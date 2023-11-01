NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy Kanada

Niezawodne statyczne proxy IPv4 Kanada — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, nielimitowany transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Kanadzie i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego kanadyjskiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Fineproxy to niezawodna usługa proxy, znana ze swojej rozbudowanej sieci adresów IP i elastycznych planów. Oferuje szeroki zakres opcji proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) i obejmuje wiele lokalizacji na całym świecie, co sprawia, że jest odpowiednia do różnych zadań online, takich jak web scraping, anonimowe przeglądanie czy dostęp do treści z ograniczeniami geograficznymi. Użytkownicy doceniają jej szybkie prędkości połączeń i łatwy w nawigacji interfejs, a także możliwość wyboru między proxy współdzielonymi a prywatnymi. Zespół wsparcia Fineproxy jest responsywny, zapewniając pomoc zawsze, gdy jest potrzebna. Chociaż może być nieco droższa niż niektóre alternatywy, jej wydajność i stabilność czynią ją mocnym wyborem dla osób prywatnych i firm potrzebujących niezawodnej usługi proxy.

hamouWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

FineProxy przewyższył moje oczekiwania! Ich proxy są szybkie, bezpieczne i niesamowicie niezawodne. Szeroka gama opcji dla adresów IP i lokalizacji ułatwia dostosowanie ich do moich potrzeb. Zespół wsparcia jest responsywny i pomocny, zapewniając szybkie rozwiązanie wszelkich problemów. Gorąco polecam dla każdego, kto szuka godnej zaufania usługi proxy!

tan55633035gNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

FineProxy to doskonała usługa dla tych, którzy cenią stabilność i bezpieczeństwo. Serwery proxy działają bez przerw, a zespół wsparcia jest zawsze dostępny i szybko rozwiązuje wszelkie problemy. Ceny są przyjemnie przystępne!

DarrelFaulknerSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy obejście blokad NHL za pomocą proxy z innej prowincji naprawdę działa?Zależy od

Zależy od serwisu. Sportsnet+ Standard i TSN sprawdzają IP względem terytoriów transmisji. IP spoza strefy blackoutu — np. IP z Vancouver przy blackoucie w Toronto — omija tę kontrolę. Sportsnet+ Premium (34,99 $/miesiąc) całkowicie usuwa blackouty, więc niektórzy porównują koszt proxy z ceną wyższego planu. Proxy ISP działają przy streamingu znacznie niezawodniej niż datacenter. Detekcja TSN jest łagodniejsza, Sportsnet — surowsza.

CBC Gem i Crave spoza Kanady?Oba blokowane geograficznie

Oba serwisy są geoblokowane. CBC Gem wyświetla darmowe treści z reklamami wyłącznie dla krajowych IP — główną grupą odbiorców są emigranci i podróżujący. Crave (Bell Media) działa tak samo. Proxy ISP przechodzą niezawodniej, datacenter jest szybciej wykrywane — szczególnie na Crave. Strona wsparcia CBC wprost mówi, żeby wyłączyć VPN lub proxy w celu rozwiązywania problemów — wiedzą, że ludzie z nich korzystają.

Czy scraping lokalnych stron jest legalny w świetle PIPEDA?PIPEDA traktuje publicznie

PIPEDA traktuje publicznie dostępne dane osobowe jako chronione. W 2024 roku komisarz ds. prywatności wydał wspólne oświadczenie: organizacje muszą stosować wielowarstwowe zabezpieczenia przed scrapingiem, a masowe zbieranie danych osobowych może stanowić naruszenie podlegające zgłoszeniu. W przypadku danych nieosobowych — cen produktów, metadanych ofert, ogłoszeń o pracę bez nazwisk — ryzyko prawne jest niższe. Jednak strony kanadyjskie egzekwują zasady surowiej niż amerykańskie.

Czy mogę scrapować realtor.ca w celu pozyskania ofert MLS?Technicznie narusza ich

Technicznie narusza ich regulamin. DDF CREA to oficjalny kanał, ale obejmuje jedynie 60–65% krajowych ogłoszeń — Saskatchewan i Quebec są wykluczone, nie wszystkie biura nieruchomości uczestniczą. Dostęp do API wymaga członkostwa w CREA i licencji brokerskiej. Narzędzia do scrapingu publicznych danych ogłoszeniowych istnieją, ale realtor.ca monitoruje nieautoryzowany dostęp. Lokalne IP jest wymagane, aby zobaczyć pełne ogłoszenia.

