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익명 프록시

기본 엘리트 수준 익명성: X-Forwarded-For/Via 헤더 제거, SOCKS5 지원, 다수의 ASN에 걸친 100,000개 이상의 IPv4 주소, 무제한 트래픽.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 익명 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • one dedicated 익명 proxy 내 the USA 구매하십시오
  • 익명 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • 203.0.113.7 익명 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • the 상태 고익명성 프록시 서비스 표시하십시오
  • an 익명 datacenter IP when the next free swap is 사용 가능한 교체하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

계정 운영

FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

가동 시간: 끊김 없이 3~7일 동안 안정적으로 유지되는 훌륭한 프록시입니다. 속도: TikTok, Gmail, 암호화폐 지갑 로그인에 충분히 빠릅니다. 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5는 물론 UDP까지 지원합니다. 글로벌 지원 지역: 미국, 독일, 프랑스, 일본 등을 지원합니다.

esta bazaarSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

최소 주문

안녕하세요, 친구 여러분. 프록시에 대한 제 의견을 말씀드리고 싶습니다. 매우 저렴한 가격으로 5개국의 서로 다른 프록시와 10000개 IP를 10일 또는 30일 동안 이용할 수 있습니다. 그래서 제 결론은 무엇이냐면, 동료 여러분, 제가 할 수 있는 말은 이것이 여러분으로 하여금 생각하게 만들 것이라는 점입니다.

Аноним FaiersFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

시계처럼 정확하게 작동하는 훌륭한 프록시입니다. 1년 동안 계속 사용해 왔고, 한 번에 1,000개씩 구매합니다.

IvanTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

고객 경험

프록시 서버는 컴퓨터와 인터넷 사이의 중개자와 같습니다. 프록시를 사용하면 인터넷 요청이 먼저 이 중개자를 거쳐 방문하려는 웹사이트로 전달됩니다. 따라서 웹사이트에는 사용자의 정보 대신 프록시의 정보가 표시됩니다. 저는 개인적으로 이러한 이유로 https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy를 사용합니다. 안전하게 브라우징하고 여러 지역의 콘텐츠에 접근하도록 도와주는 믿을 수 있고 사용자 친화적인 서비스입니다. 좋은 프록시 솔루션을 찾고 있다면 https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy를 꼭 사용해 보시기를 강력히 추천합니다!

MartaDieg, 작년영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
익명 프록시와 엘리트 프록시의 차이점은 무엇입니까?익명 프록시는

익명 프록시는 IP를 숨기지만 Via 헤더를 전송합니다 — 대상 사이트는 프록시가 사용되고 있음을 알 수 있습니다. 엘리트 프록시(고익명성)는 헤더에서 모든 프록시 관련 지표를 제거합니다. 연결이 직접 접속처럼 보입니다. FineProxy의 모든 프록시는 엘리트 수준입니다. 「익명」 분류 자체가 무료 프록시 리스트 시대의 유물에 가깝습니다.

웹사이트가 엘리트 프록시도 감지할 수 있습니까?가능합니다

가능합니다 — 헤더와 무관한 방법으로 탐지됩니다. IP 평판 데이터베이스(MaxMind, IPInfo), ASN 분류(데이터센터 vs 주거용), TLS 핑거프린팅, 행동 분석은 모두 헤더 익명성과 관계없이 작동합니다. 엘리트 헤더는 필수 조건이지만 충분 조건은 아닙니다. 헤더와 함께 중요한 요소는 클린 IP 이력, 적절한 ASN 다양성, 그리고 연결 핑거프린트를 예상되는 브라우저 동작 패턴에 일치시키는 것입니다.

익명 프록시와 VPN — 각각 언제 사용해야 합니까?VPN은 기기의 모든

VPN은 기기의 모든 트래픽을 암호화하며 시스템 전체에 적용됩니다. 프록시는 애플리케이션별 또는 연결별로 작동합니다. 개인 브라우징 프라이버시 목적이라면 VPN이 더 간편합니다. 그러나 다중 계정 운영, 스크래핑, 세션별로 서로 다른 IP가 필요한 작업에는 프록시가 유일한 선택입니다 — VPN은 모든 작업에 하나의 IP만 제공합니다. FineProxy의 HTTPS 프록시는 개별 SSL 인증서를 통해 각 연결에 대해 VPN에 버금가는 암호화를 제공합니다.

