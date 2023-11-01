नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

ऐड वेरिफ़िकेशन प्रॉक्सी

आपके कार्यों को स्केल करने के लिए IPv4 पैकेज। HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, भुगतान के बाद स्वचालित डिलीवरी, असीमित ट्रैफ़िक और API एक्सेस।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • मेरे लक्ष्य देशों में 300 डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी विज्ञापन प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी क्षेत्रीय प्रॉक्सी सूचियाँ JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली प्रॉक्सी सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

मैं अक्सर यात्रा करता हूँ, इसलिए मैं इस विक्रेता के उत्पादों का इस्तेमाल करता हूँ! गुणवत्ता और अपेक्षाकृत सस्ती कीमत मुझे सूट करती है! व्यवसाय के लिए उन देशों में अक्सर जाने की आवश्यकता होती है जहाँ मेरे क्षेत्र की साइटें ब्लॉक हैं! इन प्रॉक्सियों का उपयोग करके समस्या हल हो जाती है!

Cergei VoloskovFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं मुख्य रूप से FineProxy का उपयोग भौगोलिक प्रतिबंधों को बायपास करने और विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञापनों की जांच के लिए करता हूँ, और यह सब कुछ त्रुटिहीन तरीके से संभालता है। कोई कैप्चा नहीं, कोई ब्लैकलिस्टेड IPs नहीं — कम से कम अब तक। यह मेरी पसंदीदा प्रॉक्सी सेवा बन गई है, और मैंने इसे पहले ही कुछ दोस्तों को सुझाया है।

lltr6SaasHub, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

मैं कुछ समय से Fineproxy का उपयोग कर रहा हूं, और उनकी सेवा बेहद विश्वसनीय है। कनेक्शन की गति लगातार तेज़ है, और अपटाइम लगभग बिल्कुल सही है। मैं इसे किसी भी व्यक्ति के लिए जोरदार सुझाता हूं जिसे स्थिर प्रॉक्सी की आवश्यकता हो!

RehanNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

बिल्कुल प्रभावित! गति अविश्वसनीय है, जिससे मुझे सहजता से ब्राउज़ करने और स्ट्रीम करने की अनुमति मिलती है। उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस सहज है, जिससे सर्वर स्विच करना आसान हो जाता है। यदि आपको एक विश्वसनीय और तेज़ प्रॉक्सी की आवश्यकता है, तो यह वही है जिसके लिए जाना चाहिए!.

Nadeem KhanTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

API और एजेंट एक्सेस

वे लोग जिनके लिए प्रॉक्सी की आवश्यकता है और जटिल सेटअप नहीं करना चाहते, उनके लिए यह एक बहुत ही सुविधाजनक सेवा है। सब कुछ जल्दी शुरू हो जाता है, विभिन्न देश उपलब्ध हैं, और योजनाओं का पर्याप्त चयन है। मैंने विश्लेषण और स्वचालन कार्य के लिए प्रॉक्सी का उपयोग किया और परिणामों से पूरी तरह संतुष्ट था।

EvgeniyDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हमारी कंपनी SEO शोध, सोशल मीडिया प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण और स्वचालित कार्यों के लिए प्रॉक्सी पर बहुत अधिक निर्भर है। FineProxy हमारी टीम के लिए जीवनरक्षक साबित हुई है। यह तेज़, सुरक्षित और अत्यधिक गुमनाम प्रॉक्सी की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिससे हमें कार्य कुशलता से पूरे करने में मदद मिलती है। डैशबोर्ड उपयोगकर्ता-अनुकूल है, इसलिए कई प्रॉक्सी को बिना किसी परेशानी के प्रबंधित करना आसान है। पहले आज़माए गए अन्य प्रॉक्सी प्रदाताओं के विपरीत, FineProxy लगातार गति और अपटाइम बनाए रखती है, जो हमारे संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको व्यावसायिक स्तर के प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, तो मैं इसे आज़माने की पुरज़ोर सलाह देता हूँ!

omkaarSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
ऐड वेरिफ़िकेशन के लिए मुझे कितनी प्रॉक्सी चाहिए?दायरे पर निर्भर

