NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Gratis proxylijst

Gratis proxylijst

Een actuele, regelmatig gecontroleerde wereldwijde pool met openbare proxy’s voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status10.033 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionWereldwijd

Actieve proxy’s uit Wereldwijd
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Wereldwijd, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
10033 online·Meer nodig? →
47.91.104.88:3128
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 u geleden
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitePhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 u geleden
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 u geleden
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.97 Mbps
99.9%
1 u geleden
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 u geleden
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
76.8%
1 u geleden
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.77 Mbps
76.8%
1 u geleden
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.11 Mbps
96.8%
1 u geleden
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 u geleden
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.66 Mbps
85.5%
1 u geleden
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
267 Kbps
100.0%
1 u geleden
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.06 Mbps
49.6%
1 u geleden
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSingapore
3.32 Mbps
97.0%
1 u geleden
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 u geleden
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSingapore
3.00 Mbps
87.2%
1 u geleden
172.67.68.10:80
Cloudflare, Inc.· 1489 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.118:80
Cloudflare London, LLC· 1485 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.148.182:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.98.31:80
Cloudflare, Inc.· 1486 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
108.162.193.54:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.98.171:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.203:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.103:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.162.127:80
Cloudflare, Inc.· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.132:80
Cloudflare, Inc.· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.161.253:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
190.93.245.21:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.138:80
Cloudflare, Inc.· 1482 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.111:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.37:80
Cloudflare, Inc.· 1454 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
99.6%
1 u geleden
172.67.223.232:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.28:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.162.173:80
Cloudflare, Inc.· 1450 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.199:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.64:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.5:80
Cloudflare, Inc.· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.46:80
Cloudflare London, LLC· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.206:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.156:80
Cloudflare, Inc.· 1491 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.185.191:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.220:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.17:80
Cloudflare, Inc.· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.239:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.175:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.153.189:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
99.9%
1 u geleden
172.67.131.62:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.138:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
99.8%
1 u geleden
172.67.197.26:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.66.46.43:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.213:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.40:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.206:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.141.154:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.159:80
Cloudflare, Inc.· 1178 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.166:80
Cloudflare London, LLC· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.31:80
Cloudflare, Inc.· 1149 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.57 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.73.212:80
Cloudflare, Inc.· 1150 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.57 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.174:80
Cloudflare, Inc.· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.80.88:80
Cloudflare, Inc.· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.176.151:80
Cloudflare, Inc.· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.170.3:80
Cloudflare, Inc.· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.246:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.115.245:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.170.16:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.189:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.51 Mbps
99.9%
1 u geleden
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.167.40:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.18:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.170.25:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.33:80
Cloudflare London, LLC· 1417 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
99.7%
1 u geleden
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.206.44:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.115.249:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.140:80
Cloudflare, Inc.· 1429 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.72.196:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.214.126:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.33:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.180:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.132:80
Cloudflare, Inc.· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
99.7%
1 u geleden
188.114.96.38:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.185.165:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
99.9%
1 u geleden
172.67.180.60:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
99.9%
1 u geleden
172.67.189.206:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.75.29:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.183.219:80
Cloudflare, Inc.· 1416 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.66.45.123:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.2:80
Cloudflare, Inc.· 1431 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.93:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.156:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.41:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.158:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.109:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.197.65:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.205.138:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.214.97:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.52:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.6:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.39:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.66:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
99.0%
1 u geleden
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
99.8%
1 u geleden
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.171.178:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.179:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.146.243:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.226:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.82:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
99.9%
1 u geleden
185.162.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.74.139:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.97.13:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.120:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.165.59:80
Cloudflare, Inc.· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.176.87:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.163.134:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.158:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.234:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.145:80
Cloudflare, Inc.· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.123:80
Cloudflare, Inc.· 1210 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.75:80
Cloudflare London, LLC· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.105:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.106.205:80
Cloudflare, Inc.· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.185.152:80
Cloudflare, Inc.· 1204 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.175:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.124:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.155:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.73.163:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.115.26:80
Cloudflare, Inc.· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.136:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.170.132:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
99.6%
1 u geleden
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.41:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.215.65:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.86:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.77:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.188.6:80
Cloudflare, Inc.· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.75.190:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.15:80
Cloudflare, Inc.· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.180:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.79:80
Cloudflare, Inc.· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.5:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.42:80
Cloudflare, Inc.· 1208 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.176.9:80
Cloudflare, Inc.· 1207 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.179.179:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.63:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.84:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.191.227:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.207.31:80
Cloudflare, Inc.· 1497 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.29:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.170.4:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.204:80
Cloudflare, Inc.· 1224 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.161.214:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.191.228:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.161.222:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.28:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantDhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 u geleden
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.193:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.221.78:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.194.35:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.192.30:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.23:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.73.111:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.72:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.85.104:80
