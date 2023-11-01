नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

एनोनिमस प्रॉक्सी

डिफ़ॉल्ट रूप से एलीट-लेवल एनोनिमिटी: X-Forwarded-For/Via हेडर्स स्ट्रिप करता है, SOCKS5 सपोर्ट, मल्टीपल ASN में 100K+ IPv4 एड्रेस, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना गुमनाम प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • USA में एक समर्पित गुमनाम प्रॉक्सी खरीदें
  • मेरी गुमनाम प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी गुमनाम प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी उच्च-गुमनामी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति देखें
  • अगला निःशुल्क स्वैप उपलब्ध होने पर गुमनाम डेटा सेंटर IP बदलें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

अकाउंट संचालन

मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अपटाइम: बेहतरीन प्रॉक्सी, जो बिना कनेक्शन टूटे 3–7 दिनों तक स्थिर रहती हैं गति: TikTok, Gmail और क्रिप्टो वॉलेट में लॉग इन करने के लिए पर्याप्त तेज़ समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 और यहाँ तक कि UDP भी वैश्विक उपलब्धता: अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और अन्य देश

esta bazaarSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

न्यूनतम ऑर्डर

नमस्ते दोस्तों, मैं प्रॉक्सी के बारे में अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ। 5 विभिन्न देशों के पास 10000 ip तक पहुँच है, 10 या 30 दिनों के लिए बहुत कम कीमत पर। तो मेरा निष्कर्ष क्या है, सहयोगियों, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप अपने विचार करने के लिए मजबूर होने वाले हैं।

Аноним FaiersFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

बेहतरीन प्रॉक्सी, जो घड़ी की तरह काम करती हैं। मैं इन्हें एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर समय इनका उपयोग करता हूँ और एक बार में 1,000 खरीदता हूँ।

IvanTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ग्राहक अनुभव

एक प्रॉक्सी सर्वर आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ की तरह होता है। जब आप प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं, तो आपकी इंटरनेट अनुरोध पहले इस मध्यस्थ के पास जाती हैं, जो उन्हें फिर उस वेबसाइट पर पहुँचाता है जिसे आप विजिट करना चाहते हैं। इस तरह, वेबसाइट आपकी जानकारी के बजाय प्रॉक्सी की जानकारी देखती है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन कारणों के लिए https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ प्रॉक्सी का उपयोग करता हूं। यह एक विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल सेवा है जो मुझे सुरक्षित तरीके से ब्राउज़ करने और विभिन्न क्षेत्रों की सामग्री तक पहुँचने में मदद करती है। यदि आप एक अच्छा प्रॉक्सी समाधान ढूंढ रहे हैं, तो मैं अत्यधिक सुझाता हूं कि आप https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ प्रॉक्सी को आज़माएँ!

MartaDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
एनोनिमस और एलीट प्रॉक्सी में क्या फ़र्क है?हेडर भिन्न होते

एक एनोनिमस प्रॉक्सी आपका IP छुपाती है लेकिन Via हेडर भेजती है — टारगेट साइट को पता चल जाता है कि प्रॉक्सी का उपयोग हो रहा है। एक एलीट प्रॉक्सी (हाई एनोनिमिटी) हेडर से सभी प्रॉक्सी संकेत हटा देती है। आपका कनेक्शन डायरेक्ट दिखता है। FineProxy की हर प्रॉक्सी एलीट-लेवल है। “एनोनिमस” वर्गीकरण मुख्य रूप से फ्री प्रॉक्सी लिस्ट के ज़माने की पुरानी बात है।