आपके स्केल पर निर्भर करता है। अगर 10 देशों में कैम्पेन चेक करनी हैं, तो 10-20 IP (हर टारगेट लोकेशन पर एक-दो) शुरुआती पॉइंट है। हज़ारों प्लेसमेंट पर ऑटोमेटेड वेरिफ़िकेशन के लिए आपको बड़े पूल चाहिए — सभी टारगेट जियो में सैकड़ों IP।

क्या मैं डेटासेंटर प्रॉक्सी यूज़ कर सकता हूँ, या रेजिडेंशियल ज़रूरी हैं?सामान्यतः डेटा-सेंटर

ज़्यादातर ऐड वेरिफ़िकेशन टास्क के लिए, डेटासेंटर प्रॉक्सी काम बखूबी कर देती हैं। ये तेज़ और सस्ती हैं। सिर्फ एक अपवाद है — जब ऐड नेटवर्क कनेक्शन टाइप चेक करते हैं और डेटासेंटर IP को अलग कंटेंट दिखाते हैं। ऐसे में, ISP प्रॉक्सी इस समस्या को हल करते हैं — ये होम कनेक्शन जैसे दिखते हैं लेकिन ट्रैफ़िक लिमिट नहीं होती।

प्रॉक्सी के ज़रिए AdSense में असल में क्या लोड हो रहा है?देश अनुसार व्यू

इसका मतलब है किसी स्पेसिफ़िक देश के प्रॉक्सी के ज़रिए अपनी वेबसाइट (या कोई भी साइट) विज़िट करना ताकि देखा जा सके कि उस लोकेशन के विज़िटर्स को कौन-से Google AdSense ऐड दिखते हैं। पब्लिशर इसका इस्तेमाल विभिन्न जियो में अपनी ऐड इन्वेंटरी समझने के लिए करते हैं। आर्बिट्राज टीमें इसे रिसर्च करने के लिए यूज़ करती हैं कि कैम्पेन लॉन्च करने से पहले किन मार्केट्स में कौन-से ऑफ़र्स एक्टिव हैं।

क्या ऐड नेटवर्क मेरे वेरिफ़िकेशन IP को ब्लॉक कर देंगे?रोटेशन मदद करता

हो सकता है, अगर आप एक ही एड्रेस से लगातार बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। IP पूल पर रोटेट करने से यह सॉल्व हो जाता है — चाहे आप खुद करें या प्रॉक्सी सर्विस के ज़रिए। डेटासेंटर प्रॉक्सी के साथ, आप हज़ारों IP पर रिक्वेस्ट समान रूप से स्प्रेड कर सकते हैं।

क्या ऐड वेरिफ़िकेशन लीगल है?हाँ

हाँ। यह चेक करना कि आपके खुद के ऐड कहाँ और कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। पब्लिकली एक्सेसिबल पेजेस से कॉम्पिटिटर ऐड प्लेसमेंट मॉनिटर करना भी लीगल है — आप वही कंटेंट देख रहे हैं जो कोई भी रेगुलर विज़िटर देखेगा।

क्या यह DoubleVerify, IAS, या MOAT जैसे verification platforms के साथ काम करता है?हाँ

हाँ। ये प्लेटफ़ॉर्म्स अक्सर कस्टम प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करते हैं या आपको अपने खुद के इन्फ़्रास्ट्रक्चर से कलेक्ट किए गए डेटा को फ़ीड करने की अनुमति देते हैं। आप अपनी वेरिफ़िकेशन स्क्रिप्ट्स को FineProxy IP के ज़रिए रूट कर सकते हैं और रिज़ल्ट्स — स्क्रीनशॉट, ऐड टैग्स, प्लेसमेंट URL — को DoubleVerify, IAS, या MOAT डैशबोर्ड में उनके API के ज़रिए पुश कर सकते हैं। यह ख़ासतौर पर तब उपयोगी है जब आपको जियो-स्पेसिफ़िक चेक्स चाहिए जो प्लेटफ़ॉर्म डिफ़ॉल्ट रूप से जितना कवर करता है उससे आगे जाते हैं, या जब आप प्लेटफ़ॉर्म की अपनी रिपोर्ट्स के ख़िलाफ़ क्रॉस-रेफ़रेंस करने के लिए वेरिफ़िकेशन की एक इंडिपेंडेंट लेयर चाहते हैं।

गाइड

ऐड वेरिफ़िकेशन असल में कैसे काम करती है — और प्रॉक्सी कहाँ फिट होती हैं

5 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

आप डिस्प्ले ऐड पर हर महीने $10,000 खर्च कर रहे हैं। डैशबोर्ड कहता है इम्प्रेशन बढ़ रहे हैं, CTR हेल्दी दिख रहा है। लेकिन उस ट्रैफ़िक का कितना हिस्सा सच में असली लोग हैं जो सही जगह पर आपके बैनर देख रहे हैं?