Cloudflare, Inc.· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.176.1:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.133:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.34:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.221.20:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.33:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.210:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.28:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.113:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.138:80
Cloudflare, Inc.· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
99.7%
1 u geleden
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.233:80
Cloudflare, Inc.· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.211:80
Cloudflare, Inc.· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.75.184:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
99.9%
1 u geleden
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.171:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.159.197:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.204:80
Cloudflare, Inc.· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.192.61:80
Cloudflare, Inc.· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
98.1%
1 u geleden
141.101.120.149:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.14:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.76.247:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.70:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.95:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.60:80
Cloudflare, Inc.· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.78:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.18:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.70:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.189:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.186:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.105:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.254:80
Cloudflare, Inc.· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.172:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.79.187:80
Cloudflare, Inc.· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.2:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.54:80
Cloudflare, Inc.· 1352 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.108:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.160.201:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantWroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 u geleden
185.162.231.34:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.45:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.103:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.159:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.112:80
Cloudflare, Inc.· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.138.63:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.141:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.125:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.243:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.84:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.170.41:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.18:80
Cloudflare, Inc.· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.78:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.110:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.179:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.21:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.160.140:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.231.235:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.221:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.62:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.167.64:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.239:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.82.30:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.187.75:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.207:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.68:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.185:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.62:80
Cloudflare, Inc.· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.165:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.156.159:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.208:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.135.90:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.197:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.77:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.82.195:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.157:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.24:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.167.53:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.176:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.109:80
Cloudflare, Inc.· 1314 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.129:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.142:80
Cloudflare, Inc.· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.45:80
Cloudflare, Inc.· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.185.189:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.248.81:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.68:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.192.66:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.137:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.149:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.61:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
99.9%
1 u geleden
172.67.255.59:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.75.197:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.8:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.138:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.145.39:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.150.31:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
99.4%
1 u geleden
141.101.123.2:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
99.4%
1 u geleden
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.63:80
Cloudflare, Inc.· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.40:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.81:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.105:80
Cloudflare, Inc.· 1332 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.109.84:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.5:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.248:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.76:80
Cloudflare, Inc.· 1360 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.167:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 u geleden
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.210:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.197.55:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
190.93.247.58:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.134.0:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.97:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.176.222:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
99.7%
1 u geleden
173.245.49.221:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.66.47.196:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.186.225:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.13:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
190.93.247.5:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.246:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.172.158:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.167.47:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.242:80
Cloudflare, Inc.· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.97:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.54:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.201:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.190.170:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.5:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.148:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.179.169:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.164:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.218.192:80
Cloudflare, Inc.· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.59:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.161.225:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.98.202:80
Cloudflare, Inc.· 1296 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.37:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.52:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.161.220:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.82.155:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.166.251:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.134:80
Cloudflare London, LLC· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
108.162.198.170:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.118:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.71.100:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.221:80
Cloudflare, Inc.· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.228:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.113.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.215.212:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.150:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.151:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.134:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.67.88:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 u geleden
172.67.133.179:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.122:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.142:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.152:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.142.245:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
99.9%
1 u geleden
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.230.4:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.66.46.131:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.91:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.35:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.61:80
Cloudflare, Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
98.8%
1 u geleden
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.41:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.161:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
190.93.246.210:80
Cloudflare, Inc.· 1233 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.212.26:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.86.128:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.154.181:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.188:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.2:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.170:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.72.232:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.164:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.136.242:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
94.7%
1 u geleden
173.245.49.0:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
96.5%
1 u geleden
173.245.49.20:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
93.3%
1 u geleden
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anoniem
2.62 Mbps
31.2%
1 u geleden
172.67.145.85:80
Cloudflare, Inc.· 1985 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
907 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
938 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.111:80
Cloudflare, Inc.· 1915 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
940 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.101.90.0:80
Cloudflare, Inc.· 1912 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
941 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
942 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.71:80
Cloudflare, Inc.· 1909 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
943 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
972 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.153:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.53.198:80
