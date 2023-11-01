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Taobao용 프록시

Taobao용 데이터센터 중국 IP: HTTP/HTTPS/SOCKS5 지원, 자동 발급, 무제한 트래픽 포함.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. ISP.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용이 페이지의 추천ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 static ISP IPs 내 중국 용 Taobao accounts 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • the locations 사용 가능한 ISP 프록시 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

계정 운영

가동 시간: 끊김 없이 3~7일 동안 안정적으로 유지되는 훌륭한 프록시입니다. 속도: TikTok, Gmail, 암호화폐 지갑 로그인에 충분히 빠릅니다. 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5는 물론 UDP까지 지원합니다. 글로벌 지원 지역: 미국, 독일, 프랑스, 일본 등을 지원합니다.

esta bazaarSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

데이터 스크래핑 프로젝트에 이 서비스를 오 년 넘게 사용해 왔는데 훌륭했습니다. 로테이팅 IP와 빠른 성능을 제공하며 다른 많은 프록시와 달리 소셜 미디어 플랫폼에서 차단되지 않습니다.

AliceDieg, 작년영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

이 사이트를 오랫동안 이용해 왔습니다. 저에게 아주 잘 맞습니다. 인터넷에서 프록시 주소 가격이 가장 저렴한 곳입니다. 저는 러시아 프록시 서버만 사용하기 때문에 이 사이트가 정말 마음에 듭니다. 사이트는 사용하기 쉽고 고객 지원팀과도 쉽게 소통할 수 있습니다. 모든 것이 고객을 위해 마련되어 있습니다. 귀사의 사이트를 절대 다른 곳으로 바꾸지 않겠습니다. 또한 아프리카 프록시를 추가해 달라고 요청하고 싶습니다. 정말 필요합니다.

Anton KovalFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

몇 달 동안 FineProxy.org를 사용해 왔으며 서비스에 더없이 만족합니다. 연결 속도가 인상적이고 다운타임 문제를 겪은 적이 없습니다. 전 세계에 걸친 폭넓은 프록시 지역 선택지 덕분에 어디에 있든 안전하고 익명으로 인터넷에 쉽게 접속할 수 있습니다.

nabeel6294Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

고객 경험

30분 동안 사용해 봤는데 정말 훌륭해서 매우 마음에 들었습니다. 모두에게 사용해 보라고 추천합니다. 결과에 큰 차이를 만들어 줄 것입니다.

eslam karmaTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Taobao는 VPN을 차단하는데 다른 중국 사이트는 왜 괜찮은 건가요?Taobao는 대부분의

Taobao는 대부분의 플랫폼보다 훨씬 엄격한 탐지 시스템을 운영합니다. 단순히 IP가 중국인지 확인하는 것이 아니라, 접속 방식, 브라우저 핑거프린트, 행동 패턴까지 분석합니다. 이커머스 플랫폼은 사기 우려와 지역별 가격 차이로 인해 해외 접속을 차단할 강력한 동기를 가지고 있습니다.

프록시를 사용해 Taobao에 접속하려면 중국 전화번호가 필요한가요?단순 브라우징만 하신다면

단순 브라우징만 하신다면 필요 없습니다. 하지만 계정 생성이나 구매를 진행하실 경우, Taobao는 대부분 중국 전화번호 인증을 요구합니다. 일부 사용자는 가상 중국 전화번호로 이를 우회하지만, 최근 인증 요건이 더욱 강화되었습니다.

Taobao에서 주거용 프록시와 데이터센터 프록시의 차이점은 무엇입니까?데이터센터 프록시는

데이터센터 프록시는 호스팅 업체의 IP를 사용합니다. Taobao는 이러한 IP 목록을 보유하고 있으며 적극적으로 차단합니다. 주거용 프록시는 중국 현지 인터넷 사업자가 실제 가정에 할당한 IP를 사용합니다. Taobao에 가장 적합한 프록시는 항상 주거용 또는 모바일이며, 데이터센터 프록시는 절대 사용해서는 안 됩니다.

프록시를 사용하여 Taobao 상품 데이터를 스크래핑할 수 있습니까?가능하지만

가능하지만, IP 로테이션과 세밀한 속도 제한이 필요합니다. Taobao는 강력한 안티 스크래핑 대책을 갖추고 있습니다. 로테이션 주거용 중국 IP, 자연스러운 요청 간격, 적절한 세션 관리가 필수적입니다. 많은 기업이 이러한 복잡성을 자동으로 처리하는 전문 스크래퍼 API를 활용하고 있습니다.

