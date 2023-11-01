नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

Spotify के लिए प्रॉक्सी

Spotify के लिए स्टैटिक डेटासेंटर और ISP प्रॉक्सी: Error 17 और Error 30 ठीक करें, क्षेत्रीय कैटलॉग एक्सेस करें, और सीधे डेस्कटॉप ऐप में Settings → Proxy के ज़रिए कॉन्फ़िगर करें। HTTP/HTTPS/SOCKS5, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना Spotify प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • US Spotify प्रोफ़ाइल के लिए एक समर्पित US IP खरीदें
  • मेरी Spotify प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी Spotify प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में निर्यात करें
  • समर्पित Spotify प्रॉक्सी के लिए उपलब्ध स्थान दिखाएँ
  • मेरी Spotify प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण दिखाएँ
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

आपको FineProxy.org के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? मैंने FineProxy.org को दोस्तों की सिफारिशों के माध्यम से खोजा, और सेवा की गुणवत्ता वाकई उत्कृष्ट है। लागत काफी कम है, जो हमारी कंपनी को खर्चों में काफी बचत करने में मदद करती है। मैं FineProxy.org सपोर्ट टीम के उत्साही समर्थन की बहुत सराहना करता हूँ। वे बहुत उत्साही हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। FineProxy.org मुझे डेटा तक तेजी से पहुंचने में मदद करता है और सुरक्षा में सुधार करता है। मैं सेवा की गुणवत्ता और सेवा उपयोगकर्ता की आवश्यकता को पूरा न करने पर रिफंड नीति को भी महत्व देता हूँ। समीक्षा G2.com पर संकलित और होस्ट की गई है। आपको FineProxy.org के बारे में क्या नापसंद है? मैं उच्च-आयतन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा प्रचार पैकेज और एक अतिरिक्त प्रचार नीति देखना चाहूंगा।

long l.G2, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

यह अब तक का सबसे अच्छा प्रॉक्सी सर्वर है जिसका मैंने कभी काम के लिए उपयोग किया है। मैं पहले एक अन्य प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करता था, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। मैंने यह खरीदा और सुखद आश्चर्य हुआ। इसकी गति बस उत्कृष्ट है। शायद इसकी कीमत कुछ अधिक है, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर की गति इसके लिए उचित है। यह एक शानदार चीज़ है जिसके लिए मैंने कभी पछतावा महसूस नहीं किया।

Lara SmithFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

मैं इस सेवा से बेहतर कोई सेवा नहीं पा सका, विशेषकर रेज़िडेंशियल अनलिमिटेड के मामले में। मुझे लगा कि उपयोग करने के बाद इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन कितना भी समय इस्तेमाल किया, यह 99% से ऊपर ही रहा, यह वास्तव में अद्भुत अनुभव है। शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि यह वैसे ही बनी रहे।

ZainDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

शानदार प्रॉक्सी सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रकार की प्रॉक्सी हैं, जिनमें बिना ट्रैफ़िक सीमा वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी भी शामिल हैं। कीमतें किफ़ायती हैं और जियो-टार्गेटिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

महान प्रॉक्सी उत्पाद और सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रॉक्सी प्रकार हैं जिनमें घूमने वाले, किफायती मूल्य और भू-लक्ष्यीकरण विकल्प शामिल हैं। विभिन्न भुगतान विकल्प: क्रिप्टो, PayPal या कार्ड

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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Error Code 17 कैसे ठीक करें?देश मिलाएँ

यह एरर तब आता है जब आपके IP का देश आपकी प्रोफ़ाइल के देश से मेल नहीं खाता। या तो अपने अकाउंट का देश वर्तमान लोकेशन से मिलान करने के लिए बदलें, या अपनी प्रोफ़ाइल में दर्ज देश के प्रॉक्सी से कनेक्ट करें।

क्या Premium प्रॉक्सी के ज़रिए काम करता है?हाँ

हाँ, लेकिन आपको अकाउंट के रजिस्टर्ड देश का पेमेंट मेथड चाहिए। अगर आप ऐसे रीजन से एक्सेस कर रहे हैं जहाँ ऑफ़िशियल सर्विस उपलब्ध नहीं है, तो आपको सब्सक्रिप्शन पेमेंट और मैचिंग प्रॉक्सी लोकेशन दोनों मेंटेन करने होंगे।

HTTP या SOCKS5 — मुझे कौन-सा इस्तेमाल करना चाहिए?दोनों काम करते

दोनों काम करते हैं। डेस्कटॉप ऐप Settings → Proxy में सीधे HTTP और SOCKS5 सपोर्ट करता है। SOCKS5 में ओवरहेड थोड़ा कम होता है; HTTP ब्राउज़र में कॉन्फ़िगर करना आसान है। अधिकांश यूज़र्स के लिए फ़र्क नगण्य है।

क्या प्रॉक्सी से ऑडियो क्वालिटी प्रभावित होगी?न्यूनतम प्रभाव

न्यूनतम प्रभाव। सर्विस 320 kbps तक स्ट्रीम करती है, जिसे कोई भी अच्छा प्रॉक्सी आसानी से हैंडल कर लेता है। ट्रैक सीकिंग और प्लेलिस्ट लोडिंग के दौरान लेटेंसी कम करने के लिए अपनी लोकेशन के नज़दीकी सर्वर चुनें।

क्या मैं एक प्रॉक्सी कई डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकता हूँ?हाँ

हाँ। डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब पर एक ही प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें। सर्विस प्रति IP एक साथ कनेक्शन लिमिट नहीं करती, हालाँकि Premium एक समय में सिर्फ़ एक डिवाइस पर स्ट्रीमिंग की अनुमति देता है।

Error Code 30 कैसे ठीक करें?कॉन्फ़िगरेशन जाँचें

जाँचें कि आपके प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स (IP, पोर्ट, यूज़रनेम, पासवर्ड) सही हैं। साथ ही सुनिश्चित करें कि आपका फ़ायरवॉल या एंटीवायरस ऐप को ब्लॉक नहीं कर रहा। Windows Defender या macOS Firewall में ऐप्लिकेशन के लिए एक्सेप्शन जोड़ने से आमतौर पर यह समस्या हल हो जाती है।

गाइड

Spotify के लिए प्रॉक्सी का उपयोग क्यों करें?