Cloudflare, Inc.· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.201.37:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.144:80
Cloudflare, Inc.· 1503 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.184:80
Cloudflare, Inc.· 1988 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
905 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.229.18:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.14:80
Cloudflare, Inc.· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.72.41:80
Cloudflare, Inc.· 1806 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
997 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.172.159:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.07 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.146:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.23:80
Cloudflare, Inc.· 1780 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.01 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
998 Kbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.01 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.165.253:80
Cloudflare, Inc.· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.84:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.161.238:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.153.253:80
Cloudflare, Inc.· 1860 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
968 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.192:80
Cloudflare London, LLC· 1844 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
976 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
986 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.179.181:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.30:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.87:80
Cloudflare London, LLC· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.159.235:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.66.40.96:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.188.25:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
108.162.192.0:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.13 Mbps
99.9%
1 u geleden
172.67.167.63:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.233:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.176.16:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.176.235:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.78.11:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
98.6%
1 u geleden
172.67.187.239:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.139:80
Cloudflare, Inc.· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.166:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.66.47.97:80
Cloudflare, Inc.· 1523 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.36:80
Cloudflare London, LLC· 1519 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.193:80
Cloudflare, Inc.· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.162:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.154.101:80
Cloudflare, Inc.· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.190.215:80
Cloudflare, Inc.· 1507 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.66.6:80
Cloudflare, Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.229.10:80
Cloudflare, Inc.· 1504 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.75.152:80
Cloudflare, Inc.· 1517 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1513 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.157.78:80
Cloudflare, Inc.· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.167.222:80
Cloudflare, Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.113:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.157.174:80
Cloudflare, Inc.· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.174:80
Cloudflare London, LLC· 1567 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.143:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.0:80
Cloudflare London, LLC· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.69:80
Cloudflare, Inc.· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.214.109:80
Cloudflare, Inc.· 1601 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.157.169:80
Cloudflare, Inc.· 1599 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.110:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
99.1%
1 u geleden
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.68:80
Cloudflare London, LLC· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.77:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.171:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.92:80
Cloudflare, Inc.· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.94:80
Cloudflare, Inc.· 1635 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.11:80
Cloudflare, Inc.· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.76:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.129.245:80
Cloudflare, Inc.· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.13:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.191.253:80
Cloudflare, Inc.· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.6:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.53:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.79.163:80
Cloudflare, Inc.· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
99.6%
1 u geleden
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.26:80
Cloudflare, Inc.· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.25:80
Cloudflare, Inc.· 1610 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.61:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.85:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.2:80
Cloudflare, Inc.· 1612 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.85:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.175:80
Cloudflare, Inc.· 1586 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.237:80
Cloudflare, Inc.· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.47:80
Cloudflare, Inc.· 1580 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.52:80
Cloudflare, Inc.· 1575 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.192.42:80
Cloudflare, Inc.· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.158:80
Cloudflare, Inc.· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.248:80
Cloudflare, Inc.· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.206.72:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.176.227:80
Cloudflare, Inc.· 1585 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.243:80
Cloudflare, Inc.· 1574 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
108.162.193.190:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.185.183:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.251:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.53:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.188:80
Cloudflare, Inc.· 1564 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.132.121:80
Cloudflare, Inc.· 1565 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.161.255:80
Cloudflare, Inc.· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.152:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.247:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.97:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.187.124:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.94:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.220:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.69.18:80
Cloudflare, Inc.· 1675 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.07 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.19:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.07 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.207.127:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.208.171:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.148:80
Cloudflare, Inc.· 1667 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.79:80
Cloudflare, Inc.· 1662 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.22:80
Cloudflare, Inc.· 1664 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.114.97.79:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.156.228:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.116.234:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.167.62:80
Cloudflare, Inc.· 1658 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.22:80
Cloudflare London, LLC· 1656 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.149.0:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.154:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.206:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.192.44:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.165:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.142.139:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.08 Mbps
99.9%
1 u geleden
141.101.123.71:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.229.247:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
98.5%
1 u geleden
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.124:80
Cloudflare, Inc.· 1654 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.252:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.106:80
Cloudflare London, LLC· 1627 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.175.252:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.171.237:80
Cloudflare, Inc.· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.144.237:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.102:80
Cloudflare, Inc.· 1640 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.247:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.223:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.156.9:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.214:80
Cloudflare London, LLC· 1684 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.07 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.143:80
Cloudflare, Inc.· 1679 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.07 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.151.36:80
Cloudflare, Inc.· 1678 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.07 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.18:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.07 Mbps
97.9%
1 u geleden
185.162.230.242:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.244:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.188.16:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.191.234:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.231:80
Cloudflare London, LLC· 1676 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.07 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.239:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.115:80
Cloudflare, Inc.· 1725 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.176.57:80
Cloudflare, Inc.· 1721 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.05 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.84.211:80
Cloudflare, Inc.· 1716 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.05 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.101:80
Cloudflare London, LLC· 1707 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.05 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.05 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.111:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.241:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.22:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.73:80
Cloudflare London, LLC· 1751 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.248:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.242:80
Cloudflare London, LLC· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.222:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.121:80
Cloudflare, Inc.· 1735 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.167.24:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.160:80
Cloudflare, Inc.· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.132:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.02 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.229.12:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.66.42.3:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.176.189:80