क्या वेबसाइट्स अभी भी एलीट प्रॉक्सी का पता लगा सकती हैं?हाँ

हाँ — लेकिन ऐसे तरीकों से जिनका हेडर्स से कोई लेना-देना नहीं। IP रेप्युटेशन डेटाबेस (MaxMind, IPInfo), ASN क्लासिफ़िकेशन (डेटासेंटर vs रेजिडेंशियल), TLS फ़िंगरप्रिंटिंग, और बिहेवियरल एनालिसिस — ये सब हेडर एनोनिमिटी की परवाह किए बिना काम करते हैं। एलीट हेडर्स ज़रूरी हैं लेकिन अकेले काफ़ी नहीं। इनके साथ जो चीज़ें मायने रखती हैं: क्लीन IP हिस्ट्री, सही ASN डाइवर्सिटी, और आपके कनेक्शन फ़िंगरप्रिंट का अपेक्षित ब्राउज़र बिहेवियर से मैच होना।

एनोनिमस प्रॉक्सी vs VPN — कब कौन यूज़ करें?लोड पर निर्भर

VPN आपके डिवाइस का पूरा ट्रैफ़िक एन्क्रिप्ट करता है और सिस्टम-वाइड काम करता है। प्रॉक्सी पर-एप्लिकेशन या पर-कनेक्शन काम करती है। पर्सनल ब्राउज़िंग प्राइवेसी के लिए VPN ज़्यादा आसान है। मल्टीपल अकाउंट चलाने, स्क्रैपिंग, या ऐसे किसी भी टास्क के लिए जहाँ हर सेशन में अलग IP चाहिए — प्रॉक्सी ही एकमात्र ऑप्शन है — VPN आपको हर चीज़ के लिए एक ही IP देता है। FineProxy की HTTPS प्रॉक्सी इंडिविजुअल SSL सर्टिफ़िकेट के साथ हर कनेक्शन के लिए अलग-अलग VPN जैसा एन्क्रिप्शन देती हैं।

क्या फ्री एनोनिमस प्रॉक्सी लिस्ट सेफ़ हैं?नहीं

नहीं। ये IP गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किए गए सर्वर से आते हैं। ऑपरेटर आपका ट्रैफ़िक इंटरसेप्ट कर सकता है, कंटेंट इंजेक्ट कर सकता है, या क्रेडेंशियल लॉग कर सकता है। ये IP हर ब्लॉकलिस्ट में हैं। “anonymous” का लेबल लगा होने के बावजूद ये शायद ही कभी एलीट-लेवल होते हैं। जहाँ भी रियल अकाउंट या डेटा शामिल हो, वहाँ अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक प्रोवाइडर की पेड प्रॉक्सी न्यूनतम ज़रूरत है।

SOCKS5 या HTTP — कौन ज़्यादा एनोनिमस है?SOCKS5

डिज़ाइन से SOCKS5। HTTP प्रॉक्सी एलीट लेवल पर भी प्रोटोकॉल-स्पेसिफ़िक हेडर के ज़रिए जानकारी लीक कर सकती हैं। SOCKS5 एप्लिकेशन लेयर के नीचे काम करता है और ट्रैफ़िक को बिना इंटरप्रेट किए पास करता है — न कुछ मैनिपुलेट करने को, न कुछ लीक होने को। अधिकतम गुमनामी के लिए, SOCKS5 का उपयोग करें। FineProxy की हर प्रॉक्सी दोनों प्रोटोकॉल को एक ही कीमत पर सपोर्ट करती है।

मुझे किसी वेबसाइट पर "anonymous proxy detected" दिख रहा है — क्या करूँ?सिग्नल जाँचें

इसका मतलब है कि साइट ने आपके कनेक्शन को प्रॉक्सी के रूप में पहचान लिया — आमतौर पर IP रेपुटेशन डेटाबेस या ASN क्लासिफ़िकेशन के ज़रिए, हेडर से नहीं। पूल से किसी दूसरे IP पर स्विच करें। अगर ब्लॉक जारी रहे, तो उस विशेष टारगेट के लिए डेटासेंटर की बजाय ISP प्रॉक्सी आज़माएँ — इनमें रेज़िडेंशियल ASN क्लासिफ़िकेशन होता है। साथ ही जाँचें कि आपका ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट और TLS सिग्नेचर वही है जो साइट एक असली ब्राउज़र से उम्मीद करती है। यह एरर शायद ही कभी मतलब रखता है कि प्रॉक्सी खराब है — इसका मतलब है कि उस विशेष साइट पर उस विशेष IP टाइप को फ़्लैग किया गया है।

