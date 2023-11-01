جديد! |استدعاء API واحد وبيانات نظيفة. بلا حاجة لأدوات استخراج.← احصل على 10,000 توكن مجاني

بروكسي بالجملة

بروكسيات IPv4 بالجملة موزعة على شبكات فرعية /24 متعددة — HTTP/HTTPS/SOCKS5، حركة مرور غير محدودة، تسليم فوري، مصممة لعمليات استخراج بيانات الويب واسعة النطاق والتحقق من الإعلانات.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ باقة بروكسي بالجملة.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 عنوان IP من مراكز البيانات موزّعة على الشبكات الفرعية المتاحة
  • صدّر قائمة البروكسي بالجملة لديّ بصيغة JSON
  • صفِّ قائمة البروكسي بالجملة لديّ حسب الدولة أو الشبكة الفرعية
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لباقة البروكسي بالجملة لديّ
  • اعرض حالة طلبات البروكسي الكبيرة لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

حركة المرور بلا حد

خدمة رائعة. الوكلاء متاحون في فترة قصيرة بعد الدفع. وجود الكثير من IP`s يجعل عملي أكثر إنتاجية. وأنا أقدر سرعة جيدة وحركة المرور غير المحدودة كذلك. 

Diana Deeالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عمل رائع عمل رائع – وكلاء رائعون عمل رائع أيها الفريق! لقد اكتشفت هذه الخدمة للتو وأنا منبهر حقًا – القيمة التي تقدمها مقابل السعر لا تصدق. والآن مع وصول سكني غير محدود؟ هذا هو المستوى التالي. احترام كبير لكم جميعا. سأعود بالتأكيد!

hamzaerkoDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

أنا أحب وكلاء FineProxy، فهو سريع حقًا ولا يمكن اكتشافه. لقد استخدمته في أدوات التشغيل الآلي مثل أدوات الكلمات الرئيسية، وبالنسبة لأدوات الاستخراج، فهي مثل أداة تغيير قواعد اللعبة، حيث يكون دعم العملاء من الدرجة الأولى عندما تحتاج إلى بعض المساعدة، فهم 24/7 متاحون لحل مشكلتك، وجودة الوكلاء مذهلة للغاية.

asdjkakarNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة وكيل سريعة وموثوقة مع وقت تشغيل ممتاز ودعم رائع وأسعار معقولة. مثالي لمهام التصفح والأتمتة الآمنة!

MargaretSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كان FineProxy أداة موثوقة لتلبية احتياجات عملي. الوكلاء سريعون ومستقرون ويمكن الوصول إليهم من العديد من المواقع. إنها ميسورة التكلفة وفريق خدمة العملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة. موصى به للغاية لأي شخص يحتاج. اقرأ هذا واكتب آخر

W3sazzadProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا تكون البروكسيات بالجملة أرخص لكل IP؟تكاليف ثابتة

تكاليف ثابتة. عرض النطاق الترددي، الأجهزة، المراقبة — تشغيل بروكسي واحد وعشرة آلاف يكلّف المزوّد تقريباً نفس المبلغ. عند الشراء بكميات كبيرة، تتوزع هذه التكاليف على عدد أكبر من العناوين. المنتج لا يتغير؛ المعادلة الحسابية هي ما يتغير.

كيف يتم تجميع الباقة؟ هل سأتشارك الشبكات الفرعية مع عملاء آخرين؟توزيع عشوائي

تختار البلد. يُعيّن FineProxy عناوين IP عشوائياً عبر شبكات /24 الفرعية المتاحة، وليس من كتلة واحدة. العزل الكامل غير مضمون في باقات الجملة، لكن التوزيع العشوائي يجعل التداخل الفعلي أمراً نادراً.

هل توجد حدود للاستخدام؟حدود التزامن

تتضمن كل خطة تعريفية حدًا للاتصالات المتزامنة. أما حجم الطلبات داخل كل جلسة فيعود إليك — التزم بوتيرة تشبه التصفح البشري مع فترات متفاوتة بين الطلبات. المواقع تكتشف الأنماط المتكررة أسرع من مجرد الحجم الكبير.

عناوين IP الخاصة بي تتعرض للحظر باستمرار رغم أن المجموعة كبيرة. ما المشكلة؟افحص إشارات العميل

إذا تعرّضت عناوين IP مختلفة لنفس الحظر، تحقّق أولاً من بصمة العميل والترويسات وتوقيت الطلبات. أنظمة مكافحة البوتات في 2025–2026 تفحص توقيعات TLS وتنفيذ JavaScript والإشارات السلوكية — وليس عنوان IP فقط.

ما الفرق بين باقات الجملة والبروكسيات المخصصة؟الحصرية والحجم

تضمن لك البروكسيات المخصصة وصولاً حصريًا إلى كل IP — لا يستخدمه أي شخص آخر خلال فترة اشتراكك. تعتمد باقات الجملة أيضًا على عناوين مملوكة لـ FineProxy، لكن التسعير مصمّم للكميات الكبيرة: تكلفة أقل لكل IP وكميات أكبر. وفي كلتا الحالتين، لا يُعاد بيع أي عنوان من أطراف خارجية.