Cloudflare, Inc.· 1737 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.179.189:80
Cloudflare, Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.193:80
Cloudflare, Inc.· 1729 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.02 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.75.92:80
Cloudflare, Inc.· 1755 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.62:80
Cloudflare, Inc.· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.168:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
99.6%
1 u geleden
172.67.75.5:80
Cloudflare, Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.249:80
Cloudflare London, LLC· 1576 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.192.9:80
Cloudflare, Inc.· 1871 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
962 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.28:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.150:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.223.110:80
Cloudflare, Inc.· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.229.35:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.37:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.192.34:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.171.210:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.118:80
Cloudflare, Inc.· 1543 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.244:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.182.11:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.84.132:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.25:80
Cloudflare London, LLC· 1529 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.190:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.89.52:80
Cloudflare, Inc.· 1559 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.101:80
Cloudflare London, LLC· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.201:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.240.120:80
Cloudflare, Inc.· 1548 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.156:80
Cloudflare, Inc.· 1547 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.64.88.89:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.206.134:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.67.181.3:80
Cloudflare, Inc.· 1537 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
172.66.47.76:80
Cloudflare, Inc.· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
99.9%
1 u geleden
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.41:80
Cloudflare, Inc.· 1516 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.19 Mbps
94.1%
1 u geleden
141.101.120.202:80
Cloudflare, Inc.· 2245 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
802 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.72.158:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.64.89.0:80
Cloudflare, Inc.· 2231 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
807 Kbps
100.0%
1 u geleden
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSlough
2.75 Mbps
46.6%
1 u geleden
172.67.173.118:80
Cloudflare, Inc.· 2011 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
895 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
854 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.10:80
Cloudflare, Inc.· 2102 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
856 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.167.10:80
Cloudflare, Inc.· 2103 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
856 Kbps
100.0%
1 u geleden
188.114.96.101:80
Cloudflare, Inc.· 2101 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
857 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.101.121.228:80
Cloudflare, Inc.· 2098 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
858 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.88.82:80
Cloudflare, Inc.· 2097 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
858 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
860 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.202:80
Cloudflare, Inc.· 2169 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
830 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.29:80
Cloudflare, Inc.· 2224 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
809 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.188.18:80
Cloudflare, Inc.· 2437 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
739 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
854 Kbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
854 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
854 Kbps
99.6%
1 u geleden
172.67.246.32:80
Cloudflare, Inc.· 2290 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
786 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.187.244:80
Cloudflare, Inc.· 2137 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
842 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.101.120.116:80
Cloudflare, Inc.· 2067 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
871 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
806 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.75.168:80
Cloudflare, Inc.· 2233 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
806 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
795 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.17:80
Cloudflare, Inc.· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
795 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.104.34:80
Cloudflare, Inc.· 2261 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
796 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.241:80
Cloudflare, Inc.· 2256 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
798 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
876 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.171.221:80
Cloudflare, Inc.· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
875 Kbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
877 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.101.122.162:80
Cloudflare, Inc.· 2115 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
851 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.151:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
853 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.64.153.202:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
853 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.64.84.228:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
874 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
870 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
871 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.254.163:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
872 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.64.84.62:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
872 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.86.165:80
Cloudflare, Inc.· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
873 Kbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.99:80
Cloudflare, Inc.· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
887 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.177.230:80
Cloudflare, Inc.· 2089 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
862 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
870 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
873 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.130:80
Cloudflare London, LLC· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
873 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
874 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
888 Kbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
889 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
875 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.70.47:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
875 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
878 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
880 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.161.242:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
880 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.231:80
Cloudflare London, LLC· 2036 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
884 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
888 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.180.64:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
875 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
878 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.144.93:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
878 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
879 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.192.27:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
879 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
882 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.187.243:80
Cloudflare, Inc.· 2037 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
884 Kbps
100.0%
1 u geleden
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantHong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 u geleden
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
876 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.210.52:80
Cloudflare, Inc.· 2061 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
873 Kbps
99.9%
1 u geleden
172.67.209.6:80
Cloudflare, Inc.· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
873 Kbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.64:80
Cloudflare, Inc.· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
877 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
878 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
879 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.101.123.7:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.64.69.135:80
Cloudflare, Inc.· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
883 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
883 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
872 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
877 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.64.158.57:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
887 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
874 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.213.75:80
Cloudflare, Inc.· 2058 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
875 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
876 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
882 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.241.160:80
Cloudflare, Inc.· 2236 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
805 Kbps
100.0%
1 u geleden
172.67.161.43:80
Cloudflare, Inc.· 2286 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
787 Kbps
100.0%
1 u geleden
173.245.49.67:80
Cloudflare, Inc.· 2075 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
867 Kbps
97.5%
1 u geleden
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 u geleden
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSingapore
1.34 Mbps
46.8%
1 u geleden
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantAshburn
1.02 Mbps
56.1%
1 u geleden
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteDronten
558 Kbps
33.5%
1 u geleden
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
842 Kbps
53.4%
1 u geleden
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSt Louis
344 Kbps
19.0%
1 u geleden
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
445 Kbps
36.0%
1 u geleden
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantAshburn
227 Kbps
25.1%
1 u geleden
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOsaka
979 Kbps
17.3%
1 u geleden
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 u geleden
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 u geleden
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMorelia
337 Kbps
10.0%
1 u geleden
Weergegeven 15 van 10033

