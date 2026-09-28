Conditions d'utilisation

En vigueur au 28 septembre 2026 Imprimer

Bienvenue sur FineProxy ! Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (« Conditions ») régissent votre accès à FineProxy et votre utilisation de celui-ci, ainsi que de tout logiciel, service et documentation associés que nous fournissons (collectivement désignés les « Services »). En accédant aux Services ou en les utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d»être lié par les présentes Conditions. Si vous n’acceptez pas tout ou partie de ces Conditions, vous ne devez ni accéder aux Services ni les utiliser.

Pour accéder aux Services ou les utiliser, vous devez être âgé d’au moins dix-huit (18) ans et disposer de la capacité juridique nécessaire pour conclure un accord contraignant avec FineProxy. En accédant aux Services ou en les utilisant, vous déclarez et garantissez remplir ces conditions d’éligibilité.

Vous vous engagez à ne pas vous livrer aux activités interdites suivantes :

2.1. copier, distribuer ou divulguer toute partie du Service sur quelque support que ce soit ;

2.2. transmettre du spam, des chaînes de lettres ou tout autre courrier électronique non sollicité ;

2.3. tenter d’interférer avec l’intégrité ou la sécurité du Service, de les compromettre, ou tenter de déchiffrer toute transmission à destination ou en provenance des serveurs exploitant le Service ;

2.4. entreprendre toute action imposant, ou susceptible d’imposer (selon notre seule appréciation), une charge déraisonnable ou disproportionnée sur notre infrastructure ou celle de tout site web cible ;

2.5. téléverser des données invalides, des virus, des vers ou tout autre logiciel malveillant par l’intermédiaire du Service ;

2.6. collecter ou recueillir toute information personnellement identifiable, y compris des noms de compte, à partir du Service ;

2.7. usurper l’identité d’une personne, déclarer faussement votre affiliation avec une personne ou une entité, commettre une fraude, ou dissimuler ou tenter de dissimuler votre identité ;

2.8. interférer avec le bon fonctionnement du Service ;

2.9. accéder à tout contenu du Service par le biais de technologies ou de moyens autres que ceux fournis ou autorisés par le Service ;

2.10. contourner toute mesure que nous pouvons mettre en œuvre pour empêcher ou restreindre l’accès au Service, y compris, sans s’y limiter, les fonctionnalités qui empêchent ou restreignent l’utilisation ou la copie de tout contenu, ou qui imposent des limitations d’utilisation du Service ou du contenu qui y figure ;

2.11. revendre ou redistribuer le Service (sauf accord exprès contraire avec FineProxy) ;

2.12. utiliser le Service pour tenter d’obtenir un accès non autorisé (par exemple, accéder à un serveur, un réseau, un hôte ou un compte auxquels vous n’êtes pas autorisé à accéder) ;

2.13. utiliser le Service pour perturber ou tenter de perturber les communications internet (par exemple, une attaque par déni de service (DoS)) ;

2.14. utiliser le Service pour des bots d’achat de billets, de la fraude publicitaire, ou pour collecter des données qui ne sont pas accessibles au public ou qui sont autrement protégées en raison de leur caractère sensible ; ou

2.15. utiliser le Service en violation de toute loi ou réglementation applicable, de toutes conditions générales d’utilisation, ou de tout droit de tiers.

Vous acceptez de procéder à une vérification d’identité si FineProxy soupçonne raisonnablement que l’une des activités interdites mentionnées ci-dessus est menée via votre compte. Le refus de procéder à la vérification d’identité peut entraîner la suspension du compte.

3. Frais de traitement des réclamations#

Présentation.

Nous nous engageons à fournir des services de haute qualité en conformité avec les lois applicables et nos Conditions d’utilisation. Tout usage abusif du Service ou toute violation de nos règles est pris au sérieux.

Frais de traitement des réclamations.

En raison de l’augmentation des efforts administratifs et d’investigation liés au traitement des plaintes, à compter du 22 janvier 2024, des frais de $50 seront facturés pour le traitement de chaque plainte relative à une violation de nos règles. Ces frais ne se substituent pas au respect de nos Conditions et n’exonèrent en aucun cas les utilisateurs de leur responsabilité. Ils sont facturés uniquement pour couvrir les coûts liés à l’examen et à l’investigation de la plainte.

Procédure d’examen des plaintes.