गाइड

प्रॉक्सी खरीदते वक़्त "Anonymous" का असल में क्या मतलब होता है

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

FineProxy की हर प्रॉक्सी डिफ़ॉल्ट रूप से एलीट-लेवल एनोनिमस होती है — यह आपकी रिक्वेस्ट टारगेट तक पहुँचने से पहले X-Forwarded-For, Via, और Proxy-Connection हेडर्स स्ट्रिप कर देती है। आपका असली IP ट्रैफ़िक में कभी नहीं दिखता। जब आप किसी पेड प्रोवाइडर से एनोनिमस प्रॉक्सी सर्वर एक्सेस खरीदते हैं, तो यह बेसलाइन होता है, कोई प्रीमियम फ़ीचर नहीं। असल सवाल यह नहीं है कि “क्या यह प्रॉक्सी एनोनिमस है?” बल्कि यह है कि क्या यह प्रॉक्सी उन डिटेक्शन मेथड्स से बच पाती है जिन्होंने सालों पहले हेडर चेक्स की जगह ले ली थी।

तीन एनोनिमिटी लेवल — और क्यों सिर्फ़ एक ही मायने रखता है

प्रॉक्सी इंडस्ट्री एनोनिमिटी को तीन स्तरों में वर्गीकृत करती है। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी आपका असली IP हेडर में फ़ॉरवर्ड करती हैं — प्राइवेसी के लिए बिल्कुल बेकार। एनोनिमस प्रॉक्सी आपका IP छुपाती हैं लेकिन Via हेडर जोड़ती हैं, जो टारगेट को बताता है कि “यह रिक्वेस्ट प्रॉक्सी के ज़रिए आई है।” एलीट प्रॉक्सी (जिन्हें हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी सर्वर भी कहा जाता है) सब कुछ हटा देती हैं — कोई फ़ॉरवर्डेड IP नहीं, कोई प्रॉक्सी इंडिकेटर नहीं, HTTP हेडर में कोई निशान नहीं।

बात यह है: कोई भी पेड प्रॉक्सी जो खरीदने लायक है, वह सालों से एलीट-लेवल रही है। यह तीन-स्तरीय सिस्टम 2000 के दशक की शुरुआत से आया है, जब ट्रांसपेरेंट और “एनोनिमस” प्रॉक्सी फ्री लिस्ट पर आम थीं। 2026 में, अगर आप प्रॉक्सी के लिए पैसे दे रहे हैं और वह एलीट नहीं है, तो आप बेकार में पैसे खर्च कर रहे हैं।

FineProxy का पूरा पूल — शेयर्ड और डेडिकेटेड, HTTP और SOCKS5 — एलीट एनोनिमिटी पर ऑपरेट करता है। इसलिए नहीं कि यह कोई स्पेशल टियर है, बल्कि इसलिए कि इससे कम का कोई मतलब नहीं।

हेडर तो आसान हिस्सा है

X-Forwarded-For हटाना आपको 2010 के ज़माने के डिटेक्शन सिस्टम से पार ले जाता है। आधुनिक प्लेटफ़ॉर्म कहीं ज़्यादा चीज़ें जाँचते हैं:

IP रेप्युटेशन — क्या यह एड्रेस MaxMind, IPInfo, या DB-IP जैसे प्रॉक्सी डेटाबेस में जाना जाता है? हर बड़ा प्लेटफ़ॉर्म कम से कम एक को सब्सक्राइब करता है। अगर आपका IP उनकी डेटासेंटर या प्रॉक्सी क्लासिफ़िकेशन में दिखता है, तो साइट को आपकी पहली रिक्वेस्ट लोड होने से पहले ही पता चल जाता है।