무료 익명 프록시 목록은 안전합니까?아닙니다

아닙니다. 해당 IP는 잘못 설정된 서버에서 제공되는 것입니다. 운영자가 트래픽을 가로채거나, 콘텐츠를 삽입하거나, 인증 정보를 기록할 수 있습니다. 해당 IP는 모든 차단 목록에 등재되어 있습니다. 「익명」이라고 표기되어 있어도 실제로는 엘리트 수준인 경우가 거의 없습니다. 실제 계정이나 데이터와 관련된 작업에는 자체 인프라를 보유한 서비스 제공업체의 유료 프록시가 최소 조건입니다.

SOCKS5와 HTTP — 어느 쪽이 더 익명성이 높습니까?SOCKS5

기본적으로 SOCKS5가 우수합니다. HTTP 프록시는 엘리트 레벨에서도 프로토콜 고유 헤더를 통해 정보가 유출될 수 있습니다. SOCKS5는 애플리케이션 계층 아래에서 동작하며 트래픽을 해석하지 않고 그대로 전달합니다 — 조작하거나 유출할 요소가 없습니다. 최대 익명성을 원하신다면 SOCKS5를 사용하십시오. FineProxy의 모든 프록시는 두 프로토콜을 동일한 가격으로 지원합니다.

웹사이트에서 "anonymous proxy detected" 오류가 표시됩니다 — 어떻게 해야 합니까?이 오류는 사이트가

이 오류는 사이트가 연결을 프록시로 식별했다는 의미입니다 — 일반적으로 헤더가 아니라 IP 평판 데이터베이스나 ASN 분류를 통해 감지된 것입니다. 프록시 풀에서 다른 IP로 전환하십시오. 차단이 계속된다면, 해당 대상 사이트에 대해 데이터센터 프록시 대신 ISP 프록시를 사용해 보십시오 — ISP 프록시는 주거용 ASN 분류를 갖추고 있습니다. 또한 브라우저 핑거프린트와 TLS 시그니처가 해당 사이트에서 실제 브라우저에 기대하는 패턴과 일치하는지 확인하십시오. 이 오류는 프록시 자체의 문제가 아니라, 해당 특정 IP 유형이 해당 특정 사이트에서 플래그 처리되었다는 의미인 경우가 대부분입니다.

가이드

프록시 구매 시 「익명」이 실제로 의미하는 것

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

FineProxy의 모든 프록시는 기본적으로 엘리트 수준의 익명성을 제공합니다. 요청이 대상 서버에 도달하기 전에 X-Forwarded-For, Via, Proxy-Connection 헤더를 모두 제거합니다. 실제 IP는 트래픽에 절대 노출되지 않습니다. 유료 서비스에서 익명 프록시 서버를 구매하신다면, 이는 프리미엄 기능이 아니라 기본 사양입니다. 진짜 중요한 질문은 「이 프록시가 익명인가?」가 아니라, 수년 전에 헤더 검사를 대체한 최신 탐지 기법까지 버텨낼 수 있는가입니다.

세 가지 익명성 레벨 — 그리고 하나만 중요한 이유

프록시 업계에서는 익명성을 세 단계로 분류합니다. 투명 프록시는 헤더에 실제 IP를 전달하므로 프라이버시 보호에 전혀 쓸모가 없습니다. 익명 프록시는 IP를 숨기지만 Via 헤더를 추가하여 대상 사이트에 「이 요청은 프록시를 통해 전달되었습니다」라고 알립니다. 엘리트 프록시(고익명성 프록시 서버라고도 함)는 모든 것을 제거합니다 — 전달된 IP 없음, 프록시 지표 없음, HTTP 헤더에 어떠한 흔적도 남기지 않습니다.

핵심은 이것입니다. 비용을 지불할 가치가 있는 유료 프록시라면 이미 수년 전부터 엘리트 수준이었습니다. 3단계 분류 체계는 투명 프록시와 「익명」 프록시가 무료 목록에 흔하던 2000년대 초반에 생긴 것입니다. 2026년 현재, 유료 프록시가 엘리트 수준이 아니라면 그 비용은 낭비입니다.

