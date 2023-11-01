Ceny proxy — FineProxy
Vítejte naší stránce s cenami proxy. Najdete zde kompletní přehled proxy balíčků přizpůsobených vašim potřebám s cenami podle počtu IP adres a zvolené země.
Nakonfigurujte si tarif proxy.
Každá volba okamžitě aktualizuje cenu. Začněte typem proxy, poté nastavte přesné lokality, objem, fakturační období a volitelnou podporu UDP.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Uvádí se, že FineProxy je také LIR. Co to znamená?Vlastní rozsahy IP
LIR (Local Internet Registry) je organizace oprávněná přidělovat a spravovat adresní prostor IP a čísla autonomních systémů (ASN) v rámci konkrétního regionu.
FineProxy působí jako oficiální LIR, což znamená, že bloky IP adres získáváme přímo od RIR (Regional Internet Registries), které je zase přiděluje IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Status LIR nám umožňuje vlastnit a spravovat naše rozsahy IP adres, udržovat přesnost registrů a zajišťovat legální a transparentní provoz v souladu s pravidly regionální internetové správy — bez přeprodeje IP adres třetích stran.
Je pravda, že čím více IP adres máte, tím nižší je riziko zablokování?Často ano
V mnoha případech ano — větší pool proxy adres pomáhá rozložit provoz a snížit pravděpodobnost detekce či zablokování. Když požadavky přicházejí z více čistých IP adres, je pro cílové služby obtížnější je přiřadit k jednomu zdroji.
Není to však univerzální záruka. Mnoho platforem využívá behaviorální analytiku, fingerprinting a CAPTCHA systémy k detekci automatizace.
Nejlepším přístupem je vyvážené nastavení — stabilní IP adresy, rozumná míra souběžných požadavků a přirozené vzorce aktivity. FineProxy poskytuje rozsáhlé a čisté pooly IP adres navržené speciálně tak, aby minimalizovaly riziko detekce při zachování vysokého výkonu.
Proč jsou datacenter proxy tak cenově dostupné?Efektivita infrastruktury
Datacenter proxy běží na výkonných serverech v profesionálních datových centrech, nikoli prostřednictvím spotřebitelských ISP. Tento model výrazně snižuje provozní náklady při zachování rychlosti a spolehlivosti.
FineProxy vlastní veškerou svou infrastrukturu a spravuje celý síťový stack — od serverů s procesory AMD Threadripper po uplinky 10–40 Gbit/s — díky čemuž dokážeme nabídnout výkon na enterprise úrovni za vysoce konkurenceschopné ceny.
Jaké typy proxy nabízíte?Dvě kategorie
FineProxy nabízí dvě hlavní kategorie proxy:
- Datacenter proxy — nejlepší volba pro škálovatelnou automatizaci, analytiku a běžnou práci na internetu.
- ISP proxy — prémiové statické proxy směrované přes skutečné ISP podsítě, ideální pro dlouhodobé relace a regionální cílení.
Obě kategorie jsou dostupné ve statické i rotující konfiguraci v závislosti na požadavcích vašeho workflow.
Proč patří ceny FineProxy k nejnižším na trhu?Vlastní infrastruktura
Naše cenová efektivita vychází z chytré optimalizace sítě a plné kontroly nad infrastrukturou. FineProxy využívá AI monitorování provozu k detekci nevytížených tras a automaticky přiřazuje uživatelům nejrychlejší dostupné IP adresy.
Vlastnictví hardwaru i IP rozsahů eliminuje resellerské přirážky, zatímco datacentra Tier-III/IV zajišťují stabilní dostupnost bez nadsazených nákladů na hosting.
Právě tato kombinace automatizace a přímého vlastnictví nám umožňuje udržet prémiovou kvalitu za podtržní ceny.
Používáte scrapované veřejné proxy seznamy, nebo vlastní IP adresy?Vlastní IP
FineProxy provozuje výhradně vlastní alokované IP rozsahy získané přímo prostřednictvím LIR statusu.
Nikdy nescrapujeme, nepřeprodáváme ani nepronajímáme veřejné proxy seznamy — každá IP adresa pochází z ověřené a legálně přidělené podsítě.
To zaručuje, že veškeré služby FineProxy jsou čisté, stabilní a plně v souladu s předpisy — bez rizika zablokovaných nebo sdílených adres.
Jak FineProxy
stanovuje ceny
Ceny FineProxy se odvíjejí od zvolené konfigurace. Už nemusíte procházet katalog pevných balíčků a vybírat ten, který se vašim potřebám nejvíce blíží. Kalkulačka sestaví tarif přesně podle typu proxy, geografických lokalit, počtu IP adres, fakturačního období a dostupných možností, které váš pracovní postup vyžaduje.
Nejprve vyberte model proxy
Balíčkové datacentrové proxy nabízejí nejnižší cenu za adresu pro automatizaci ve velkém objemu. Dedikované proxy lze pořídit už od jedné privátní IP adresy. Statické ISP proxy přidávají registraci v síti běžného poskytovatele internetu pro pracovní postupy, které vyžadují vyšší důvěryhodnost u platforem. Rotující proxy se konfigurují podle kreditů na požadavky namísto pevného počtu IP adres.
Nakonfigurujte pouze to, co potřebujete
Po výběru typu proxy zvolte jednu nebo více dostupných lokalit a nastavte požadované množství. U kompatibilních produktů můžete také zapnout podporu UDP. Kalkulačka použije aktuální sazbu a ihned zobrazí upravenou cenu, takže nemusíte porovnávat desítky téměř totožných karet s tarify.
Flexibilní fakturační období
Výchozí cena pokrývá 30 dní. U delších fakturačních období se automaticky uplatní dostupná sleva a kalkulačka přitom nadále zobrazuje měsíční i celkové náklady. Před pokračováním k platbě můžete kterýkoli parametr změnit.
Co obsahuje každý tarif
Tarify FineProxy zahrnují okamžitou aktivaci, podporované metody ověřování, export seznamů proxy, správu přes API a MCP a možnost vrácení peněz do 24 hodin. Statické datacentrové, dedikované a ISP tarify využívají neomezený přenos dat namísto účtování za každý GB.