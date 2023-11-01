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Turkije Proxy

Betrouwbare statische Turkije IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in Turkije en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn Turkish proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Geweldig voor gaming! Geen geo-beperkingen meer en de snelheid is ongelooflijk. 5/5

Gamer_GalIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Fine proxy is een van de beste proxy service provider die ik heb gebruikt, het biedt goedkope en relaible servie. Het biedt golbad dekking. Beste ervaring ooit.

Ahmed ArshadDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Wat vind je het beste aan fineproxy.org? Ik ontdekte fineproxy.org door middel van aanbevelingen van vrienden, en de service kwaliteit is echt uitstekend. De kosten zijn vrij laag, wat ons bedrijf helpt aanzienlijk te besparen op kosten. Ik waardeer de enthousiaste steun van het fineproxy.org support team. Ze zijn erg enthousiast en reageren meteen. fineproxy.org helpt me om sneller toegang te krijgen tot data en verbetert de beveiliging. Ik waardeer ook de kwaliteit van de dienstverlening en het terugbetalingsbeleid wanneer de dienst niet voldoet aan de behoeften van de gebruiker. Beoordeling verzameld door en gehost op G2.com. Wat vind je niet leuk aan fineproxy.org? Ik zou graag een groot promotiepakket zien voor grote gebruikers en een extra promotiebeleid.

long l.G2, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Gebruik deze service al een paar maanden en nooit overwogen om over te schakelen naar andere service, de beste optie voor prijs-prestaties

BenjaminSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David RhodesTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
BTK blokkeert 311.000 URL's per jaar — wat betekent dat voor proxygebruikers?Het Turkse BTK

Het Turkse BTK blokkeerde in 2024 een recordaantal van 311.000+ webadressen — 82% zonder rechterlijk bevel (Wet 5651). Reddit is geblokkeerd. Instagram lag 9 dagen plat in augustus 2024. 16 VPN-diensten (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) werden eind 2023 geblokkeerd. Tijdens protesten in maart 2025 werden sociale media 42 uur lang gethrottled. Freedom House: 31/100. Als u in Turkije bent en geblokkeerde sites nodig hebt, hebt u een IP van buitenaf nodig — niet een Turks IP. Turkse IP's voor regionale prijzen of scraping werken gewoon — BTK-blokkades beïnvloeden uitgaand proxyverkeer niet.

Sahibinden.com blijft mij blokkeren — wat werkt er wél?Sahibinden controleert de

Sahibinden controleert de aanvraagfrequentie, browser-fingerprint en IP-reputatie. U hebt willekeurige vertragingen tussen verzoeken nodig (geen vaste intervallen), roterende User-Agents die overeenkomen met echte Chrome/Firefox-versies, en Turkse proxy's die niet verbrand zijn. Een TR ISP-proxy slaagt beter dan een datacenter-proxy — Sahibinden markeert datacenter-reeksen agressiever. Roteer IP's elke 20–30 verzoeken voor cataloguspagina's, minder voor individuele advertenties.

Kan ik Netflix nog steeds goedkoper krijgen met een Turks abonnement?Ja

Ja. Netflix Turkije: $3,75/maand basis, $5,54 standaard, $7,19 premium. Stel een Turkse proxyserver in uw browser in tijdens de registratie en betaal met een Turkse cadeaukaart. Zodra het abonnement actief is, hebt u de proxy niet meer nodig om te streamen — Netflix controleert de regio bij facturering, niet bij het afspelen. YouTube Premium ($2,15/mnd), Google One (onder $1/mnd), Disney+ (~$20/jaar) werken op dezelfde manier. Steam is de uitzondering — schakelde in november 2023 over naar USD-prijzen.

Waar vind ik een Turkse proxyserverlijst?FineProxy genereert bij

Proxy’s voor 48 uur. Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Actieve proxy’s uit Turkije
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Turkije, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
7 online·Meer nodig? →
107.181.155.86:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 u geleden
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 u geleden
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 u geleden
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKilis
277 Kbps
39.8%
2 u geleden
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKilis
279 Kbps
18.0%
2 u geleden
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
442 Kbps
10.5%
2 u geleden
Weergegeven 7 van 7

Handleiding

Gratis proxy voor Turkije

2 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Let op: De hieronder vermelde proxy's zijn niet onze premium serverproxy's. Dit is een openbare gratis lijst verzameld uit open bronnen — handig voor testen of basisgebruik.

Waarom een Turks IP u echt geld bespaart

Turkije heeft een van de goedkoopste abonnementsprijzen ter wereld. De lira heeft sinds 2017 meer dan 90% van zijn waarde ten opzichte van de dollar verloren, en de meeste internationale diensten hanteren nog steeds regionale prijzen. Netflix kost $3,75/maand met een Turks IP — vergeleken met $15,49 in de VS. YouTube Premium: $2,15 versus $13,99. Google One is wereldwijd het goedkoopst vanuit Turkije, onder de $1/maand. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — ze volgen allemaal hetzelfde regionale prijsmodel.

De methode: maak verbinding via een Turks IP tijdens het aanmaken van een account of betaling. Koop een Turkse App Store- of Google Play-cadeaukaart (G2A, Turgame), wissel deze in en neem een abonnement. De meeste diensten controleren uw locatie niet opnieuw na de eerste aankoop. Steam stopte in november 2023 met prijzen in Turkse lira (overschakeling naar USD — games gingen van ~$4 naar $28,97), dus dat gat is gedicht. Maar streaming, cloudopslag en de meeste app-abonnementen hanteren nog steeds regionale prijzen.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — Turkse e-commerce scrapen

Hepsiburada is de "Amazon van Turkije" — 163 miljoen+ producten, 40 miljoen maandelijkse bezoekers. Trendyol is nog groter en breidt nu uit naar Europa. Beide hebben Apify-gebaseerde scrapers ($5–20/maand + verbruik), en beide tonen gelokaliseerde data op basis van IP. Prijsmonitoring van buiten Turkije toont de internationale versie — beperkt aanbod, geen verkopersgegevens.

Sahibinden.com (advertenties: vastgoed, auto's, vacatures) maakt gebruik van botbescherming. Open-source scrapers hiervoor vertrouwen op vertragingen tussen verzoeken met willekeurige multipliers, User-Agent-rotatie en roterende Turkse proxy's. Zonder alle drie wordt u binnen enkele minuten geblokkeerd.

Om Turkije-proxytoegang te kopen biedt FineProxy datacenter IPv4-proxy's uit Turkije. Datacenter op eigen ASN, vast tarief per IP, onbeperkt verkeer. Een snelle Turkije-proxy is belangrijk wanneer u catalogi binnenhaalt van 163 miljoen Hepsiburada-advertenties — FineProxy levert tot 500 Mbps per IP. Concurrenten rekenen $0,30–8/GB voor Turkse IP's. Bij FineProxy kost een maand intensief scrapen hetzelfde als één enkele prijscontrole.