ASN टाइप — क्या यह IP किसी होस्टिंग कंपनी का है या किसी कंज़्यूमर ISP का? एग्रेसिव डिटेक्शन वाले प्लेटफ़ॉर्म्स पर डेटासेंटर ASN डिफ़ॉल्ट रूप से फ़्लैग हो जाते हैं। इसीलिए ISP प्रॉक्सी मौजूद हैं — ये रेजिडेंशियल ASN क्लासिफ़िकेशन कैरी करती हैं।

TLS फ़िंगरप्रिंटिंग — आपके कनेक्शन के SSL हैंडशेक का एक अनूठा सिग्नेचर (JA3/JA4) होता है। अगर यह सामान्य ब्राउज़र से मेल नहीं खाता, तो साइट IP की गुणवत्ता चाहे जो हो, उसे फ़्लैग कर देती है।

फ्री लिस्ट से मिला एनोनिमस IP एड्रेस इनमें से हर एक चेक में फ़ेल हो जाता है। किसी डायरेक्ट प्रोवाइडर की ठीक से मैनेज की गई प्रॉक्सी ज़्यादातर टारगेट के लिए पहले दो चेक पास कर लेती है — और यही रियल-वर्ल्ड यूज़-केस का बड़ा हिस्सा कवर करता है।

फ्री प्रॉक्सी लिस्ट क्यों काम नहीं करतीं

एनोनिमस इंटरनेट प्रॉक्सी लिस्ट खोजना लोगों की पहली कोशिशों में से एक होती है। इन लिस्ट पर मौजूद IP ओपन प्रॉक्सी से स्क्रैप किए गए होते हैं — ऐसे सर्वर जो गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण बाहरी कनेक्शन स्वीकार करते हैं। ये पहले से हर ब्लॉकलिस्ट डेटाबेस में मौजूद होते हैं। ये अधिकतम ट्रांसपेरेंट या एनोनिमस-लेवल होते हैं, एलीट नहीं। कोई और सर्वर को कंट्रोल करता है और आपका ट्रैफ़िक देख सकता है। ये बिना किसी चेतावनी के ऑफ़लाइन हो जाते हैं।

FineProxy के पास मल्टीपल ASN पर 100,000+ IPv4 एड्रेस हैं। हर एड्रेस एलीट-लेवल है, अपटाइम के लिए मॉनिटर किया जाता है, और रेपुटेशन गिरने पर रोटेट कर दिया जाता है। यही वह “लिस्ट” है जो काम करती है — एक मैनेज्ड पूल जहाँ IP क्वालिटी बनाए रखी जाती है, न कि रैंडम ओपन सर्वर का स्क्रैप किया हुआ ढेर।

प्रोटोकॉल और एन्क्रिप्शन

SOCKS5 HTTP प्रॉक्सी की तुलना में अधिक गुमनामी प्रदान करता है क्योंकि यह लोअर लेवल पर काम करता है — कोई HTTP-स्पेसिफ़िक हेडर नहीं जो जानकारी लीक कर सकें। FineProxy बिना किसी अतिरिक्त लागत के हर प्रॉक्सी पर SOCKS5 सपोर्ट करता है। HTTPS टारगेट के लिए, हर IP का अपना SSL सर्टिफ़िकेट होता है, जिसका मतलब है कि आपके और प्रॉक्सी के बीच का ट्रैफ़िक स्वतंत्र रूप से एन्क्रिप्टेड है। कोई शेयर्ड सर्टिफ़िकेट नहीं, कोई सर्टिफ़िकेट मिसमैच नहीं जो डिटेक्शन ट्रिगर करे।

जिन टास्क में एनोनिमिटी सच में मायने रखती है — मल्टी-अकाउंट मैनेजमेंट, सेंसिटिव मार्केट में डेटा कलेक्शन, रीजन-लॉक्ड सर्विसेज़ एक्सेस करना — वहाँ प्रोटोकॉल स्टैक उतना ही ज़रूरी है जितना खुद IP।