FineProxy의 전체 프록시 풀 — 공유 및 전용, HTTP 및 SOCKS5 — 은 엘리트 익명성으로 운영됩니다. 특별한 상위 등급이라서가 아닙니다. 그 이하는 아무 쓸모가 없기 때문입니다.

헤더는 쉬운 부분입니다

X-Forwarded-For를 제거하면 2010년대 수준의 탐지 시스템은 통과할 수 있습니다. 하지만 최신 플랫폼은 훨씬 더 많은 요소를 검사합니다:

IP 평판 — 해당 주소가 MaxMind, IPInfo, DB-IP 등의 프록시 데이터베이스에 등록되어 있습니까? 모든 주요 플랫폼은 최소 하나 이상의 데이터베이스를 구독합니다. IP가 데이터센터 또는 프록시로 분류되어 있으면, 첫 번째 요청이 로드되기도 전에 사이트에서 이미 파악합니다.

ASN 유형 — 해당 IP가 호스팅 회사 소속입니까, 아니면 일반 소비자 ISP 소속입니까? 데이터센터 ASN은 공격적인 탐지 체계를 갖춘 플랫폼에서 기본적으로 플래그 처리됩니다. 이것이 바로 ISP 프록시가 존재하는 이유입니다 — 주거용 ASN 분류를 갖추고 있기 때문입니다.

TLS 핑거프린팅 — 연결의 SSL 핸드셰이크에는 고유한 서명(JA3/JA4)이 있습니다. 이 서명이 일반 브라우저가 생성하는 것과 일치하지 않으면, IP 품질과 관계없이 사이트에서 차단됩니다.

무료 목록에서 가져온 익명 IP 주소는 이러한 검사를 단 하나도 통과하지 못합니다. 직접 제공업체의 체계적으로 관리되는 프록시는 대부분의 대상 사이트에서 처음 두 가지 검사를 통과하며, 이것만으로도 실제 사용 사례의 대다수를 충분히 커버합니다.

무료 프록시 리스트가 효과가 없는 이유

익명 인터넷 프록시 리스트를 검색하는 것은 대부분의 사람들이 가장 먼저 시도하는 방법입니다. 이러한 리스트의 IP는 오픈 프록시 — 즉, 외부 연결을 허용하도록 잘못 설정된 서버 — 에서 스크래핑된 것입니다. 해당 IP는 이미 모든 차단 목록 데이터베이스에 등록되어 있습니다. 투명 또는 익명 수준에 불과하며, 엘리트 수준이 아닙니다. 서버를 제어하는 다른 누군가가 트래픽을 열람할 수 있습니다. 또한 예고 없이 오프라인 상태가 됩니다.

FineProxy는 여러 ASN에 걸쳐 100,000개 이상의 IPv4 주소를 자체 보유하고 있습니다. 모든 주소는 엘리트 수준이며, 업타임을 모니터링하고, 평판이 저하되면 즉시 교체합니다. 이것이야말로 실제로 작동하는 「리스트」입니다 — 무작위 오픈 서버를 스크래핑한 덤프가 아니라, IP 품질이 체계적으로 관리되는 프록시 풀입니다.

프로토콜 및 암호화

SOCKS5는 HTTP 프록시보다 더 높은 익명성을 제공합니다. 더 낮은 레벨에서 동작하기 때문에 HTTP 고유 헤더를 통한 정보 유출이 없습니다. FineProxy는 모든 프록시에서 SOCKS5를 추가 비용 없이 지원합니다. HTTPS 대상의 경우, 각 IP에 개별 SSL 인증서가 적용되어 고객님과 프록시 간의 트래픽이 독립적으로 암호화됩니다. 공유 인증서도, 탐지를 유발하는 인증서 불일치도 없습니다.

멀티 계정 관리, 민감한 시장에서의 데이터 수집, 지역 제한 서비스 접근 등 익명성이 실제로 중요한 작업에서는 프로토콜 스택이 IP 자체만큼이나 중요합니다.