NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Serwer proxy HTTPS

Certyfikaty SSL per IP, szyfrowanie TLS 1.3 na odcinku klient–proxy, obsługa HTTPS i SOCKS5 — dane uwierzytelniające i nagłówki chronione od pierwszego pakietu.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj anonimowe proxy SSL.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1 000 adresów IP datacenter HTTPS w Europie z certyfikatem SSL dla każdego IP
  • Eksportuj moją listę bezpiecznych proxy HTTPS do formatu JSON
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy HTTPS
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich planów szyfrowanych proxy
  • Odśwież moją listę proxy HTTPS, gdy będzie dostępna kolejna bezpłatna wymiana
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Bardzo lubię tę stronę, zawsze są tu proxy, których potrzebuję. Nawet innych stron nie używam. Wszystko działa stabilnie i bez awarii. Ceny są trochę wysokie, ale warte tego.

Margarita KomarovaWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłatę za GB lub nawet za żądanie, ci ludzie pozostają wierni swojej misji utrzymania Internetu wolnym i bezpiecznym. Ich opcje z centrum danych są tanie i oferują nielimitowaną przepustowość.

Nemanja DuricSaasHub, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Cena jest uczciwa, a serwery proxy działają bez zarzutu. API także łatwo skonfigurować. W tej cenie zdecydowanie warto polecić!

Felix KernerTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Uwielbiam proxy fineproxy, są naprawdę szybkie i niewykrywalne. Używałem ich w narzędziach automatyzacyjnych, takich jak narzędzia do słów kluczowych, oraz w narzędziach do scrapingu, to prawdziwa zmiana w grze, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, zawsze gdy potrzebujesz pomocy, są 24/7 dostępni, aby rozwiązać Twój problem, jakość proxy jest po prostu niesamowita.

asdjkakarNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Dlaczego odcinek klient–proxy jest słabym punktem?Nieszyfrowany pierwszy odcinek

które mogą łączyć się ze stronami HTTPS — ale Twoje własne połączenie z proxy jest przesyłane zwykłym tekstem. Twoje dane logowania do proxy, adresy URL, które odwiedzasz, oraz nagłówki są widoczne dla każdego monitorującego Twoją sieć. Indywidualne certyfikaty SSL FineProxy dla każdego IP szyfrują ten odcinek, eliminując lukę.

Jaka jest faktyczna różnica między proxy HTTP a proxy HTTPS?Szyfrowanie pierwszego odcinka

Gdzie zaczyna się szyfrowanie. Proxy HTTP przekazuje Twój ruch niezaszyfrowany do serwera proxy, który następnie łączy się z docelową witryną przez HTTPS. Proxy HTTPS szyfruje od samego pierwszego skoku — od Twojego urządzenia do proxy. Przy 99,5% ruchu internetowego przesyłanego przez HTTPS odcinek proxy–strona jest prawie zawsze szyfrowany niezależnie od konfiguracji. Pytanie brzmi, czy odcinek klient–proxy również jest szyfrowany.

Czy mój ISP widzi, co robię przez proxy HTTP?Tak

Tak — Twój ISP widzi adres proxy, Twoje dane uwierzytelniające proxy (jeśli korzystasz z podstawowej autoryzacji) oraz to, jakie strony odwiedzasz. Przez proxy HTTPS z SSL Twój ISP widzi jedynie szyfrowane połączenie z adresem IP proxy. Wszystko w środku — strony, dane logowania, przesyłane informacje — pozostaje ukryte.

Czy SOCKS5 jest szyfrowane?Nie z definicji

Sam SOCKS5 nie dodaje szyfrowania — to protokół tunelowania, który obsługuje każdy rodzaj ruchu. Ale gdy korzystasz z SOCKS5 przez proxy posiadające certyfikat SSL, połączenie z proxy jest nadal szyfrowane. FineProxy obsługuje zarówno HTTPS, jak i SOCKS5 na każdym IP, więc wybierasz protokół pasujący do Twojej aplikacji, zachowując bezpieczeństwo połączenia.

