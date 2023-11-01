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HTTPS Proxy

IP başına SSL sertifikaları, istemci-proxy bağlantısında TLS 1.3 şifrelemesi, HTTPS ve SOCKS5 desteği — kimlik bilgileri ve başlıklar ilk paketten itibaren korunur.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Anonim SSL proxy'lerinizi oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa'da IP başına SSL sertifikalı 1.000 HTTPS veri merkezi IP satın alın
  • Güvenli HTTPS proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • HTTPS proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Şifreli proxy planlarımın durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
  • Sonraki ücretsiz değişim hazır olduğunda HTTPS proxy listemi yenileyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Bu siteyi çok seviyorum, ihtiyacım olan proxy’ler her zaman var. Başka siteleri hiç kullanmıyorum bile. Her şey istikrarlı ve arızasız çalışıyor. Fiyatlar biraz pahalı ama buna değer.

Margarita KomarovaFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy hizmetlerini bir süredir kullanıyorum ve kalitesinden son derece memnunum. Bağlantılar çok kararlı, IP adresleri hiçbir sorun çıkarmadan çalışıyor ve hız sürekli yüksek. Gerektiğinde müşteri desteği de son derece hızlı yanıt veriyor. Güvenilir proxy arayan herkese şiddetle tavsiye ederim.

KrzyszofNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Özellikle sınırsız konut proxy’leri konusunda bundan daha iyi bir hizmet bulamıyorum. Kullanmaya başladıktan sonra kalitesinin düşeceğini sanmıştım ama kahretsin, kullandığım süre boyunca 99%’un üzerinde kaldı; gerçekten muhteşem. Bol şans, umarım hep böyle kalır

ZainDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Diğer sağlayıcılar GB başına, hatta istek başına ücret alırken bu ekip, interneti özgür ve güvenli tutma misyonuna sadık kalıyor. Veri merkezi seçenekleri ucuz ve sınırsız bant genişliğiyle geliyor.

Nemanja DuricSaasHub, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

API ve ajan erişimi

Fiyat makul ve proxy’ler gayet iyi çalışıyor. API kısmının kurulumu da kolay. Bu fiyata rahatlıkla tavsiye ederim!

Felix KernerTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy proxy’lerine bayılıyorum; gerçekten hızlılar ve tespit edilemiyorlar. Anahtar kelime araçları gibi otomasyon araçlarında ve veri kazıma araçlarında kullandım; oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda müşteri desteği birinci sınıf; sorununuzu çözmek için 7/24 ulaşılabilirler. Proxy’lerin kalitesi tek kelimeyle muhteşem.

asdjkakarNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
İstemci-proxy arası bağlantı neden zayıf noktadır?Şifresiz ilk atlama

Çünkü çoğu sağlayıcı bu bağlantıyı şifrelemez. HTTPS sitelerine bağlanabilen "HTTP proxy'ler" satarlar — ancak sizin proxy'ye olan bağlantınız düz metin olarak iletilir. Proxy kimlik bilgileriniz, talep ettiğiniz URL'ler ve başlıklarınız, ağınızı izleyen herkes tarafından görülebilir. FineProxy'nin IP başına SSL sertifikaları bu segmenti şifreleyerek bu açığı kapatır.

HTTP ve HTTPS proxy arasındaki gerçek fark nedir?İlk atlama şifrelemesi

Şifrelemenin başladığı yer. HTTP proxy, trafiğinizi şifrelenmemiş olarak proxy sunucusuna iletir ve ardından proxy, hedefe HTTPS üzerinden bağlanır. HTTPS proxy ise şifrelemeyi ilk atlamadan — yani cihazınızdan proxy'ye — başlatır. Web trafiğinin ,5'i HTTPS olduğundan, proxy-site arası bağlantı zaten neredeyse her zaman şifrelidir. Asıl soru, istemci-proxy arası bağlantının da şifreli olup olmadığıdır.

ISP'm HTTP proxy üzerinden ne yaptığımı görebilir mi?Evet

Evet — ISP'niz proxy adresini, proxy kimlik bilgilerinizi (temel kimlik doğrulama kullanıyorsanız) ve hangi sitelere istek gönderdiğinizi görebilir. SSL destekli bir HTTPS proxy üzerinden ise ISP'niz yalnızca proxy IP'sine yönelik şifreli bir bağlantı görür. İçerideki her şey — siteler, kimlik bilgileri, veriler — gizli kalır.

SOCKS5 şifreli midir?Kendiliğinden değil

SOCKS5 kendi başına şifreleme eklemez — her tür trafikle çalışan bir tünelleme protokolüdür. Ancak SOCKS5'i SSL sertifikasına sahip bir proxy üzerinden kullandığınızda, proxy'ye olan bağlantı yine şifreli olur. FineProxy her IP'de hem HTTPS hem de SOCKS5 destekler; böylece bağlantınızı güvende tutarken uygulamanıza uygun protokolü siz seçersiniz.

