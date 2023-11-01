NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy Kanada

Spolehlivé statické kanadské IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% dostupnost, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP v Kanadě a přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého kanadského proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

FineProxy je spolehlivá proxy služba známá svou rozsáhlou síť IP adres a flexibilními plány. Nabízí širokou škálu proxy možností (HTTP, HTTPS, SOCKS) a zahrnuje mnoho lokalit po celém světě, což ji dělá vhodnou pro různé online úkoly, jako je webový scraping, anonymní prohlížení nebo přístup k obsahu s geografickými omezeními. Uživatelé oceňují jeho vysokou rychlost připojení a snadné navigační rozhraní, stejně jako možnost volby mezi sdílenými a soukromými proxy. Tým podpory FineProxy je velmi rychle reagující a poskytuje pomoc, kdykoliv je potřeba. Ačkoli může být trochu dražší než některé alternativy, její účinnost a stabilita ji činí silnou volbou pro jednotlivce a firmy, které potřebují spolehlivou proxy.

hamouInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy překročil moje očekávání! Jejich proxy jsou rychlé, bezpečné a neuvěřitelně spolehlivé. Široká škála možností pro IP adresy a lokalizace mě pomůže přizpůsobit se mým potřebám. Tým podpory je vstřícný a ochotný a zajistí rychlé řešení všech problémů. Velký doporučení pro každého, kdo hledá spolehlivou proxy službu!

tan55633035gNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

FineProxy je skvělá služba pro ty, kteří oceňují stabilitu a bezpečnost. Proxy servery pracují bez přerušení a jejich tým je vždy k dispozici a rychle řeší všechny problémy. Ceny jsou příjemně dostupné!

DarrelFaulknerSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Absolutně skvělé! Rychlost je neuvěřitelná, což mi umožňuje plynulé prohlížení a streamování. Uživatelský rozhraní je intuitivní, což usnadňuje přepravu serverů. Pokud potřebujete spolehlivou a rychlou proxy, je to právě ona!

Nadeem KhanTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Fantastická práce Fantastická práce Úžasné proxy Fantastická práce, tým! Právě jsem objevil tuto službu a jsem opravdu ohromen, že hodnota, kterou za tuto cenu nabízíte, je neuvěřitelná. A teď s neomezeným přístupem k rezidenčním proxy? Je to další úroveň. Velké úctu k vám všem. Vrátím se!

hamzaerkoDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Funguje skutečně obcházení blokace NHL pomocí proxy z jiné provincie?Záleží na službě

Záleží na službě. Sportsnet+ Standard a TSN ověřují IP adresu oproti vysílacím teritoriím. IP adresa mimo zónu výpadku — například IP z Vancouveru při blackoutu v Torontu — tuto kontrolu obejde. Sportsnet+ Premium (34,99 $/měsíc) blackouty odstraňuje úplně, takže někteří lidé zvažují náklady na proxy oproti upgradu. ISP proxy fungují pro streaming spolehlivěji než datacentrové. TSN’s detekce je mírnější, Sportsnet je přísnější.

CBC Gem a Crave ze zahraničí?Obě geo-blokovány

Obě služby jsou geograficky blokované. CBC Gem zobrazuje bezplatný obsah s reklamami pouze pro domácí IP adresy — hlavní publikum tvoří krajané v zahraničí a cestující. Crave (Bell Media) funguje stejně. ISP proxy projdou spolehlivěji, datacentrové proxy Crave odhalí rychleji. Na stránce podpory CBC přímo píšou, abyste při řešení problémů vypnuli VPN nebo proxy — vědí, že je lidé používají.

Je scrapování kanadských stránek legální podle PIPEDA?Veřejná data chráněna

PIPEDA považuje veřejně dostupné osobní údaje za chráněné. Komisař pro ochranu soukromí vydal v roce 2024 společné prohlášení: organizace musí provozovat vícevrstvé zabezpečení proti scrapování, masové scrapování osobních údajů může být hlásitelným porušením. U neosobních dat — ceny produktů, metadata inzerátů, pracovní nabídky bez jmen — je právní riziko nižší. Ale zdejší weby mají tendenci vymáhat pravidla přísněji než americké.