Co tak naprawdę oznacza „bezpieczne proxy HTTP z SSLTLS na początku

Oznacza to, że proxy przyjmuje połączenia przez HTTPS (port 443 z SSL/TLS) zamiast zwykłego HTTP. Twoje dane są szyfrowane między Twoim urządzeniem a proxy, następnie proxy nawiązuje osobne szyfrowane połączenie z serwerem docelowym. “Bezpieczna” część dotyczy właśnie tego pierwszego odcinka — a to jest dokładnie to, czego brakuje większości proxy HTTP.

Czy szyfrowanie SSL wpływa na szybkość proxy?Pomijalny narzut

Handshake SSL/TLS dodaje kilka milisekund do nawiązania połączenia — zwykle 10–30 ms w zależności od odległości do serwera proxy. Potem nowoczesne szyfrowanie TLS 1.3 działa z zaniedbywalnym narzutem na każdym współczesnym sprzęcie. W praktyce różnica jest niezauważalna przy scrapingu, zarządzaniu kontami czy wywołaniach API. Opóźnienie samej trasy sieciowej ma znacznie większe znaczenie niż warstwa szyfrowania. W FineProxy certyfikaty per IP korzystają ze zoptymalizowanej konfiguracji TLS, dzięki czemu otrzymujesz pełne szyfrowanie bez odczuwalnej utraty prędkości.

Instrukcja

Problem z większością „proxy HTTPS

5 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

99,5% ruchu do Google jest już szyfrowane (Google Transparency Report). Niemal każda odwiedzana przez Ciebie strona działa na HTTPS. Ale jest coś, czego dostawcy proxy nie wyjaśniają: większość proxy sprzedawanych jako „HTTP/HTTPS

Gdzie kryje się luka w szyfrowaniu

Kiedy dostawca proxy mówi, że jego produkt “obsługuje HTTPS” — zwykle oznacza to, że proxy może łączyć się ze stronami HTTPS. Połączenie od strony internetowej do proxy — zaszyfrowane. Połączenie od proxy do Ciebie — czysty HTTP. Otwarty tekst. Czytelny dla każdego w Twojej sieci.

Pomyśl, co przesyłane jest na tym pierwszym odcinku: Twój login i hasło do proxy, adres każdej strony, którą odwiedzasz, wszystkie nagłówki HTTP. Na zwykłym proxy HTTP te informacje są w pełni widoczne dla Twojego ISP, administratora sieci, każdego podłączonego do tego samego Wi-Fi i każdego urządzenia między Tobą a serwerem proxy.

To nie jest teoria. W 2023 roku luka w popularnej bibliotece Python requests (CVE-2023-32681) pokazała dokładnie, co się dzieje: nagłówek Proxy-Authorization — zawierający dane uwierzytelniające proxy — wyciekał do serwerów docelowych podczas przekierowań. Przyczyna? Dane logowania przesyłane zwykłym tekstem przez połączenie z proxy. Ta luka dotyczyła każdej wersji biblioteki od 2.3.0 do 2.30.x, zanim została załatana.

Skala kradzieży danych uwierzytelniających

Raport Fortinet’s 2025 Global Threat Landscape wykazał, że skradzione dane uwierzytelniające na forach darknetu wzrosły o 42% w ciągu jednego roku, osiągając ponad 100 miliardów unikalnych rekordów — e-maile, hasła, tokeny sesji i obejścia uwierzytelniania. Aktywność malware typu infostealer, które przechwytuje dane uwierzytelniające w czasie rzeczywistym, wzrosła o 500%.

Nieszyfrowane połączenie z proxy to kolejne miejsce, w którym dane uwierzytelniające mogą zostać przechwycone. Twoje hasło do proxy, nagłówki sesji, odwiedzane strony — wszystko to jest odsłonięte na pierwszym odcinku, jeśli połączenie nie jest szyfrowane.

Jak FineProxy rozwiązuje ten problem

Każdy adres IP w naszej sieci posiada własny, indywidualny certyfikat SSL. Gdy łączysz się z serwerem proxy HTTPS FineProxy, już pierwsze połączenie — z Twojego urządzenia do proxy — jest szyfrowane protokołem SSL/TLS. Twoje dane logowania, zapytania i nagłówki są chronione od samego początku.

