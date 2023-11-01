Veri Merkezi Proxy
IP başına sabit fiyatlandırma, bant genişliği sınırı yok, her adres üzerinde HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği — farklı alt ağlarda ~100.000 IP, 500 Mbps'ye kadar hız.
Veri merkezi proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
|Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 veri merkezi proxy'si satın alın
- Veri merkezi proxy planıma başka bir ülke ekleyin
- Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Proxy hizmetimin izin verilen IP listesini güncelleyin
- Hizmetimin durumunu ve sonraki son ödeme tarihini görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Yük altında hız
Bu, açık ara şimdiye kadar kullandığım en hızlı proxy! Kısıtlanmış içeriklere erişirken hiç sorun yaşamadım ve bağlantı son derece kararlı. Üstelik müşteri destekleri gerçekten hızlı yanıt verdi. Kesinlikle bu yatırıma değer!
Sahte IP’lerle ilgili sorunlar yaşıyordum ve bana bu web sitesi önerildi. Son derece kullanıcı dostu bir arayüzü var; mükemmel yanıt süresi ve gecikme değerleri sunan 89 dolarlık bir paket satın aldım.
Trafik asla ölçülmez
Çok iyi ürün, beğendim. Her şey iyi çalışıyor: sınırsız trafik, en yüksek hız ve piyasadaki en düşük fiyat. Teknik destek her zaman erişilebilir ve duyarlı. Arkadaşlarıma da önereceğim.
Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.
API ve ajan erişimi
FineProxy proxy’lerine bayılıyorum; gerçekten hızlılar ve tespit edilemiyorlar. Anahtar kelime araçları gibi otomasyon araçlarında ve veri kazıma araçlarında kullandım; oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda müşteri desteği birinci sınıf; sorununuzu çözmek için 7/24 ulaşılabilirler. Proxy’lerin kalitesi tek kelimeyle muhteşem.
Kullanıcıların web sitelerinden proxy alabilmeleri için API’ler sağlıyorlar. Müşteri hizmetlerinin İngilizcesi pek iyi olmasa da bana yardımcı olmak için çok çabaladılar. Ayrıca 7 günde bir IP değişimi sunuyorlar.
Veri merkezi proxy tam olarak nedir?DC barındırmalı IPv4
Veri merkezi proxy, bir ev ISP'si üzerinden değil, veri merkezi tesisinde barındırılan bir proxy sunucusudur. IP adresi konut abonelerine değil, veri merkezinin ağına aittir. Bu durum veri merkezi proxy'leri hızlı ve uygun fiyatlı yapar ancak konut proxy'lerine göre daha kolay tespit edilebilir kılar. Ev kullanıcısı gibi görünmeyi gerektirmeyen işlemler — veri toplama, izleme, API erişimi — için mevcut en verimli seçenektir.
Veri merkezi proxy'leri her web sitesinde engellenir mi?Hayır
Hayır. «Veri merkezi proxy'leri her zaman engellenir» söylemi, bunları sosyal medya veya gelişmiş anti-bot sistemlerine sahip premium e-ticaret siteleri gibi yoğun korumalı platformlarda kullanmaya çalışan kişilerden kaynaklanır. Gerçek şu ki internetin büyük bölümü — ürün katalogları, haber siteleri, arama motorları, halka açık API'ler, rehberler, devlet veritabanları — veri merkezi IP'lerle sorunsuz çalışır. Önce veri merkezi proxy'lerle başlayın, yalnızca hedef sitenin bunları özellikle engellediğini doğrularsanız ISP veya konut proxy'lerine geçin.
FineProxy'nin "sınırsız" özelliği rakiplerden nasıl farklıdır?Gizli sınır yok
Bazı sağlayıcılar sınırsız bant genişliği vaat eder ancak adil kullanım politikaları uygular. Örneğin, büyük bir sağlayıcı fatura döneminde IP başına efektif kullanımı 100 GB ile sınırlandırır ve bu eşik aşıldığında eş zamanlı oturumlar ciddi şekilde kısıtlanır. FineProxy'de gizli limitler, kısıtlama eşikleri veya adil kullanım yıldızları yoktur. Her IP'de, her protokolde, fatura döneminin her gününde gerçek anlamda sınırsız trafik.
Subnet yasağı nedir ve neden önemsemeliyim?Havuz çeşitliliği önemli
Web siteleri bazen yalnızca tek bir IP\'yi değil, tüm /24 alt ağını — ilk üç okteti paylaşan 256 adresi — engelleyebilir. Tüm proxy\'leriniz bir veya iki alt ağdan geliyorsa, tek bir engelleme olayı tüm havuzunuzu devre dışı bırakabilir. FineProxy, yaklaşık 100.000 IP\'sini çeşitli alt ağlara dağıtır; böylece bir aralıktaki engelleme, geri kalan adreslerinize sıçramaz.