Lorsque nous recevons une plainte, nous examinons l’activité signalée, créons un ticket d’assistance pour le client et émettons une facture correspondant aux frais de traitement de la plainte. Le ticket décrit la violation signalée et peut demander des explications ou des informations complémentaires. Le client doit immédiatement cesser l’activité indiquée dans le ticket et respecter les règles du Service qui y sont mentionnées. Le paiement des frais n’autorise pas le client à poursuivre la violation.

Conditions de paiement.

Les frais de traitement de la plainte doivent être acquittés dans un délai de deux (2) jours calendaires à compter de la date de facturation. Si le paiement n’est pas reçu dans ce délai, le Service faisant l’objet de la plainte pourra être suspendu. Un Service suspendu ne pourra être rétabli qu’après le règlement de la facture et la cessation de l’activité interdite, et à condition que ce rétablissement soit conforme à nos règles, aux conclusions de notre examen et à la législation applicable.

Violations graves ou répétées.

Si la violation signalée est grave, manifeste ou fait suite à des plaintes antérieures, nous pouvons suspendre les Services immédiatement lors de la création du ticket d’assistance, sans attendre l’expiration du délai de paiement de deux jours. En règle générale, nous suspendrons le Service spécifiquement visé par la plainte. Lorsque la violation apparente est particulièrement grave ou susceptible de concerner d’autres Services, nous pouvons suspendre tous les Services actifs du client pendant que nous examinons les circonstances. Aucun remboursement ne sera effectué pour les Services déjà fournis ni pour les frais de traitement des plaintes engagés.

Exonération des frais.

Dans des cas exceptionnels et à notre seule discrétion, nous pouvons renoncer aux frais de traitement de la plainte, notamment lorsque le client fait preuve de bonne foi dans sa coopération et prend des mesures raisonnables pour prévenir toute violation future.

4. Abonnements & Traitement des paiements#

Chaque compte dispose d’un portefeuille interne unique dans le tableau de bord ; aucun solde distinct n’est tenu pour des factures ou des Services individuels. Le portefeuille peut être approvisionné manuellement ou au moyen de l’approvisionnement automatique optionnel, et les Services et options sont achetés à l’aide des fonds du portefeuille.

Les dépôts sur le portefeuille peuvent être traités par des prestataires ou des processeurs de paiement tiers, conformément aux normes de sécurité applicables, y compris la norme PCI-DSS le cas échéant. FineProxy ne stocke ni ne traite directement les données de carte de paiement.

Le titulaire du compte gère les paramètres de paiement, y compris l’approvisionnement automatique, depuis le tableau de bord. Les remboursements et les résiliations sont régis par la Politique de remboursement figurant à la section 5 et y sont soumis.

5. Politique de remboursement#

Sous réserve de la présente Politique de remboursement, FineProxy accorde un délai de 24 heures à compter du moment de l’achat, pendant lequel le client peut demander un remboursement sur le moyen de paiement initial. Les frais du prestataire de paiement et les autres frais applicables restent régis par la section 5.2. Le remboursement sous 24 heures ne s’applique pas aux Services commandés pour la durée payante de 48 heures.

Pour résilier un Service actif, y compris avant de demander un remboursement, le client doit utiliser le tableau de bord : sélectionner le Service actif, ouvrir Gestion et choisir « Résilier ce service ». La résiliation reverse la valeur non utilisée du Service dans le portefeuille interne du compte. Dans les 24 heures suivant l’achat, le client peut ensuite demander un remboursement sur le moyen de paiement initial exclusivement via le système de tickets du support, disponible dans le compte du client. Les demandes de remboursement soumises par tout autre canal de communication ne seront pas prises en compte.

La résiliation des Services par le client lui-même depuis le tableau de bord est possible au maximum une fois tous les trois (3) jours. Si le client dispose d’un motif légitime pour résilier un Service avant l’expiration de ce délai, il peut nous contacter via le système de tickets et expliquer pourquoi le Service doit être résilié. Ces demandes sont examinées au cas par cas.

FineProxy surveille l’activité liée aux remboursements. En cas demandes de remboursement excessives — à savoir plus de trois (3) demandes au cours d’un même mois calendaire — nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de refuser toute demande de remboursement ultérieure.

Une fois le délai de remboursement de 24 heures expiré, l’issue disponible en cas de résiliation est le crédit de la valeur non utilisée du Service sur le portefeuille interne. Le crédit du portefeuille peut être utilisé pour de futurs achats.

Si un client rencontre des problèmes techniques avec les proxies achetés, nous l’encourageons vivement à contacter notre équipe de support technique via le système de tickets pour examiner le problème avant de soumettre une demande de remboursement.