"SSL ile güvenli HTTP proxy" tam olarak ne anlama geliyor?İlk atlamada TLS

Bu, proxy'nin düz HTTP yerine HTTPS (443 portu üzerinden SSL/TLS ile) bağlantıları kabul ettiği anlamına gelir. Verileriniz cihazınız ile proxy arasında şifrelenir, ardından proxy hedef siteye ayrı bir şifreli bağlantı kurar. "Güvenli" ("secure") ifadesi tam olarak bu ilk bağlantı ayağını tanımlar — ki bu, çoğu HTTP proxy'sinin eksik bıraktığı kısımdır.

SSL şifrelemesi proxy hızını etkiler mi?Önemsiz ek yük

SSL/TLS el sıkışması ilk bağlantıya birkaç milisaniye ekler — proxy sunucusuna olan mesafenize bağlı olarak genellikle 10–30 ms. Bu aşamadan sonra modern TLS 1.3 şifrelemesi, günümüz donanımlarında ihmal edilebilir düzeyde bir yük ile çalışır. Web scraping, hesap yönetimi veya API çağrıları açısından pratikte fark hissedilmez. İletişim yolundaki gecikme, şifreleme katmanından çok daha belirleyicidir. FineProxy'de IP başına sertifikalar optimize edilmiş TLS yapılandırmaları kullanır; böylece kayda değer bir hız kaybı yaşamadan tam şifreleme avantajından yararlanırsınız.

Rehber

"HTTPS proxy'lerin" çoğundaki sorun — ve şifrelemenin gerçekte ne anlama geldiği

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Google'a giden trafiğin ,5'i zaten şifrelidir (Google Şeffaflık Raporu). Ziyaret ettiğiniz neredeyse tüm siteler artık HTTPS üzerinde çalışıyor. Ancak proxy sağlayıcılarının açıklamadığı bir şey var: "HTTP/HTTPS" olarak sattıkları proxy'lerin çoğu yolun sadece yarısını şifreler.

Şifreleme açığı nerede gizleniyor

Bir proxy sağlayıcısı ürünlerinin «HTTPS desteklediğini» söylediğinde genellikle proxy'nin HTTPS web sitelerine bağlanabildiğini kasteder. Web sitesinden proxy'ye geri dönen bağlantı — şifrelidir. Proxy'den size gelen bağlantı — düz HTTP. Açık metin. Ağınızdaki herkes tarafından okunabilir.

Bu ilk ayakta nelerin aktarıldığını düşünün: proxy giriş bilgileriniz ve şifreniz, talep ettiğiniz her sitenin adresi, tüm HTTP başlıklarınız. Sıradan bir HTTP proxy'sinde bu bilgiler ISP'niz, sistem yöneticiniz, aynı Wi-Fi'deki herhangi biri veya sizinle proxy sunucusu arasındaki herhangi bir cihaz tarafından tümüyle görülebilir.

Bu teorik bir durum değil. 2023 yılında popüler Python requests kütüphanesinde keşfedilen bir güvenlik açığı (CVE-2023-32681), neler olabileceğini somut olarak gösterdi: proxy kimlik bilgilerini içeren Proxy-Authorization başlığı, yönlendirmeler sırasında hedef sunuculara sızdı. Temel neden? Kimlik bilgilerinin proxy bağlantısı üzerinden düz metin olarak taşınmasıydı. Bu açık, yamalanmadan önce kütüphanenin 2.3.0'dan 2.30.x'e kadar tüm sürümlerini etkiledi.

Kimlik bilgisi hırsızlığının boyutu

Fortinet'in 2025 Küresel Tehdit Ortamı Raporu, darknet forumlarındaki çalıntı kimlik bilgilerinin bir yılda arttığını ve 100 milyar benzersiz kaydı (e-posta, şifre, oturum token'leri ve kimlik doğrulama atlatmaları) aştığını ortaya koymuştur. Gerçek zamanlı olarak kimlik bilgilerini toplayan infostealer zararlı yazılımların etkinliğinde 0'lük bir artış gözlemlenmiştir.

Şifrelenmemiş bir proxy bağlantısı, kimlik bilgilerinin ele geçirilebileceği bir açık nokta daha demektir. Proxy şifreniz, oturum başlıklarınız, eriştiğiniz siteler — bağlantı şifrelenmemişse bunların tümü ilk atlamada açık şekilde iletilir.

FineProxy bunu nasıl çözüyor

Ağımızdaki her IP adresinin kendine özgü bir SSL sertifikası vardır. FineProxy HTTPS proxy sunucusuna bağlandığınızda, cihazınızdan proxy'ye olan ilk bağlantı SSL/TLS ile şifrelenir. Kimlik bilgileriniz, istekleriniz, başlıklarınız en başından itibaren korunur.

