Spotify için Proxy

Bu akış hizmeti, lisans kısıtlamaları ve bölgesel politikalar nedeniyle birçok ülkede kullanılamaz. Resmi erişimi olmayan bir bölgedeki kullanıcılar için Spotify proxy'si, trafiği ABD, İngiltere veya Almanya gibi desteklenen bir ülkedeki sunucu üzerinden yönlendirerek bağlantıyı yeniden sağlar.

Ağ kısıtlamalarını aşmak

Okullar, üniversiteler ve kurumsal ağlar bant genişliğini korumak veya dikkat dağınıklığını azaltmak için genellikle akış hizmetlerini engeller. Uygulama bağlanamıyorsa veya "Bir güvenlik duvarı engelliyor olabilir" hatası görüyorsanız, bir proxy trafiğinizi bu engellerin etrafından yönlendirir. Bunu sistem düzeyinde veya doğrudan masaüstü uygulamasında Ayarlar → Proxy bölümünden yapılandırın.

Error Code 17 ve Error Code 30 Sorunlarını Çözme

kullanıcıların en sık karşılaştığı sorunlar şunlardır:

Error 17: Genellikle IP adresinizin bulunduğu ülkenin, profilinizde ayarlanan ülkeyle eşleşmediği anlamına gelir. Platform bunu giriş sırasında kontrol eder.

Error 30: genellikle yanlış proxy kimlik bilgileri veya güvenlik duvarı müdahalesinden kaynaklanır.

Her iki hata da, hesap ayarlarınızla aynı bölgede bulunan Spotify için en iyi proxy sunucusuyla bağlandığınızda çözülür. Profilinizde "Amerika Birleşik Devletleri" yazıyorsa, proxy'niz bir ABD sunucusundan çıkış yapmalıdır.

bölgesel kütüphanelere erişim

Müzik katalogları, lisans anlaşmaları nedeniyle ülkelere göre farklılık gösterir. ABD'de mevcut olan bir parça Avrupa kütüphanelerinde görünmeyebilir. Hedef bölgedeki bir proxy üzerinden bağlanarak o ülkenin tam kataloğuna erişirsiniz — bu, bölgeye özel yayınları keşfetmek veya içeriğin farklı pazarlarda nasıl göründüğünü test etmek için kullanışlıdır.

hangi proxy türünü seçmeli

Normal dinleme için statik veri merkezi proxy'leri gayet iyi çalışır — hızlıdır, kararlıdır ve uygun maliyetlidir. Hizmet, sosyal platformların yaptığı gibi veri merkezi IP'lerini agresif bir şekilde engellemez.

Yeni bir hesap açmanız gerekiyorsa, ISP (konut) proxy'leri doğrulama istemlerini azaltır — normal ev internet bağlantıları gibi görünürler.

Mobil proxy'ler yayın akışı için gereğinden fazladır, ancak otomasyon çalıştırıyorsanız veya birden fazla hesap yönetiyorsanız işe yarayabilir. iOS ve Android'de uygulama yerleşik proxy ayarları sunmaz — proxy'yi cihazınızın Wi-Fi ayarlarından sistem düzeyinde yapılandırın veya tüm trafiği proxy üzerinden yönlendirmek için SOCKS5 uyumlu bir uygulama kullanın.

hesap ülkesini proxy konumuyla eşleştirme

Bu kritik bir noktadır. Platform, IP konumunuzu profilinizdeki ülkeyle karşılaştırır. Eşleşmezlerse Error 17 hatası alırsınız veya 14 gün sonra oturumunuz kapatılır. Her zaman hesabınızda belirlenen ülkeye ait bir proxy kullanın ya da profilinizi proxy konumunuzla eşleşecek şekilde güncelleyin.