بروكسي بولندا

بروكسيات ISP تعمل. نظام كشف Allegro’s يهتم بما إذا كان IP مسجلاً لدى مزوّد إنترنت استهلاكي — وليس ما إذا كان هناك منزل فعلي خلفه. بروكسيات ISP من FineProxy مسجّلة على ASN لشبكات النطاق العريض البولندية، مما يجتاز هذا الفحص. فجوة معدل النجاح 62% مقابل 99% هي بين مراكز البيانات والبروكسيات السكنية/ISP، وليست بين السكنية وISP تحديداً.