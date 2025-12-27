इंटीग्रेशन गाइड
macOS प्रॉक्सी सेटिंग्स
अपनी प्रॉक्सी जल्दी और आसानी से सेट करें।
macOS पर प्रॉक्सी कैसे सेट अप करें
macOS पर प्रॉक्सी सेटिंग्स नेटवर्क लेवल पर कॉन्फ़िगर की जाती हैं, यानी ये उस विशिष्ट कनेक्शन पर लागू होती हैं जिसे आप चुनते हैं (उदाहरण के लिए, Wi-Fi या Ethernet)। यह तब सुविधाजनक हो सकता है जब आप चाहते हैं कि कई ऐप्स प्रॉक्सी का उपयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स सिर्फ़ आपके ब्राउज़र तक सीमित नहीं रहतीं—macOS नेटवर्क सेटिंग्स पर निर्भर कोई भी ऐप प्रभावित हो सकता है।
macOS पर प्रॉक्सी सेटअप की विशेषताएँ
- प्रॉक्सी सेटिंग्स हर नेटवर्क इंटरफ़ेस के लिए अलग-अलग कॉन्फ़िगर होती हैं। अगर आपने Wi-Fi के लिए प्रॉक्सी सेट की है, तो यह Ethernet पर ऑटोमैटिकली लागू नहीं होगी, और इसका उल्टा भी सच है।
- macOS कई प्रॉक्सी मोड सपोर्ट करता है, जिनमें HTTP, HTTPS और SOCKS शामिल हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार केवल उन्हीं को सक्षम करते हैं, जो आपके उपयोग किए जा रहे प्रॉक्सी प्रकार पर निर्भर करता है।
- अगर आपकी प्रॉक्सी को ऑथेंटिकेशन (username/password) की ज़रूरत है, तो macOS हर प्रॉक्सी टाइप (HTTP/HTTPS/SOCKS) के लिए इसे अलग से हैंडल करता है। सुनिश्चित करें कि आप क्रेडेंशियल्स उसी सेक्शन में दर्ज करें जहाँ प्रॉक्सी इनेबल की गई है।
सुझाव: सिर्फ़ वेब ब्राउज़िंग के लिए ब्राउज़र-लेवल प्रॉक्सी का इस्तेमाल करें
अगर आपको सिर्फ़ वेब ब्राउज़िंग (वेबसाइट्स, स्ट्रीमिंग वीडियो आदि) के लिए प्रॉक्सी चाहिए, तो आमतौर पर ब्राउज़र के अंदर (किसी एक्सटेंशन के ज़रिए) प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करना बेहतर रहता है। इससे आपकी macOS सिस्टम सेटिंग्स अछूती रहती हैं और दूसरे ऐप्स प्रभावित नहीं होते। सिस्टम-लेवल प्रॉक्सी सेटिंग्स तब सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं जब आप चाहते हैं कि प्रॉक्सी कई एप्लिकेशन पर एक साथ लागू हो। प्रॉक्सी कैसे सेट करें Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.
हम आपको macOS पर बिल्ट-इन सिस्टम नेटवर्क सेटिंग्स का उपयोग करके प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करने का स्टैंडर्ड तरीका स्टेप-बाय-स्टेप बताएँगे।
macOS में क्लासिक Proxy सेटअप
नेटवर्क सेटिंग्स खोलें
अपने Mac पर System Settings खोलें (Apple मेनू → System Settings) नेटवर्क पर जाएँ अपना एक्टिव कनेक्शन चुनें (आमतौर पर Wi-Fi) जिस नेटवर्क से आप अभी कनेक्ट हैं, उसके बगल में Details… पर क्लिक करें (जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है) इससे कनेक्शन सेटिंग्स खुलेंगी, जहाँ आप Proxies सेक्शन में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं
Proxies सेक्शन खोलें
कनेक्शन सेटिंग्स विंडो में, बाएँ साइडबार में Proxies पर क्लिक करें (स्क्रीनशॉट में हाइलाइट किया गया आइटम देखें) आपको उपलब्ध proxy प्रकारों की एक सूची दिखाई देगी: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS), और SOCKS proxy SOCKS5 सेटअप के लिए, SOCKS प्रॉक्सी को टॉगल ऑन करें (दाईं ओर के स्विच का उपयोग करें) सक्रिय करने के बाद, macOS अतिरिक्त फ़ील्ड दिखाएगा जहाँ आप प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस, पोर्ट और (यदि आवश्यक हो) यूज़रनेम/पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं
अपने SOCKS5 Proxy की जानकारी दर्ज करें
SOCKS प्रॉक्सी को टॉगल ऑन करें Server में अपना प्रॉक्सी IP एड्रेस या hostname दर्ज करें Port में 1080 दर्ज करें (हमारी SOCKS5 प्रॉक्सी के लिए यह रिकमेंडेड पोर्ट है) Proxy server requires password को टॉगल ऑन करें (अनुशंसित) अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. बदलाव लागू करने के लिए OK पर क्लिक करें
वैकल्पिक: प्रति-ऐप रूटिंग
अगर आपको केवल विशिष्ट एप्लिकेशन को proxy के ज़रिए रूट करना है (और बाकी सब कुछ डायरेक्ट कनेक्शन पर रखना है), तो आपको किसी थर्ड-पार्टी टूल की ज़रूरत होगी। macOS सिस्टम proxy सेटिंग्स नेटवर्क लेवल पर लागू होती हैं और प्रति-ऐप रूटिंग की सुविधा नहीं देतीं।
एडवांस्ड पर-ऐप रूटिंग के लिए, हमारी Proxifier गाइड देखें यहाँ.
macOS प्रॉक्सी सेटिंग्स के लिए FineProxy क्रेडेंशियल कहाँ मिलेंगे?
FineProxy डैशबोर्ड में अपनी सक्रिय सेवा खोलें। उसी सेवा के लिए दिखाए गए प्रॉक्सी होस्ट, पोर्ट, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड इस्तेमाल करें।
क्या मुझे अपना FineProxy खाता पासवर्ड दर्ज करना चाहिए?
नहीं। सक्रिय सेवा का प्रॉक्सी प्रमाणीकरण पासवर्ड इस्तेमाल करें, वह पासवर्ड नहीं जिससे आप FineProxy खाते में साइन इन करते हैं।
मैं कैसे सत्यापित करूँ कि macOS प्रॉक्सी सेटिंग्स प्रॉक्सी सेटअप काम कर रहा है?
प्रॉक्सी चालू करने के बाद कोई IP-जाँच वेबसाइट खोलें। पहचाना गया IP और स्थान आपके कॉन्फ़िगर किए गए प्रॉक्सी से मेल खाना चाहिए।
अगर macOS प्रॉक्सी सेटिंग्स प्रॉक्सी से कनेक्ट नहीं हो पाए तो क्या जाँचें?
पहले होस्ट, पोर्ट, प्रोटोकॉल और प्रमाणीकरण विवरण की पुष्टि करें। फिर कोई विरोधी VPN या प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल बंद करके फिर से कनेक्ट करें।
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।