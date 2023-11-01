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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Rusland

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Rusland voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status28 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionEuropa

Actieve proxy’s uit Rusland
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Rusland, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
28 online·Meer nodig? →
185.50.202.185:1080
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 u geleden
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 u geleden
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 d geleden
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnoniemSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 u geleden
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 u geleden
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 u geleden
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 u geleden
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 u geleden
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
93.5%
1 d geleden
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 u geleden
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 u geleden
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
790 Kbps
100.0%
1 u geleden
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMoscow
815 Kbps
98.5%
2 d geleden
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
361 Kbps
96.4%
2 d geleden
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
700 Kbps
92.8%
2 d geleden
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 u geleden
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 u geleden
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
262 Kbps
62.7%
1 u geleden
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 u geleden
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 u geleden
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 u geleden
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 u geleden
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 u geleden
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMoscow
342 Kbps
13.1%
14 u geleden
Weergegeven 15 van 28

Momentopname van de proxypool voorRusland

Wat momenteel in de actieve pool voor Rusland zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 28 actieve IP’s in Rusland
Op protocol
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
Op anonimiteit
Elite13
Anoniem1
Transparant14
Niet getest0
Op plaats
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
Mediane latentie: 2088 msGemiddelde uptime: 65%Snelste proxy: 77 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Rusland voorkomen
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Rusland FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang28IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime65%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie2088ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, Anoniem, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Rusland een gratis pool met 28 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Moscow en St Petersburg, gehost door Cloudflare London en Rostelecom. De mediane latentie is ongeveer 2088 ms en de uptime in het afgelopen uur is 65%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~33% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Rusland bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Rusland online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Rusland gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Klant voor jaren en fijn zijn de beste proxies en service, altijd behulpzaam met eventuele problemen en biedt snelle antwoorden.

Anon SuperVIPTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Groeten aan u, eervolle lezers van deze bescheiden recensie. Laat me praten over proxy-servers een beetje. Naar mijn mening, proxy-servers kunnen zeer nuttig zijn in verschillende gevallen en voor verschillende doeleinden. Ik denk dat FineProxy is een goede keuze, vooral voor de snelheid van het werk.Het is ook comfortabel in gebruik. Ik heb FineProxy al twee maanden, en ik ben oprecht tevreden met het.

Mike MillerIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

FineProxy heeft mijn verwachtingen overtroffen! Hun proxies zijn snel, veilig en ongelooflijk betrouwbaar. Het brede scala aan opties voor IP's en locaties maakt het gemakkelijk om aan te passen aan mijn behoeften. Het support team is responsief en behulpzaam, zodat eventuele problemen snel worden opgelost. Zeer aanbevolen voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare proxy service!

tan55633035gNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

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javonDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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