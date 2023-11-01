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بروكسي سريع

عتاد AMD EPYC، وصلات صاعدة بسرعة 80 Gbps، حتى 500 Mbps لكل بروكسي — HTTP/HTTPS/SOCKS5، حركة مرور غير محدودة، تسليم فوري عبر API.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

جهّز باقتك من بروكسيات سريعة وآمنة.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 عنوان IP عالي السرعة من مراكز البيانات في أوروبا
  • صدّر قائمة البروكسي السريع لديّ بصيغة JSON
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي عالي السرعة لديّ
  • اعرض خدمات البروكسي السريع ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي السريع لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

وكيل ممتاز. أستخدم هذه الخدمة منذ حوالي شهر. لم يندم على الاشتراك. سريع نسبيًا، ولا يوجد أي تأخير، وهو مناسب للاستخدام، ويجيب المستشار بسرعة، وهو مفيد جدًا للعمل وفقط لتصفح الإنترنت المعتاد. بالنسبة لي، السعر مبالغ فيه بعض الشيء، ولكن على الأقل الجودة ممتازة. لقد وضعت المشروع 9 الوكيل خارج 10

Kembyالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لا يمكنني العثور على أي خدمات أفضل من هذه خاصة فيما يتعلق بالسكن غير المحدود، اعتقدت أنها ستبدأ بالانخفاض في الجودة بمجرد استخدامها ولكن طوال الوقت الذي استخدمته، ظلت أعلى من 99%، إنه أمر رائع أن تكون كذلك. حظا سعيدا وآمل أن يبقى كما هو

ZainDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

وقت التشغيل: عناوين بروكسي ممتازة تظل مستقرة لمدة 3–7 أيام من دون انقطاع السرعة: سريعة بما يكفي لاستخدام TikTok وGmail وتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة البروتوكولات المدعومة: HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وحتى UDP التغطية العالمية: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان والمزيد

esta bazaarSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.

Charles BrownProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما مدى سرعة بروكسيات FineProxy؟700–800 Mbps

في الاختبارات الواقعية: حتى 500 Mbps على اتصال منزلي عادي، و700–800 Mbps عند الاختبار من خادم إلى خادم داخل مركز بيانات. السعة الإجمالية للخادم تبلغ 80 Gbps على أجهزة AMD EPYC. لمعظم المهام — الاستخراج، التنزيلات، البث — يكون العامل المحدد هو الموقع المستهدف أو مزود خدمة الإنترنت لديك، وليس بروكسياتنا. ما يسميه البعض بروكسي فائق السرعة ليس مجرد رقم سحري — بل هو أداء ثابت عند ارتفاع الأحمال.

لماذا تبدو بعض البروكسيات بطيئة رغم تصنيفها "عالية السرعة"؟العتاد والتوجيه

ثلاثة أسباب شائعة. المزود يعمل على أجهزة مُعاد تدويرها — معالجات Xeon Gold قديمة مُشتراة بأسعار الخردة، مُجمَّعة في خوادم لا تستطيع مواكبة بروتوكول TLS الحديث والأحمال المتزامنة. أو يوجّه حركة البيانات عبر وسطاء، وكل قفزة إضافية تزيد زمن الاستجابة. أو يُعلن عن "حتى 1 Gbps" لكن في الوثائق الفعلية يتبين أن هذا هو إجمالي وصلة الخادم المُوزَّعة على جميع عناوين IP على الجهاز. FineProxy يزيل هذه المشاكل الثلاث: خوادم AMD EPYC خاصة بنا، توجيه مباشر، وحركة مرور غير محدودة في جميع الباقات.

SOCKS5 أم HTTP — أيهما أسرع؟فرق ضئيل

على الأجهزة الحديثة يكون الفرق هامشيًا. بروتوكول SOCKS5 يتميز بحِمل معالجة أقل قليلًا لأنه لا يحلل ترويسات HTTP، لكن وقت مصافحة TLS يهيمن على كلا البروتوكولين. اختر ما يدعمه أداتك بشكل أفضل. FineProxy يدعم كليهما بنفس السعر وبدون أي فرق في السرعة.

هل يمكن للبروكسي فعلاً تسريع اتصالي؟في حالات محددة

في حالات معينة، نعم. إذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) يخنق أنواعًا معينة من حركة البيانات (البث، التنزيلات الكبيرة)، فإن التوجيه عبر بروكسي يتجاوز هذا الخنق لأن مزود الخدمة لا يستطيع تحديد ما تفعله. وإذا كانت شبكة CDN الخاصة بموقع ما توجّهك إلى خادم بعيد، فإن بروكسي في الموقع المناسب يتصل بعقدة CDN أقرب. فيما عدا ذلك، يضيف البروكسي قفزة إضافية ولا يمكنه التغلب على الاتصال المباشر بحكم قوانين الفيزياء.

