FineProxy의 모든 프록시는 기본적으로 엘리트 수준의 익명성을 제공합니다. 요청이 대상 서버에 도달하기 전에 X-Forwarded-For, Via, Proxy-Connection 헤더를 모두 제거합니다. 실제 IP는 트래픽에 절대 노출되지 않습니다. 유료 서비스에서 익명 프록시 서버를 구매하신다면, 이는 프리미엄 기능이 아니라 기본 사양입니다. 진짜 중요한 질문은 「이 프록시가 익명인가?」가 아니라, 수년 전에 헤더 검사를 대체한 최신 탐지 기법까지 버텨낼 수 있는가입니다.

세 가지 익명성 레벨 — 그리고 하나만 중요한 이유

프록시 업계에서는 익명성을 세 단계로 분류합니다. 투명 프록시는 헤더에 실제 IP를 전달하므로 프라이버시 보호에 전혀 쓸모가 없습니다. 익명 프록시는 IP를 숨기지만 Via 헤더를 추가하여 대상 사이트에 「이 요청은 프록시를 통해 전달되었습니다」라고 알립니다. 엘리트 프록시(고익명성 프록시 서버라고도 함)는 모든 것을 제거합니다 — 전달된 IP 없음, 프록시 지표 없음, HTTP 헤더에 어떠한 흔적도 남기지 않습니다.

핵심은 이것입니다. 비용을 지불할 가치가 있는 유료 프록시라면 이미 수년 전부터 엘리트 수준이었습니다. 3단계 분류 체계는 투명 프록시와 「익명」 프록시가 무료 목록에 흔하던 2000년대 초반에 생긴 것입니다. 2026년 현재, 유료 프록시가 엘리트 수준이 아니라면 그 비용은 낭비입니다.

FineProxy의 전체 프록시 풀 — 공유 및 전용, HTTP 및 SOCKS5 — 은 엘리트 익명성으로 운영됩니다. 특별한 상위 등급이라서가 아닙니다. 그 이하는 아무 쓸모가 없기 때문입니다.

헤더는 쉬운 부분입니다

X-Forwarded-For를 제거하면 2010년대 수준의 탐지 시스템은 통과할 수 있습니다. 하지만 최신 플랫폼은 훨씬 더 많은 요소를 검사합니다:

IP 평판 — 해당 주소가 MaxMind, IPInfo, DB-IP 등의 프록시 데이터베이스에 등록되어 있습니까? 모든 주요 플랫폼은 최소 하나 이상의 데이터베이스를 구독합니다. IP가 데이터센터 또는 프록시로 분류되어 있으면, 첫 번째 요청이 로드되기도 전에 사이트에서 이미 파악합니다.

ASN 유형 — 해당 IP가 호스팅 회사 소속입니까, 아니면 일반 소비자 ISP 소속입니까? 데이터센터 ASN은 공격적인 탐지 체계를 갖춘 플랫폼에서 기본적으로 플래그 처리됩니다. 이것이 바로 ISP 프록시가 존재하는 이유입니다 — 주거용 ASN 분류를 갖추고 있기 때문입니다.

TLS 핑거프린팅 — 연결의 SSL 핸드셰이크에는 고유한 서명(JA3/JA4)이 있습니다. 이 서명이 일반 브라우저가 생성하는 것과 일치하지 않으면, IP 품질과 관계없이 사이트에서 차단됩니다.

무료 목록에서 가져온 익명 IP 주소는 이러한 검사를 단 하나도 통과하지 못합니다. 직접 제공업체의 체계적으로 관리되는 프록시는 대부분의 대상 사이트에서 처음 두 가지 검사를 통과하며, 이것만으로도 실제 사용 사례의 대다수를 충분히 커버합니다.

무료 프록시 리스트가 효과가 없는 이유

익명 인터넷 프록시 리스트를 검색하는 것은 대부분의 사람들이 가장 먼저 시도하는 방법입니다. 이러한 리스트의 IP는 오픈 프록시 — 즉, 외부 연결을 허용하도록 잘못 설정된 서버 — 에서 스크래핑된 것입니다. 해당 IP는 이미 모든 차단 목록 데이터베이스에 등록되어 있습니다. 투명 또는 익명 수준에 불과하며, 엘리트 수준이 아닙니다. 서버를 제어하는 다른 누군가가 트래픽을 열람할 수 있습니다. 또한 예고 없이 오프라인 상태가 됩니다.

FineProxy는 여러 ASN에 걸쳐 100,000개 이상의 IPv4 주소를 자체 보유하고 있습니다. 모든 주소는 엘리트 수준이며, 업타임을 모니터링하고, 평판이 저하되면 즉시 교체합니다. 이것이야말로 실제로 작동하는 「리스트」입니다 — 무작위 오픈 서버를 스크래핑한 덤프가 아니라, IP 품질이 체계적으로 관리되는 프록시 풀입니다.

프로토콜 및 암호화

SOCKS5는 HTTP 프록시보다 더 높은 익명성을 제공합니다. 더 낮은 레벨에서 동작하기 때문에 HTTP 고유 헤더를 통한 정보 유출이 없습니다. FineProxy는 모든 프록시에서 SOCKS5를 추가 비용 없이 지원합니다. HTTPS 대상의 경우, 각 IP에 개별 SSL 인증서가 적용되어 고객님과 프록시 간의 트래픽이 독립적으로 암호화됩니다. 공유 인증서도, 탐지를 유발하는 인증서 불일치도 없습니다.