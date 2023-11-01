लाइसेंसिंग प्रतिबंधों और क्षेत्रीय नीतियों के कारण यह स्ट्रीमिंग सेवा कई देशों में उपलब्ध नहीं है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ आधिकारिक एक्सेस नहीं है, तो Spotify के लिए प्रॉक्सी आपके ट्रैफ़िक को US, UK या जर्मनी जैसे समर्थित देश के सर्वर के माध्यम से रूट करके कनेक्टिविटी बहाल करता है।

नेटवर्क प्रतिबंधों को दरकिनार करना

स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉर्पोरेट नेटवर्क अक्सर बैंडविड्थ बचाने या ध्यान भटकने से रोकने के लिए स्ट्रीमिंग सेवाओं को ब्लॉक कर देते हैं। यदि ऐप कनेक्ट नहीं हो पाता या आपको “A firewall may be blocking” त्रुटि दिखती है, तो प्रॉक्सी आपके ट्रैफ़िक को इन ब्लॉक्स से बायपास करके रूट करता है। इसे सिस्टम लेवल पर या सीधे डेस्कटॉप ऐप में Settings → Proxy के अंतर्गत कॉन्फ़िगर करें।

Error Code 17 और Error Code 30 को ठीक करना

ये सबसे आम समस्याएँ हैं जिनका उपयोगकर्ताओं को सामना करना पड़ता है:

Error 17: आमतौर पर इसका मतलब है कि आपके IP का देश आपकी प्रोफ़ाइल में सेट किए गए देश से मैच नहीं करता। प्लेटफ़ॉर्म लॉगिन के दौरान यह चेक करता है।

Error 30: अक्सर गलत प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स या फ़ायरवॉल इंटरफ़ेरेंस के कारण होता है।

जब आप Spotify के लिए सबसे अच्छे प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए कनेक्ट करते हैं जो आपकी अकाउंट सेटिंग्स के समान क्षेत्र में स्थित है, तो दोनों त्रुटियाँ हल हो जाती हैं। अगर आपकी प्रोफ़ाइल में “United States” लिखा है, तो आपकी प्रॉक्सी US सर्वर से एग्ज़िट होनी चाहिए।

क्षेत्रीय लाइब्रेरी तक पहुँच

लाइसेंसिंग समझौतों के कारण म्यूज़िक कैटलॉग हर देश में अलग-अलग होते हैं। कोई ट्रैक जो US में उपलब्ध है, वह यूरोपीय लाइब्रेरी में दिखाई न दे। टारगेट रीजन के प्रॉक्सी से कनेक्ट करके आप उस देश का पूरा कैटलॉग एक्सेस कर सकते हैं — यह रीजन-एक्सक्लूसिव रिलीज़ खोजने या विभिन्न बाज़ारों में कंटेंट कैसा दिखता है, इसकी जाँच करने के लिए उपयोगी है।

कौन-सा प्रॉक्सी टाइप चुनें

स्ट्रीमिंग के लिए मोबाइल प्रॉक्सी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप ऑटोमेशन चला रहे हैं या कई अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो ये मददगार हो सकती हैं। iOS और Android पर, ऐप में बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग्स नहीं हैं — अपने डिवाइस की Wi-Fi सेटिंग्स में सिस्टम लेवल पर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें, या सभी ट्रैफ़िक को प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने के लिए SOCKS5-संगत ऐप का उपयोग करें।

अकाउंट का देश प्रॉक्सी लोकेशन से मिलाना

यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटफ़ॉर्म आपके IP लोकेशन की तुलना आपके प्रोफ़ाइल में सेट किए गए देश से करता है। अगर ये मेल नहीं खाते, तो आपको Error 17 दिखाई देगा या 14 दिनों के बाद आप लॉग आउट हो जाएँगे। हमेशा उसी देश का प्रॉक्सी उपयोग करें जो आपके अकाउंट में सेट है, या फिर अपनी प्रोफ़ाइल को अपने प्रॉक्सी की लोकेशन के अनुसार अपडेट करें।