Veri kazıma için kaç veri merkezi proxy'sine ihtiyacım var?Hacme bağlı
Hedef siteye ve veri hacmine bağlıdır. Korumasız sitelerin hafif düzeyde taranması (günde birkaç bin sayfa) için 50-100 IP yeterlidir. Milyonlarca sayfayı kapsayan büyük ölçekli veri toplama işlemlerinde ise IP başına düşük istek yoğunluğunu korumak için birkaç bin IP gerekir. Tekli proxy'lerden toplu paketlere kadar satış yapıyoruz — miktar arttıkça IP başına fiyat düşer.
Veri merkezi proxy'ler konut proxy'lerden daha mı hızlıdır?Evet
Evet, belirgin şekilde. Veri merkezi altyapısı fiber üzerinden doğrudan internet omurga ağlarına bağlandığından, ev bağlantıları üzerinden yönlendirilen konut proxy'lerine kıyasla 3-4 kat daha düşük gecikme süresi sunar. FineProxy veri merkezi proxy'leri bağlantı başına 500 Mbps'ye kadar hız sağlar.
Veri merkezi proxy'leri sosyal medya için kullanabilir miyim?Göreve bağlı
Bu tamamen görevinize bağlıdır. Sosyal platformlardan kamuya açık verileri kazımak için, istekleri dikkatli bir şekilde hızlandırır ve IP'leri düzgün şekilde döndürürseniz veri merkezi proxy'ler işe yarayabilir. Ancak hesap yönetimi ve paylaşım yapma söz konusu olduğunda, platformlar veri merkezi IP'lerini işaretleme olasılığı daha yüksektir — bu durumda ISP proxy'lerimizi veya özel proxy'lerimizi tercih etmenizi öneririz.
Veri merkezi proxy'leri:
Hız, ölçek ve doğru seçim oldukları zaman
Her görev için ev bağlantısı gibi görünen bir konut IP'sine ihtiyacınız yoktur. Web scraping, arama sonuçlarını izleme, fiyat verisi toplama veya API'lerle çalışma gibi senaryolarda veri merkezi proxy sunucuları diğer tüm proxy türlerinden daha hızlı, daha ekonomik ve daha tutarlıdır. İşin püf noktası, bunların hangi durumlarda işe yaradığını bilmek ve altyapıya gerçekten sahip olan bir sağlayıcı seçmektir.
Veri merkezi proxy'lerini farklı kılan nedir
Bir veri merkezi proxy sunucusu, trafiğinizi bir ISP tarafından bir haneye atanan IP adresi yerine, bir veri merkezi tesisinde barındırılan IP adresi üzerinden yönlendirir. Bu adresler, doğrudan omurga bağlantısına sahip yüksek performanslı sunucularda bulunur; bu nedenle konut proxy'lerinden tutarlı bir şekilde 3-4 kat daha hızlıdırlar (bu durum Bright Data kıyaslamalarıyla birçok test senaryosunda doğrulanmıştır).
Bu dengenin diğer tarafı görünürlüktür. Web siteleri, ASN sorguları ve tersine DNS ile veri merkezi IP aralıklarını tespit edebilir. Gelişmiş anti-bot sistemlerine sahip yoğun korumalı platformlarda veri merkezi IP'leri daha yüksek tespit oranlarıyla karşılaşır. Ancak internetin büyük çoğunluğu Cloudflare Enterprise veya DataDome kullanmaz. Haber siteleri, ürün katalogları, açık dizinler, arama motorları, API'ler, kamu veritabanları — veri merkezi proxy'leri tüm bunları sorunsuz bir şekilde ve konut proxy'lerinin maliyetinin çok küçük bir kesriyle halleder.
Ölçekte ekonomi
İşte matematiğin ilginçleştiği nokta burasıdır. Çoğu proxy sağlayıcısı gigabayt başına fiyatlandırma uygular: veri merkezi trafiği için $0,50-2/GB, konut proxy trafiği için $5-15/GB. Düşük hacimlerde fark yönetilebilir görünür. Büyük ölçekte ise absürt boyutlara ulaşır.
Aylık 500 GB çeken bir scraping operasyonu, tipik GB başına fiyatlarla yaklaşık 4.000 $ öder (Scrapfly analizi). Ve çoğu kişinin faturayı eline alana kadar farkına varmadığı bir ayrıntı var: çalışmalar, web scraping sırasındaki trafiğin -90'ının scraper'ınızın ihtiyaç bile duymadığı görseller, yazı tipleri, CSS ve takip pikselleri yüzünden israf edildiğini gösteriyor. GB başına fiyatlandırmada, tüm bu gereksiz trafiğin bedelini siz ödersiniz.
FineProxy'nin sınırsız veri merkezi proxy havuzu bu sorunu tamamen ortadan kaldırır. Sabit fiyatlandırma, trafik sayacı yok, ay sonunda sürpriz masraflar yok. Agresif bir şekilde veri toplayın, bant genişliğinden tasarruf etmek için her isteği optimize etme derdine girmeyin — bant genişliği zaten dahildir.
