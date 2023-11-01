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بروكسي لاستخراج بيانات Amazon

بروكسيات IPv4 لاستخراج بيانات Amazon وإدارة الحسابات: تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، تدوير IP مع كل طلب لجمع البيانات على نطاق واسع، وعناوين IP مخصصة لفصل الحسابات المتعددة — مع تسليم تلقائي ووصول عبر API.

اضبط خطتك ←
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: دوّار.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةموصى به هنادوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ باقة دوّارة بـ 5 ملايين رصيد لجمع بيانات Amazon
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي Amazon لديّ
  • صدّر قوائم البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض خدمات البروكسي ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

باعتباري لاعبًا متحمسًا لـ MMORPG وغالبًا ما يتعين عليه الاتصال بخوادم خارجية، فقد اختبرت تقريبًا كل حلول VPN والوكيل المتوفرة. FineProxy.org هي الخدمة الوحيدة التي أعطتني اختبار اتصال مستقرًا دون حدوث طفرات تأخير خلال الغارات التي استمرت لساعات. كان الأمر الحاسم بالنسبة لي هو القدرة على اختيار عنوان IP نظيف من مدينة معينة لتجاوز الأقفال الإقليمية على مفاتيح Steam. لا يتم وضع علامة على العناوين على أنها عناوين استضافة، الأمر الذي غالبًا ما يجعلها غير مؤهلة في نظر أنظمة ومتاجر مكافحة الغش. تمت المعاملة بسرعة البرق، وكان الوكلاء نشطين فورًا بعد إتمام عملية الدفع. أصبحت طريقة لعبي الافتراضية سلسة أخيرًا.

kluczykpikpikDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

تشغيل الحسابات

وكيل عمل عالي الجودة وسريع ومستقر، أنا سعيد جدًا، وهذا هو بالضبط ما أحتاجه. في بلدي (أوكرانيا) يتم حظر العديد من المواقع والشبكات الاجتماعية، والآن تم حل هذه المشكلة. الأسعار سعيدة للغاية، بالنسبة لعدد كبير من الوكيل (1000+) أنا أدفع فقط 20 دولار، إنه أرخص وأسرع من الوكيل الذي لن تجده في أي مكان، لذلك أوصيك بهذه الخدمة.

Darya Molchanovaالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

صفحة البروكسي هذه هي الأفضل من بين كل ما جرّبته في حياتي؛ فعناوين البروكسي غير محظورة في أي مكان وتتمتع بخصوصية تامة. أحبها.

Andres DomfTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

خدمة FineProxy جيدة جدًا بصراحة – دعم سريع والعديد من المواقع المختلفة. الجانب السلبي الوحيد لهذه الخدمة هو الحد الأقصى لطلبات الوكيل 600. بالنسبة لبعض الناس، هذا لا يكفي؛ إنهم يريدون المزيد، لكن الشركة تقول: "هذه هي سياستنا".

kristina1999SaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.

Charles BrownProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما أفضل البروكسيات لـ Amazon؟حسب المهمة

البروكسيات السكنية وبروكسيات ISP مثالية للتسوق وإدارة الحسابات والتسويق بفضل مستوى الثقة العالي. البروكسيات المحمولة توفر أقصى درجات إخفاء الهوية عندما تكون سمعة IP حرجة. بروكسيات مراكز البيانات تُستخدم كثيراً كبروكسيات لاستخراج بيانات Amazon، إذ توفر سرعة عالية واتصالات مستقرة ومجموعات IP كبيرة مناسبة لجمع البيانات الآلي. لاستخراج البيانات على نطاق واسع، يُفضل استخدام مجموعة بروكسيات كبيرة مع تدوير IP في كل طلب.

ما أفضل بروكسي لـ Amazon Prime؟سكني أو ISP

أفضل بروكسي لـ Amazon Prime هو عادةً بروكسي سكني أو بروكسي ISP بعنوان IP من المنطقة المطلوبة. تضمن هذه البروكسيات الوصول السليم إلى محتوى Prime والاشتراكات والميزات الإقليمية مع تقليل الأخطاء وقيود الوصول.

هل يمكنني استخدام بروكسيات مجانية مع Amazon؟غير مستحسن

من الناحية التقنية، يمكن استخدام البروكسيات المجانية مع Amazon، لكن يُنصح بشدة بتجنّب ذلك. معظم عناوين IP المجانية مُستخدمة بكثافة وتُحظر بسرعة من المنصة، مما يؤدي إلى ظهور CAPTCHA وقيود وأداء غير مستقر. البروكسيات المدفوعة ذات سمعة IP النظيفة هي الخيار الأكثر أماناً وموثوقية.

هل يمكنني استخدام عدة عناوين IP بروكسي لحساب Amazon واحد؟لا

لا. يجب أن يستخدم كل حساب Amazon عنوان IP بروكسي فريداً واحداً وبصمة متصفح ثابتة. استخدام بروكسيات متعددة أو تغيير IP بشكل متكرر لحساب واحد يزيد من احتمالية الإبلاغ عن نشاط مشبوه وقد يؤدي إلى قيود أو تعليق الحساب. الممارسة الموصى بها هي: حساب واحد، بروكسي واحد.

ما مدى تكرار تحديث البروكسيات لديكم، وهل تتوفر بدائل؟نعم

نعمل باستمرار على تحديث مجموعة عناوين IP الخاصة بنا وتوسيعها بإضافة عناوين جديدة وتوسيع التغطية الجغرافية للحفاظ على موثوقية عالية وتنوع واسع. وفي حال تعرّض أي عنوان IP للحظر أو تراجع أدائه، يمكنك طلب استبداله مجاناً من خلال فريق الدعم لدينا — مما يضمن بقاء مجموعتك نظيفة وفعّالة دون أي تكلفة إضافية. هدفنا هو توفير عناوين جديدة باستمرار وذات سمعة ممتازة تناسب حالات الاستخدام المتطلّبة مثل استخراج بيانات Amazon وإدارة الحسابات.