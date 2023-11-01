99,5% ruchu do Google jest już szyfrowane (Google Transparency Report). Niemal każda odwiedzana przez Ciebie strona działa na HTTPS. Ale jest coś, czego dostawcy proxy nie wyjaśniają: większość proxy sprzedawanych jako „HTTP/HTTPS

Gdzie kryje się luka w szyfrowaniu

Kiedy dostawca proxy mówi, że jego produkt “obsługuje HTTPS” — zwykle oznacza to, że proxy może łączyć się ze stronami HTTPS. Połączenie od strony internetowej do proxy — zaszyfrowane. Połączenie od proxy do Ciebie — czysty HTTP. Otwarty tekst. Czytelny dla każdego w Twojej sieci.

Pomyśl, co przesyłane jest na tym pierwszym odcinku: Twój login i hasło do proxy, adres każdej strony, którą odwiedzasz, wszystkie nagłówki HTTP. Na zwykłym proxy HTTP te informacje są w pełni widoczne dla Twojego ISP, administratora sieci, każdego podłączonego do tego samego Wi-Fi i każdego urządzenia między Tobą a serwerem proxy.

To nie jest teoria. W 2023 roku luka w popularnej bibliotece Python requests (CVE-2023-32681) pokazała dokładnie, co się dzieje: nagłówek Proxy-Authorization — zawierający dane uwierzytelniające proxy — wyciekał do serwerów docelowych podczas przekierowań. Przyczyna? Dane logowania przesyłane zwykłym tekstem przez połączenie z proxy. Ta luka dotyczyła każdej wersji biblioteki od 2.3.0 do 2.30.x, zanim została załatana.

Skala kradzieży danych uwierzytelniających

Raport Fortinet’s 2025 Global Threat Landscape wykazał, że skradzione dane uwierzytelniające na forach darknetu wzrosły o 42% w ciągu jednego roku, osiągając ponad 100 miliardów unikalnych rekordów — e-maile, hasła, tokeny sesji i obejścia uwierzytelniania. Aktywność malware typu infostealer, które przechwytuje dane uwierzytelniające w czasie rzeczywistym, wzrosła o 500%.

Nieszyfrowane połączenie z proxy to kolejne miejsce, w którym dane uwierzytelniające mogą zostać przechwycone. Twoje hasło do proxy, nagłówki sesji, odwiedzane strony — wszystko to jest odsłonięte na pierwszym odcinku, jeśli połączenie nie jest szyfrowane.

Jak FineProxy rozwiązuje ten problem

Każdy adres IP w naszej sieci posiada własny, indywidualny certyfikat SSL. Gdy łączysz się z serwerem proxy HTTPS FineProxy, już pierwsze połączenie — z Twojego urządzenia do proxy — jest szyfrowane protokołem SSL/TLS. Twoje dane logowania, zapytania i nagłówki są chronione od samego początku.

Oto różnica:

Typowe proxy HTTP: Twoje urządzenie → Proxy (tekst jawny, wszystko widoczne) → Strona (HTTPS, szyfrowanie) Proxy HTTPS od FineProxy: Twoje urządzenie → Proxy (HTTPS, szyfrowane indywidualnym certyfikatem SSL per IP) → Strona (HTTPS, szyfrowane)

Cały łańcuch jest zaszyfrowany. Żadnego odsłoniętego segmentu. Żadnej luki, przez którą ktokolwiek mógłby odczytać Twój ruch.

Dla każdego adresu IP wystawiamy dedykowany certyfikat SSL — nie współdzielony certyfikat dla całej puli. Każde proxy działa jako niezależny serwer proxy SSL (szyfrowany) z własną tożsamością kryptograficzną.

Dlaczego certyfikaty per IP mają znaczenie

Współdzielony certyfikat oznacza, że jeden błąd konfiguracji lub jeden skompromitowany klucz wpływa na każde proxy w puli. Dzięki certyfikatom per IP każdy adres jest kryptograficznie niezależny. Jeśli z jednym pojawi się problem — reszta pozostaje nienaruszona.

Oznacza to również, że każde proxy działa jako samodzielne, bezpieczne, anonimowe proxy SSL. Kupując adresy z listy proxy HTTPS od FineProxy, masz pewność, że każdy z nich jest indywidualnie zabezpieczony i nie współdzieli infrastruktury certyfikatów z tysiącami innych użytkowników.

Jak działa serwer proxy z terminacją TLS

Ten termin pojawia się w dokumentacji technicznej. Mówiąc prosto: proxy przyjmuje Twoje zaszyfrowane połączenie, odszyfrowuje zapytanie, aby sprawdzić, dokąd chcesz trafić, a następnie nawiązuje nowe zaszyfrowane połączenie z docelowym serwerem.

Badanie z 2017 roku przeprowadzone przez naukowców z Georgia Tech i University of Michigan wykazało, że 4–10,9% całego ruchu HTTPS przechodzi przez pewną formę proxy przechwytującego, a niemal wszystkie z nich osłabiają bezpieczeństwo — obniżony poziom szyfrowania, przestarzałe wersje TLS, brak weryfikacji certyfikatów. Słaba implementacja SSL może sprawić, że Twoje połączenie będzie mniej bezpieczne niż bez użycia proxy w ogóle. Jakość implementacji SSL ma takie samo znaczenie jak samo posiadanie SSL.

Praktyczne zastosowania

Scraping na dużą skalę — każda większa strona wymaga HTTPS. Połączenie Twojego scrapera z proxy również powinno być szyfrowane, zwłaszcza gdy w grę wchodzą dane uwierzytelniające proxy. Proxy datacenter z SSL na każde IP radzą sobie z tym bez problemu.

Zarządzanie kontami — dane logowania i tokeny sesji to cele o wysokiej wartości. Niezaszyfrowany odcinek proxy oznacza, że te dane przesyłane są otwartym tekstem w Twojej sieci. Proxy ISP z indywidualnymi certyfikatami SSL szyfrują połączenie każdego konta od pierwszego pakietu.

Integracje API — każde duże API działające po HTTPS (Google, Meta, OpenAI, Stripe) odrzuca nieszyfrowane połączenia. Dedykowane proxy z własnym certyfikatem SSL sprawia, że Twoje klucze API nigdy nie są przesyłane w sposób niezabezpieczony.

Sieci publiczne — pracujesz z kawiarni, hotelu lub coworkingu? Proxy HTTP przesyła Twoje dane uwierzytelniające i dane przeglądania przez sieć lokalną jako zwykły tekst. Proxy HTTPS je szyfruje. W publicznej sieci Wi-Fi to różnica między prywatnością a kompromitacją danych.

Na co zwrócić uwagę, kupując adresy proxy SSL