En achetant tout produit ou service auprès de FineProxy, vous reconnaissez et acceptez d’être lié(e) par la présente Politique de remboursement.

Clause supplémentaire relative aux violations.

Aucun remboursement n’est accordé dans les cas impliquant des réclamations ou des violations de nos Conditions générales d’utilisation. Si un compte est reconnu en infraction avec nos règles, qu’il s’agisse de violations graves ou répétées, aucun remboursement ne sera effectué pour les services déjà fournis ni pour les frais de traitement des réclamations engagés.

5.1 Délais de traitement des remboursements#

Après réception, via le système de tickets, de votre demande de remboursement sur le moyen de paiement initial, accompagnée de toute information de versement requise, nous transmettons la demande de remboursement au prestataire de paiement dans un délai de 24 heures.

Important : les délais de remboursement ne commencent pas à partir du moment où vous nous envoyez un message. Ils commencent à partir du moment où nous transmettons les informations requises au prestataire de paiement. Vous recevrez une notification par e-mail distincte une fois les informations transmises.

Le délai maximal de transmission des informations de notre côté est de 24 heures (généralement 2 à 6 heures). Après transmission, le délai de remboursement dépend exclusivement du prestataire de paiement et/ou de votre banque. Les délais approximatifs sont les suivants :

Cartes bancaires : 1 à 5 jours ouvrés. Dans la plupart des cas, les remboursements sont traités le jour même. Dans certains cas, nous pouvons demander votre numéro de carte afin d’effectuer un virement manuel (si le prestataire le permet).

1 à 5 jours ouvrés. Dans la plupart des cas, les remboursements sont traités le jour même. Dans certains cas, nous pouvons demander votre numéro de carte afin d’effectuer un virement manuel (si le prestataire le permet). Cryptomonnaie : dans un délai de 48 heures après réception d’une adresse de remboursement valide. Vous devez fournir l’adresse du portefeuille utilisé pour le paiement ainsi que le réseau/protocole. Les remboursements ne peuvent être effectués que vers le portefeuille depuis lequel le paiement a été réalisé. Pour les blockchains non standard, le délai peut atteindre 96 heures.

dans un délai de 48 heures après réception d’une adresse de remboursement valide. Vous devez fournir l’adresse du portefeuille utilisé pour le paiement ainsi que le réseau/protocole. Les remboursements ne peuvent être effectués que vers le portefeuille depuis lequel le paiement a été réalisé. Pour les blockchains non standard, le délai peut atteindre 96 heures. WebMoney : jusqu’à 10 jours ouvrables. Veuillez noter que les frais de remboursement peuvent être élevés. Pour ce mode de paiement, le traitement peut occasionnellement prendre plus de temps et les remboursements peuvent être finalisés à l’approche de la date limite.

jusqu’à 10 jours ouvrables. Veuillez noter que les frais de remboursement peuvent être élevés. Pour ce mode de paiement, le traitement peut occasionnellement prendre plus de temps et les remboursements peuvent être finalisés à l’approche de la date limite. Perfect Money et Alipay : jusqu’à 10 jours ouvrables.

5.2 Frais du prestataire de paiement et de la blockchain#

Les prix affichés sur le site n’incluent pas les frais du prestataire de paiement et/ou les frais de réseau blockchain liés au traitement d’une transaction. Ces frais sont à la charge du client au moment du paiement.

Tous les frais facturés par le prestataire de paiement dans le cadre d’un remboursement sont à la charge du client et déduits du montant remboursé. Nous mettons tout en œuvre pour minimiser ces coûts et, dans la mesure du possible, nous pouvons proposer des options de remboursement avec des frais réduits.

Pour les remboursements en cryptomonnaie, le montant total des frais peut inclure à la fois les frais du prestataire de paiement et les frais de réseau blockchain.

Avis relatif aux frais crypto : les prestataires de paiement peuvent appliquer des frais plus élevés pour les remboursements via Bitcoin, Ethereum et USDT TRC20 (par exemple, 3 USD pour un remboursement en USDT TRC20). Veuillez tenir compte de ces frais avant tout achat si vous envisagez demander un remboursement.

