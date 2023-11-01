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Spotify için Proxy

Spotify için statik veri merkezi ve ISP proxy'leri: Error 17 ve Error 30 hatalarını düzeltin, bölgesel kataloglara erişin ve masaüstü uygulamada Ayarlar → Proxy üzerinden doğrudan yapılandırın. HTTP/HTTPS/SOCKS5, sınırsız trafik.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Spotify proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • ABD Spotify profili için tek bir özel ABD IP'si satın alın
  • Spotify proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Spotify proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Özel Spotify proxy'leri için kullanılabilir konumları görüntüleyin
  • Spotify proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy.org hakkında en çok neyi beğeniyorsunuz? FineProxy.org’u arkadaşlarımın tavsiyeleri sayesinde keşfettim ve hizmet kalitesi gerçekten mükemmel. Maliyeti oldukça düşük; bu da şirketimizin giderlerden önemli ölçüde tasarruf etmesine yardımcı oluyor. FineProxy.org destek ekibinin istekli yardımını çok takdir ediyorum. Çok hevesliler ve anında yanıt veriyorlar. FineProxy.org verilere daha hızlı erişmeme yardımcı oluyor ve güvenliği artırıyor. Hizmet kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamadığında sunulan hizmet kalitesine ve para iadesi politikasına da değer veriyorum. İnceleme G2.com tarafından toplanmış ve burada barındırılmıştır. FineProxy.org hakkında neyi beğenmiyorsunuz? Yüksek hacimli kullanıcılar için büyük bir kampanya paketi ve buna ek bir kampanya politikası görmek isterim.

long l.G2, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Bu, çalışmak için bugüne kadar kullandığım en iyi proxy sunucusu. Eskiden başka bir proxy sunucusu kullanıyordum ama hızı çok düşüktü. Bunu satın aldım ve hoş bir sürpriz yaşadım. Hızı tek kelimeyle mükemmel. Belki fiyatı biraz yüksek, ancak proxy sunucusunun hızı bunu haklı çıkarıyor. Bu, satın aldığıma hiçbir zaman pişman olmadığım harika bir şey.

Lara SmithFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Özellikle sınırsız konut proxy’leri konusunda bundan daha iyi bir hizmet bulamıyorum. Kullanmaya başladıktan sonra kalitesinin düşeceğini sanmıştım ama kahretsin, kullandığım süre boyunca 99%’un üzerinde kaldı; gerçekten muhteşem. Bol şans, umarım hep böyle kalır

ZainDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Harika proxy ürünleri ve hizmeti! Dönen proxy’ler dâhil farklı proxy türleri, uygun fiyatlar ve coğrafi hedefleme seçeneği sunuyorlar. Çeşitli ödeme seçenekleri var: kripto, PayPal veya kartlar.

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Error Code 17'yi nasıl düzeltirim?Ülkeleri eşleştirin

Bu hata, IP ülkeniz profil ülkenizle eşleşmediğinde ortaya çıkar. Hesap ülkenizi mevcut konumunuzla eşleşecek şekilde değiştirin ya da profilinizde belirtilen ülkeden bir proxy üzerinden bağlanın.

Premium bir proxy üzerinden çalışır mı?Evet

Evet, ancak hesabın kayıtlı olduğu ülkeye ait bir ödeme yöntemine ihtiyacınız vardır. Resmi hizmetin bulunmadığı bir bölgeden erişiyorsanız, hem abonelik ödemesini hem de eşleşen bir proxy konumunu sürdürmeniz gerekir.

HTTP mi yoksa SOCKS5 mı kullanmalıyım?İkisi de çalışır

Her ikisi de çalışır. Masaüstü uygulama, Ayarlar → Proxy bölümünden doğrudan HTTP ve SOCKS5 desteği sunar. SOCKS5 biraz daha düşük yüke sahiptir; HTTP tarayıcılarda yapılandırılması daha kolaydır. Çoğu kullanıcı için aradaki fark önemsizdir.

proxy ses kalitesini etkiler mi?Minimal etki

Etkisi minimumdur. Hizmet en fazla 320 kbps hızında akış sağlar ve herhangi bir düzgün proxy bunu kolayca karşılar. Parça atlama ve çalma listesi yükleme sırasında gecikmeyi en aza indirmek için konumunuza yakın bir sunucu seçin.

bir proxy'yi birden fazla cihazda kullanabilir miyim?Evet

Evet. Aynı proxy'yi masaüstü, mobil ve web'de yapılandırın. Hizmet, IP başına eşzamanlı bağlantı sayısını sınırlamaz; ancak Premium aynı anda yalnızca bir cihazda akışa izin verir.