Oto różnica:

Typowe proxy HTTP: Twoje urządzenie → Proxy (tekst jawny, wszystko widoczne) → Strona (HTTPS, szyfrowanie) Proxy HTTPS od FineProxy: Twoje urządzenie → Proxy (HTTPS, szyfrowane indywidualnym certyfikatem SSL per IP) → Strona (HTTPS, szyfrowane)

Cały łańcuch jest zaszyfrowany. Żadnego odsłoniętego segmentu. Żadnej luki, przez którą ktokolwiek mógłby odczytać Twój ruch.

Dla każdego adresu IP wystawiamy dedykowany certyfikat SSL — nie współdzielony certyfikat dla całej puli. Każde proxy działa jako niezależny serwer proxy SSL (szyfrowany) z własną tożsamością kryptograficzną.

Dlaczego certyfikaty per IP mają znaczenie

Współdzielony certyfikat oznacza, że jeden błąd konfiguracji lub jeden skompromitowany klucz wpływa na każde proxy w puli. Dzięki certyfikatom per IP każdy adres jest kryptograficznie niezależny. Jeśli z jednym pojawi się problem — reszta pozostaje nienaruszona.

Oznacza to również, że każde proxy działa jako samodzielne, bezpieczne, anonimowe proxy SSL. Kupując adresy z listy proxy HTTPS od FineProxy, masz pewność, że każdy z nich jest indywidualnie zabezpieczony i nie współdzieli infrastruktury certyfikatów z tysiącami innych użytkowników.

Jak działa serwer proxy z terminacją TLS

Ten termin pojawia się w dokumentacji technicznej. Mówiąc prosto: proxy przyjmuje Twoje zaszyfrowane połączenie, odszyfrowuje zapytanie, aby sprawdzić, dokąd chcesz trafić, a następnie nawiązuje nowe zaszyfrowane połączenie z docelowym serwerem.

Badanie z 2017 roku przeprowadzone przez naukowców z Georgia Tech i University of Michigan wykazało, że 4–10,9% całego ruchu HTTPS przechodzi przez pewną formę proxy przechwytującego, a niemal wszystkie z nich osłabiają bezpieczeństwo — obniżony poziom szyfrowania, przestarzałe wersje TLS, brak weryfikacji certyfikatów. Słaba implementacja SSL może sprawić, że Twoje połączenie będzie mniej bezpieczne niż bez użycia proxy w ogóle. Jakość implementacji SSL ma takie samo znaczenie jak samo posiadanie SSL.

Praktyczne zastosowania

Scraping na dużą skalę — każda większa strona wymaga HTTPS. Połączenie Twojego scrapera z proxy również powinno być szyfrowane, zwłaszcza gdy w grę wchodzą dane uwierzytelniające proxy. Proxy datacenter z SSL na każde IP radzą sobie z tym bez problemu.

Zarządzanie kontami — dane logowania i tokeny sesji to cele o wysokiej wartości. Niezaszyfrowany odcinek proxy oznacza, że te dane przesyłane są otwartym tekstem w Twojej sieci. Proxy ISP z indywidualnymi certyfikatami SSL szyfrują połączenie każdego konta od pierwszego pakietu.

Integracje API — każde duże API działające po HTTPS (Google, Meta, OpenAI, Stripe) odrzuca nieszyfrowane połączenia. Dedykowane proxy z własnym certyfikatem SSL sprawia, że Twoje klucze API nigdy nie są przesyłane w sposób niezabezpieczony.

Sieci publiczne — pracujesz z kawiarni, hotelu lub coworkingu? Proxy HTTP przesyła Twoje dane uwierzytelniające i dane przeglądania przez sieć lokalną jako zwykły tekst. Proxy HTTPS je szyfruje. W publicznej sieci Wi-Fi to różnica między prywatnością a kompromitacją danych.

Na co zwrócić uwagę, kupując adresy proxy SSL

Trzy rzeczy: czy każde IP ma własny certyfikat (nie współdzielony), czy usługa proxy obsługuje SOCKS5 obok HTTPS i czy adresy IP pochodzą z własnej sieci dostawcy. FineProxy spełnia wszystkie trzy warunki — indywidualny SSL na każdy adres, obsługa dwóch protokołów oraz IP, które posiadamy i zarządzamy sami. To właśnie tworzy najbezpieczniejszą konfigurację proxy.