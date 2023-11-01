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Proxy voor AI

Dedicated IPv4-proxy's voor AI API-key-rotatie: één IP per key, HTTP/HTTPS/SOCKS5, omzeil 429-limieten bij OpenAI, Anthropic, Google en DeepSeek.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Samenstellen met proxy’s voor toegang tot AI-API’s.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated IP voor één AI proxy workload
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Vervang an unhealthy IP met an beschikbaar backup
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Een waardige service voor degenen die geeft om hun veiligheid on-line. Ik heb het gebruikt voor 10 dagen en volledig tevreden met zijn snelheid. En het meest aangename ding is dat er geen verkeersbeperkingen voor zo'n lage prijs.

Alex D.Intern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Of ik nu mijn laptop, smartphone of tablet gebruik, deze proxy service levert consistente prestaties. De cross-platform compatibiliteit zorgt ervoor dat ik mijn online activiteiten naadloos kan onderhouden, ongeacht het apparaat waarop ik zit.

userproxyDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Geweldige proxyservice! Ze hebben verschillende soorten proxy’s, waaronder roterende proxy’s zonder datalimiet. De prijzen zijn betaalbaar en er zijn opties voor geografische targeting. Betalen kan eenvoudig met crypto, PayPal of kaarten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

Ik hou van FineProxy proxies, zijn echt snel en niet detecteerbaar. Ik heb het gebruikt op automatisering tools zoals keyword tools, en voor het schrapen van tools, zijn zoals game changer, de klantenondersteuning is top notch wanneer u hulp nodig hebt ze zijn 24/7 beschikbaar om ur probleem op te lossen, de kwaliteit van proxies zijn gewoon geweldig.

asdjkakarNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ons bedrijf is sterk afhankelijk van proxy’s voor SEO-onderzoek, beheer van sociale media, concurrentieanalyse en geautomatiseerde taken. FineProxy is een redding geweest voor ons team en biedt een breed scala aan snelle, veilige en zeer anonieme proxy’s waarmee we taken efficiënt kunnen uitvoeren. Het dashboard is gebruiksvriendelijk, waardoor meerdere proxy’s probleemloos te beheren zijn. In tegenstelling tot andere proxyaanbieders die we eerder hebben geprobeerd, handhaaft FineProxy een consistente snelheid en beschikbaarheid, wat cruciaal is voor onze bedrijfsvoering. Als u een proxyoplossing van zakelijk niveau nodig hebt, raad ik u sterk aan deze eens te proberen!

omkaarSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Blokkeren AI-providers datacenter-IP's?Nee

Nee. AI-API's zijn gebouwd voor server-naar-servercommunicatie — ze verwachten verzoeken van datacenters, cloudservers en infrastructuur. Rate limits zijn gekoppeld aan uw API-key en account, niet aan uw IP-type. Datacenter-proxy's werken hier perfect voor.

Kan één proxy meerdere AI-providers aan?Ja

Ja. De meeste providers ondersteunen inmiddels het OpenAI API-formaat, zodat een enkele proxy verzoeken kan routeren naar OpenAI, Anthropic, Google en DeepSeek via dezelfde interface. U configureert eenvoudig verschillende API-keys en basis-URL's per provider.

Wat is het verschil met een VPN?Een VPN

Een VPN wijzigt uw IP voor al het verkeer. Een proxy laat u verschillende IP’s toewijzen aan verschillende API-keys of taken. Voor AI API-werk heeft u granulaire controle nodig — key A gaat via IP 1, key B gaat via IP 2. Een VPN kan dat niet.

Is dit in strijd met de servicevoorwaarden van de AI-providers?Meerdere accounts

Meerdere accounts aanmaken om bans te omzeilen — ja, dat is in strijd met de meeste servicevoorwaarden. Proxy's gebruiken om legitiem API-verkeer te verdelen over accounts waarvoor u betaalt — dat is standaard infrastructuurpraktijk. Bedrijven doen dit dagelijks op grote schaal.

Slaat FineProxy mijn API-verzoeken op?Nee

Nee. FineProxy biedt IP-connectiviteit — uw verkeer loopt via onze proxy's, maar wij inspecteren, bewaren of registreren de inhoud van uw verzoeken of antwoorden niet. Uw prompts, API-keys en modeluitvoer blijven tussen u en de AI-provider.

Werkt dit met LangChain, LlamaIndex of andere AI-frameworks?Ja

Ja. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI en de meeste andere AI-frameworks laten u de base URL voor API-calls overschrijven. Wijs de base URL naar uw proxyserver in plaats van rechtstreeks naar het endpoint van de provider, en alle verzoeken lopen automatisch via uw toegewezen IP's. Er zijn geen wijzigingen in uw applicatielogica nodig.

Hoeveel latentie voegt een proxy toe aan AI API-verzoeken?Een

Een dedicated datacenter-proxy voegt doorgaans 15–30 ms toe per verzoek. Aangezien de AI-modelgeneratie zelf 500–3.000 ms duurt afhankelijk van de uitvoerlengte, bedraagt de proxy-overhead minder dan 5% van de totale responstijd — verwaarloosbaar voor batchverwerking en nauwelijks merkbaar in realtime chat.

Wat gebeurt er als een proxy-IP wordt geblokkeerd of een key zijn rate limit bereikt?Uw proxyserver

Uw proxyserver dient automatische failover te implementeren. Monitor elk key-IP-paar met health checks elke 60 seconden. Als een key consistent 429- of 403-fouten retourneert, roteer deze dan uit de actieve pool en routeer verkeer via een reserve-IP. Houd 1–2 reserve-IP's achter de hand specifiek voor dit doel.

