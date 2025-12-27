Hoe stelt u een proxy in op macOS

Op macOS worden proxy-instellingen op netwerkniveau geconfigureerd, wat betekent dat ze gelden voor de specifieke verbinding die u selecteert (bijvoorbeeld Wi-Fi of Ethernet). Dit kan handig zijn wanneer u meerdere apps via een proxy wilt laten werken, maar houd er rekening mee dat systeemproxy-instellingen meer kunnen beïnvloeden dan alleen uw browser — elke app die gebruikmaakt van de netwerkinstellingen van macOS kan hierdoor worden beïnvloed.

Specifieke proxy-instellingen op macOS

Proxy-instellingen worden per netwerkinterface geconfigureerd. Als u een proxy instelt voor Wi-Fi, geldt deze niet automatisch voor Ethernet, en omgekeerd.

macOS ondersteunt meerdere proxymodi, waaronder HTTP, HTTPS en SOCKS. U schakelt alleen de modi in die u nodig hebt, afhankelijk van het proxytype dat u gebruikt.

Als uw proxy authenticatie vereist (gebruikersnaam/wachtwoord), verwerkt macOS dit afzonderlijk voor elk proxytype (HTTP/HTTPS/SOCKS). Zorg ervoor dat u de inloggegevens invoert in dezelfde sectie waar de proxy is ingeschakeld.

Aanbeveling: gebruik een proxy op browserniveau uitsluitend voor websurfen

Als u een proxy alleen nodig hebt voor surfen op het web (websites, streaming video, enz.), is het doorgaans beter om de proxy in uw browser te configureren (via een extensie). Zo blijven uw macOS-systeeminstellingen onaangeroerd en worden andere apps niet beïnvloed. Proxy-instellingen op systeemniveau zijn vooral handig wanneer u de proxy breder wilt toepassen — over meerdere applicaties heen. Hoe stelt u een proxy in voor Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

Wij begeleiden u stap voor stap door de standaardmethode om een proxy te configureren op macOS via de ingebouwde systeemnetwerkinstellingen.

Klassieke proxy-instelling in macOS

Step 1 Open netwerkinstellingen Open Systeeminstellingen op uw Mac (Apple-menu → Systeeminstellingen) Ga naar Netwerk Selecteer uw actieve verbinding (meestal Wi-Fi) Klik naast het netwerk waarmee u momenteel verbonden bent op Details… (zoals weergegeven in de schermafbeelding) Hiermee opent u de verbindingsinstellingen, waar u de proxy kunt configureren in de sectie Proxy's Click the image to view it in full size.

Step 2 Open het onderdeel Proxy's Klik in het venster met verbindingsinstellingen op Proxy's in de linkerzijbalk (zie het gemarkeerde item in de schermafbeelding) U ziet een lijst met beschikbare proxytypen: Webproxy (HTTP), Beveiligde webproxy (HTTPS) en SOCKS-proxy Voor een SOCKS5-configuratie schakelt u SOCKS-proxy in (gebruik de schakelaar aan de rechterkant) Zodra ingeschakeld, toont macOS extra velden waarin u het adres van de proxyserver, de poort en (indien vereist) de gebruikersnaam en het wachtwoord kunt invoeren Click the image to view it in full size.

Step 3 Voer uw SOCKS5-proxygegevens in Schakel SOCKS-proxy in Voer bij Server het IP-adres of de hostnaam van uw proxy in Voer bij Poort 1080 in (dit is de aanbevolen poort voor onze SOCKS5-proxy's) Schakel Proxyserver vereist wachtwoord in (aanbevolen) Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen Click the image to view it in full size.

Optioneel: routing per app

Als u slechts specifieke applicaties via de proxy wilt routeren (terwijl al het overige een directe verbinding gebruikt), hebt u een tool van derden nodig. De systeemproxy-instellingen van macOS werken op netwerkniveau en bieden geen routing per app.