veri merkezi tesisinde barındırılan IP adresi üzerinden yönlendirir. Bu adresler, doğrudan omurga bağlantısına sahip yüksek performanslı sunucularda bulunur; bu nedenle konut proxy'lerinden tutarlı bir şekilde 3-4 kat daha hızlıdırlar (bu durum Bright Data kıyaslamalarıyla birçok test senaryosunda doğrulanmıştır).

Bu dengenin diğer tarafı görünürlüktür. Web siteleri, ASN sorguları ve tersine DNS ile veri merkezi IP aralıklarını tespit edebilir. Gelişmiş anti-bot sistemlerine sahip yoğun korumalı platformlarda veri merkezi IP'leri daha yüksek tespit oranlarıyla karşılaşır. Ancak internetin büyük çoğunluğu Cloudflare Enterprise veya DataDome kullanmaz. Haber siteleri, ürün katalogları, açık dizinler, arama motorları, API'ler, kamu veritabanları — veri merkezi proxy'leri tüm bunları sorunsuz bir şekilde ve konut proxy'lerinin maliyetinin çok küçük bir kesriyle halleder.