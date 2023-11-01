NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy Turecko

Spolehlivé statické turecké IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% dostupnost, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP v Turecku a přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého tureckého proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Skvělé pro hraní! Žádná další geografická omezení a rychlost je neuvěřitelná. 5/5

Gamer_GalInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Fine proxy je jeden z nejlepších poskytovatelů proxy služeb, které jsem kdy využil, a nabízí levné a spolehlivé služby. Poskytuje globální pokrytí. Nejlepší zkušenost vůbec.

Ahmed ArshadDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Co máš nejraději na FineProxy.org? Objevil jsem FineProxy.org díky doporučení přátel a kvalita služeb je opravdu skvělá. Náklady jsou poměrně nízké, což umožňuje naší firmě výrazně ušetřit výdaje. Velmi si vážím nadšení a podpory týmů FineProxy.org. Jsou velmi zapojeni a odpovídají okamžitě. FineProxy.org mi pomáhá rychleji získat přístup k datům a zlepšuje bezpečnost. Ceníme si také kvalitu služeb a politiku vrácení peněz, pokud služba nevyhovuje potřebám uživatele. Recenze shromážděná a zveřejněná na G2.com. Co se ti na FineProxy.org nelíbí? Chtěl bych vidět velké propagační balíčky pro uživatele s velkými objemy a další promoční politiku.

long l.G2, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám tuto službu už několik měsíců, a nikdy jsem nemyslela na přechod na jinou službu, nejlepší v poměru ceny k kvalitě.

BenjaminSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David RhodesTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
BTK blokuje 311 000 URL ročně — jak to ovlivňuje uživatele proxy?BTK blokuje weby

Turecký BTK v roce 2024 zablokoval rekordních 311 000+ webových adres — 82 % bez soudního příkazu (zákon 5651). Reddit je blokovaný. Instagram byl nedostupný 9 dní v srpnu 2024. 16 VPN služeb (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) bylo zablokováno koncem roku 2023. Během protestů v březnu 2025 byly sociální sítě omezovány 42 hodin. Freedom House: 31/100. Pokud jste v Turecku a potřebujete přístup k blokovaným stránkám — potřebujete IP ze zahraničí, ne tureckou. Turecké IP pro regionální ceny nebo scraping fungují normálně — blokace BTK neovlivňují odchozí proxy provoz.

Sahibinden.com mě stále blokuje — co funguje?Náhodné prodlevy

Sahibinden kontroluje frekvenci požadavků, otisk prohlížeče a reputaci IP. Potřebujete náhodné prodlevy mezi požadavky (ne pevné intervaly), rotující User-Agenty odpovídající reálným verzím Chrome/Firefox a turecké proxy, které nejsou spálené. Turecký ISP proxy prochází lépe než datacenter — Sahibinden agresivněji označuje rozsahy datacenter IP. Rotujte IP každých 20–30 požadavků u stránek katalogu, méně u jednotlivých inzerátů.

Dá se stále získat Netflix levněji s tureckým předplatným?Ano

Ano. Netflix Turecko: 3,75 $/měsíc basic, 5,54 $ standard, 7,19 $ premium. Při registraci si v prohlížeči nastavte turecký proxy server a zaplaťte tureckou dárkovou kartou. Po aktivaci předplatného proxy ke streamování nepotřebujete — Netflix kontroluje region při platbě, ne při přehrávání. YouTube Premium (2,15 $/měs.), Google One (pod 1 $/měs.), Disney+ (~20 $/rok) fungují stejně. Výjimkou je Steam — v listopadu 2023 přešel na ceny v USD.

Kde získám seznam tureckých proxy serverů?V dashboardu

Proxy na 48 hodin. Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Živé Turecko proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Turecko zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
7 online·Potřebujete víc? →
107.181.155.86:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 hod.
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 hod.
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 hod.
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 hod.
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKilis
277 Kbps
39.8%
2 hod.
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKilis
279 Kbps
18.0%
2 hod.
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
442 Kbps
10.5%
2 hod.
Zobrazeno 7 of 7

Průvodce

Bezplatný seznam proxy pro Turecko

2 min. čteníSíťový tým FineProxy

Upozornění: Níže uvedené proxy servery jsou nikoli naše prémiové serverové proxy. Jedná se o veřejný bezplatný seznam shromážděný z otevřených zdrojů — vhodný pro testování nebo základní použití.

Proč turecká IP ušetří reálné peníze

Turecko patří mezi země s nejlevnějšími cenami předplatného na světě. Lira ztratila od roku 2017 více než 90 % své hodnoty vůči dolaru a většina mezinárodních služeb stále ceny stanovuje regionálně. Netflix s tureckou IP stojí 3,75 $/měsíc — oproti 15,49 $ v USA. YouTube Premium: 2,15 $ vs. 13,99 $. Google One je z Turecka celosvětově nejlevnější — pod 1 $/měsíc. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — všechny fungují na stejném modelu regionálních cen.

Postup: při vytváření účtu nebo platbě se připojte přes tureckou IP. Kupte si tureckou dárkovou kartu App Store nebo Google Play (G2A, Turgame), uplatněte ji a aktivujte předplatné. Většina služeb po úvodním nákupu vaši polohu znovu nekontroluje. Steam zrušil ceny v tureckých lirách v listopadu 2023 (přešel na USD — hry zdražily z přibližně 4 $ na 28,97 $), takže tato cesta se uzavřela. Streaming, cloudové úložiště a většina předplatných aplikací ale stále oceňuje regionálně.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — scraping tureckých e-shopů

Hepsiburada je “turecký Amazon” — více než 163 milionů produktů, 40 milionů návštěvníků měsíčně. Trendyol ještě větší a nyní expanduje do Evropy. Oba mají scrapery na bázi Apify (5–20 $/měsíc + spotřeba) a oba zobrazují lokalizovaná data podle IP. Monitoring cen ze zahraničí ukazuje mezinárodní verzi — omezený sortiment, žádné údaje o prodejcích.

Sahibinden.com (inzeráty: nemovitosti, auta, práce) využívá ochranu proti botům. Open-source scrapery pro tento web spoléhají na prodlevy mezi požadavky s náhodným násobičem, rotaci User-Agent a rotující turecké proxy. Bez všech tří opatření vás zablokují během minut.

FineProxy nabízí datové IPv4 proxy z Turecka. Datové centrum na vlastním ASN, paušální sazba za IP, neomezený provoz. Rychlý turecký proxy je klíčový, když stahujete katalogy ze 163 milionů položek na Hepsiburada — FineProxy nabízí až 500 Mbps na IP. Konkurence účtuje turecké IP za 0,30–8 $/GB. U FineProxy stojí měsíc intenzivního scrapingu stejně jako jedna kontrola cen jinde.