Mohu scrapovat realtor.ca pro MLS inzeráty?Porušuje podmínky

Technicky to porušuje jejich smluvní podmínky. CREA’s DDF je oficiální kanál, ale pokrývá pouze 60–65 % celostátních inzerátů — Saskatchewan a Quebec nejsou zahrnuty, ne všechny makléřské kanceláře se účastní. Přístup přes API vyžaduje členství v CREA a makléřskou licenci. Nástroje pro scrapování veřejných dat z inzerátů existují, ale realtor.ca monitoruje neoprávněný přístup. Pro zobrazení úplných inzerátů je nutná lokální IP adresa.

Čím se FineProxy liší od ostatních poskytovatelů?Vlastní ASN

FineProxy jako kanadská (CA) proxy služba provozuje vlastní ASN — datacenter IP nejsou hostovány v cloudu, paušální sazba za IP, neomezený provoz. Pro monitoring Shopify, Kijiji a webů bez kontrol typu IP. ISP IPv4 na Rogers, Bell, Telus pro streaming a platformy filtrující podle typu připojení. Rotující proxy s CA v poolu. Cílení na úrovni země. Jako nejlepší poskytovatel kanadských IP adres pro objemovou práci — žádné účtování za GB.

Živé Kanada proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Kanada zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
505 online·Potřebujete víc? →
23.227.39.78:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 hod.
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymní
1.57 Mbps
99.9%
1 hod.
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 hod.
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 hod.
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 hod.
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 hod.
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 hod.
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 hod.
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.66 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 hod.
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 hod.
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 hod.
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 hod.
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 hod.
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 hod.
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 hod.
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
922 Kbps
99.4%
1 hod.
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
928 Kbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 hod.
Zobrazeno 15 of 505

Průvodce

Co vlastně kanadská IP adresa změní — od cen na Shopify po NHL blackouty

2 min. čteníSíťový tým FineProxy

Upozornění: Níže uvedené proxy servery jsou nikoli naše prémiové serverové proxy. Jedná se o veřejný bezplatný seznam shromážděný z otevřených zdrojů — vhodný pro testování nebo základní použití.

Shopify pohání přes 1,7 milionu obchodů a velká část z nich je kanadských. Vestavěné GeoIP přesměrování v Shopify směřuje návštěvníky podle IP — lokální IP vidí ceny v CAD, domácí možnosti dopravy a někdy i odlišnou dostupnost produktů. Americká IP na stejném obchodě zobrazí USD, americkou dopravu a možná jiný katalog. Pokud monitorujete ceny konkurence, skladové zásoby nebo dodací lhůty u kanadských obchodů, potřebujete kanadský proxy server — jinak porovnáváte nesprávná data.

Regionální blackouty NHL jsou dalším důvodem, proč lidé hledají CA proxy. Liga nařizuje, že zápasy každého týmu jsou v jejich lokální vysílací oblasti na určitých streamech blokovány. Sportsnet+ Standard, TSN — všichni to vymáhají. Toronto nemůže sledovat určité zápasy Leafs na celostátním vysílání. Vancouver totéž u Canucks. IP z jiné provincie obejde lokální blackout, aniž byste platili za Sportsnet+ Premium za 34,99 $ měsíčně.

Lokální IP adresy jsou důležité i pro sběr dat. Kijiji (domácí obdoba Craigslist, vlastněná Adevintou) filtruje inzeráty podle regionu na základě IP. Realtor.ca omezuje MLS data prostřednictvím CREA’s DDF — přes oficiální API je dostupných pouze 60–65 % inzerátů, Saskatchewan a Quebec jsou zcela vyloučeny. PIPEDA (federální zákon o ochraně soukromí) považuje veřejně dostupné osobní údaje za stále chráněné — Komisař pro ochranu soukromí vydal v roce 2024 společné prohlášení ke scrapování. Masové scrapování osobních údajů může být hlásitelným porušením. Přísnější než v USA, bližší standardům EU.

Pokud si zakoupíte přístup přes kanadské proxy od FineProxy, získáte datacenter a ISP IPv4. Datacenter na vlastním ASN, paušální sazba za IP, neomezený provoz. ISP — registrované u poskytovatelů jako Rogers, Bell, Telus — prochází kontrolami typu IP na streamovacích službách. Každá IP funguje jako anonymní proxy v Kanadě: žádné přesměrovací hlavičky, individuální SSL proxy certifikát. HTTP/HTTPS a SOCKS5, cílení na úrovni země.