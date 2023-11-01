التوثيق
طرق الدفع & التوصيل
محدَّث حتى 17 أغسطس 2026
💳 خيارات الدفع#
نوفر مجموعة من طرق الدفع الآمنة والمريحة لمساعدتك على تفعيل البروكسيات بسرعة:
العملات الرقمية#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
البطاقات البنكية & مزوّدو الدفع#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express، وغيرها)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay، وخيارات أخرى متاحة عبر Paddle)
- الدفع المباشر بالبطاقة (Visa, MasterCard، وغيرها)
- UnionPay
خيارات دفع محلية للمستخدمين في روسيا#
- البطاقات البنكية الروسية & SBP عبر FreeKassa
- Intercards (البطاقات البنكية الروسية)
- SBP
- WebMoney
طرق أخرى#
- PayPal (حيثما كان متاحًا)
- تحويل بنكي / دفع مصرفي
ملاحظة: قد تختلف طرق الدفع المتاحة حسب البلد وقد تتغيّر من وقت لآخر. يُرجى الاطّلاع على أحدث قائمة أثناء إتمام الدفع أو التواصل مع الدعم عبر نظام التذاكر.
خيارات الدفع
🚀 التوصيل & التفعيل#
FineProxy هي خدمة رقمية بالكامل. يتم تسليم البروكسيات عبر الإنترنت ويتم تفعيلها تلقائيًا فور تأكيد الدفع بنجاح.
كيف يعمل:#
- اختر باقة بروكسي من موقعنا الإلكتروني.
- ادفع باستخدام طريقة الدفع المفضلة لديك.
- يتم تفعيل البروكسيات تلقائيًا فور تأكيد الدفع.
- اطّلع على تفاصيل البروكسي في لوحة التحكم الخاصة بك، بما في ذلك عناوين IP والمنافذ وبيانات الاعتماد أو تفويض IP (القائمة البيضاء لعناوين IP).
📦 ما الذي تحصل عليه#
- باقات IP مخصصة أو مشتركة (حسب خطتك)
- دعم البروتوكولات: HTTP وHTTPS وSOCKS5 وUDP (لخطط محددة)
- عرض نطاق غير محدود (ما لم يُنص على خلاف ذلك)
- لوحة تحكم العميل مع تدوير IP والتصفية ومراقبة البروكسي (حيثما توفرت، حسب الخطة)
- دعم فني عبر نظام التذاكر
❓ تحتاج مساعدة؟#
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يُرجى التواصل مع الدعم عبر نظام التذاكر.
يمكنك أيضًا التواصل معنا عبر 📩 [email protected]
💬 الدردشة المباشرة متاحة مباشرةً على الموقع.