Momentopname van de proxypool voorWereldwijd

Wat momenteel in de actieve pool voor Wereldwijd zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 10033 actieve IP’s in Wereldwijd
Op protocol
HTTP998
HTTPS0
SOCKS433
SOCKS535
Op anonimiteit
Elite22
Anoniem1
Transparant977
Niet getest0
Op plaats
Ottawa52
London27
Roanoke3
Singapore3
Mediane latentie: 1430 msGemiddelde uptime: 99%Snelste proxy: 492 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Wereldwijd voorkomen
1Cloudflare5455%
2Cloudflare London3914%
3Bigcommerce250%
4Cox90%
5Alibaba Cloud30%
6CHINA UNICOM China169 Backbone30%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Prijzen bekijken →
Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Wereldwijd FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang10033IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime99%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1430ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, Anoniem, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Wereldwijd een gratis pool met 10033 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Ottawa en London, gehost door Cloudflare en Cloudflare London. De mediane latentie is ongeveer 1430 ms en de uptime in het afgelopen uur is 99%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~50% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Wat is een proxy en waarom zou ik er een gebruiken?

Een proxy fungeert als tussenliggende server tussen uw apparaat en de doelserver en biedt anonimiteit en privacy. Wanneer u een proxy gebruikt, kent de externe server uw echte IP-adres niet. Proxy's kunnen de beveiliging verbeteren, beperkingen omzeilen en de prestaties optimaliseren.

Zijn uw proxy's gratis te gebruiken?

Ja! Onze proxy's zijn volledig gratis. U krijgt toegang tot een gratis lijst met publieke proxy's, waaronder HTTP-proxy- en SOCKS5-proxyservers, beschikbaar voor openbaar gebruik zonder abonnement.

Welke typen proxy's biedt u aan?

Wij bieden diverse proxy\'s aan, waaronder:Anonieme proxy\'s voor privacybescherming.Proxy's met hoge anonimiteit, waarbij de server niet weet dat u een proxy gebruikt.SOCKS5- en HTTP-proxy's voor geavanceerde compatibiliteit met UDP-protocollen en HTTP-verzoeken.

Hoe vaak wordt uw proxyserverlijst bijgewerkt?

Onze proxylijst wordt elke 15 minuten bijgewerkt, zodat u altijd toegang hebt tot werkende proxy's. Elke openbare proxy wordt op het moment van verificatie gecontroleerd op geldigheid, prestaties en stabiliteit.

Hoe download ik de proxylijst?

U kunt de proxylijst eenvoudig downloaden als tekstbestand. Deze lijst bevat gegevens zoals adres en poort, zodat u deze gemakkelijk kunt importeren in uw favoriete proxyswitcher of softwareapplicatie.

