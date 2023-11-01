Taobao용 프록시

Taobao는 중국 최대의 이커머스 플랫폼이지만, 중국 외부에서 접속하는 것은 끊임없는 싸움입니다. 이 플랫폼은 해외 IP, VPN, 그리고 일반적인 중국 사용자처럼 보이지 않는 모든 접속을 적극적으로 차단합니다. “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝”이라는 오류 메시지를 본 적이 있다면, 이것이 무엇을 의미하는지 정확히 아실 것입니다.
일반 VPN이 작동하지 않는 이유
Taobao는 단순히 IP 주소만 확인하지 않습니다. 트래픽 패턴, 연결 동작, 브라우저 핑거프린트까지 분석합니다. 중국 서버를 통해 접속하더라도 Taobao는 VPN 사용을 감지하여 접근을 차단하는 경우가 많습니다.바로 이 때문에 일반 VPN 서비스가 실패하는 것입니다. 일반 VPN은 정교한 탐지 시스템을 갖춘 이커머스 플랫폼용으로 설계되지 않았습니다. Taobao에는 클린 주거용 중국 IP, 즉 즉시 플래그가 걸리는 데이터센터 서버가 아닌 중국 실제 인터넷 사업자에 속한 IP 주소를 제공하는 프록시가 필요합니다.
실제로 효과가 있는 방법
핵심은 실제 중국 사용자처럼 보이는 것입니다. 이는 다음을 의미합니다:
- 중국 주거용 IP. 중국 인터넷 사업자가 할당한 IP 주소에서 접속해야 합니다. 데이터센터 IP는 수초 내에 차단됩니다. 최적의 Taobao 프록시 구성은 중국 주요 도시의 주거용 또는 모바일 IP를 사용하는 것입니다.
- 일관된 세션 유지. Taobao는 검색부터 결제까지 세션을 추적합니다. 구매 도중 IP가 변경되면 장바구니가 초기화되거나 보안 검증이 실행될 가능성이 높습니다. 몇 분이 아닌 수 시간 동안 동일한 IP를 유지하는 스티키 세션이 필수적입니다.
- 핑거프린트 일치. 브라우저의 시간대, 언어 설정, 기술적 핑거프린트가 프록시 위치와 일치해야 합니다. "중국 IP"로 접속하면서 브라우저가 미국 시간대를 표시한다면 명백한 위험 신호입니다.
주요 활용 사례
- 해외에서의 구매. Taobao의 많은 제품은 해외 대안보다 현저히 저렴하지만, 플랫폼은 외국 IP의 접속을 제한합니다. 적절히 설정된 Taobao 프록시 서비스를 이용하면 중국 내에서 접속하는 것처럼 브라우징 및 구매가 가능합니다.
- 드롭시핑 및 도매. Taobao에서 제품을 소싱하는 리셀러는 다수의 계정이 필요하거나 대량 구매를 진행하는 경우가 많습니다. 플랫폼은 비정상적인 구매 패턴을 모니터링하며, 자동화되었거나 상업적으로 보이는 계정을 동결합니다.
- 가격 모니터링. 경쟁사 가격이나 상품 재고 현황을 추적하는 기업은 Taobao를 정기적으로 스크래핑해야 합니다. 적절한 프록시 없이는 속도 제한과 IP 차단에 빠르게 걸리게 됩니다.
계정 차단 문제
Taobao는 "삼진 아웃" 정책을 운영합니다. 이용 약관을 세 번 위반하면 영구 차단됩니다. 주요 차단 사유는 다음과 같습니다:
- 빠르게 변경되는 위치에서의 로그인
- 단기간에 다수의 구매를 진행하는 행위
- 동일한 기기 또는 IP에서 다수의 계정 운영
- 명백히 가짜인 브라우저 핑거프린트 사용
다수의 계정을 운영하는 드롭쉬퍼의 경우, 각 계정마다 고유한 전용 IP와 브라우저 프로필이 필요합니다. 계정 간에 IP를 공유하는 것은 차단되는 가장 흔한 원인입니다.