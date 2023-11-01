Proxy do BAS
Proxy IPv4 dla wielowątkowych scenariuszy BAS: HTTP/SOCKS5 ze zdalnym DNS, dostarczanie przez API i izolacja IP per wątek w celu uniknięcia limitów zapytań.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.
|Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup 500 adresów IP datacenter dla 50-wątkowego projektu BAS
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
- Eksportuj moje listy proxy do formatu JSON
- Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
- Odnów wszystkie usługi proxy wygasające w tym tygodniu
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Dostęp przez API i agenta
Używam ich od 5+ lat i są to świetne proxy do pracy z pozyskiwaniem danych/z sieci społecznościowych oraz innych projektów automatyzacyjnych — szybkie rotujące IP, prawie wszystkie proxy nie są zablokowane jak u innych dostawców itd. Również obsługa klienta jest całkiem dobra.
Szybka i niezawodna usługa proxy z doskonałą dostępnością, świetnym wsparciem i przystępnymi cenami. Idealna do bezpiecznego przeglądania internetu i zadań automatyzacyjnych!
Transfer bez limitu
Fantastyczna praca Fantastyczna praca – Niesamowite proxy Fantastyczna praca, zespole! Właśnie odkryłem tę usługę i jestem naprawdę pod wrażeniem — wartość, którą oferujecie za tę cenę, jest niesamowita. A teraz z nieograniczonym dostępem do proxy rezydencyjnych? To kolejny poziom. Ogromny szacunek dla was wszystkich. Na pewno wrócę!
Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.
Wsparcie
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Cena jest niska, ale produkt jest doskonały. Cieszy dostępność prywatnych proxy. Wygodny panel sterowania, kompetentne wsparcie i natychmiastowy start, zaraz po zakupie) Polecam znajomym i przyjaciołom, super rzecz!)
Ile adresów IP potrzebuję do dużych projektów BAS?Dziesięć na wątek
Praktyczna wskazówka: planuj około 10 IP na aktywny wątek — czyli dla 50 wątków zacznij od co najmniej 500 IP. Duże wolumeny są potrzebne, aby zrównoleglić wątki i rozłożyć ryzyko. Różne regiony/domeny powinny korzystać z różnych adresów, a osobne IP należy przydzielić do sesji “sticky”. Zmniejsza to nakładanie się limitów i przyspiesza realizację zadań. Adresy IP wymagają również okresowego odpoczynku — zalecamy wykonywanie niewielkich rotacji kilka razy dziennie, aby ograniczyć liczbę błędów 403/429 na stronie docelowej.
Które protokoły są lepsze dla BAS: HTTP, HTTPS czy SOCKS5?HTTP lub SOCKS5
W przypadku automatyzacji sieci częściej używany jest protokół HTTP (z uwagi na prostą kompatybilność). Jeśli ważny jest zdalny DNS i neutralny transport, należy użyć protokołu SOCKS5 (w systemie BAS należy określić tryb z rozwiązywaniem nazw domen przez serwer proxy). Nasze serwery proxy obsługują obie opcje; protokół UDP jest dostępny jako osobna opcja (rzadko potrzebna w klasycznych scenariuszach internetowych).
Jak rozdzielić serwery proxy pomiędzy wątkami, aby uniknąć nakładania się?Użyj 1000 IP
W tym przypadku zalecamy korzystanie z pakietu 1000 IP na 20–30 wątków. Dzięki temu nie napotkasz limitów jednoczesnych połączeń i utrzymasz adresy IP w czystości dla Twojej witryny przez cały okres wynajmu. BAS jest bardzo zasobożerny, dlatego obciążeniem trzeba zarządzać ostrożnie.
Autoryzacja: login/hasło czy powiązanie adresu IP — co jest wygodniejsze w BAS?Zależy od środowiska
Jeśli skrypty działają na serwerze VPS, powiązanie adresu IP eliminuje potrzebę autoryzacji loginem i hasłem. W przypadku stacji roboczych/konfiguracji dynamicznych, logowanie i hasło jest prostsze. Obsługujemy obie metody; formaty list są gotowe do zaimportowania do BAS.
Jak zapobiegać rzeczywistym wyciekom adresów IP (DNS/WebRTC) w scenariuszach przeglądarkowych?Kieruj cały ruch
Włącz politykę WebRTC w BAS na “block non-proxied UDP”/”Disable WebRTC”, używaj SOCKS5 z rozwiązywaniem zdalnym (aby DNS przechodził przez proxy), wyłącz preloading/predictive DNS w profilu, a jeśli to możliwe, kieruj cały ruch z kart przez proxy.