عند شراء عناوين بروكسي بالجملة من FineProxy، تصل قائمة IP مع بيانات الاعتماد إلى لوحة التحكم فور إتمام الدفع. نحن نمتلك كل عنوان في المجموعة — أكثر من 100,000 عنوان IPv4 عبر عدة ASN — لذلك لا يوجد وسيط يرفع السعر ولا عناوين IP مُعاد تدويرها من شبكات طرف ثالث.
ينخفض سعر IP الواحد مع زيادة الحجم، وحركة البيانات غير محدودة بغض النظر عن حجم الباقة. هذا يجعل التخطيط المالي واضحاً: تعرف التكلفة مسبقاً، ولا تزداد مع الاستخدام.
توزيع الشبكات الفرعية هو ما يبقي مجموعتك فعّالة
تقوم أنظمة مكافحة البوتات بحظر شبكات فرعية /24 بالكامل — أي جميع العناوين الـ 256 في الكتلة — عند رصد نشاط مشبوه من عدد قليل منها. إذا كانت 10,000 عنوان IP لديك موزعة على 40 شبكة فرعية فقط، فإن هدفًا واحدًا صارمًا قد يحرق جزءًا كبيرًا من المجموعة بين ليلة وضحاها.
يوزّع FineProxy الطلبات الكبيرة عشوائياً عبر كتل /24 المتاحة. حظر شبكة فرعية واحدة لا يمتد إلى البقية. من غير المرجح أن يتشارك عميلان يعملان على نفس الهدف في شبكة فرعية واحدة. معظم مزوّدي الجملة لا يذكرون تنوع الشبكات الفرعية أبداً — لكن لاستخراج بيانات الويب على نطاق واسع أو التحقق من الإعلانات، هذا ما يميّز مجموعة تدوم أشهراً عن أخرى تتدهور خلال أسابيع.
كم عدد عناوين IP التي تحتاجها فعلاً
تشير أبحاث The Web Scraping Club إلى أن معدلات الطلبات الآمنة لكل IP تبلغ تقريبًا:
- نوع الهدف: الطلبات لكل IP في الساعة
- منصات التواصل الاجتماعي: 30–60
- مواقع التجارة الإلكترونية: 100–300
- مواقع الأخبار والمحتوى: 300+
إذا كنت بحاجة إلى 100,000 صفحة منتج في الساعة من موقع يتحمّل نحو 200 طلب/ساعة لكل IP، فأنت بحاجة إلى 500 IP على الأقل. ضاعف العدد لضمان الاستقرار. وأي فريق يراقب الأسعار عبر عدة أسواق إلكترونية في بلدان متعددة يحتاج بسهولة إلى عشرات الآلاف.
التدوير والوصول عبر API
بمجرد أن تمتلك آلاف عناوين IP، فإن التدوير اليدوي لا يكون عملياً. يوفر FineProxy نقطة وصول API تتيح لك سحب قائمة IP الحالية، والتصفية حسب البلد أو الشبكة الفرعية، وتمرير العناوين مباشرة إلى السكرابر أو أداة الأتمتة الخاصة بك. يمكنك تدوير عناوين IP من جانبك — لكل طلب، أو لكل جلسة، أو على فترات زمنية محددة — باستخدام القائمة التي يُرجعها API بصيغة نص عادي أو JSON. لا يوجد تدوير تلقائي إجباري: أنت تتحكم في المنطق، وهذا مهم عندما تتطلب الأهداف المختلفة استراتيجيات إيقاع مختلفة.
ليس كل حظر يعني أن عناوين IP سيئة
حتى مع العدد المناسب من عناوين IP والتدوير الصحيح، ستظل ترى حظراً على بعض العناوين. إذا ظهر نفس الخطأ عبر عناوين IP مختلفة، فالمشكلة في الغالب ليست في العناوين نفسها.
تُظهر أبحاث Proxyway لعام 2025 أن أفضل إعدادات الاستخراج تحقق معدل نجاح يتراوح بين 85–93% فقط. الباقي يعود إلى بصمات TLS، والترويسات غير المتطابقة، وفحوصات JavaScript، أو التوقيت المتماثل بين الطلبات. عناوين IP النظيفة هي طبقة واحدة — وسلوك أداة الاستخراج هو الطبقة الأخرى.
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