Elk groot AI-platform beperkt het aantal verzoeken dat u kunt versturen. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — ze begrenzen allemaal uw gebruik per account, per minuut, per dag. Wanneer u producten bouwt, automatisering draait of data op grote schaal verwerkt, bereikt één account met één IP al snel het plafond. U krijgt 429-fouten, verzoeken hopen zich op in de wachtrij en uw pipeline komt tot stilstand.

Een AI-proxyserver bevindt zich tussen uw applicaties en de AI-provider. U stuurt verzoeken naar de proxy, die ze verdeelt over meerdere API-keys, elk via een eigen IP-adres. De provider ziet afzonderlijke gebruikers in plaats van één overbelast account. Uw totale capaciteit vermenigvuldigt zich, terwijl elke individuele key veilig binnen de limieten blijft. In de praktijk voegt een goed geconfigureerde proxy slechts 15–30 ms latentie per verzoek toe — verwaarloosbaar voor batchverwerking en nauwelijks merkbaar zelfs in realtime chatapplicaties, waar de generatietijd van het model zelf domineert met 500–3.000 ms.

Dit werkt omdat AI-platforms rate limits koppelen aan accounts, niet aan IP's — maar ze monitoren wel IP-patronen. Als één adres in snel tempo door 10 verschillende API-keys wisselt, is dat een rode vlag. Afzonderlijke dedicated proxy's per key zorgen ervoor dat alles er natuurlijk uitziet. U heeft ook een failover-strategie nodig: monitor de foutrate van elke key, en als een specifiek IP consistent 429- of 403-fouten retourneert, roteer het dan automatisch uit de pool en routeer het verkeer van die key via een reserve-IP. Healthchecks elke 60 seconden per key-IP-paar detecteren problemen voordat ze zich uitbreiden.