Önemli bir not: bazı rakipler «sınırsız» bant genişliği reklamı yapar ancak adil kullanım politikalarının arkasına gizlenir. Örneğin Oxylabs, faturalandırma döngüsü başına IP başına etkin kullanımı 100 GB ile sınırlar — bu limitin ardından eş zamanlı oturumlarınız 100'den 10'a düşer. FineProxy'de sınırsız, gerçekten sınırsız demektir. Hiçbir yıldız işareti yok.
Alt ağ çeşitliliği: çoğu alıcının gözden kaçırdığı detay
Bir web sitesi bir veri merkezi proxy'sini yasakladığında, genellikle sadece bir IP'yi yasaklamaz. /24 alt ağın tamamını — aynı ilk üç sekizliyi paylaşan 256 adresin hepsini — yasaklar. Sağlayıcınız size 500 IP verdiyse ve bunların hepsi yalnızca 2 alt ağda bulunuyorsa, tek bir yasaklama olayı havuzunuzun tamamını saniyeler içinde yok edebilir.
FineProxy, çok çeşitli alt ağlara yayılmış yaklaşık 100.000 IPv4 adresini yönetmektedir. Bu, ardışık IP'lerden oluşan tek bir blok değildir — subnet düzeyindeki yasaklamalara dayanabilen dağıtık bir altyapıdır. Bir hedef site belirli bir aralığa baskı uyguladığında, diğer adresleriniz tamamen farklı ağ bölgelerinde olduğu için çalışmaya devam eder.
Kendine ait altyapı, yeniden satış değil
Çoğu veri merkezi proxy sağlayıcısı kendi IP'lerine sahip değildir. IP bloklarını üst düzey ağlardan kiralayıp yeniden satarlar — genellikle birden fazla marka altında eş zamanlı olarak. Aynı IP havuzu farklı isimlerle karşınıza çıkar ve bir markanın müşterileri agresif davrandığında, havuzun tamamı bundan etkilenir.
FineProxy, IP bloklarına sahiptir ve bu proxy'lerin çalıştığı sunucuları bizzat yönetir. Biz, üstüne bir panel eklenmiş Hetzner veya OVH adreslerini yeniden satmıyoruz. Bu da ASN itibarını doğrudan kontrol ettiğimiz anlamına gelir — Spamhaus listelemelerini aktif olarak izliyor ve işaretlenen adresleri derhal aktif havuzdan çıkarıyoruz. Proxy'leriniz, bayilerin asla garanti edemeyeceği bir altyapı hijyeninden yararlanır.
Toplu olarak veri merkezi proxy'lerini kimler satın alır?
Her gün milyonlarca sayfa toplayan scraping ekipleri. Yüzlerce farklı konumda anahtar kelime sıralamalarını takip eden SEO ajansları. Her saat binlerce ürün sayfasını kontrol etmesi gereken fiyat takip hizmetleri. İçeriklerin bölgesel yerleşimlerini doğrulayan reklam doğrulama şirketleri. Web verilerini analiz sistemlerine veya yapay zekâ eğitim setlerine aktaran veri hattı operatörleri.
Bu profillerin ortak noktası: ev kullanıcısı gibi görünmekten çok hız ve maliyetin önemli olduğu yüksek istek hacmi. Hedef siteniz veri merkezi trafiğiyle aktif olarak mücadele etmiyorsa, konut IP'leri için 10 kat fazla ödemek sadece para israfıdır.
Protokoller ve güvenlik
FineProxy'nin her veri merkezi proxy'si aynı IP üzerinde HTTP, HTTPS ve SOCKS5'i destekler. HTTPS uygulamamız her adrese özel birer SSL sertifikası içerir — yalnızca proxy'den hedef siteye değil, bilgisayarınızdan proxy'ye giden bağlantıyı da şifreler. Çoğu sağlayıcı bu ilk atlamayı korumasız bırakır. FineProxy olarak biz bırakmıyoruz.
SOCKS5, web trafiğinin ötesindeki kullanım senaryoları için tam UDP desteği içerir.
Başlangıç
FineProxy, veri merkezi proxy'lerini tekil ve toplu paketler halinde satmaktadır; hacim arttıkça IP başına maliyet düşer. Başlangıç süreci anlık olacak şekilde tasarlanmıştır: Ödeme sonrasında IP'leri, portları ve kimlik bilgilerini içeren proxy listeniz otomatik olarak oluşturulur ve bir-iki dakika içinde kontrol panelinize iletilir — manuel inceleme yok, mesai saati beklenmesi yok. Her proxy sınırsız bant genişliği, HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği, IP bağlama kimlik doğrulaması (isteğe bağlı kullanıcı adı/şifre ile /21 alt ağ esnekliği) ve 500 Mbps'ye kadar hız ile sunulur.
Tarayıcılar, işletim sistemleri ve popüler araçlar genelinde kurulum talimatları için Entegrasyon Merkezi sayfamıza göz atın.