Moet ik HTTP/HTTPS of SOCKS5 gebruiken voor AI API-aanroepen?HTTPS is

HTTPS is voldoende voor de overgrote meerderheid van AI API-configuraties — alle grote providers gebruiken HTTPS-endpoints, en elke HTTP-compatibele proxyclient (httpx, requests, curl) ondersteunt dit standaard. Gebruik SOCKS5 alleen als uw client of framework geen HTTP CONNECT ondersteunt, of als u naast uw API-aanroepen ook niet-HTTP-verkeer via een proxy wilt leiden. De prestaties zijn in beide gevallen identiek; het verschil draait puur om clientcompatibiliteit.

Handleiding

Proxy's voor AI-platforms: waarom uw API-keys alleen niet genoeg zijn

4 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Elk groot AI-platform beperkt het aantal verzoeken dat u kunt versturen. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — ze begrenzen allemaal uw gebruik per account, per minuut, per dag. Wanneer u producten bouwt, automatisering draait of data op grote schaal verwerkt, bereikt één account met één IP al snel het plafond. U krijgt 429-fouten, verzoeken hopen zich op in de wachtrij en uw pipeline komt tot stilstand.

Een AI-proxyserver bevindt zich tussen uw applicaties en de AI-provider. U stuurt verzoeken naar de proxy, die ze verdeelt over meerdere API-keys, elk via een eigen IP-adres. De provider ziet afzonderlijke gebruikers in plaats van één overbelast account. Uw totale capaciteit vermenigvuldigt zich, terwijl elke individuele key veilig binnen de limieten blijft. In de praktijk voegt een goed geconfigureerde proxy slechts 15–30 ms latentie per verzoek toe — verwaarloosbaar voor batchverwerking en nauwelijks merkbaar zelfs in realtime chatapplicaties, waar de generatietijd van het model zelf domineert met 500–3.000 ms.

Dit werkt omdat AI-platforms rate limits koppelen aan accounts, niet aan IP's — maar ze monitoren wel IP-patronen. Als één adres in snel tempo door 10 verschillende API-keys wisselt, is dat een rode vlag. Afzonderlijke dedicated proxy's per key zorgen ervoor dat alles er natuurlijk uitziet. U heeft ook een failover-strategie nodig: monitor de foutrate van elke key, en als een specifiek IP consistent 429- of 403-fouten retourneert, roteer het dan automatisch uit de pool en routeer het verkeer van die key via een reserve-IP. Healthchecks elke 60 seconden per key-IP-paar detecteren problemen voordat ze zich uitbreiden.

Hoe de configuratie er in de praktijk uitziet

De meeste AI API-proxysetups volgen hetzelfde patroon, ongeacht de provider. U draait een lichtgewicht proxyserver (FastAPI, Node, Go — wat uw stack ook is) die een pool met API-keys beheert. Wanneer er een verzoek binnenkomt, kiest de proxy de volgende beschikbare key, routeert het verzoek via het toegewezen IP van die key en stuurt het antwoord terug. Als een key een 429 (rate-limit-fout) ontvangt, schakelt de proxy over naar de volgende. Hier is een minimaal Python-voorbeeld met FastAPI en httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Opmerking: dit minimale voorbeeld gebruikt itertools.cycle voor de eenvoud, maar het probeert niet automatisch opnieuw bij 429-fouten. Voeg in productie retry-logica toe die de geblokkeerde key overslaat en het volgende beschikbare key-IP-paar probeert voordat er een fout wordt teruggestuurd naar de aanroeper. Aangezien vrijwel elke AI-provider inmiddels het OpenAI API-formaat ondersteunt, kan één proxy de formaatvertaling verzorgen die elke AI-provider vereist — routeer naar de juiste provider en uw applicatie hoeft het verschil niet te kennen. Wissel de base URL en keypool per provider, en dezelfde server van 20 regels bedient OpenAI, Anthropic, Google en DeepSeek.

Hoeveel IP's hebt u werkelijk nodig?

Dit is geen web scraping waarbij u duizenden adressen nodig heeft. Voor AI API-werk volstaan 3–15 dedicated proxy's voor de meeste setups. Eén IP per API-key of per provider-account. U betaalt voor stabiliteit en schone IP's, niet voor volume. Houd 1–2 reserve-IP's achter de hand voor failover — als een key wordt beperkt of een IP wordt gemarkeerd, schakelt uw proxy automatisch over naar de back-up zonder verzoeken te verliezen.

Platformspecifieke handleidingen

Elke AI-provider heeft eigen rate limits, eigenaardigheden en best practices. We hebben details voor elk afzonderlijk beschreven:

DeepSeek — geen gepubliceerde limieten, dynamische throttling op basis van serverbelasting. Uw verzoeken kunnen zonder waarschuwing een time-out krijgen tijdens piekuren. Meerdere keys over verschillende IP's verdeeld lossen dit op. → Proxy voor DeepSeek Google Gemini — gratis tier met 50-80% verlaagd eind 2025. Nu slechts 5-10 verzoeken per minuut, afhankelijk van het model. Key-rotatie via meerdere Google Cloud-projecten is de standaard workaround. → Proxy voor Gemini Anthropic Claude — gelaagde rate limits (RPM, input/output-tokens per minuut) die stijgen naarmate u meer besteedt. Burstverkeer wordt geweigerd, zelfs als uw gemiddelde binnen de limieten valt. → Proxy voor Claude OpenAI ChatGPT — limieten per organisatie op RPM en tokens. Het meest gebruikte AI-chatproxydoel, met de meeste beschikbare tooling. → Proxy voor ChatGPT Janitor AI — „proxy

Elk platform heeft andere limieten, andere detectielogica en andere optimale instellingen voor proxyconfiguratie. Begin met de handleiding voor uw primaire provider, stel health monitoring in voor elke key-IP-combinatie en houd reservecapaciteit aan voor failover.