بروكسي سريع

قم بتنزيل ملف اختبار عبر البروكسي وقِس معدل النقل. استخدم ملفات بأحجام مختلفة للتحقق من السرعة اللحظية والمستدامة. إليك أوامر جاهزة للنسخ واللصق — استبدل IP:PORT بعنوان البروكسي الخاص بك:

فحص سريع (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

اختبار معدل النقل (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

السرعة المستدامة (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

إذا كان البروكسي يستخدم اسم مستخدم/كلمة مرور: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

قيمة speed_download تُقاس بالبايت في الثانية. اقسمها على 125,000 للحصول على السرعة بوحدة Mbps. يُظهر TTFB (زمن وصول أول بايت) زمن الاستجابة — إذا كان أقل من 100 مللي ثانية لخوادم في نفس المنطقة، فالبروكسي ممتاز. كرّر كل اختبار من 3 إلى 5 مرات وخُذ القيمة الوسيطة.

خوادم اختبار Tele2 موجودة في أوروبا؛ للمناطق الأخرى، استخدم Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin لشرق الولايات المتحدة، https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin لفنلندا) أو OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat لفرنسا).

بروكسي مجهول وسريع من FineProxy يمكنه بسهولة تحقيق سرعات تصل إلى 400–500 Mbps من اتصال منزلي في هذه الاختبارات. إذا حصلت على نتائج أقل بكثير، تحقق أولاً من سرعة مزود خدمة الإنترنت لديك — فالبروكسي ليس هو العائق على الأرجح.