كيف يعمل التدوير — هل هو تلقائي أم يدوي؟أنت تتحكم بالتدوير

أنت تتحكم بالتدوير من جانبك. يُرجع API قائمة IP الكاملة بصيغة نص عادي أو JSON، وأنت تحدد المنطق — التدوير لكل طلب، أو لكل جلسة، أو بمؤقت زمني. لا يوجد تدوير تلقائي إجباري، مما يتيح لك مطابقة الإيقاع مع مستوى تحمّل كل هدف.

هل يمكنني الجمع بين عدة دول في طلب واحد؟نعم

نعم. اختر عدة دول أثناء إتمام الطلب. يعتمد التوفّر على المخزون الحالي لدينا في كل منطقة.

ما مدى سرعة توفر البروكسيات بعد الشراء؟فور الدفع

فوراً بعد الدفع. تظهر قائمة IP في لوحة التحكم الخاصة بك. بالنسبة للطلبات الكبيرة — عدة آلاف من العناوين — يستغرق إنشاء القائمة بضع دقائق.

الدليل

بروكسيات بالجملة: ما الذي يهم عند شراء آلاف عناوين IP

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

عند شراء عناوين بروكسي بالجملة من FineProxy، تصل قائمة IP مع بيانات الاعتماد إلى لوحة التحكم فور إتمام الدفع. نحن نمتلك كل عنوان في المجموعة — أكثر من 100,000 عنوان IPv4 عبر عدة ASN — لذلك لا يوجد وسيط يرفع السعر ولا عناوين IP مُعاد تدويرها من شبكات طرف ثالث.

ينخفض سعر IP الواحد مع زيادة الحجم، وحركة البيانات غير محدودة بغض النظر عن حجم الباقة. هذا يجعل التخطيط المالي واضحاً: تعرف التكلفة مسبقاً، ولا تزداد مع الاستخدام.

توزيع الشبكات الفرعية هو ما يبقي مجموعتك فعّالة

تقوم أنظمة مكافحة البوتات بحظر شبكات فرعية /24 بالكامل — أي جميع العناوين الـ 256 في الكتلة — عند رصد نشاط مشبوه من عدد قليل منها. إذا كانت 10,000 عنوان IP لديك موزعة على 40 شبكة فرعية فقط، فإن هدفًا واحدًا صارمًا قد يحرق جزءًا كبيرًا من المجموعة بين ليلة وضحاها.

يوزّع FineProxy الطلبات الكبيرة عشوائياً عبر كتل /24 المتاحة. حظر شبكة فرعية واحدة لا يمتد إلى البقية. من غير المرجح أن يتشارك عميلان يعملان على نفس الهدف في شبكة فرعية واحدة. معظم مزوّدي الجملة لا يذكرون تنوع الشبكات الفرعية أبداً — لكن لاستخراج بيانات الويب على نطاق واسع أو التحقق من الإعلانات، هذا ما يميّز مجموعة تدوم أشهراً عن أخرى تتدهور خلال أسابيع.

كم عدد عناوين IP التي تحتاجها فعلاً

تشير أبحاث The Web Scraping Club إلى أن معدلات الطلبات الآمنة لكل IP تبلغ تقريبًا:

  • نوع الهدف: الطلبات لكل IP في الساعة
  • منصات التواصل الاجتماعي: 30–60
  • مواقع التجارة الإلكترونية: 100–300
  • مواقع الأخبار والمحتوى: 300+

إذا كنت بحاجة إلى 100,000 صفحة منتج في الساعة من موقع يتحمّل نحو 200 طلب/ساعة لكل IP، فأنت بحاجة إلى 500 IP على الأقل. ضاعف العدد لضمان الاستقرار. وأي فريق يراقب الأسعار عبر عدة أسواق إلكترونية في بلدان متعددة يحتاج بسهولة إلى عشرات الآلاف.

التدوير والوصول عبر API

بمجرد أن تمتلك آلاف عناوين IP، فإن التدوير اليدوي لا يكون عملياً. يوفر FineProxy نقطة وصول API تتيح لك سحب قائمة IP الحالية، والتصفية حسب البلد أو الشبكة الفرعية، وتمرير العناوين مباشرة إلى السكرابر أو أداة الأتمتة الخاصة بك. يمكنك تدوير عناوين IP من جانبك — لكل طلب، أو لكل جلسة، أو على فترات زمنية محددة — باستخدام القائمة التي يُرجعها API بصيغة نص عادي أو JSON. لا يوجد تدوير تلقائي إجباري: أنت تتحكم في المنطق، وهذا مهم عندما تتطلب الأهداف المختلفة استراتيجيات إيقاع مختلفة.

ليس كل حظر يعني أن عناوين IP سيئة

حتى مع العدد المناسب من عناوين IP والتدوير الصحيح، ستظل ترى حظراً على بعض العناوين. إذا ظهر نفس الخطأ عبر عناوين IP مختلفة، فالمشكلة في الغالب ليست في العناوين نفسها.

تُظهر أبحاث Proxyway لعام 2025 أن أفضل إعدادات الاستخراج تحقق معدل نجاح يتراوح بين 85–93% فقط. الباقي يعود إلى بصمات TLS، والترويسات غير المتطابقة، وفحوصات JavaScript، أو التوقيت المتماثل بين الطلبات. عناوين IP النظيفة هي طبقة واحدة — وسلوك أداة الاستخراج هو الطبقة الأخرى.

هل تريد تجربة الخدمة باستخدام عبء عملك الفعلي؟ قم بإعداد ودفع تكلفة وكلاء لمدة 48 ساعة، ثم شغّل اختبارات الأداء الموضحة أعلاه على مهامك.