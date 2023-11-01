محدَّث حتى 17 أغسطس 2026 طباعة

💳 خيارات الدفع#

نوفر مجموعة من طرق الدفع الآمنة والمريحة لمساعدتك على تفعيل البروكسيات بسرعة:

العملات الرقمية#

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

البطاقات البنكية & مزوّدو الدفع#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express، وغيرها)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay، وخيارات أخرى متاحة عبر Paddle)

الدفع المباشر بالبطاقة (Visa, MasterCard، وغيرها)

UnionPay

خيارات دفع محلية للمستخدمين في روسيا#

البطاقات البنكية الروسية & SBP عبر FreeKassa

Intercards (البطاقات البنكية الروسية)

SBP

WebMoney

طرق أخرى#

PayPal (حيثما كان متاحًا)

تحويل بنكي / دفع مصرفي

ملاحظة: قد تختلف طرق الدفع المتاحة حسب البلد وقد تتغيّر من وقت لآخر. يُرجى الاطّلاع على أحدث قائمة أثناء إتمام الدفع أو التواصل مع الدعم عبر نظام التذاكر.

خيارات الدفع

🚀 التوصيل & التفعيل#

FineProxy هي خدمة رقمية بالكامل. يتم تسليم البروكسيات عبر الإنترنت ويتم تفعيلها تلقائيًا فور تأكيد الدفع بنجاح.

اختر باقة بروكسي من موقعنا الإلكتروني. ادفع باستخدام طريقة الدفع المفضلة لديك. يتم تفعيل البروكسيات تلقائيًا فور تأكيد الدفع. اطّلع على تفاصيل البروكسي في لوحة التحكم الخاصة بك، بما في ذلك عناوين IP والمنافذ وبيانات الاعتماد أو تفويض IP (القائمة البيضاء لعناوين IP).

📦 ما الذي تحصل عليه#

باقات IP مخصصة أو مشتركة (حسب خطتك)

دعم البروتوكولات: HTTP وHTTPS وSOCKS5 وUDP (لخطط محددة)

عرض نطاق غير محدود (ما لم يُنص على خلاف ذلك)

لوحة تحكم العميل مع تدوير IP والتصفية ومراقبة البروكسي (حيثما توفرت، حسب الخطة)

دعم فني عبر نظام التذاكر

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يُرجى التواصل مع الدعم عبر نظام التذاكر.

يمكنك أيضًا التواصل معنا عبر 📩 [email protected]

💬 الدردشة المباشرة متاحة مباشرةً على الموقع.