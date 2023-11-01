NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy pour l'IA

Proxys IPv4 dédiés pour la rotation de clés API IA : une IP par clé, HTTP/HTTPS/SOCKS5, contournement des limites 429 sur OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez avec proxys pour accéder aux API d’IA.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un IP dédiée pour un AI charge de travail proxy
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Remplace an unhealthy IP avec an disponible backup
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Prestation de qualité ! Ils proposent différents types de proxy, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic, des prix abordables et une option de ciblage géographique. Différents modes de paiement : crypto, PayPal ou cartes

Vladimir AkimkinPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Accès API et agent

Notre entreprise dépend fortement des proxys pour la recherche SEO, la gestion des réseaux sociaux, l'analyse de la concurrence et les tâches automatisées. FineProxy a été d'un grand secours pour notre équipe en proposant une large gamme de proxys rapides, sécurisés et hautement anonymes qui nous aident à exécuter efficacement nos tâches. Le tableau de bord est convivial, ce qui permet de gérer facilement plusieurs proxys sans difficulté. Contrairement aux autres fournisseurs de proxys que nous avons essayés auparavant, FineProxy maintient une vitesse et une disponibilité constantes, ce qui est crucial pour nos activités. Si vous avez besoin d'une solution de proxys de niveau professionnel, je vous recommande vivement de l'essayer !

omkaarSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

J'adore les proxys fineproxy, c'est vraiment rapide et indétectable. Je l'ai utilisé sur des outils d'automatisation comme les outils de mots clés, et pour les outils de scraping, cela change la donne, le support client est de premier ordre chaque fois que vous avez besoin d'aide, ils sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour résoudre votre problème, la qualité des proxys est tout simplement incroyable.

asdjkakarNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Les fournisseurs d'IA bloquent-ils les IP de datacenters ?Non

Non. Les API d'IA sont conçues pour la communication serveur-à-serveur — elles s'attendent à recevoir des requêtes provenant de centres de données, de serveurs cloud et d'infrastructures. Les limites de débit sont liées à votre clé API et à votre compte, pas à votre type d'IP. Les proxies datacenter fonctionnent parfaitement pour cet usage.

Un seul proxy peut-il gérer plusieurs fournisseurs d'IA ?Oui

Oui. La plupart des fournisseurs prennent désormais en charge le format API OpenAI, ce qui permet à un seul proxy de router les requêtes vers OpenAI, Anthropic, Google et DeepSeek via la même interface. Il vous suffit de configurer des clés API et des URL de base différentes pour chaque fournisseur.

Quelle est la différence avec un VPN ?Un VPN

Un VPN change votre IP pour l'ensemble du trafic. Un proxy vous permet d'attribuer des IP différentes à différentes clés API ou tâches. Pour le travail avec les API d'IA, vous avez besoin d'un contrôle granulaire — la clé A passe par l'IP 1, la clé B passe par l'IP 2. Un VPN ne peut pas faire cela.

Est-ce contraire aux conditions d'utilisation des fournisseurs d'IA ?Utiliser plusieurs

Utiliser plusieurs comptes pour contourner des bannissements — oui, cela enfreint la plupart des CGU. Utiliser des proxies pour répartir du trafic API légitime entre des comptes que vous payez — c’est une pratique d’infrastructure standard. Les entreprises le font à grande échelle tous les jours.

FineProxy enregistre-t-il mes requêtes API ?Non

Non. FineProxy fournit la connectivité IP — votre trafic transite par nos proxies, mais nous n'inspectons, ne stockons ni n'enregistrons le contenu de vos requêtes ou réponses. Vos prompts, clés API et sorties de modèles restent entre vous et le fournisseur d'IA.

Cela fonctionne-t-il avec LangChain, LlamaIndex ou d'autres frameworks IA ?Oui

Oui. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI et la plupart des autres frameworks IA permettent de remplacer l’URL de base des appels API. Il suffit de pointer l'URL de base vers votre serveur proxy au lieu du endpoint du fournisseur, et toutes les requêtes transitent automatiquement par vos IP attribuées. Aucune modification de la logique applicative n'est nécessaire.

Quelle latence un proxy ajoute-t-il aux requêtes API IA ?Un

Un proxy datacenter dédié ajoute généralement 15 à 30 ms par requête. Étant donné que la génération par le modèle IA prend elle-même entre 500 et 3000 ms selon la longueur de la réponse, la surcharge liée au proxy représente moins de 5 % du temps de réponse total — négligeable pour le traitement par lots et à peine perceptible en chat temps réel.

Que se passe-t-il si une IP proxy est bloquée ou qu'une clé atteint sa limite de débit ?Votre serveur

Votre serveur proxy doit implémenter un basculement automatique. Surveillez chaque paire clé-IP avec des vérifications de santé toutes les 60 secondes. Si une clé renvoie systématiquement des erreurs 429 ou 403, retirez-la du pool actif et redirigez le trafic via une IP de secours. Conservez 1 à 2 IP de réserve spécifiquement à cet effet.

Faut-il utiliser HTTP/HTTPS ou SOCKS5 pour les appels API IA ?HTTPS suffit

HTTPS suffit pour la grande majorité des configurations d'API IA — tous les fournisseurs majeurs utilisent des endpoints HTTPS, et n'importe quel client proxy compatible HTTP (httpx, requests, curl) gère cela nativement. N'utilisez SOCKS5 que si votre client ou framework ne prend pas en charge HTTP CONNECT, ou si vous devez acheminer du trafic non-HTTP en parallèle de vos appels API. Les performances sont identiques dans les deux cas ; la différence concerne uniquement la compatibilité du client.