Wat is het verschil tussen gratis en betaalde proxies?

Gratis proxies zijn publiek beschikbaar en kunnen variëren in prestaties en stabiliteit.Betaalde proxies bieden daarentegen vaak geavanceerde functies zoals meerdere IP-adressen, prioriteitssnelheden en technische ondersteuning.

Ondersteunen uw proxies HTTPS-websites?

Ja, onze proxies ondersteunen HTTPS-websites en zorgen voor beveiligde communicatie met externe servers.

Hoe worden proxies gecontroleerd op beschikbaarheid?

Elke proxy doorloopt een time-outcontrole om te verifiëren dat deze geldig is en correct functioneert. De status op het moment van verificatie wordt weergegeven in de rechterkolom van onze proxyserverlijst.

Wat is het verschil tussen HTTP-proxies en SOCKS5-proxies?

HTTP-proxies werken met HTTP-verzoeken en zijn ideaal voor surfen op het web.SOCKS5-proxies ondersteunen meer protocollen, waaronder het UDP-protocol, en bieden een hogere mate van anonimiteit.

Biedt u ondersteuning bij het instellen van proxies?

Ja, wij bieden handleidingen en technische ondersteuning om u te helpen proxies te configureren voor uw favoriete proxysoftware of proxy switcher.

Kan ik proxy\'s gebruiken voor Amerikaanse websites?

Absoluut! Veel van onze proxy\'s zijn openbaar en geoptimaliseerd voor toegang tot Amerikaanse en andere internationale onlinediensten.

Hoe veilig zijn uw proxy's?

Onze anonieme proxyopties zorgen ervoor dat de server uw echte IP niet kent, waardoor een van de veiligste omgevingen voor browsen wordt gecreëerd. Voor maximale beveiliging kunt u overwegen proxy\'s met hoge anonimiteit te gebruiken.

Wat is de verificatietijd voor elke proxy?

De verificatietijd geeft aan wanneer de proxy voor het laatst is getest op geldigheid. Zo heeft u altijd toegang tot de meest actuele werkende proxy's.

Kan ik uw proxy's gebruiken met inloggegevens?

Ja, bepaalde proxy's ondersteunen authenticatie met een gebruikersnaam en wachtwoord. Raadpleeg de proxyserverlijst voor meer details.

Waar komen uw proxy\'s vandaan?

Onze proxy's worden verzameld uit meerdere IP-adressen, waaronder besloten forums en proxylijsten op het internet, wat zorgt voor diversiteit en betrouwbaarheid.

Welke proxytypes zijn het beste voor anonimiteit?

Voor maximale privacy kiest u:Proxy\'s met hoge anonimiteit (waarbij de server niets weet over uw echte IP).SOCKS5-proxy's, die een geavanceerd niveau van beveiliging en compatibiliteit bieden.

Hebben uw proxy\'s een time-out?

Ja, elke proxy wordt gecontroleerd op time-out om te garanderen dat deze bereikbaar en functioneel blijft.📄Disclaimer: Hoewel we ernaar streven de beste proxyserverlijst aan te bieden, kunnen sommige gratis proxies beperkingen hebben. Wees altijd voorzichtig bij het verbinden met openbare servers en bescherm uw gevoelige gegevens.Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op voor verdere ondersteuning!

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik heb geprobeerd met behulp van gratis proxies in het begin, en ze waren vrij betrouwbaar. De verbinding was snel en stabiel, maar ik weet niet zeker hoe het zal houden op de lange termijn. Het is een goede optie voor het testen tijdens de eerste fase.

Nguyen PhilipIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik gebruik proxies om marketingtaken te automatiseren en het heeft mijn baan een stuk gemakkelijker gemaakt. De service biedt me betrouwbare en snelle proxies die me in staat stellen beperkingen te omzeilen en toegang te krijgen tot de nodige middelen. Uitstekende service, ook voor het bedrijfsleven.

Victor_HaboffSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Als u niet werkt met een zeer populaire site, dan is de proxy is gewoon super. Goede snelheid. Snelle technische ondersteuning. Gebruik het, zult u geen spijt.

deigobrTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org presenteert het hele scala van proxy diensten met geweldige snelheid en betrouwbaarheid. Gebruikersvriendelijke website interface en snelle ondersteuning service. De prijzen zijn boven het gemiddelde, maar het is een investering in kwaliteit. Ik ben tevreden om hun diensten te gebruiken.

MatveyDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen