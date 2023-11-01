بروكسي لاستخراج بيانات Amazon
بروكسيات IPv4 لاستخراج بيانات Amazon وإدارة الحسابات: تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، تدوير IP مع كل طلب لجمع البيانات على نطاق واسع، وعناوين IP مخصصة لفصل الحسابات المتعددة — مع تسليم تلقائي ووصول عبر API.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: دوّار.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|موصى به هنادوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ باقة دوّارة بـ 5 ملايين رصيد لجمع بيانات Amazon
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي Amazon لديّ
- صدّر قوائم البروكسي لديّ بصيغة JSON
- اعرض خدمات البروكسي ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
السرعة تحت الحمل
باعتباري لاعبًا متحمسًا لـ MMORPG وغالبًا ما يتعين عليه الاتصال بخوادم خارجية، فقد اختبرت تقريبًا كل حلول VPN والوكيل المتوفرة. FineProxy.org هي الخدمة الوحيدة التي أعطتني اختبار اتصال مستقرًا دون حدوث طفرات تأخير خلال الغارات التي استمرت لساعات. كان الأمر الحاسم بالنسبة لي هو القدرة على اختيار عنوان IP نظيف من مدينة معينة لتجاوز الأقفال الإقليمية على مفاتيح Steam. لا يتم وضع علامة على العناوين على أنها عناوين استضافة، الأمر الذي غالبًا ما يجعلها غير مؤهلة في نظر أنظمة ومتاجر مكافحة الغش. تمت المعاملة بسرعة البرق، وكان الوكلاء نشطين فورًا بعد إتمام عملية الدفع. أصبحت طريقة لعبي الافتراضية سلسة أخيرًا.
لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.
تشغيل الحسابات
وكيل عمل عالي الجودة وسريع ومستقر، أنا سعيد جدًا، وهذا هو بالضبط ما أحتاجه. في بلدي (أوكرانيا) يتم حظر العديد من المواقع والشبكات الاجتماعية، والآن تم حل هذه المشكلة. الأسعار سعيدة للغاية، بالنسبة لعدد كبير من الوكيل (1000+) أنا أدفع فقط 20 دولار، إنه أرخص وأسرع من الوكيل الذي لن تجده في أي مكان، لذلك أوصيك بهذه الخدمة.
صفحة البروكسي هذه هي الأفضل من بين كل ما جرّبته في حياتي؛ فعناوين البروكسي غير محظورة في أي مكان وتتمتع بخصوصية تامة. أحبها.
المواقع والمخزون
خدمة FineProxy جيدة جدًا بصراحة – دعم سريع والعديد من المواقع المختلفة. الجانب السلبي الوحيد لهذه الخدمة هو الحد الأقصى لطلبات الوكيل 600. بالنسبة لبعض الناس، هذا لا يكفي؛ إنهم يريدون المزيد، لكن الشركة تقول: "هذه هي سياستنا".
يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.
ما أفضل البروكسيات لـ Amazon؟حسب المهمة
البروكسيات السكنية وبروكسيات ISP مثالية للتسوق وإدارة الحسابات والتسويق بفضل مستوى الثقة العالي. البروكسيات المحمولة توفر أقصى درجات إخفاء الهوية عندما تكون سمعة IP حرجة. بروكسيات مراكز البيانات تُستخدم كثيراً كبروكسيات لاستخراج بيانات Amazon، إذ توفر سرعة عالية واتصالات مستقرة ومجموعات IP كبيرة مناسبة لجمع البيانات الآلي. لاستخراج البيانات على نطاق واسع، يُفضل استخدام مجموعة بروكسيات كبيرة مع تدوير IP في كل طلب.
ما أفضل بروكسي لـ Amazon Prime؟سكني أو ISP
أفضل بروكسي لـ Amazon Prime هو عادةً بروكسي سكني أو بروكسي ISP بعنوان IP من المنطقة المطلوبة. تضمن هذه البروكسيات الوصول السليم إلى محتوى Prime والاشتراكات والميزات الإقليمية مع تقليل الأخطاء وقيود الوصول.
هل يمكنني استخدام بروكسيات مجانية مع Amazon؟غير مستحسن
من الناحية التقنية، يمكن استخدام البروكسيات المجانية مع Amazon، لكن يُنصح بشدة بتجنّب ذلك. معظم عناوين IP المجانية مُستخدمة بكثافة وتُحظر بسرعة من المنصة، مما يؤدي إلى ظهور CAPTCHA وقيود وأداء غير مستقر. البروكسيات المدفوعة ذات سمعة IP النظيفة هي الخيار الأكثر أماناً وموثوقية.
هل يمكنني استخدام عدة عناوين IP بروكسي لحساب Amazon واحد؟لا
لا. يجب أن يستخدم كل حساب Amazon عنوان IP بروكسي فريداً واحداً وبصمة متصفح ثابتة. استخدام بروكسيات متعددة أو تغيير IP بشكل متكرر لحساب واحد يزيد من احتمالية الإبلاغ عن نشاط مشبوه وقد يؤدي إلى قيود أو تعليق الحساب. الممارسة الموصى بها هي: حساب واحد، بروكسي واحد.
ما مدى تكرار تحديث البروكسيات لديكم، وهل تتوفر بدائل؟نعم
نعمل باستمرار على تحديث مجموعة عناوين IP الخاصة بنا وتوسيعها بإضافة عناوين جديدة وتوسيع التغطية الجغرافية للحفاظ على موثوقية عالية وتنوع واسع. وفي حال تعرّض أي عنوان IP للحظر أو تراجع أدائه، يمكنك طلب استبداله مجاناً من خلال فريق الدعم لدينا — مما يضمن بقاء مجموعتك نظيفة وفعّالة دون أي تكلفة إضافية. هدفنا هو توفير عناوين جديدة باستمرار وذات سمعة ممتازة تناسب حالات الاستخدام المتطلّبة مثل استخراج بيانات Amazon وإدارة الحسابات.