Guide

Proxies pour les plateformes d'IA : pourquoi vos clés API ne suffisent pas

5 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Toutes les grandes plateformes d'IA limitent le nombre de requêtes que vous pouvez envoyer. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — chacune plafonne votre utilisation par compte, par minute, par jour. Lorsque vous développez des produits, exécutez des automatisations ou traitez des données en volume, un seul compte avec une seule IP atteint rapidement le plafond. Vous recevez des erreurs 429, les requêtes en attente s’accumulent et votre pipeline se bloque.

Un serveur proxy IA s'intercale entre vos applications et le fournisseur d'IA. Vous envoyez vos requêtes au proxy, qui les distribue sur plusieurs clés API, chacune passant par sa propre adresse IP. Le fournisseur voit des utilisateurs distincts au lieu d'un seul compte surchargé. Votre capacité totale se multiplie tandis que chaque clé individuelle reste dans les limites autorisées. En pratique, un proxy bien configuré n'ajoute que 15 à 30 ms de latence par requête — négligeable pour le traitement par lots et à peine perceptible même dans les applications de chat en temps réel, où le temps de génération du modèle lui-même domine à 500–3000 ms.

Cela fonctionne parce que les plateformes d'IA associent les limites de débit aux comptes, pas aux IP — mais elles surveillent les schémas d'utilisation des IP. Si une même adresse fait transiter 10 clés API différentes en succession rapide, c'est un signal d'alerte. Des proxies dédiés distincts par clé permettent de garder un comportement naturel. Vous avez également besoin d'une stratégie de failover : surveillez le taux d'erreurs de chaque clé, et si une IP spécifique renvoie régulièrement des 429 ou des 403, retirez-la automatiquement du pool et redirigez le trafic de cette clé vers une IP de secours. Des vérifications de santé toutes les 60 secondes par paire clé-IP détectent les problèmes avant qu'ils ne se propagent.

À quoi ressemble la configuration en pratique

La plupart des configurations de proxy pour API IA suivent le même schéma, quel que soit le fournisseur. Vous exécutez un serveur proxy léger (FastAPI, Node, Go — selon votre stack) qui gère un pool de clés API. Lorsqu'une requête arrive, le proxy sélectionne la prochaine clé disponible, achemine la requête via l'IP attribuée à cette clé et renvoie la réponse. Si une clé reçoit une erreur 429 (limite de débit atteinte), le proxy passe à la suivante. Voici un exemple minimal en Python avec FastAPI et httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Note : cet exemple minimal utilise itertools.cycle par souci de simplicité, mais il ne relance pas automatiquement les requêtes en cas d'erreur 429. En production, ajoutez une logique de relance qui ignore la clé limitée et essaie la prochaine paire clé-IP disponible avant de renvoyer une erreur à l'appelant. Comme pratiquement tous les fournisseurs d'IA prennent désormais en charge le format API OpenAI, un seul proxy peut gérer la traduction de format requise par chaque fournisseur — acheminez vers le bon fournisseur, et votre application n'a pas besoin de connaître la différence. Modifiez l'URL de base et le pool de clés par fournisseur, et le même serveur de 20 lignes couvre OpenAI, Anthropic, Google et DeepSeek.

De combien d'IP avez-vous réellement besoin

Il ne s'agit pas de web scraping où vous avez besoin de milliers d'adresses. Pour le travail avec les API IA, 3 à 15 proxies dédiés couvrent la plupart des configurations. Une IP par clé API ou par compte fournisseur. Vous payez pour la stabilité et la propreté, pas pour le volume. Gardez 1 à 2 IP de réserve pour le failover — si une clé est limitée ou qu'une IP est signalée, votre proxy redirige automatiquement le trafic vers la sauvegarde sans perdre de requêtes.

Guides par plateforme

Chaque fournisseur d’IA possède ses propres limites de débit, ses particularités et ses bonnes pratiques. Nous avons détaillé chacun d’entre eux séparément :

DeepSeek — aucune limite publiée, limitation dynamique basée sur la charge serveur. Vos requêtes peuvent expirer sans avertissement aux heures de pointe. Répartir plusieurs clés sur différentes IP résout le problème. → Proxy pour DeepSeek Google Gemini — le niveau gratuit a été réduit de 50 à 80 % fin 2025. Désormais, seulement 5 à 10 requêtes par minute selon le modèle. La rotation des clés via plusieurs projets Google Cloud est la solution standard. → Proxy pour Gemini Anthropic Claude — limites de débit par paliers (RPM, tokens d’entrée/sortie par minute) qui augmentent proportionnellement à vos dépenses. Le trafic en rafale est rejeté même si votre moyenne reste dans les limites. → Proxy pour Claude OpenAI ChatGPT — limites par organisation sur les RPM et les tokens. C’est la cible de proxy IA la plus utilisée, avec le plus grand choix d’outils disponibles. → Proxy pour ChatGPT Janitor AI — ici, « proxy » désigne une passerelle API vers de meilleurs modèles, pas un proxy IP. Mais si vous hébergez votre propre serveur relais, des IP sortantes propres évitent le blocage. → Proxy pour Janitor AI

Chaque plateforme possède des limites différentes, une logique de détection différente et des configurations proxy optimales différentes. Commencez par le guide correspondant à votre fournisseur principal, mettez en place un monitoring de santé sur chaque paire clé-IP et conservez une capacité de réserve pour le failover.