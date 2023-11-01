Netflix अनब्लॉक्ड के लिए प्रॉक्सी
असली ISP-असाइन्ड एड्रेस और अनलिमिटेड बैंडविड्थ वाली स्टेटिक ISP प्रॉक्सी — बिना डिटेक्शन के स्ट्रीमिंग के लिए बनाई गई हैं।
अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: ISP.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|समर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|यहाँ अनुशंसितISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- Netflix के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 स्टैटिक ISP प्रॉक्सी खरीदें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा की स्थिति देखें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा का बिलिंग विवरण देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
लोड के दौरान गति
कम कीमतों और क्रिप्टो विकल्प के कारण इस साइट को आजमाया। ईमानदारी से कहूँ तो, मैं प्रभावित हूँ। प्रॉक्सी जीवित और तेज़ हैं। बिल्ट-इन चेकर बेहद सुविधाजनक है। सपोर्ट विनम्र और मददगार है। सब कुछ विज्ञापित के अनुसार काम करता है। निश्चित रूप से मैं अपने पार्सिंग कार्यों के लिए और खरीदूंगा।
हाल ही में मैंने यह प्रॉक्सी खरीदी, क्योंकि मैं कीमत में बहुत रुचि रखता था, जो इंटरनेट मार्केट में सबसे कम थी और अभी भी है। वास्तव में बहुत ही भरोसेमंद प्रॉक्सी है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं कि यह किसी भी समय आपको धोखा दे सकती है। साथ ही बहुत तेज़ और उच्च गुणवत्ता वाली सपोर्ट सेवा है। मैं हर किसी को यहां खरीदारी करने की सिफारिश करता हूं, आप इसका पछतावा नहीं करेंगे।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं
जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।
मैं इस सेवा से बेहतर कोई सेवा नहीं पा सका, विशेषकर रेज़िडेंशियल अनलिमिटेड के मामले में। मुझे लगा कि उपयोग करने के बाद इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन कितना भी समय इस्तेमाल किया, यह 99% से ऊपर ही रहा, यह वास्तव में अद्भुत अनुभव है। शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि यह वैसे ही बनी रहे।
स्थान और स्टॉक
किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।
Fineproxy.org एक अच्छा प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्शन की गति असंगत हो सकती है, और सपोर्ट प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उच्च मांग वाले या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मूल्य प्रतिस्पर्धी है, लेकिन पेशेवर या गहन उपयोग के लिए भरोसा करने वालों के लिए प्रदर्शन अधिक स्थिर हो सकता है।
Netflix एरर M7111-5059 क्या है?प्रॉक्सी पहचानी गई
इस एरर का मतलब है कि Netflix ने आपकी VPN या प्रॉक्सी डिटेक्ट कर ली है। मैसेज कहता है “You seem to be using an unblocker or proxy. Please turn off any of these services and try again.” यह तब ट्रिगर होता है जब Netflix पहचान लेता है कि आपका कनेक्शन किसी ज्ञात प्रॉक्सी सर्वर, डेटासेंटर IP से आ रहा है, या जब आपकी दिखाई देने वाली लोकेशन और असली नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में मिसमैच होता है।
क्या प्रॉक्सी Smart TV या गेमिंग कंसोल पर Netflix के लिए काम करती है?नेटवर्क सेटिंग सहित
Smart TV, PlayStation, Xbox और अन्य स्ट्रीमिंग डिवाइसेज़ नेटिव तौर पर प्रॉक्सी सेटिंग्स सपोर्ट नहीं करतीं। इन डिवाइसेज़ के साथ प्रॉक्सी इस्तेमाल करने के लिए आपको राउटर लेवल पर कॉन्फ़िगर करना होगा या अपने लोकल नेटवर्क पर प्रॉक्सी गेटवे सेटअप करना होगा। वैकल्पिक रूप से, आप लैपटॉप से Wi-Fi हॉटस्पॉट के ज़रिए प्रॉक्सी-कनेक्टेड इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। स्टेटिक ISP प्रॉक्सी इस सेटअप के लिए आदर्श हैं क्योंकि ये अनलिमिटेड बैंडविड्थ और स्टेबल कनेक्शन देती हैं — जो पूरी डिवाइस का ट्रैफ़िक रूट करते समय ज़रूरी है। FineProxy की स्टेटिक ISP प्रॉक्सी SOCKS5 और HTTP/HTTPS सपोर्ट करती हैं, जिससे ये ज़्यादातर राउटर-लेवल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ कम्पैटिबल हैं।
क्या प्रॉक्सी यूज़ करने पर Netflix मेरा अकाउंट बैन कर सकता है?कभी-कभार
Netflix की शर्तें उन्हें जियो-रेस्ट्रिक्शन को बायपास करने पर अकाउंट प्रतिबंधित या टर्मिनेट करने की अनुमति देती हैं, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए परमानेंट बैन बहुत दुर्लभ हैं। आमतौर पर, आपको बस एरर M7111-5059 दिखेगा और जब तक प्रॉक्सी डिस्कनेक्ट नहीं करते, तब तक स्ट्रीम नहीं कर पाएँगे। Netflix एक्सेस ब्लॉक करने पर फ़ोकस करता है, यूज़र्स को सज़ा देने पर नहीं।
ट्रैवल करते समय मेरी Netflix लाइब्रेरी क्यों बदल जाती है?क्षेत्रीय लाइसेंस
लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के कारण कंटेंट देश के अनुसार अलग-अलग होता है। स्टूडियो वितरण अधिकार क्षेत्रीय आधार पर बेचते हैं, इसलिए US में उपलब्ध कोई शो UK या Japan में लाइसेंस्ड नहीं हो सकता। जब आप यात्रा करते हैं, तो Netflix आपके IP एड्रेस के आधार पर स्वचालित रूप से स्थानीय लाइब्रेरी दिखाता है। एक प्रॉक्सी या VPN आपको अपने होम कंट्री में दिखा सकता है।
क्या Netflix सभी प्रॉक्सी को ब्लॉक करता है?अधिकांश प्रॉक्सी
सभी नहीं, लेकिन अधिकांश। फ्री प्रॉक्सी और सस्ती सर्विसेज़ लगभग तुरंत ब्लॉक हो जाती हैं। Netflix डिटेक्शन में भारी निवेश करता है और लगातार अपनी ब्लैकलिस्ट अपडेट करता रहता है। जो सर्विसेज़ लगातार काम करती हैं, वे वही हैं जो आगे बने रहने में बराबर का निवेश करती हैं — आमतौर पर प्रीमियम ISP प्रॉक्सी प्रदाता या डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले VPN।