가이드

Taobao에 프록시가 필요한 이유

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

Taobao는 중국 최대의 이커머스 플랫폼이지만, 중국 외부에서 접속하는 것은 끊임없는 싸움입니다. 이 플랫폼은 해외 IP, VPN, 그리고 일반적인 중국 사용자처럼 보이지 않는 모든 접속을 적극적으로 차단합니다. “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝”이라는 오류 메시지를 본 적이 있다면, 이것이 무엇을 의미하는지 정확히 아실 것입니다.

일반 VPN이 작동하지 않는 이유

Taobao는 단순히 IP 주소만 확인하지 않습니다. 트래픽 패턴, 연결 동작, 브라우저 핑거프린트까지 분석합니다. 중국 서버를 통해 접속하더라도 Taobao는 VPN 사용을 감지하여 접근을 차단하는 경우가 많습니다.바로 이 때문에 일반 VPN 서비스가 실패하는 것입니다. 일반 VPN은 정교한 탐지 시스템을 갖춘 이커머스 플랫폼용으로 설계되지 않았습니다. Taobao에는 클린 주거용 중국 IP, 즉 즉시 플래그가 걸리는 데이터센터 서버가 아닌 중국 실제 인터넷 사업자에 속한 IP 주소를 제공하는 프록시가 필요합니다.

실제로 효과가 있는 방법

핵심은 실제 중국 사용자처럼 보이는 것입니다. 이는 다음을 의미합니다:

  • 중국 주거용 IP. 중국 인터넷 사업자가 할당한 IP 주소에서 접속해야 합니다. 데이터센터 IP는 수초 내에 차단됩니다. 최적의 Taobao 프록시 구성은 중국 주요 도시의 주거용 또는 모바일 IP를 사용하는 것입니다.
  • 일관된 세션 유지. Taobao는 검색부터 결제까지 세션을 추적합니다. 구매 도중 IP가 변경되면 장바구니가 초기화되거나 보안 검증이 실행될 가능성이 높습니다. 몇 분이 아닌 수 시간 동안 동일한 IP를 유지하는 스티키 세션이 필수적입니다.
  • 핑거프린트 일치. 브라우저의 시간대, 언어 설정, 기술적 핑거프린트가 프록시 위치와 일치해야 합니다. "중국 IP"로 접속하면서 브라우저가 미국 시간대를 표시한다면 명백한 위험 신호입니다.

주요 활용 사례

  • 해외에서의 구매. Taobao의 많은 제품은 해외 대안보다 현저히 저렴하지만, 플랫폼은 외국 IP의 접속을 제한합니다. 적절히 설정된 Taobao 프록시 서비스를 이용하면 중국 내에서 접속하는 것처럼 브라우징 및 구매가 가능합니다.
  • 드롭시핑 및 도매. Taobao에서 제품을 소싱하는 리셀러는 다수의 계정이 필요하거나 대량 구매를 진행하는 경우가 많습니다. 플랫폼은 비정상적인 구매 패턴을 모니터링하며, 자동화되었거나 상업적으로 보이는 계정을 동결합니다.
  • 가격 모니터링. 경쟁사 가격이나 상품 재고 현황을 추적하는 기업은 Taobao를 정기적으로 스크래핑해야 합니다. 적절한 프록시 없이는 속도 제한과 IP 차단에 빠르게 걸리게 됩니다.

계정 차단 문제

Taobao는 "삼진 아웃" 정책을 운영합니다. 이용 약관을 세 번 위반하면 영구 차단됩니다. 주요 차단 사유는 다음과 같습니다:

  • 빠르게 변경되는 위치에서의 로그인
  • 단기간에 다수의 구매를 진행하는 행위
  • 동일한 기기 또는 IP에서 다수의 계정 운영
  • 명백히 가짜인 브라우저 핑거프린트 사용

다수의 계정을 운영하는 드롭쉬퍼의 경우, 각 계정마다 고유한 전용 IP와 브라우저 프로필이 필요합니다. 계정 간에 IP를 공유하는 것은 차단되는 가장 흔한 원인입니다.