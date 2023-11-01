En vigueur au 17 août 2026 Imprimer

💳 Options de paiement#

Nous proposons une gamme de méthodes de paiement sécurisées et pratiques pour activer vos proxies rapidement :

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Cartes bancaires & prestataires de paiement#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express et plus)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay et autres options disponibles via Paddle)

Paiements par carte directs (Visa, MasterCard et autres)

UnionPay

Options de paiement locales pour les utilisateurs en Russie#

Cartes bancaires russes & SBP via FreeKassa

Intercards (cartes bancaires russes)

SBP

WebMoney

Autres méthodes#

PayPal (selon disponibilité)

Virement bancaire

Remarque : les moyens de paiement disponibles peuvent varier selon le pays et sont susceptibles d’évoluer. Veuillez consulter la liste la plus récente lors du paiement ou contacter le support via le système de tickets.

Options de paiement

🚀 Livraison & activation#

FineProxy est un service entièrement numérique. Les proxies sont livrés en ligne et activés automatiquement après confirmation du paiement.

Choisissez un pack de proxies sur notre site. Payez avec le moyen de paiement de votre choix. Vos proxies sont activés automatiquement dès la confirmation du paiement. Consultez les détails de vos proxies dans votre tableau de bord : adresses IP, ports, identifiants ou autorisation par IP (IP whitelisting).

📦 Ce qui est inclus#

Packs d’IP dédiées ou partagées (selon votre offre)

Protocoles pris en charge : HTTP, HTTPS, SOCKS5 et UDP (pour certaines offres)

Bande passante illimitée (sauf indication contraire)

Tableau de bord client avec rotation d’IP, filtrage et monitoring des proxies (selon disponibilité et offre choisie)

Support technique via le système de tickets

Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter le support via le système de tickets.

Vous pouvez également nous joindre à 📩 [email protected]

💬 Le chat en direct est disponible directement sur le site.