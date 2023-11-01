Toutes les grandes plateformes d'IA limitent le nombre de requêtes que vous pouvez envoyer. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — chacune plafonne votre utilisation par compte, par minute, par jour. Lorsque vous développez des produits, exécutez des automatisations ou traitez des données en volume, un seul compte avec une seule IP atteint rapidement le plafond. Vous recevez des erreurs 429, les requêtes en attente s’accumulent et votre pipeline se bloque.

Un serveur proxy IA s'intercale entre vos applications et le fournisseur d'IA. Vous envoyez vos requêtes au proxy, qui les distribue sur plusieurs clés API, chacune passant par sa propre adresse IP. Le fournisseur voit des utilisateurs distincts au lieu d'un seul compte surchargé. Votre capacité totale se multiplie tandis que chaque clé individuelle reste dans les limites autorisées. En pratique, un proxy bien configuré n'ajoute que 15 à 30 ms de latence par requête — négligeable pour le traitement par lots et à peine perceptible même dans les applications de chat en temps réel, où le temps de génération du modèle lui-même domine à 500–3000 ms.

Cela fonctionne parce que les plateformes d'IA associent les limites de débit aux comptes, pas aux IP — mais elles surveillent les schémas d'utilisation des IP. Si une même adresse fait transiter 10 clés API différentes en succession rapide, c'est un signal d'alerte. Des proxies dédiés distincts par clé permettent de garder un comportement naturel. Vous avez également besoin d'une stratégie de failover : surveillez le taux d'erreurs de chaque clé, et si une IP spécifique renvoie régulièrement des 429 ou des 403, retirez-la automatiquement du pool et redirigez le trafic de cette clé vers une IP de secours. Des vérifications de santé toutes les 60 secondes par paire clé-IP détectent les problèmes avant qu'ils ne se propagent.

À quoi ressemble la configuration en pratique

La plupart des configurations de proxy pour API IA suivent le même schéma, quel que soit le fournisseur. Vous exécutez un serveur proxy léger (FastAPI, Node, Go — selon votre stack) qui gère un pool de clés API. Lorsqu'une requête arrive, le proxy sélectionne la prochaine clé disponible, achemine la requête via l'IP attribuée à cette clé et renvoie la réponse. Si une clé reçoit une erreur 429 (limite de débit atteinte), le proxy passe à la suivante. Voici un exemple minimal en Python avec FastAPI et httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text app = FastAPI()keys = itertools.cycle([ {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"}, {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Note : cet exemple minimal utilise itertools.cycle par souci de simplicité, mais il ne relance pas automatiquement les requêtes en cas d'erreur 429. En production, ajoutez une logique de relance qui ignore la clé limitée et essaie la prochaine paire clé-IP disponible avant de renvoyer une erreur à l'appelant. Comme pratiquement tous les fournisseurs d'IA prennent désormais en charge le format API OpenAI, un seul proxy peut gérer la traduction de format requise par chaque fournisseur — acheminez vers le bon fournisseur, et votre application n'a pas besoin de connaître la différence. Modifiez l'URL de base et le pool de clés par fournisseur, et le même serveur de 20 lignes couvre OpenAI, Anthropic, Google et DeepSeek.

De combien d'IP avez-vous réellement besoin

Il ne s'agit pas de web scraping où vous avez besoin de milliers d'adresses. Pour le travail avec les API IA, 3 à 15 proxies dédiés couvrent la plupart des configurations. Une IP par clé API ou par compte fournisseur. Vous payez pour la stabilité et la propreté, pas pour le volume. Gardez 1 à 2 IP de réserve pour le failover — si une clé est limitée ou qu'une IP est signalée, votre proxy redirige automatiquement le trafic vers la sauvegarde sans perdre de requêtes.

Guides par plateforme

Chaque fournisseur d’IA possède ses propres limites de débit, ses particularités et ses bonnes pratiques. Nous avons détaillé chacun d’entre eux séparément :

DeepSeek — aucune limite publiée, limitation dynamique basée sur la charge serveur. Vos requêtes peuvent expirer sans avertissement aux heures de pointe. Répartir plusieurs clés sur différentes IP résout le problème. → Proxy pour DeepSeek Google Gemini — le niveau gratuit a été réduit de 50 à 80 % fin 2025. Désormais, seulement 5 à 10 requêtes par minute selon le modèle. La rotation des clés via plusieurs projets Google Cloud est la solution standard. → Proxy pour Gemini Anthropic Claude — limites de débit par paliers (RPM, tokens d’entrée/sortie par minute) qui augmentent proportionnellement à vos dépenses. Le trafic en rafale est rejeté même si votre moyenne reste dans les limites. → Proxy pour Claude OpenAI ChatGPT — limites par organisation sur les RPM et les tokens. C’est la cible de proxy IA la plus utilisée, avec le plus grand choix d’outils disponibles. → Proxy pour ChatGPT Janitor AI — ici, « proxy » désigne une passerelle API vers de meilleurs modèles, pas un proxy IP. Mais si vous hébergez votre propre serveur relais, des IP sortantes propres évitent le blocage. → Proxy pour Janitor AI