ऐड फ्रॉड से इंडस्ट्री को हर साल करीब $65 बिलियन का नुकसान होता है। क्लिक फ़ार्म, इनविजिबल ऐड प्लेसमेंट, इंसानों की नकल करने वाले बॉट, “प्रीमियम” इन्वेंट्री बेचने के लिए अपनी पहचान फ़ेक करने वाली वेबसाइटें — स्कीम्स बहुत विविध हैं और लगातार बदलती रहती हैं। आपकी कैंपेन के साथ असल में क्या हो रहा है, यह जानने का एकमात्र तरीका वेरिफ़िकेशन है।

प्रॉक्सी जो मुख्य समस्या हल करती हैं

ऐड नेटवर्क कौन देख रहा है, इसके हिसाब से अलग-अलग चीज़ें दिखाते हैं। Texas का विज़िटर एक सेट ऑफ़ ऐड देखता है, जर्मनी का कोई व्यक्ति दूसरा। और जब कोई जानी-मानी वेरिफ़िकेशन सर्विस चेक करती है — फ्रॉडस्टर IP डिटेक्ट करके हमेशा की जंक जगह एक बिल्कुल क्लीन पेज दिखा देते हैं।

ऐड वेरिफ़िकेशन प्रॉक्सी आपको किसी भी लोकेशन से एक रेगुलर यूज़र की तरह ऐड प्लेसमेंट चेक करने देती है। कोई स्पेशल फ़्लैग नहीं, कोई डिटेक्शन नहीं — बस किसी खास शहर या देश से आई नॉर्मल-दिखने वाली रिक्वेस्ट।

आप असल में क्या चेक कर रहे हैं

जियोग्राफिक एक्यूरेसी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने US, UK और Canada में इम्प्रेशन के लिए पैसे दिए। क्या वे सच में वहाँ दिखाई दे रहे हैं? उन लोकेशन से खुद चेक किए बिना, आप ऐड नेटवर्क की अपनी रिपोर्टिंग पर भरोसा कर रहे हैं — यह वैसा ही है जैसे लोमड़ी से पूछें कि मुर्गीघर सुरक्षित है या नहीं।

जियो के अलावा, प्लेसमेंट क्वालिटी भी मायने रखती है। आपके ब्रांड का बैनर किसी संदिग्ध कंटेंट के बगल में दिखना — भले ही कोई क्लिक न करे — रेप्युटेशन को नुकसान पहुँचाता है। वेरिफ़िकेशन इसे PR प्रॉब्लम बनने से पहले पकड़ लेती है।

फिर खुद फ्रॉड भी है: एक-दूसरे के ऊपर स्टैक किए गए ऐड जिनमें सिर्फ एक दिखता है, सिंगल-पिक्सेल बैनर जो टेक्निकली “लोड” तो होते हैं पर कोई देखता नहीं, बॉट ट्रैफ़िक जो इम्प्रेशन काउंट बढ़ाता है। यह सब आपके बजट को ज़ीरो रिटर्न के साथ खा जाता है।

चेक्स को स्केल करना

ब्राउज़र में प्रॉक्सी लगाकर मैन्युअल स्पॉट-चेक — छोटी कैम्पेन के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर आप 15 देशों में मल्टीपल नेटवर्क्स पर ऐड चला रहे हैं, तो ऑटोमेशन ज़रूरी है। ऐसी स्क्रिप्ट्स जो टारगेट जियो की प्रॉक्सी से पेज लोड करें, ऐड प्लेसमेंट का स्क्रीनशॉट लें, और एक्सपेक्टेड क्रिएटिव्स से कम्पेयर करें।

