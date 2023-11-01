Turkije Proxy

Let op: De hieronder vermelde proxy's zijn niet onze premium serverproxy's. Dit is een openbare gratis lijst verzameld uit open bronnen — handig voor testen of basisgebruik.

Waarom een Turks IP u echt geld bespaart

Turkije heeft een van de goedkoopste abonnementsprijzen ter wereld. De lira heeft sinds 2017 meer dan 90% van zijn waarde ten opzichte van de dollar verloren, en de meeste internationale diensten hanteren nog steeds regionale prijzen. Netflix kost $3,75/maand met een Turks IP — vergeleken met $15,49 in de VS. YouTube Premium: $2,15 versus $13,99. Google One is wereldwijd het goedkoopst vanuit Turkije, onder de $1/maand. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — ze volgen allemaal hetzelfde regionale prijsmodel.

De methode: maak verbinding via een Turks IP tijdens het aanmaken van een account of betaling. Koop een Turkse App Store- of Google Play-cadeaukaart (G2A, Turgame), wissel deze in en neem een abonnement. De meeste diensten controleren uw locatie niet opnieuw na de eerste aankoop. Steam stopte in november 2023 met prijzen in Turkse lira (overschakeling naar USD — games gingen van ~$4 naar $28,97), dus dat gat is gedicht. Maar streaming, cloudopslag en de meeste app-abonnementen hanteren nog steeds regionale prijzen.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — Turkse e-commerce scrapen

Hepsiburada is de "Amazon van Turkije" — 163 miljoen+ producten, 40 miljoen maandelijkse bezoekers. Trendyol is nog groter en breidt nu uit naar Europa. Beide hebben Apify-gebaseerde scrapers ($5–20/maand + verbruik), en beide tonen gelokaliseerde data op basis van IP. Prijsmonitoring van buiten Turkije toont de internationale versie — beperkt aanbod, geen verkopersgegevens.

Sahibinden.com (advertenties: vastgoed, auto's, vacatures) maakt gebruik van botbescherming. Open-source scrapers hiervoor vertrouwen op vertragingen tussen verzoeken met willekeurige multipliers, User-Agent-rotatie en roterende Turkse proxy's. Zonder alle drie wordt u binnen enkele minuten geblokkeerd.