كيف أختبر سرعة البروكسي الخاص بي؟قِس التنزيلات

قم بتنزيل ملف اختبار عبر البروكسي وقِس معدل النقل. استخدم ملفات بأحجام مختلفة للتحقق من السرعة اللحظية والمستدامة. إليك أوامر جاهزة للنسخ واللصق — استبدل IP:PORT بعنوان البروكسي الخاص بك:

فحص سريع (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

اختبار معدل النقل (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

السرعة المستدامة (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

إذا كان البروكسي يستخدم اسم مستخدم/كلمة مرور: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

قيمة speed_download تُقاس بالبايت في الثانية. اقسمها على 125,000 للحصول على السرعة بوحدة Mbps. يُظهر TTFB (زمن وصول أول بايت) زمن الاستجابة — إذا كان أقل من 100 مللي ثانية لخوادم في نفس المنطقة، فالبروكسي ممتاز. كرّر كل اختبار من 3 إلى 5 مرات وخُذ القيمة الوسيطة.

خوادم اختبار Tele2 موجودة في أوروبا؛ للمناطق الأخرى، استخدم Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin لشرق الولايات المتحدة، https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin لفنلندا) أو OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat لفرنسا).

بروكسي مجهول وسريع من FineProxy يمكنه بسهولة تحقيق سرعات تصل إلى 400–500 Mbps من اتصال منزلي في هذه الاختبارات. إذا حصلت على نتائج أقل بكثير، تحقق أولاً من سرعة مزود خدمة الإنترنت لديك — فالبروكسي ليس هو العائق على الأرجح.

الدليل

ما الذي يجعل البروكسي سريعاً فعلاً

5 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يعمل FineProxy على معالجات AMD EPYC بفئة الخوادم مع وصلات إجمالية بسعة 80 Gbps. عند شراء خدمة بروكسي سريعة، تعتمد السرعة التي تحصل عليها على الأجهزة التي تمر عبرها بياناتك، والمسافة بينك وبين الخادم، وعدد قفزات التوجيه بينهما. التسميات التسويقية مثل “فائق السرعة” أو “تيربو” لا تخبرك بشيء. مواصفات الخادم هي ما يهم.

العتاد يحدّد السقف

كل طلب يتضمن تشفيراً وتوجيهاً وإعادة توجيه. كل خطوة تستهلك دورات معالج. على عتاد قديم، تتراكم هذه الدورات — عمليات TLS handshake وحدها قد تضيف 5–15 مللي ثانية لكل اتصال على المعالجات الأقدم. كثير من مزوّدي البروكسي يعملون على شرائح Intel Xeon Gold مُعاد تدويرها اشتُريت بأسعار زهيدة من مراكز بيانات مُوقفة عن العمل. كانت هذه المعالجات من الطراز الأول قبل خمس سنوات، لكنها تتخلف بشكل كبير عن معالجات AMD EPYC الحديثة في أداء الخيط الواحد وإنتاجية TLS. شرائح AMD EPYC تتعامل مع آلاف عمليات TLS المتزامنة بفضل تسريع عتادي مخصص — مما يعني حِملاً أقل لكل طلب حتى تحت الضغط الشديد.

خوادم FineProxy متصلة عبر قنوات بسعة 80 Gbps. معظم المزودين يعلنون عن “حتى 1 Gbps” في صفحاتهم الترويجية، لكن إذا بحثت في الوثائق الفعلية ستجد إما لا شيء على الإطلاق أو ملاحظة بأن هذه هي وصلة الخادم المُوزَّعة على جميع عناوين IP على ذلك الجهاز. في الاختبارات الواقعية، بروكسيات FineProxy تقدم حتى 500 Mbps على اتصال منزلي عادي و700–800 Mbps عند الاختبار من خادم بعيد داخل مركز بيانات. نقوم بترقية الأجهزة بانتظام — أحدث جيل من EPYC حلّ محل الجيل السابق تحديدًا لتحسين أداء الخيط الواحد ومعدل نقل TLS.

أسرع خوادم بروكسي عالية السرعة ليست تلك التي تملك أبهى صفحة ترويجية. بل هي التي بُنيت أجهزتها لتحمّل الأحمال المتزامنة، وليست مُجمَّعة من قطع مُعاد تدويرها.

المسافة والتوجيه — قوانين الفيزياء التي لا يمكنك تجاوزها

ينتقل الضوء في الألياف الضوئية بسرعة تقارب 200 كم لكل مللي ثانية. المسافة من نيويورك إلى فرانكفورت تضيف نحو 40 مللي ثانية من زمن الاستجابة الأساسي قبل أي شيء آخر. لا يوجد عتاد يحل هذه المشكلة. الحل الوحيد: اختر موقع بروكسي قريب من هدفك.