Fark şudur:

Tipik HTTP proxy: Cihazınız → Proxy (düz metin, her şey görünür) → Web sitesi (HTTPS, şifreli) FineProxy HTTPS proxy: Cihazınız → Proxy (HTTPS, IP başına SSL sertifikası ile şifrelenmiş) → Web sitesi (HTTPS, şifrelenmiş)

Zincirin tamamı şifrelenmiştir. Açıkta kalan herhangi bir bölüm yoktur. Trafiğinizi okuyabilecek hiçbir boşluk yoktur.

Her IP için ayrı bir SSL sertifikası düzenleriz — havuz genelinde paylaşımlı bir sertifika değil. Her proxy, kendi kriptografik kimliğine sahip bağımsız bir SSL (güvenli şifrelenmiş) proxy sunucusu olarak çalışır.

IP başına sertifikaların önemi

Paylaşımlı sertifika, tek bir yapılandırma hatası veya ele geçirilmiş tek bir anahtarın havuzdaki tüm proxy'leri etkilemesi anlamına gelir. IP başına sertifika kullanıldığında her adres kriptografik olarak bağımsızdır. Birinde sorun çıkarsa — geri kalanı etkilenmez.

Bu aynı zamanda her proxy'nin bağımsız, güvenli ve anonim bir SSL proxy'si olarak çalıştığı anlamına gelir. FineProxy'den HTTPS proxy liste adresleri satın alırken her birinin ayrı güvence altına alındığını, sertifika altyapısını binlerce kullanıcıyla paylaşmadığını bilirsiniz.

TLS sonlandırma proxy sunucusu ne yapar

Bu terim teknik dokümantasyonda sıkça karşınıza çıkar. Basit bir ifadeyle: proxy, şifrelenmiş bağlantınızı kabul edip isteği çözümleyerek nereye gitmek istediğinizi görür ve ardından hedef sunucuya yeni bir şifrelenmiş bağlantı kurar.

Georgia Tech ve Michigan Üniversitesi araştırmacılarının 2017 yılında yaptığı bir çalışma, tüm HTTPS trafiğinin %4-10,9'unun bir tür araya giren proxy üzerinden geçtiğini ve bunların neredeyse tamamının güvenliği zayıflattığını ortaya koymuştur — düşürülmüş şifreleme, güncel olmayan TLS sürümleri, eksik sertifika kontrolleri. Kötü bir proxy uygulaması, bağlantınızı hiç proxy kullanmamaktan bile daha güvensiz hale getirebilir. SSL uygulamasının kalitesi, SSL'e sahip olmak kadar önemlidir.

Pratik kullanım örnekleri

Büyük ölçekli veri toplama — her büyük site HTTPS gerektirir. Scraper'ınızın proxy'ye olan bağlantısı da şifreli olmalıdır; özellikle proxy kimlik bilgileri söz konusuysa. IP başına SSL desteğine sahip Veri merkezi proxy'leri bu işlemi sorunsuzca halleder.

Hesap yönetimi — giriş bilgileri ve oturum token'ları yüksek değerli hedeflerdir. Şifrelenmemiş bir proxy ayağı, bunların ağınızda açık metin olarak iletilmesi anlamına gelir. Bireysel SSL sertifikalarına sahip ISP proxy'leri, her hesabın bağlantısını ilk paketten itibaren şifreli tutar.

API entegrasyonları — tüm büyük HTTPS protokolü API'leri (Google, Meta, OpenAI, Stripe) şifrelenmemiş bağlantıları reddeder. Kendi SSL sertifikasına sahip bir özel proxy, API anahtarlarınızın asla açık şekilde iletilmemesini sağlar.

Herkese açık ağlarda — bir kafede, otelde veya ortak çalışma alanında mı çalışıyorsunuz? HTTP proxy, proxy kimlik bilgilerinizi ve gezinme verilerinizi yerel ağ üzerinden düz metin olarak gönderir. HTTPS proxy bunları şifreler. Herkese açık Wi-Fi'da bu, gizli kalmakla ele geçirilmek arasındaki farktır.

SSL proxy adresleri satın alırken neleri kontrol etmelisiniz

Üç şeye bakın: her IP'nin kendi sertifikası var mı (paylaşımlı değil), proxy hizmeti HTTPS'in yanı sıra SOCKS5 destekliyor mu ve IP'leri sağlayıcının kendi altyapısına mı bağlı? FineProxy tüm bu üç koşulu sağlar — adres başına ayrı SSL, çift protokol desteği ve kendimize ait, kendi yönettiğimiz IP'ler. En güvenli proxy yapılandırmasını sağlayan tam da budur.