Error Code 30 hatasını nasıl düzeltirim?Yapılandırmayı kontrol edin

Proxy kimlik bilgilerinizin (IP, port, kullanıcı adı, şifre) doğru olduğundan emin olun. Ayrıca güvenlik duvarınızın veya antivirüs yazılımınızın uygulamayı engellemediğini kontrol edin. Windows Defender veya macOS Güvenlik Duvarı'nda uygulama için bir istisna eklemek bu sorunu genellikle çözer.

Rehber

Spotify için neden proxy kullanmalı?

2 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Bu akış hizmeti, lisans kısıtlamaları ve bölgesel politikalar nedeniyle birçok ülkede kullanılamaz. Resmi erişimi olmayan bir bölgedeki kullanıcılar için Spotify proxy'si, trafiği ABD, İngiltere veya Almanya gibi desteklenen bir ülkedeki sunucu üzerinden yönlendirerek bağlantıyı yeniden sağlar.

Ağ kısıtlamalarını aşmak

Okullar, üniversiteler ve kurumsal ağlar bant genişliğini korumak veya dikkat dağınıklığını azaltmak için genellikle akış hizmetlerini engeller. Uygulama bağlanamıyorsa veya "Bir güvenlik duvarı engelliyor olabilir" hatası görüyorsanız, bir proxy trafiğinizi bu engellerin etrafından yönlendirir. Bunu sistem düzeyinde veya doğrudan masaüstü uygulamasında Ayarlar → Proxy bölümünden yapılandırın.

Error Code 17 ve Error Code 30 Sorunlarını Çözme

kullanıcıların en sık karşılaştığı sorunlar şunlardır:

  • Error 17: Genellikle IP adresinizin bulunduğu ülkenin, profilinizde ayarlanan ülkeyle eşleşmediği anlamına gelir. Platform bunu giriş sırasında kontrol eder.
  • Error 30: genellikle yanlış proxy kimlik bilgileri veya güvenlik duvarı müdahalesinden kaynaklanır.

Her iki hata da, hesap ayarlarınızla aynı bölgede bulunan Spotify için en iyi proxy sunucusuyla bağlandığınızda çözülür. Profilinizde "Amerika Birleşik Devletleri" yazıyorsa, proxy'niz bir ABD sunucusundan çıkış yapmalıdır.

bölgesel kütüphanelere erişim

Müzik katalogları, lisans anlaşmaları nedeniyle ülkelere göre farklılık gösterir. ABD'de mevcut olan bir parça Avrupa kütüphanelerinde görünmeyebilir. Hedef bölgedeki bir proxy üzerinden bağlanarak o ülkenin tam kataloğuna erişirsiniz — bu, bölgeye özel yayınları keşfetmek veya içeriğin farklı pazarlarda nasıl göründüğünü test etmek için kullanışlıdır.

hangi proxy türünü seçmeli

Normal dinleme için statik veri merkezi proxy'leri gayet iyi çalışır — hızlıdır, kararlıdır ve uygun maliyetlidir. Hizmet, sosyal platformların yaptığı gibi veri merkezi IP'lerini agresif bir şekilde engellemez.

Yeni bir hesap açmanız gerekiyorsa, ISP (konut) proxy'leri doğrulama istemlerini azaltır — normal ev internet bağlantıları gibi görünürler.

Mobil proxy'ler yayın akışı için gereğinden fazladır, ancak otomasyon çalıştırıyorsanız veya birden fazla hesap yönetiyorsanız işe yarayabilir. iOS ve Android'de uygulama yerleşik proxy ayarları sunmaz — proxy'yi cihazınızın Wi-Fi ayarlarından sistem düzeyinde yapılandırın veya tüm trafiği proxy üzerinden yönlendirmek için SOCKS5 uyumlu bir uygulama kullanın.

hesap ülkesini proxy konumuyla eşleştirme

Bu kritik bir noktadır. Platform, IP konumunuzu profilinizdeki ülkeyle karşılaştırır. Eşleşmezlerse Error 17 hatası alırsınız veya 14 gün sonra oturumunuz kapatılır. Her zaman hesabınızda belirlenen ülkeye ait bir proxy kullanın ya da profilinizi proxy konumunuzla eşleşecek şekilde güncelleyin.

FineProxy, yayın akışı hizmetlerine erişim için statik veri merkezi ve ISP paketleri sunar. Tümü HTTP, HTTPS ve SOCKS5 desteğine sahiptir; kimlik doğrulama kullanıcı adı/şifre veya IP beyaz listesi aracılığıyla yapılır. Cihaza özel yapılandırma için Entegrasyon Merkezi'mizi ziyaret edin — veya aşağıdan bir plan seçerek dakikalar içinde yayın akışına başlayın.