التوجيه المباشر من المزود لا يقل أهمية. عندما تمر عبر وسيط، تسلك بياناتك المسار التالي: أنت → بوابة الوسيط → المزود الأصلي → الهدف. هذه قفزة إضافية — قد تضيف 10–30 مللي ثانية. FineProxy يمتلك خوادمه الخاصة ومجموعة IP تضم أكثر من 100,000 عنوان. بياناتك تسلك المسار: أنت → خادمنا → الهدف. قفزة واحدة. بدون توجيه عبر وسطاء.

للحصول على عنوان IP ومنفذ سريع ومدفوع، المسار الفعلي الذي تسلكه بياناتك أهم بكثير من أي تصنيف سرعة على صفحة البيع.

لماذا تُعد بروكسيات مراكز البيانات الأسرع على الإطلاق

تمرّ البروكسيات السكنية عبر أجهزة المستهلكين وشبكات ISP، بينما تمرّ البروكسيات المحمولة عبر أبراج الاتصالات الخلوية. كلا النوعين يضيف زمن استجابة إضافيًا لا تعاني منه بروكسيات مراكز البيانات أصلًا. فبروكسي مركز البيانات يتواجد في منشأة ذات اتصال مباشر بالعمود الفقري للإنترنت — بنية تحتية شبكية بمستوى المؤسسات وبأقل عدد من القفزات إلى نقاط تبادل الإنترنت الرئيسية.

عناوين IP الخاصة بمراكز بيانات FineProxy تقدم باستمرار أقل زمن استجابة وأعلى معدل نقل بيانات. ليست حيلًا برمجية — بل مسار بيانات أقصر وأجهزة أسرع. للاستخراج، المراقبة، التنزيلات بالجملة، وأي مهمة تكون فيها السرعة أهم من تصنيف IP، بروكسيات مراكز البيانات تتفوق في كل مرة.

عرض نطاق ترددي غير محدود يعني عدم خنق سرعتك أبداً

مزوّدو الخدمة الذين يتقاضون رسومًا لكل جيجابايت لديهم حافز مالي لإبطائك على نطاق واسع. فأنت تدفع حسب حجم الاستهلاك — وإذا خنقوا السرعة، فإنك تُنتج تكلفة أقل على شبكتهم. أما FineProxy فيتقاضى رسومًا لكل IP وليس لكل جيجابايت. استهلك 10 جيجابايت أو 10 تيرابايت — السرعة تبقى ذاتها. الأمر الوحيد الذي يجب مراعاته: لكل خطة حد سرعة موصى به لكل بروكسي. هذه الحدود موجودة لضمان حصول كل عميل على سرعات ثابتة حتى في أوقات الذروة — ليس لتقييدك، بل للحفاظ على عدالة البنية التحتية لجميع المستخدمين على نفس الخادم.

خوادم بروكسي سريعة وبأسعار معقولة مع حركة مرور غير محدودة متاحة لأن التكلفة الفعلية لعرض النطاق الترددي لبروكسيات مراكز البيانات ضئيلة للغاية. نموذج التسعير لكل جيجابايت هو استراتيجية ربحية، وليس ضرورة.

ماذا تعني “السرعة” بالنسبة للمهام المختلفة

البث — بروكسي الفيديو السريع يحتاج إلى إنتاجية مستدامة وليس فقط زمن استجابة منخفض. البروكسي الذي يتعامل مع الذروات لكنه يختنق عند بث HD المستمر لا فائدة منه هنا. عرض نطاق غير محدود مع سعة إجمالية تبلغ 80 Gbps يُبقي البث متواصلاً دون تخزين مؤقت.

التنزيلات — بروكسي سريع للتنزيل يعني عرض نطاق خام. ملفك بحجم 2 GB لا ينبغي أن يتنافس مع آلاف المستخدمين الآخرين على نفس القناة الضيقة.

فتح المواقع المحجوبة بسرعة — الوصول إلى المحتوى المقيّد جغرافياً يعتمد أساساً على زمن الاستجابة. اختر بروكسي في البلد المستهدف وسيبدو الاتصال وكأنه محلي تقريباً.

الاستخراج على نطاق واسع — آلاف الطلبات المتزامنة تحتاج خادمًا لا يضعها في طابور انتظار. معالجات AMD EPYC تتعامل مع هذا لأنها صُممت خصيصًا لهذا النوع من أعباء العمل المتوازية. بروكسي فعّال لا يختنق تحت الضغط يكلّف أقل على المدى الطويل من بروكسي مجاني يُسقط نصف اتصالاتك.

هل تريد تجربة الخدمة باستخدام عبء عملك الفعلي؟ قم بإعداد ودفع تكلفة وكلاء لمدة 48 ساعة، ثم شغّل اختبارات الأداء الموضحة أعلاه على مهامك.