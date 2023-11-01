Google'a giden trafiğin ,5'i zaten şifrelidir (Google Şeffaflık Raporu). Ziyaret ettiğiniz neredeyse tüm siteler artık HTTPS üzerinde çalışıyor. Ancak proxy sağlayıcılarının açıklamadığı bir şey var: "HTTP/HTTPS" olarak sattıkları proxy'lerin çoğu yolun sadece yarısını şifreler.

Şifreleme açığı nerede gizleniyor

Bu ilk ayakta nelerin aktarıldığını düşünün: proxy giriş bilgileriniz ve şifreniz, talep ettiğiniz her sitenin adresi, tüm HTTP başlıklarınız. Sıradan bir HTTP proxy'sinde bu bilgiler ISP'niz, sistem yöneticiniz, aynı Wi-Fi'deki herhangi biri veya sizinle proxy sunucusu arasındaki herhangi bir cihaz tarafından tümüyle görülebilir.

Bu teorik bir durum değil. 2023 yılında popüler Python requests kütüphanesinde keşfedilen bir güvenlik açığı (CVE-2023-32681), neler olabileceğini somut olarak gösterdi: proxy kimlik bilgilerini içeren Proxy-Authorization başlığı, yönlendirmeler sırasında hedef sunuculara sızdı. Temel neden? Kimlik bilgilerinin proxy bağlantısı üzerinden düz metin olarak taşınmasıydı. Bu açık, yamalanmadan önce kütüphanenin 2.3.0'dan 2.30.x'e kadar tüm sürümlerini etkiledi.

Kimlik bilgisi hırsızlığının boyutu

Fortinet'in 2025 Küresel Tehdit Ortamı Raporu, darknet forumlarındaki çalıntı kimlik bilgilerinin bir yılda arttığını ve 100 milyar benzersiz kaydı (e-posta, şifre, oturum token'leri ve kimlik doğrulama atlatmaları) aştığını ortaya koymuştur. Gerçek zamanlı olarak kimlik bilgilerini toplayan infostealer zararlı yazılımların etkinliğinde 0'lük bir artış gözlemlenmiştir.

FineProxy bunu nasıl çözüyor

Ağımızdaki her IP adresinin kendine özgü bir SSL sertifikası vardır. FineProxy HTTPS proxy sunucusuna bağlandığınızda, cihazınızdan proxy'ye olan ilk bağlantı SSL/TLS ile şifrelenir. Kimlik bilgileriniz, istekleriniz, başlıklarınız en başından itibaren korunur.

Her IP için ayrı bir SSL sertifikası düzenleriz — havuz genelinde paylaşımlı bir sertifika değil. Her proxy, kendi kriptografik kimliğine sahip bağımsız bir SSL (güvenli şifrelenmiş) proxy sunucusu olarak çalışır.

IP başına sertifikaların önemi

Paylaşımlı sertifika, tek bir yapılandırma hatası veya ele geçirilmiş tek bir anahtarın havuzdaki tüm proxy'leri etkilemesi anlamına gelir. IP başına sertifika kullanıldığında her adres kriptografik olarak bağımsızdır. Birinde sorun çıkarsa — geri kalanı etkilenmez.

Bu aynı zamanda her proxy'nin bağımsız, güvenli ve anonim bir SSL proxy'si olarak çalıştığı anlamına gelir. FineProxy'den HTTPS proxy liste adresleri satın alırken her birinin ayrı güvence altına alındığını, sertifika altyapısını binlerce kullanıcıyla paylaşmadığını bilirsiniz.

TLS sonlandırma proxy sunucusu ne yapar

Georgia Tech ve Michigan Üniversitesi araştırmacılarının 2017 yılında yaptığı bir çalışma, tüm HTTPS trafiğinin %4-10,9'unun bir tür araya giren proxy üzerinden geçtiğini ve bunların neredeyse tamamının güvenliği zayıflattığını ortaya koymuştur — düşürülmüş şifreleme, güncel olmayan TLS sürümleri, eksik sertifika kontrolleri. Kötü bir proxy uygulaması, bağlantınızı hiç proxy kullanmamaktan bile daha güvensiz hale getirebilir. SSL uygulamasının kalitesi, SSL'e sahip olmak kadar önemlidir.

Pratik kullanım örnekleri

Hesap yönetimi — giriş bilgileri ve oturum token'ları yüksek değerli hedeflerdir. Şifrelenmemiş bir proxy ayağı, bunların ağınızda açık metin olarak iletilmesi anlamına gelir. Bireysel SSL sertifikalarına sahip ISP proxy'leri , her hesabın bağlantısını ilk paketten itibaren şifreli tutar.

Herkese açık ağlarda — bir kafede, otelde veya ortak çalışma alanında mı çalışıyorsunuz? HTTP proxy, proxy kimlik bilgilerinizi ve gezinme verilerinizi yerel ağ üzerinden düz metin olarak gönderir. HTTPS proxy bunları şifreler. Herkese açık Wi-Fi'da bu, gizli kalmakla ele geçirilmek arasındaki farktır.

SSL proxy adresleri satın alırken neleri kontrol etmelisiniz

Üç şeye bakın: her IP'nin kendi sertifikası var mı (paylaşımlı değil), proxy hizmeti HTTPS'in yanı sıra SOCKS5 destekliyor mu ve IP'leri sağlayıcının kendi altyapısına mı bağlı? FineProxy tüm bu üç koşulu sağlar — adres başına ayrı SSL, çift protokol desteği ve kendimize ait, kendi yönettiğimiz IP'ler. En güvenli proxy yapılandırmasını sağlayan tam da budur.