Czym FineProxy różni się od innych dostawców?Jako kanadyjskie

Jako dostawca proxy Kanada (CA), FineProxy działa na własnym ASN — IP datacenter nie są hostowane w chmurze, stała stawka za IP, nielimitowany transfer. Do monitoringu Shopify, Kijiji i stron bez kontroli typu IP. ISP IPv4 w sieciach Rogers, Bell, Telus — do streamingu i platform filtrujących według typu połączenia. Rotacyjne z Kanadą w puli. Poziom kraju. Jako najlepszy dostawca kanadyjskich adresów IP do pracy na dużą skalę — bez rozliczeń za GB.

Działające proxy
Kanada · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Kanada, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
505 online·Potrzebujesz więcej? →
23.227.39.78:80
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimowe
1.57 Mbps
99.9%
1 godz. temu
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 godz. temu
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 godz. temu
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 godz. temu
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 godz. temu
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 godz. temu
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.66 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 godz. temu
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 godz. temu
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 godz. temu
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 godz. temu
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 godz. temu
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 godz. temu
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 godz. temu
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
922 Kbps
99.4%
1 godz. temu
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
928 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
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Instrukcja

Co naprawdę zmienia kanadyjskie IP — od cen na Shopify po blokady NHL

2 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Uwaga: Poniżej wymieniono serwery proxy: nie nasze serwery proxy premium. To jest publiczna darmowa lista zebrane z otwartych źródeł — przydatne do testowania lub podstawowego użytku.

Shopify obsługuje ponad 1,7 miliona sklepów, a znaczna część z nich to sklepy kanadyjskie. Wbudowany GeoIP Shopify przekierowuje odwiedzających na podstawie IP — lokalne IP widzi ceny w CAD, krajowe opcje dostawy, a czasem inną dostępność produktów. Amerykańskie IP w tym samym sklepie otrzymuje USD, dostawę do USA i być może inny katalog. Jeśli monitorujesz ceny konkurencji, stany magazynowe lub czasy dostawy w sklepach CA, potrzebujesz kanadyjskiego serwera proxy — inaczej porównujesz błędne dane.

Regionalne blackouty NHL to kolejny powód, dla którego ludzie szukają proxy CA. Liga narzuca, że mecze każdego zespołu są blokowane w lokalnym regionie transmisji na wybranych streamach. Sportsnet+ Standard, TSN — wszystkie to egzekwują. Toronto nie może oglądać niektórych meczów Leafs w ogólnokrajowej transmisji. Vancouver — to samo z Canucks. IP z innej prowincji omija lokalny blackout bez konieczności płacenia za Sportsnet+ Premium po 34,99 $ miesięcznie.

Lokalne IP ma znaczenie również przy zbieraniu danych. Kijiji (krajowy odpowiednik Craigslist, własność Adevinta) filtruje ogłoszenia według regionu na podstawie IP. Realtor.ca ogranicza dane MLS przez DDF CREA — tylko 60–65% ogłoszeń jest dostępnych przez oficjalne API, Saskatchewan i Quebec są całkowicie wykluczone. PIPEDA (federalna ustawa o prywatności) traktuje publicznie dostępne dane osobowe jako nadal chronione — komisarz ds. prywatności wydał wspólne oświadczenie w sprawie scrapingu w 2024 roku. Masowy scraping danych osobowych może stanowić naruszenie podlegające zgłoszeniu. Surowsze podejście niż w USA, bliższe standardom UE.

Kupując dostęp do proxy Kanada od FineProxy, otrzymujesz datacenter i ISP IPv4. Datacenter na własnym ASN, stała stawka za IP, nielimitowany transfer. ISP — zarejestrowane u dostawców takich jak Rogers, Bell, Telus — przechodzi kontrole typu IP na platformach streamingowych. Każde IP działa jako anonimowe proxy w Kanadzie: brak nagłówków przekierowujących, indywidualny certyfikat SSL proxy. HTTP/HTTPS i SOCKS5, poziom kraju.