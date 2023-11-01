Documentation
Moyens de paiement & Livraison
En vigueur au 17 août 2026
💳 Options de paiement#
Nous proposons une gamme de méthodes de paiement sécurisées et pratiques pour activer vos proxies rapidement :
Cryptomonnaies#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Cartes bancaires & prestataires de paiement#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express et plus)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay et autres options disponibles via Paddle)
- Paiements par carte directs (Visa, MasterCard et autres)
- UnionPay
Options de paiement locales pour les utilisateurs en Russie#
- Cartes bancaires russes & SBP via FreeKassa
- Intercards (cartes bancaires russes)
- SBP
- WebMoney
Autres méthodes#
- PayPal (selon disponibilité)
- Virement bancaire
Remarque : les moyens de paiement disponibles peuvent varier selon le pays et sont susceptibles d’évoluer. Veuillez consulter la liste la plus récente lors du paiement ou contacter le support via le système de tickets.
Options de paiement
🚀 Livraison & activation#
FineProxy est un service entièrement numérique. Les proxies sont livrés en ligne et activés automatiquement après confirmation du paiement.
Comment ça fonctionne :#
- Choisissez un pack de proxies sur notre site.
- Payez avec le moyen de paiement de votre choix.
- Vos proxies sont activés automatiquement dès la confirmation du paiement.
- Consultez les détails de vos proxies dans votre tableau de bord : adresses IP, ports, identifiants ou autorisation par IP (IP whitelisting).
📦 Ce qui est inclus#
- Packs d’IP dédiées ou partagées (selon votre offre)
- Protocoles pris en charge : HTTP, HTTPS, SOCKS5 et UDP (pour certaines offres)
- Bande passante illimitée (sauf indication contraire)
- Tableau de bord client avec rotation d’IP, filtrage et monitoring des proxies (selon disponibilité et offre choisie)
- Support technique via le système de tickets
❓ Besoin d’aide ?#
Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter le support via le système de tickets.
Vous pouvez également nous joindre à 📩 [email protected]
💬 Le chat en direct est disponible directement sur le site.