आप डिस्प्ले ऐड पर हर महीने $10,000 खर्च कर रहे हैं। डैशबोर्ड कहता है इम्प्रेशन बढ़ रहे हैं, CTR हेल्दी दिख रहा है। लेकिन उस ट्रैफ़िक का कितना हिस्सा सच में असली लोग हैं जो सही जगह पर आपके बैनर देख रहे हैं?

ऐड फ्रॉड से इंडस्ट्री को हर साल करीब $65 बिलियन का नुकसान होता है। क्लिक फ़ार्म, इनविजिबल ऐड प्लेसमेंट, इंसानों की नकल करने वाले बॉट, “प्रीमियम” इन्वेंट्री बेचने के लिए अपनी पहचान फ़ेक करने वाली वेबसाइटें — स्कीम्स बहुत विविध हैं और लगातार बदलती रहती हैं। आपकी कैंपेन के साथ असल में क्या हो रहा है, यह जानने का एकमात्र तरीका वेरिफ़िकेशन है।

प्रॉक्सी जो मुख्य समस्या हल करती हैं

ऐड नेटवर्क कौन देख रहा है, इसके हिसाब से अलग-अलग चीज़ें दिखाते हैं। Texas का विज़िटर एक सेट ऑफ़ ऐड देखता है, जर्मनी का कोई व्यक्ति दूसरा। और जब कोई जानी-मानी वेरिफ़िकेशन सर्विस चेक करती है — फ्रॉडस्टर IP डिटेक्ट करके हमेशा की जंक जगह एक बिल्कुल क्लीन पेज दिखा देते हैं।

ऐड वेरिफ़िकेशन प्रॉक्सी आपको किसी भी लोकेशन से एक रेगुलर यूज़र की तरह ऐड प्लेसमेंट चेक करने देती है। कोई स्पेशल फ़्लैग नहीं, कोई डिटेक्शन नहीं — बस किसी खास शहर या देश से आई नॉर्मल-दिखने वाली रिक्वेस्ट।

आप असल में क्या चेक कर रहे हैं

जियोग्राफिक एक्यूरेसी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने US, UK और Canada में इम्प्रेशन के लिए पैसे दिए। क्या वे सच में वहाँ दिखाई दे रहे हैं? उन लोकेशन से खुद चेक किए बिना, आप ऐड नेटवर्क की अपनी रिपोर्टिंग पर भरोसा कर रहे हैं — यह वैसा ही है जैसे लोमड़ी से पूछें कि मुर्गीघर सुरक्षित है या नहीं।

जियो के अलावा, प्लेसमेंट क्वालिटी भी मायने रखती है। आपके ब्रांड का बैनर किसी संदिग्ध कंटेंट के बगल में दिखना — भले ही कोई क्लिक न करे — रेप्युटेशन को नुकसान पहुँचाता है। वेरिफ़िकेशन इसे PR प्रॉब्लम बनने से पहले पकड़ लेती है।

फिर खुद फ्रॉड भी है: एक-दूसरे के ऊपर स्टैक किए गए ऐड जिनमें सिर्फ एक दिखता है, सिंगल-पिक्सेल बैनर जो टेक्निकली “लोड” तो होते हैं पर कोई देखता नहीं, बॉट ट्रैफ़िक जो इम्प्रेशन काउंट बढ़ाता है। यह सब आपके बजट को ज़ीरो रिटर्न के साथ खा जाता है।

चेक्स को स्केल करना

ब्राउज़र में प्रॉक्सी लगाकर मैन्युअल स्पॉट-चेक — छोटी कैम्पेन के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर आप 15 देशों में मल्टीपल नेटवर्क्स पर ऐड चला रहे हैं, तो ऑटोमेशन ज़रूरी है। ऐसी स्क्रिप्ट्स जो टारगेट जियो की प्रॉक्सी से पेज लोड करें, ऐड प्लेसमेंट का स्क्रीनशॉट लें, और एक्सपेक्टेड क्रिएटिव्स से कम्पेयर करें।

डेटासेंटर प्रॉक्सी इस तरह की बल्क चेकिंग के लिए बढ़िया काम करती हैं। आप स्केल पर ऐड-सर्विंग पेजेस हिट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं — यह अकाउंट मैनेजमेंट से ज़्यादा स्क्रैपिंग के करीब है, इसलिए डेटासेंटर IP की स्पीड और वॉल्यूम होम यूज़र जैसा दिखने से ज़्यादा मायने रखता है। अलग-अलग लोकेशन के सैकड़ों IP एक ही रन में आपके सभी टारगेट मार्केट्स कवर कर लेते हैं।

जहाँ ऐड नेटवर्क सक्रिय रूप से वेरिफ़िकेशन ट्रैफ़िक का पता लगाने की कोशिश करता है — खासकर सोफ़िस्टिकेटेड एंटी-फ्रॉड सिस्टम के साथ — वहाँ ISP प्रॉक्सी एक अतिरिक्त लेजिटिमेसी लेयर जोड़ती हैं। ये होम कनेक्शन जैसी दिखती हैं लेकिन डेटासेंटर-ग्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चलती हैं।

AdSense और पब्लिशर-साइड वेरिफ़िकेशन

अगर आप पब्लिशर साइड पर हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि Google आपके पेजेस पर अलग-अलग देशों में असल में कौन-से ऐड सर्व कर रहा है। AdSense लोडिंग चेक के लिए सबसे अच्छी प्रॉक्सी टारगेट रीजन से एक फ़ास्ट कनेक्शन है — आप अपना पेज प्रॉक्सी के ज़रिए लोड करें और देखें कि आपके विज़िटर्स को ठीक-ठीक क्या दिखता है। इससे लो-क्वालिटी एडवरटाइज़र्स, अनुचित कंटेंट, या जियो-टार्गेटिंग इश्यूज़ पकड़ने में मदद मिलती है जो आपके रेवेन्यू को प्रभावित करते हैं।

आर्बिट्राज टीमें भी यही अप्रोच अपनाती हैं: ट्रैफ़िक भेजने से पहले चेक करती हैं कि स्पेसिफिक जियो में कौन-से ऑफ़र और ऐड दिखाई दे रहे हैं।

कॉम्पिटिटर ऐड मॉनिटरिंग

ऐड वेरिफ़िकेशन के लिए सबसे अच्छी प्रॉक्सी सिर्फ़ आपकी अपनी कैंपेन तक सीमित नहीं है। कॉम्पिटिटर्स क्या चला रहे हैं, कौन-से क्रिएटिव्स टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ ऐड लगा रहे हैं — यह सब जानने के लिए उन्हीं लोकेशन से पेज लोड करने होते हैं जिन्हें आपके कॉम्पिटिटर्स टारगेट करते हैं, बिना डिटेक्ट या ब्लॉक हुए। प्रमुख मार्केट्स में फैले डेडिकेटेड प्रॉक्सी का पूल यह काम कवर करता है।