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

लाइसेंसिंग प्रतिबंधों और क्षेत्रीय नीतियों के कारण यह स्ट्रीमिंग सेवा कई देशों में उपलब्ध नहीं है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ आधिकारिक एक्सेस नहीं है, तो Spotify के लिए प्रॉक्सी आपके ट्रैफ़िक को US, UK या जर्मनी जैसे समर्थित देश के सर्वर के माध्यम से रूट करके कनेक्टिविटी बहाल करता है।

नेटवर्क प्रतिबंधों को दरकिनार करना

स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉर्पोरेट नेटवर्क अक्सर बैंडविड्थ बचाने या ध्यान भटकने से रोकने के लिए स्ट्रीमिंग सेवाओं को ब्लॉक कर देते हैं। यदि ऐप कनेक्ट नहीं हो पाता या आपको “A firewall may be blocking” त्रुटि दिखती है, तो प्रॉक्सी आपके ट्रैफ़िक को इन ब्लॉक्स से बायपास करके रूट करता है। इसे सिस्टम लेवल पर या सीधे डेस्कटॉप ऐप में Settings → Proxy के अंतर्गत कॉन्फ़िगर करें।

Error Code 17 और Error Code 30 को ठीक करना

ये सबसे आम समस्याएँ हैं जिनका उपयोगकर्ताओं को सामना करना पड़ता है:

  • Error 17: आमतौर पर इसका मतलब है कि आपके IP का देश आपकी प्रोफ़ाइल में सेट किए गए देश से मैच नहीं करता। प्लेटफ़ॉर्म लॉगिन के दौरान यह चेक करता है।
  • Error 30: अक्सर गलत प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स या फ़ायरवॉल इंटरफ़ेरेंस के कारण होता है।

जब आप Spotify के लिए सबसे अच्छे प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए कनेक्ट करते हैं जो आपकी अकाउंट सेटिंग्स के समान क्षेत्र में स्थित है, तो दोनों त्रुटियाँ हल हो जाती हैं। अगर आपकी प्रोफ़ाइल में “United States” लिखा है, तो आपकी प्रॉक्सी US सर्वर से एग्ज़िट होनी चाहिए।

क्षेत्रीय लाइब्रेरी तक पहुँच

लाइसेंसिंग समझौतों के कारण म्यूज़िक कैटलॉग हर देश में अलग-अलग होते हैं। कोई ट्रैक जो US में उपलब्ध है, वह यूरोपीय लाइब्रेरी में दिखाई न दे। टारगेट रीजन के प्रॉक्सी से कनेक्ट करके आप उस देश का पूरा कैटलॉग एक्सेस कर सकते हैं — यह रीजन-एक्सक्लूसिव रिलीज़ खोजने या विभिन्न बाज़ारों में कंटेंट कैसा दिखता है, इसकी जाँच करने के लिए उपयोगी है।

कौन-सा प्रॉक्सी टाइप चुनें

सामान्य लिसनिंग के लिए, स्टेटिक डेटासेंटर प्रॉक्सी बढ़िया काम करती हैं — ये तेज़, स्टेबल और किफ़ायती हैं। यह सर्विस डेटासेंटर IP को उतनी आक्रामकता से ब्लॉक नहीं करती जितना सोशल प्लेटफ़ॉर्म करते हैं।

अगर आपको नया अकाउंट रजिस्टर करना है, तो ISP (रेजिडेंशियल) प्रॉक्सी वेरिफ़िकेशन प्रॉम्प्ट का खतरा कम करती हैं — ये सामान्य घरेलू इंटरनेट कनेक्शन जैसी दिखती हैं।

स्ट्रीमिंग के लिए मोबाइल प्रॉक्सी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप ऑटोमेशन चला रहे हैं या कई अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो ये मददगार हो सकती हैं। iOS और Android पर, ऐप में बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग्स नहीं हैं — अपने डिवाइस की Wi-Fi सेटिंग्स में सिस्टम लेवल पर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें, या सभी ट्रैफ़िक को प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने के लिए SOCKS5-संगत ऐप का उपयोग करें।

अकाउंट का देश प्रॉक्सी लोकेशन से मिलाना

यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटफ़ॉर्म आपके IP लोकेशन की तुलना आपके प्रोफ़ाइल में सेट किए गए देश से करता है। अगर ये मेल नहीं खाते, तो आपको Error 17 दिखाई देगा या 14 दिनों के बाद आप लॉग आउट हो जाएँगे। हमेशा उसी देश का प्रॉक्सी उपयोग करें जो आपके अकाउंट में सेट है, या फिर अपनी प्रोफ़ाइल को अपने प्रॉक्सी की लोकेशन के अनुसार अपडेट करें।

FineProxy स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ एक्सेस करने के लिए स्टैटिक डेटासेंटर और ISP पैकेज प्रदान करता है। सभी HTTP, HTTPS, और SOCKS5 सपोर्ट करते हैं, लॉगिन/पासवर्ड या IP व्हाइटलिस्ट के ज़रिए ऑथेंटिकेशन के साथ। डिवाइस-विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हमारे इंटीग्रेशन हब — या नीचे कोई प्लान चुनें और मिनटों में स्ट्रीमिंग शुरू करें।