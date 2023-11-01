POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stan na dzień 5 stycznia 2026 Drukuj

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„Informacje nieosobowe

Jeśli Dane Osobowe zostaną połączone z Danymi Nieosobowymi, połączone dane będą traktowane jako Dane Osobowe. Informacje, które zostały nieodwracalnie zanonimizowane, są uznawane za Dane Nieosobowe.

W jaki sposób zbieramy informacje#

Możemy gromadzić informacje o Państwie w następujący sposób:

gdy wyciągamy wnioski na podstawie dostarczonych przez Państwa danych, np. wykorzystując dane techniczne w celu poprawy funkcjonalności usług lub dostosowania doświadczenia użytkownika do lokalizacji.

gdy przekazują nam Państwo informacje bezpośrednio (na przykład podczas tworzenia konta lub kontaktu z działem wsparcia);

gdy informacje są zbierane automatycznie w trakcie korzystania z naszych Usług;

W jaki sposób wykorzystujemy informacje#

Wykorzystujemy zebrane informacje w celach zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności, w tym w celu:

świadczenia, obsługi i utrzymania naszych Usług;

przetwarzania transakcji i zarządzania kontami użytkowników;

ulepszania, monitorowania i zabezpieczania naszych Usług;

komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z Usługami;

przestrzeganie obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Ujawnianie informacji#

Możemy ujawnić Dane Osobowe w następujących okolicznościach:

Wymogi prawne.

Gdy ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące prawo, przepisy, postępowanie sądowe lub żądanie organu państwowego.

Gdy ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące prawo, przepisy, postępowanie sądowe lub żądanie organu państwowego. Ochrona praw i bezpieczeństwa.

Gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa FineProxy, naszych użytkowników bądź społeczeństwa.

Nie sprzedajemy Danych Osobowych podmiotom trzecim.

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych#

Stosujemy odpowiednie środki administracyjne, techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Danych Osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Choć żadna metoda przesyłania ani przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna, podejmujemy właściwe kroki w celu zabezpieczenia powierzonych nam informacji.

Dane Osobowe są przechowywane wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania.

W przypadku incydentu bezpieczeństwa danych dotyczącego Danych Osobowych podejmiemy odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Zmiany w Polityce Prywatności#

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane naszej stronie internetowej wraz ze zaktualizowaną datą wejścia w życie. Dalsze korzystanie z Usług po wejściu zmian w życie oznacza akceptację zaktualizowanej Polityki Prywatności.

Przetwarzanie płatności i bezpieczeństwo#

FineProxy nie przechowuje ani nie przetwarza danych kart płatniczych bezpośrednio. Wszystkie transakcje płatnicze są obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych, którzy odpowiadają za bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie informacji płatniczych zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, takimi jak PCI-DSS. Otrzymujemy jedynie ograniczone informacje dotyczące transakcji, niezbędne do potwierdzenia płatności i świadczenia Usług.