6.1 Limites de débit#

Le Service offre un trafic illimité pour tous les plans tarifaires, sauf mention contraire explicite dans les conditions applicables. Les limites de bande passante suivantes s’appliquent en fonction du nombre total d’adresses IP incluses dans un Service actif donné :

Jusqu’à 300 IP : jusqu’à 100 Mbps

De 301 à 3 000 IP : jusqu’à 500 Mbps

3 001 à 5 000 IP : jusqu’à 1 Gbps

De 5 001 à 15 000 IP : jusqu’à 1,5 Gbps

De 15 001 à 25 000 IP : jusqu’à 2,5 Gbps

Plus de 25 000 IP : jusqu’à 5 Gbps

6.2 Limites de connexions simultanées#

En plus des limites de bande passante, les limites suivantes s’appliquent au nombre de connexions simultanées (qu’est-ce que c’est) pour un Service actif donné, en fonction de la taille du package IP :

Jusqu’à 999 IP : jusqu’à 1500 connexions simultanées

De 1 000 à 4 999 IP : jusqu’à 3× le nombre d’IP incluses dans le Service

De 5 000 à 14 999 IP : jusqu’à 2× le nombre d’IP incluses dans le Service

15 000 IP et plus : jusqu’à 1× le nombre d’IP incluses dans le Service (soit l’équivalent du nombre d’IP)

En cas de dépassement de la limite, le service bascule automatiquement en mode lent (Slow Mode).

En mode lent, une seule connexion simultanée par adresse IP est autorisée.

La durée du mode lent dépend du nombre d’infractions constatées sur une période de 24 heures :

jusqu’à 2 infractions — 5 minutes

de 3 à 6 infractions — 15 minutes

de 7 à 10 infractions — 30 minutes

plus de 10 infractions — 60 minutes

À l’issue de la période de restriction, le service revient automatiquement à son fonctionnement normal. Ce mécanisme permet d’éviter toute surcharge causée par des utilisateurs individuels et garantit une qualité de service stable pour l’ensemble des clients.

Si la limite actuelle de connexions simultanées est insuffisante, des connexions simultanées supplémentaires peuvent être achetées pour un Service donné lors de la commande ou ultérieurement depuis le tableau de bord. Le prix est de $30 pour 1 000 connexions simultanées supplémentaires pour une période complète de 30 jours. En cas d’ajout à un Service actif, le montant est calculé au prorata des jours restants de la période en cours du Service. La limite augmentée est appliquée automatiquement, sans ticket d’assistance.

6.3 Règles générales, notifications et mises à niveau#

Ces limitations sont mises en place uniquement afin de garantir la stabilité, la fiabilité et l’utilisation équitable du Service pour l’ensemble des clients.

Toutes les limites décrites aux sections 6.1 et 6.2 s’appliquent au Service dans son ensemble (c’est-à-dire au forfait/à la commande active concerné(e)), et non à chaque adresse IP individuellement. Si un client dispose de plusieurs Services actifs, les limites s’appliquent séparément à chaque Service, et non au compte dans sa globalité.

Lorsqu’un Service comporte plusieurs liaisons d’adresses IP sources inscrites sur liste blanche, le client peut attribuer un quota spécifique de connexions simultanées à chaque liaison au moment de son ajout ou de sa modification. Le quota total réparti entre l’ensemble des liaisons ne peut pas dépasser la limite de connexions simultanées de ce Service.

Le client peut consulter son utilisation actuelle et les limites applicables dans les graphiques de charge figurant sur la page du Service actif dans le tableau de bord. FineProxy n’envoie pas de ticket d’assistance au seul motif qu’une limite a été dépassée. Si le dépassement est significatif et/ou répété et qu’il menace la stabilité du Service ou celle d’autres clients, la Société se réserve le droit de suspendre immédiatement le Service concerné, sans préavis.

7. Politique de remplacement des adresses IP#

Veuillez prendre connaissance des règles importantes suivantes concernant le remplacement des adresses IP.

Si une adresse IP est bloquée à la suite d’actions effectuées par le client lors de l’utilisation du Service (y compris, mais sans s’y limiter, des requêtes excessives, la violation des politiques d’un site cible ou un comportement abusif), FineProxy n’est pas tenu de procéder au remplacement immédiat de ladite adresse IP.

Les clients peuvent effectuer gratuitement, de manière autonome, le remplacement planifié une fois tous les huit (8) jours après l’achat initial ou la précédente mise à jour de la liste de proxies.

Pour un Service non rotatif éligible, un remplacement non planifié, total ou partiel, des adresses IP est possible moyennant des frais uniques de $10 par opération, prélevés sur le portefeuille du tableau de bord. Les Services rotatifs en sont exclus, car leurs adresses IP changent automatiquement.