डेटासेंटर प्रॉक्सी इस तरह की बल्क चेकिंग के लिए बढ़िया काम करती हैं। आप स्केल पर ऐड-सर्विंग पेजेस हिट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं — यह अकाउंट मैनेजमेंट से ज़्यादा स्क्रैपिंग के करीब है, इसलिए डेटासेंटर IP की स्पीड और वॉल्यूम होम यूज़र जैसा दिखने से ज़्यादा मायने रखता है। अलग-अलग लोकेशन के सैकड़ों IP एक ही रन में आपके सभी टारगेट मार्केट्स कवर कर लेते हैं।

जहाँ ऐड नेटवर्क सक्रिय रूप से वेरिफ़िकेशन ट्रैफ़िक का पता लगाने की कोशिश करता है — खासकर सोफ़िस्टिकेटेड एंटी-फ्रॉड सिस्टम के साथ — वहाँ ISP प्रॉक्सी एक अतिरिक्त लेजिटिमेसी लेयर जोड़ती हैं। ये होम कनेक्शन जैसी दिखती हैं लेकिन डेटासेंटर-ग्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चलती हैं।

AdSense और पब्लिशर-साइड वेरिफ़िकेशन

अगर आप पब्लिशर साइड पर हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि Google आपके पेजेस पर अलग-अलग देशों में असल में कौन-से ऐड सर्व कर रहा है। AdSense लोडिंग चेक के लिए सबसे अच्छी प्रॉक्सी टारगेट रीजन से एक फ़ास्ट कनेक्शन है — आप अपना पेज प्रॉक्सी के ज़रिए लोड करें और देखें कि आपके विज़िटर्स को ठीक-ठीक क्या दिखता है। इससे लो-क्वालिटी एडवरटाइज़र्स, अनुचित कंटेंट, या जियो-टार्गेटिंग इश्यूज़ पकड़ने में मदद मिलती है जो आपके रेवेन्यू को प्रभावित करते हैं।

आर्बिट्राज टीमें भी यही अप्रोच अपनाती हैं: ट्रैफ़िक भेजने से पहले चेक करती हैं कि स्पेसिफिक जियो में कौन-से ऑफ़र और ऐड दिखाई दे रहे हैं।

कॉम्पिटिटर ऐड मॉनिटरिंग

ऐड वेरिफ़िकेशन के लिए सबसे अच्छी प्रॉक्सी सिर्फ़ आपकी अपनी कैंपेन तक सीमित नहीं है। कॉम्पिटिटर्स क्या चला रहे हैं, कौन-से क्रिएटिव्स टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ ऐड लगा रहे हैं — यह सब जानने के लिए उन्हीं लोकेशन से पेज लोड करने होते हैं जिन्हें आपके कॉम्पिटिटर्स टारगेट करते हैं, बिना डिटेक्ट या ब्लॉक हुए। प्रमुख मार्केट्स में फैले डेडिकेटेड प्रॉक्सी का पूल यह काम कवर करता है।

प्रैक्टिस में, टीमें इसका इस्तेमाल उन स्पेसिफ़िक सिनेरियोज़ के लिए करती हैं जो सीधे स्ट्रैटेजी को प्रभावित करते हैं। ट्रैक करें कि कोई कॉम्पिटिटर Black Friday, back-to-school, या holiday seasons के दौरान क्रिएटिव्स को कैसे बदलता है — टारगेट जियो से पब्लिशर पेजेस को वीकली लोड करें और प्लेसमेंट का स्क्रीनशॉट लें ताकि उनके मैसेजिंग शिफ्ट्स की एक टाइमलाइन बनाई जा सके। मॉनिटर करें कि कोई नया प्लेयर आपके मार्केट में कब एंटर करता है, अपने की रीजन्स में ऐड स्लॉट्स में अनफ़ैमिलियर ब्रांड्स को देखकर; एक नए एडवरटाइज़र की प्रेज़ेंस में अचानक स्पाइक जर्मनी और फ्रांस में आपको बताता है कि वे किसी भी प्रेस रिलीज़ से पहले ही एक्सपैंड कर रहे हैं। आप किसी कॉम्पिटिटर के ऐड प्लेसमेंट मिक्स को जियो के अक्रॉस भी कम्पेयर कर सकते हैं — शायद वे US में वीडियो प्री-रोल्स चलाते हैं लेकिन Southeast Asia में नेटिव डिस्प्ले पर निर्भर करते हैं — जो बजट एलोकेशन और चैनल प्रायोरिटीज़ को रिवील करता है जिन्हें आप अपनी मीडिया प्लान को रिफ़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।