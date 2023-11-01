FineProxy की हर प्रॉक्सी डिफ़ॉल्ट रूप से एलीट-लेवल एनोनिमस होती है — यह आपकी रिक्वेस्ट टारगेट तक पहुँचने से पहले X-Forwarded-For, Via, और Proxy-Connection हेडर्स स्ट्रिप कर देती है। आपका असली IP ट्रैफ़िक में कभी नहीं दिखता। जब आप किसी पेड प्रोवाइडर से एनोनिमस प्रॉक्सी सर्वर एक्सेस खरीदते हैं, तो यह बेसलाइन होता है, कोई प्रीमियम फ़ीचर नहीं। असल सवाल यह नहीं है कि “क्या यह प्रॉक्सी एनोनिमस है?” बल्कि यह है कि क्या यह प्रॉक्सी उन डिटेक्शन मेथड्स से बच पाती है जिन्होंने सालों पहले हेडर चेक्स की जगह ले ली थी।

तीन एनोनिमिटी लेवल — और क्यों सिर्फ़ एक ही मायने रखता है

प्रॉक्सी इंडस्ट्री एनोनिमिटी को तीन स्तरों में वर्गीकृत करती है। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी आपका असली IP हेडर में फ़ॉरवर्ड करती हैं — प्राइवेसी के लिए बिल्कुल बेकार। एनोनिमस प्रॉक्सी आपका IP छुपाती हैं लेकिन Via हेडर जोड़ती हैं, जो टारगेट को बताता है कि “यह रिक्वेस्ट प्रॉक्सी के ज़रिए आई है।” एलीट प्रॉक्सी (जिन्हें हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी सर्वर भी कहा जाता है) सब कुछ हटा देती हैं — कोई फ़ॉरवर्डेड IP नहीं, कोई प्रॉक्सी इंडिकेटर नहीं, HTTP हेडर में कोई निशान नहीं।

बात यह है: कोई भी पेड प्रॉक्सी जो खरीदने लायक है, वह सालों से एलीट-लेवल रही है। यह तीन-स्तरीय सिस्टम 2000 के दशक की शुरुआत से आया है, जब ट्रांसपेरेंट और “एनोनिमस” प्रॉक्सी फ्री लिस्ट पर आम थीं। 2026 में, अगर आप प्रॉक्सी के लिए पैसे दे रहे हैं और वह एलीट नहीं है, तो आप बेकार में पैसे खर्च कर रहे हैं।

FineProxy का पूरा पूल — शेयर्ड और डेडिकेटेड, HTTP और SOCKS5 — एलीट एनोनिमिटी पर ऑपरेट करता है। इसलिए नहीं कि यह कोई स्पेशल टियर है, बल्कि इसलिए कि इससे कम का कोई मतलब नहीं।

हेडर तो आसान हिस्सा है

X-Forwarded-For हटाना आपको 2010 के ज़माने के डिटेक्शन सिस्टम से पार ले जाता है। आधुनिक प्लेटफ़ॉर्म कहीं ज़्यादा चीज़ें जाँचते हैं:

IP रेप्युटेशन — क्या यह एड्रेस MaxMind, IPInfo, या DB-IP जैसे प्रॉक्सी डेटाबेस में जाना जाता है? हर बड़ा प्लेटफ़ॉर्म कम से कम एक को सब्सक्राइब करता है। अगर आपका IP उनकी डेटासेंटर या प्रॉक्सी क्लासिफ़िकेशन में दिखता है, तो साइट को आपकी पहली रिक्वेस्ट लोड होने से पहले ही पता चल जाता है।

ASN टाइप — क्या यह IP किसी होस्टिंग कंपनी का है या किसी कंज़्यूमर ISP का? एग्रेसिव डिटेक्शन वाले प्लेटफ़ॉर्म्स पर डेटासेंटर ASN डिफ़ॉल्ट रूप से फ़्लैग हो जाते हैं। इसीलिए ISP प्रॉक्सी मौजूद हैं — ये रेजिडेंशियल ASN क्लासिफ़िकेशन कैरी करती हैं।

TLS फ़िंगरप्रिंटिंग — आपके कनेक्शन के SSL हैंडशेक का एक अनूठा सिग्नेचर (JA3/JA4) होता है। अगर यह सामान्य ब्राउज़र से मेल नहीं खाता, तो साइट IP की गुणवत्ता चाहे जो हो, उसे फ़्लैग कर देती है।

फ्री लिस्ट से मिला एनोनिमस IP एड्रेस इनमें से हर एक चेक में फ़ेल हो जाता है। किसी डायरेक्ट प्रोवाइडर की ठीक से मैनेज की गई प्रॉक्सी ज़्यादातर टारगेट के लिए पहले दो चेक पास कर लेती है — और यही रियल-वर्ल्ड यूज़-केस का बड़ा हिस्सा कवर करता है।

फ्री प्रॉक्सी लिस्ट क्यों काम नहीं करतीं

एनोनिमस इंटरनेट प्रॉक्सी लिस्ट खोजना लोगों की पहली कोशिशों में से एक होती है। इन लिस्ट पर मौजूद IP ओपन प्रॉक्सी से स्क्रैप किए गए होते हैं — ऐसे सर्वर जो गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण बाहरी कनेक्शन स्वीकार करते हैं। ये पहले से हर ब्लॉकलिस्ट डेटाबेस में मौजूद होते हैं। ये अधिकतम ट्रांसपेरेंट या एनोनिमस-लेवल होते हैं, एलीट नहीं। कोई और सर्वर को कंट्रोल करता है और आपका ट्रैफ़िक देख सकता है। ये बिना किसी चेतावनी के ऑफ़लाइन हो जाते हैं।

FineProxy के पास मल्टीपल ASN पर 100,000+ IPv4 एड्रेस हैं। हर एड्रेस एलीट-लेवल है, अपटाइम के लिए मॉनिटर किया जाता है, और रेपुटेशन गिरने पर रोटेट कर दिया जाता है। यही वह “लिस्ट” है जो काम करती है — एक मैनेज्ड पूल जहाँ IP क्वालिटी बनाए रखी जाती है, न कि रैंडम ओपन सर्वर का स्क्रैप किया हुआ ढेर।

प्रोटोकॉल और एन्क्रिप्शन

SOCKS5 HTTP प्रॉक्सी की तुलना में अधिक गुमनामी प्रदान करता है क्योंकि यह लोअर लेवल पर काम करता है — कोई HTTP-स्पेसिफ़िक हेडर नहीं जो जानकारी लीक कर सकें। FineProxy बिना किसी अतिरिक्त लागत के हर प्रॉक्सी पर SOCKS5 सपोर्ट करता है। HTTPS टारगेट के लिए, हर IP का अपना SSL सर्टिफ़िकेट होता है, जिसका मतलब है कि आपके और प्रॉक्सी के बीच का ट्रैफ़िक स्वतंत्र रूप से एन्क्रिप्टेड है। कोई शेयर्ड सर्टिफ़िकेट नहीं, कोई सर्टिफ़िकेट मिसमैच नहीं जो डिटेक्शन ट्रिगर करे।