Pour lancer un remplacement depuis le tableau de bord, sélectionnez le Service actif, ouvrez Plus d’actions et choisissez Actualiser les IP. Le client peut actualiser l’intégralité de la liste, des adresses IP sélectionnées ou les adresses IP par pays, et peut augmenter ou réduire la part d’un pays lorsque le forfait applicable et le stock disponible le permettent.

Nous recommandons vivement de consulter au préalable les politiques et les limites d’utilisation du site ou du service sur lequel les proxies seront utilisés, car une utilisation excessive ou inappropriée peut entraîner un blocage immédiat des adresses IP.

Si nous détectons des blocages fréquents d’adresses IP FineProxy sur des sites spécifiques liés à l’activité d’un client, nous pourrons en informer le client concerné. Si ces blocages persistent, FineProxy se réserve le droit de geler temporairement le Service affecté afin de permettre au client de procéder aux ajustements nécessaires et d’éviter tout blocage supplémentaire d’adresses IP. Pendant un tel gel, la durée du service sera suspendue et ne sera pas réduite.

8. Comptes utilisateurs#

Certaines fonctionnalités des Services peuvent nécessiter la création d’un compte. Vous êtes responsable de la confidentialité de vos identifiants de connexion ainsi que de toutes les activités effectuées via votre compte. FineProxy ne saurait être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage résultant d’un manquement de votre part à la protection de vos informations de compte.

Les clés API et les secrets de webhook sont des identifiants sensibles. Un secret n’est affiché qu’une seule fois lors de sa création ; vous devez le copier et le conserver en lieu sûr, en restreindre l’utilisation et procéder sans délai à sa rotation ou à sa révocation s’il est ou pourrait être exposé. Utilisez des clés distinctes, dotées des privilèges minimaux nécessaires, pour les intégrations. Vous êtes responsable de toute activité effectuée au moyen d’identifiants de compte, de clés API ou de secrets de webhook valides.

9. Utilisation acceptable#

Vous vous engagez à utiliser les Services uniquement à des fins licites et dans le respect de l’ensemble des lois, réglementations et droits de tiers applicables. Vous ne pouvez pas utiliser les Services à des fins illégales, illicites ou non autorisées, y compris, sans s’y limiter, la fraude, le harcèlement ou la diffusion de logiciels malveillants ou de tout autre code nuisible.

Nous respectons votre vie privée. Les informations relatives à la manière dont nous collectons, utilisons et divulguons vos données personnelles sont décrites dans notre Politique de confidentialité, qui fait partie intégrante des présentes Conditions.

11. Droits de propriété intellectuelle#

L’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux Services, y compris tous les droits de propriété intellectuelle associés, sont et demeurent la propriété exclusive de FineProxy et de ses concédants de licence. Rien dans les présentes Conditions ne vous confère le droit d’utiliser les marques, l’image de marque ou la propriété intellectuelle de FineProxy, sauf autorisation expressément accordée.

12. Modification des conditions#

Nous pouvons modifier les présentes Conditions à tout moment. Les versions mises à jour seront publiées sur notre site web avec une date de « Dernière mise à jour » révisée. La poursuite de l»utilisation des Services après l’entrée en vigueur de ces modifications vaut acceptation des Conditions révisées.

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de suspendre ou de résilier votre accès aux Services, en tout ou en partie, y compris en bloquant tout accès futur, si nous estimons raisonnablement que vous avez enfreint les présentes Conditions ou la législation applicable. La résiliation peut intervenir avec ou sans préavis, dans la mesure permise par la loi.

14. Droit applicable#

Les présentes Conditions ainsi que tout litige ou réclamation en découlant ou s’y rapportant sont régis et interprétés conformément au droit de l’Estonie, sans égard aux principes de conflit de lois.

15. Avertissement et limitation de responsabilité#

Les Services sont fournis « en l»état » et « selon disponibilité ». Dans les limites maximales autorisées par la législation applicable, FineProxy décline toute garantie et limite sa responsabilité comme décrit dans la section Avertissement et limitation de responsabilité disponible à l»adresse ici.

16. Restrictions d’accès et ressources bloquées#

FineProxy applique un ensemble de restrictions au niveau de l’infrastructure. Ces restrictions s’appliquent à tous les clients et à toutes les offres. Si une ressource figure sur la liste de blocage, elle n’est pas accessible via nos proxies, et le déblocage n’est pas possible.

