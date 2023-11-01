Amazon 스크래핑용 프록시
Amazon 스크래핑 및 계정 관리를 위한 IPv4 프록시: HTTP/HTTPS/SOCKS5 지원, 대규모 데이터 수집을 위한 요청별 IP 로테이션, 멀티 계정 분리를 위한 전용 IP 제공 — 자동 전달 및 API 접근을 지원합니다.
필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 로테이션.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|이 페이지의 추천로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- a 5 million credit rotating plan 용 Amazon data collection 구매하십시오
- 203.0.113.7 Amazon 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which 프록시 서비스 had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
부하 상태의 속도
해외 서버에 자주 접속해야 하는 열성 MMORPG 플레이어로서 시중의 거의 모든 VPN과 프록시 솔루션을 시험해 봤습니다. 몇 시간씩 이어지는 레이드 중에도 지연 급증 없이 안정적인 핑을 제공한 서비스는 FineProxy.org뿐이었습니다. 제게 특히 중요했던 것은 Steam 키의 지역 제한을 우회하기 위해 특정 도시의 깨끗한 IP 주소를 선택할 수 있다는 점이었습니다. 이 주소들은 호스팅 IP로 표시되지 않는데, 호스팅 IP는 치트 방지 시스템과 스토어에서 종종 부적격 처리됩니다. 거래는 번개처럼 빨랐고 결제가 승인되자마자 프록시가 활성화되었습니다. 마침내 가상 세계에서의 게임 플레이가 부드러워졌습니다.
FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.
계정 운영
품질이 좋고 빠르며 안정적으로 작동하는 프록시라서 매우 만족합니다. 바로 제가 필요하던 것입니다. 제 나라(우크라이나)에서는 많은 사이트와 소셜 네트워크가 차단되어 있는데 이제 이 문제가 해결되었습니다. 가격도 기분 좋게 만족스럽습니다. 엄청난 수의 프록시(1000+)에 단 20 dlrs만 내고 있습니다. 이보다 저렴하고 빠른 프록시는 어디에서도 찾을 수 없으니 이 서비스를 추천합니다.
제가 평생 써 본 프록시 사이트 중 최고입니다. 어디에서도 차단되지 않고 완전히 비공개입니다. 정말 마음에 듭니다.
위치 및 재고
FineProxy 서비스는 솔직히 꽤 좋습니다. 지원이 빠르고 다양한 위치를 제공합니다. 이 서비스의 유일한 단점은 프록시 요청이 600회로 제한된다는 점입니다. 어떤 사람들에게는 이것으로 부족해 더 많은 요청을 원하지만 회사에서는 "이것이 저희 정책입니다"라고 말합니다.
Fineproxy.org는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.
Amazon에 가장 적합한 프록시는 무엇입니까?주거용 및 ISP
주거용 및 ISP 프록시는 높은 신뢰도 덕분에 쇼핑, 계정 관리, 마케팅에 이상적입니다. 모바일 프록시는 IP 평판이 중요한 경우 최대 수준의 익명성을 제공합니다. 데이터센터 프록시는 높은 속도, 안정적인 연결, 자동화된 데이터 수집에 적합한 대규모 IP 풀을 제공하므로 Amazon 스크래핑용 프록시로 자주 사용됩니다. 대규모 스크래핑의 경우, 매 요청마다 IP 로테이션이 적용되는 대규모 프록시 풀을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
Amazon Prime에 가장 적합한 프록시는 무엇입니까?Amazon Prime에 가장
Amazon Prime에 가장 적합한 프록시는 일반적으로 필요한 지역의 IP 주소를 보유한 주거용 프록시 또는 ISP 프록시입니다. 이러한 프록시를 사용하면 Prime 콘텐츠, 구독, 지역별 기능에 원활하게 접근할 수 있으며, 오류 및 접근 제한을 최소화할 수 있습니다.
Amazon에 무료 프록시를 사용할 수 있습니까?기술적으로 무료
기술적으로 무료 프록시를 Amazon에 사용할 수는 있지만, 이는 강력히 권장하지 않습니다. 대부분의 무료 IP는 이미 과도하게 사용되어 플랫폼에 의해 빠르게 차단되며, 캡차, 접근 제한, 불안정한 성능 문제가 발생합니다. 클린 IP 평판을 갖춘 유료 프록시가 훨씬 안전하고 신뢰할 수 있는 선택입니다.
하나의 Amazon 계정에 여러 프록시 IP를 사용할 수 있습니까?아닙니다
아닙니다. 각 Amazon 계정은 하나의 고유한 프록시 IP와 일관된 브라우저 핑거프린트를 사용해야 합니다. 하나의 계정에 여러 프록시를 사용하거나 IP를 자주 변경하면 의심스러운 활동으로 감지될 가능성이 높아지며, 이용 제한이나 계정 정지로 이어질 수 있습니다. 권장 방식은 하나의 계정에 하나의 프록시입니다.
프록시는 얼마나 자주 업데이트되며, 교체가 가능합니까?저희는
저희는 새로운 IP를 추가하고 지리적 커버리지를 확대하여 프록시 풀을 지속적으로 업데이트 및 확장함으로써 높은 안정성과 다양성을 유지하고 있습니다. IP가 손상되거나 성능이 저하될 경우, 지원팀에 요청하시면 무료로 교체해 드립니다. 추가 비용 없이 프록시 풀을 깨끗하고 효과적으로 유지하실 수 있습니다. 저희의 목표는 Amazon 스크래핑 및 계정 관리와 같은 고부하 사용 사례에 적합한 신선하고 높은 평판의 IP 주소를 지속적으로 제공하는 것입니다.