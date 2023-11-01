بروكسي سريع

يعمل FineProxy على معالجات AMD EPYC بفئة الخوادم مع وصلات إجمالية بسعة 80 Gbps. عند شراء خدمة بروكسي سريعة، تعتمد السرعة التي تحصل عليها على الأجهزة التي تمر عبرها بياناتك، والمسافة بينك وبين الخادم، وعدد قفزات التوجيه بينهما. التسميات التسويقية مثل “فائق السرعة” أو “تيربو” لا تخبرك بشيء. مواصفات الخادم هي ما يهم.
العتاد يحدّد السقف
كل طلب يتضمن تشفيراً وتوجيهاً وإعادة توجيه. كل خطوة تستهلك دورات معالج. على عتاد قديم، تتراكم هذه الدورات — عمليات TLS handshake وحدها قد تضيف 5–15 مللي ثانية لكل اتصال على المعالجات الأقدم. كثير من مزوّدي البروكسي يعملون على شرائح Intel Xeon Gold مُعاد تدويرها اشتُريت بأسعار زهيدة من مراكز بيانات مُوقفة عن العمل. كانت هذه المعالجات من الطراز الأول قبل خمس سنوات، لكنها تتخلف بشكل كبير عن معالجات AMD EPYC الحديثة في أداء الخيط الواحد وإنتاجية TLS. شرائح AMD EPYC تتعامل مع آلاف عمليات TLS المتزامنة بفضل تسريع عتادي مخصص — مما يعني حِملاً أقل لكل طلب حتى تحت الضغط الشديد.
خوادم FineProxy متصلة عبر قنوات بسعة 80 Gbps. معظم المزودين يعلنون عن “حتى 1 Gbps” في صفحاتهم الترويجية، لكن إذا بحثت في الوثائق الفعلية ستجد إما لا شيء على الإطلاق أو ملاحظة بأن هذه هي وصلة الخادم المُوزَّعة على جميع عناوين IP على ذلك الجهاز. في الاختبارات الواقعية، بروكسيات FineProxy تقدم حتى 500 Mbps على اتصال منزلي عادي و700–800 Mbps عند الاختبار من خادم بعيد داخل مركز بيانات. نقوم بترقية الأجهزة بانتظام — أحدث جيل من EPYC حلّ محل الجيل السابق تحديدًا لتحسين أداء الخيط الواحد ومعدل نقل TLS.
أسرع خوادم بروكسي عالية السرعة ليست تلك التي تملك أبهى صفحة ترويجية. بل هي التي بُنيت أجهزتها لتحمّل الأحمال المتزامنة، وليست مُجمَّعة من قطع مُعاد تدويرها.
المسافة والتوجيه — قوانين الفيزياء التي لا يمكنك تجاوزها
ينتقل الضوء في الألياف الضوئية بسرعة تقارب 200 كم لكل مللي ثانية. المسافة من نيويورك إلى فرانكفورت تضيف نحو 40 مللي ثانية من زمن الاستجابة الأساسي قبل أي شيء آخر. لا يوجد عتاد يحل هذه المشكلة. الحل الوحيد: اختر موقع بروكسي قريب من هدفك.
التوجيه المباشر من المزود لا يقل أهمية. عندما تمر عبر وسيط، تسلك بياناتك المسار التالي: أنت → بوابة الوسيط → المزود الأصلي → الهدف. هذه قفزة إضافية — قد تضيف 10–30 مللي ثانية. FineProxy يمتلك خوادمه الخاصة ومجموعة IP تضم أكثر من 100,000 عنوان. بياناتك تسلك المسار: أنت → خادمنا → الهدف. قفزة واحدة. بدون توجيه عبر وسطاء.
للحصول على عنوان IP ومنفذ سريع ومدفوع، المسار الفعلي الذي تسلكه بياناتك أهم بكثير من أي تصنيف سرعة على صفحة البيع.
لماذا تُعد بروكسيات مراكز البيانات الأسرع على الإطلاق
تمرّ البروكسيات السكنية عبر أجهزة المستهلكين وشبكات ISP، بينما تمرّ البروكسيات المحمولة عبر أبراج الاتصالات الخلوية. كلا النوعين يضيف زمن استجابة إضافيًا لا تعاني منه بروكسيات مراكز البيانات أصلًا. فبروكسي مركز البيانات يتواجد في منشأة ذات اتصال مباشر بالعمود الفقري للإنترنت — بنية تحتية شبكية بمستوى المؤسسات وبأقل عدد من القفزات إلى نقاط تبادل الإنترنت الرئيسية.
عناوين IP الخاصة بمراكز بيانات FineProxy تقدم باستمرار أقل زمن استجابة وأعلى معدل نقل بيانات. ليست حيلًا برمجية — بل مسار بيانات أقصر وأجهزة أسرع. للاستخراج، المراقبة، التنزيلات بالجملة، وأي مهمة تكون فيها السرعة أهم من تصنيف IP، بروكسيات مراكز البيانات تتفوق في كل مرة.
عرض نطاق ترددي غير محدود يعني عدم خنق سرعتك أبداً
مزوّدو الخدمة الذين يتقاضون رسومًا لكل جيجابايت لديهم حافز مالي لإبطائك على نطاق واسع. فأنت تدفع حسب حجم الاستهلاك — وإذا خنقوا السرعة، فإنك تُنتج تكلفة أقل على شبكتهم. أما FineProxy فيتقاضى رسومًا لكل IP وليس لكل جيجابايت. استهلك 10 جيجابايت أو 10 تيرابايت — السرعة تبقى ذاتها. الأمر الوحيد الذي يجب مراعاته: لكل خطة حد سرعة موصى به لكل بروكسي. هذه الحدود موجودة لضمان حصول كل عميل على سرعات ثابتة حتى في أوقات الذروة — ليس لتقييدك، بل للحفاظ على عدالة البنية التحتية لجميع المستخدمين على نفس الخادم.
خوادم بروكسي سريعة وبأسعار معقولة مع حركة مرور غير محدودة متاحة لأن التكلفة الفعلية لعرض النطاق الترددي لبروكسيات مراكز البيانات ضئيلة للغاية. نموذج التسعير لكل جيجابايت هو استراتيجية ربحية، وليس ضرورة.
ماذا تعني “السرعة” بالنسبة للمهام المختلفة
البث — بروكسي الفيديو السريع يحتاج إلى إنتاجية مستدامة وليس فقط زمن استجابة منخفض. البروكسي الذي يتعامل مع الذروات لكنه يختنق عند بث HD المستمر لا فائدة منه هنا. عرض نطاق غير محدود مع سعة إجمالية تبلغ 80 Gbps يُبقي البث متواصلاً دون تخزين مؤقت.
التنزيلات — بروكسي سريع للتنزيل يعني عرض نطاق خام. ملفك بحجم 2 GB لا ينبغي أن يتنافس مع آلاف المستخدمين الآخرين على نفس القناة الضيقة.
فتح المواقع المحجوبة بسرعة — الوصول إلى المحتوى المقيّد جغرافياً يعتمد أساساً على زمن الاستجابة. اختر بروكسي في البلد المستهدف وسيبدو الاتصال وكأنه محلي تقريباً.
الاستخراج على نطاق واسع — آلاف الطلبات المتزامنة تحتاج خادمًا لا يضعها في طابور انتظار. معالجات AMD EPYC تتعامل مع هذا لأنها صُممت خصيصًا لهذا النوع من أعباء العمل المتوازية. بروكسي فعّال لا يختنق تحت الضغط يكلّف أقل على المدى الطويل من بروكسي مجاني يُسقط نصف اتصالاتك.
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