16.1. Blocage total des services de messagerie et des protocoles mail#

Nous bloquons intégralement les services de messagerie et les protocoles mail (SMTP, IMAP, POP3) — quel que soit l’usage prévu.

Ce que cela signifie :

la restriction est appliquée sur l’ensemble de notre infrastructure pour tous les utilisateurs ;

l’objectif n’a pas d’importance : validation d’e-mails, connexion à une boîte mail ou utilisation d’API liées à la messagerie ;

le déblocage des services de messagerie n’est pas possible — l’accès est restreint pour tous les forfaits.

16.2. Blocage total de la zone de domaine .gov#

Tous les sites de la zone de domaine .gov sont bloqués sur nos proxies. Les ressources gouvernementales restreignent souvent l’accès depuis des plages IP anonymes, ce qui est également conforme à notre politique interne visant à prévenir toute utilisation abusive du service. Cette restriction s’applique à tous les pays et à tous les forfaits.

16.3. Sites et services bloqués supplémentaires#

Les ressources suivantes ne sont pas accessibles via nos proxies. Si un site figure sur cette liste, le déblocage n’est pas disponible.

Sites gouvernementaux

tous les domaines .gov

Services financiers

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Ressources gouvernementales et professionnelles

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Plateformes technologiques et de jeux

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Moteur de recherche

Google Search (seule la page de résultats de recherche est bloquée ; les autres services Google restent accessibles)

Streaming et divertissement

filmax-tv.ru, fandango.com

Services anti-spam

spamhaus.org

Gestion à distance et services de sécurité

my-android.avast.com

Compagnies aériennes et réservation en ligne

singaporeair.com, ticketswap

Médias et actualités

rappler.com

Sites commerciaux et corporate

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Boutiques et catalogues (potpourrigroup.com et sites associés)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Autres ressources

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Si une ressource figure dans cette liste, elle ne fonctionnera pas via nos proxies.

16.4 Politique d’accès à Twitch#

Par défaut, l’accès à Twitch est bloqué sur tous les services de proxys partagés (forfaits). Cette restriction s’applique uniquement à Twitch et n’affecte pas l’accès aux autres sites web ou plateformes. Tous les proxys en forfait restent pleinement fonctionnels pour un usage général.

Cette restriction est due aux politiques strictes de modération et de contrôle du trafic de Twitch. Lorsque plusieurs clients utilisent la même IP proxy pour accéder à Twitch, ces adresses IP sont rapidement restreintes ou bloquées, ce qui affecte négativement l’ensemble des utilisateurs partageant cette IP.

Pour garantir un accès stable, nous proposons des forfaits proxy dédiés avec accès exclusif à Twitch, disponibles ici : https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

Avec ces forfaits, les adresses IP proxy restent utilisables pour tous les sites web, tandis que l’accès à Twitch est activé exclusivement pour un seul client sur ces IP. Aucun autre client n’est autorisé à utiliser Twitch sur les mêmes adresses proxy. En raison de ce droit d’accès exclusif, ces forfaits proxy sont facturés 50 % plus cher que les forfaits proxy standard.

L’activation de l’accès à Twitch est effectuée manuellement. Pour l’activer, le client doit soumettre une demande via le système de tickets dans l’espace client. L’activation automatique n’est pas disponible.

17. Prise en charge du protocole UDP#

La prise en charge du protocole UDP n’est disponible que pour les Services non rotatifs éligibles ; les Services rotatifs en sont exclus. Lorsque la prise en charge UDP est activée, le coût du Service est majoré de 50 % du tarif standard du Service.

Le client peut ajouter la prise en charge UDP lors de la commande ou ultérieurement depuis le Service actif dans le tableau de bord. En cas d’ajout ultérieur, le supplément est calculé au prorata des jours restants de la période en cours du Service. L’activation s’effectue de manière autonome et ne nécessite ni ticket d’assistance, ni activation manuelle, ni délai d’attente.

Le changement ou la mise à jour des adresses IP au sein du Service ne désactive pas la prise en charge du protocole UDP. La fonctionnalité UDP reste disponible après les mises à jour de la liste d’IP.

Le tarif majoré lié à la prise en charge du protocole UDP s’applique pendant toute la durée de la période de service active, renouvellements inclus, tant que le support UDP reste activé.

Si vous avez des questions concernant les présentes Conditions ou avez besoin d’une assistance technique, contactez le support FineProxy par l’un des canaux suivants :