दस्तावेज़ीकरण
गोपनीयता नीति
इस गोपनीयता नीति के उद्देश्यों के लिए, “व्यक्तिगत जानकारी” का अर्थ है ऐसी कोई भी जानकारी जो किसी पहचान योग्य व्यक्ति की पहचान करती है या उचित रूप से उससे जोड़ी जा सकती है। इसमें नाम, ईमेल पता, बिलिंग जानकारी, अकाउंट आइडेंटिफ़ायर, और जहाँ लागू कानून द्वारा आवश्यक हो, कुछ तकनीकी डेटा जैसे IP एड्रेस शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
“गैर-व्यक्तिगत जानकारी” उस जानकारी को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति की पहचान नहीं करती और उचित रूप से किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ी जा सकती।
यदि व्यक्तिगत जानकारी को गैर-व्यक्तिगत जानकारी के साथ संयोजित किया जाता है, तो संयुक्त डेटा को व्यक्तिगत जानकारी के रूप में माना जाएगा। जो जानकारी अपरिवर्तनीय रूप से अज्ञात (anonymized) कर दी गई है, उसे गैर-व्यक्तिगत जानकारी माना जाता है।
हम जानकारी कैसे एकत्र करते हैं#
हम निम्नलिखित तरीकों से आपके बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं:
- जब हम आपके द्वारा प्रदान किए गए डेटा के आधार पर जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे सेवा की कार्यक्षमता में सुधार करने या उपयोगकर्ता अनुभव को स्थानीयकृत करने के लिए तकनीकी डेटा का उपयोग करना।
- जब आप हमें सीधे जानकारी प्रदान करते हैं (उदाहरण के लिए, अकाउंट बनाते समय या सपोर्ट से संपर्क करते समय);
- जब हमारी सेवाओं के उपयोग के दौरान जानकारी स्वचालित रूप से एकत्र की जाती है;
हम जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं#
हम एकत्र की गई जानकारी का उपयोग इस गोपनीयता नीति के अनुरूप उद्देश्यों के लिए करते हैं, जिसमें शामिल हैं:
- हमारी सेवाएँ प्रदान करना, संचालित करना और बनाए रखना;
- लेनदेन प्रोसेस करना और उपयोगकर्ता अकाउंट प्रबंधित करना;
- हमारी सेवाओं में सुधार, निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- सेवा-संबंधी मामलों के बारे में उपयोगकर्ताओं से संवाद करना;
- कानूनी और नियामक दायित्वों का पालन करना।
जानकारी का प्रकटीकरण#
हम निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण कर सकते हैं:
- कानूनी आवश्यकताएँ।
जहाँ लागू कानून, विनियमन, कानूनी प्रक्रिया, या सरकारी अनुरोध द्वारा प्रकटीकरण आवश्यक हो।
- अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा।
जहाँ हमारा सद्भावनापूर्ण विश्वास है कि FineProxy, हमारे उपयोगकर्ताओं या जनता के अधिकारों, संपत्ति या सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रकटीकरण उचित रूप से आवश्यक है।
हम व्यक्तिगत जानकारी तीसरे पक्षों को नहीं बेचते हैं।
डेटा संग्रहण और सुरक्षा#
हम व्यक्तिगत जानकारी को अनधिकृत पहुँच, हानि, दुरुपयोग या परिवर्तन से बचाने के लिए उचित प्रशासनिक, तकनीकी और संगठनात्मक उपाय लागू करते हैं। हालाँकि डेटा ट्रांसमिशन या स्टोरेज का कोई भी तरीका पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, फिर भी हम आपकी जानकारी की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाते हैं।
व्यक्तिगत जानकारी केवल उतने समय तक रखी जाती है जितना उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है जिनके लिए इसे एकत्र किया गया था, जब तक कि लागू कानून द्वारा अधिक लंबी अवधारण अवधि आवश्यक न हो।
व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित डेटा सुरक्षा घटना की स्थिति में, हम लागू कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार उचित कदम उठाएँगे।
इस गोपनीयता नीति में परिवर्तन#
हम समय-समय पर इस गोपनीयता नीति को अपडेट कर सकते हैं। कोई भी परिवर्तन अपडेट की गई प्रभावी तिथि के साथ हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे परिवर्तन प्रभावी होने के बाद सेवाओं का निरंतर उपयोग संशोधित गोपनीयता नीति की स्वीकृति माना जाएगा।
भुगतान प्रोसेसिंग और सुरक्षा#
FineProxy पेमेंट कार्ड डेटा को सीधे स्टोर या प्रोसेस नहीं करता है। सभी भुगतान लेनदेन तृतीय-पक्ष भुगतान प्रदाताओं द्वारा संभाले जाते हैं, जो PCI-DSS जैसे लागू सुरक्षा मानकों के अनुसार भुगतान जानकारी को सुरक्षित रूप से स्टोर और प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें केवल भुगतान की पुष्टि करने और सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक सीमित लेनदेन-संबंधित जानकारी प्राप्त होती है।