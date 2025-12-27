Step 2

Proxies सेक्शन खोलें

कनेक्शन सेटिंग्स विंडो में, बाएँ साइडबार में Proxies पर क्लिक करें (स्क्रीनशॉट में हाइलाइट किया गया आइटम देखें) आपको उपलब्ध proxy प्रकारों की एक सूची दिखाई देगी: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS), और SOCKS proxy SOCKS5 सेटअप के लिए, SOCKS प्रॉक्सी को टॉगल ऑन करें (दाईं ओर के स्विच का उपयोग करें) सक्रिय करने के बाद, macOS अतिरिक्त फ़ील्ड दिखाएगा जहाँ आप प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस, पोर्ट और (यदि आवश्यक हो) यूज़रनेम/पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं