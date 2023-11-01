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Daftar proxy gratis

Daftar proxy Rusia gratis

Daftar aktif proxy publik Rusia yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status28 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionEropa

Proxy Rusia aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Rusia gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
28 online·Butuh lebih banyak? →
185.50.202.185:1080
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 jam lalu
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 jam lalu
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 jam lalu
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 h lalu
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 jam lalu
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 jam lalu
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 jam lalu
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 jam lalu
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 jam lalu
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
93.5%
1 h lalu
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 jam lalu
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 jam lalu
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
790 Kbps
100.0%
1 jam lalu
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMoscow
815 Kbps
98.5%
2 h lalu
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
361 Kbps
96.4%
2 h lalu
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
700 Kbps
92.8%
2 h lalu
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 jam lalu
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 jam lalu
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
262 Kbps
62.7%
1 jam lalu
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 jam lalu
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 jam lalu
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 jam lalu
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 jam lalu
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 jam lalu
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMoscow
342 Kbps
13.1%
14 jam lalu
Menampilkan 15 dari 28

Ringkasan kumpulan proxyRusia

Isi kumpulan aktif Rusia saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 28 IP aktif di Rusia
Menurut protokol
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
Menurut anonimitas
Elite13
Anonim1
Transparan14
Belum diuji0
Menurut kota
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
Latensi median: 2088 msRata-rata waktu aktif: 65%Proxy tercepat: 77 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Rusia
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Rusia gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan28IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif65%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median2088ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasCampuran: Elite, Anonim, TransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Rusia kumpulan gratis memiliki 28 IP yang berfungsi tersebar terutama di Moscow dan St Petersburg, dihosting oleh Cloudflare London dan Rostelecom. Latensi median sekitar 2088 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 65%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~33% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Rusia gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Rusia yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Rusia gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Pelanggan selama bertahun-tahun dan baik telah proxy dan layanan terbaik, selalu membantu dengan masalah dan memberikan respon cepat.

Anon SuperVIPTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Salam kepada Anda, para pembaca yang terhormat dari ulasan sederhana ini. Biarkan saya berbicara sedikit tentang proxy-server. Menurut saya, proxy-server dapat sangat berguna dalam berbagai kasus dan untuk berbagai tujuan. Saya pikir bahwa FineProxy adalah pilihan yang baik, terutama untuk kecepatan kerja.

Mike MillerPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

FineProxy telah melampaui harapan saya! Proxy mereka cepat, aman, dan sangat dapat diandalkan. Pilihan yang luas untuk IP dan lokasi membuatnya mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan saya. Tim dukungan responsif dan membantu, memastikan masalah apa pun diselesaikan dengan cepat. Sangat direkomendasikan bagi siapa pun yang mencari layanan proxy yang dapat diandalkan!

tan55633035gNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Situs ini sangat efisien dan menawarkan proxy terjangkau dan juga layanan pelanggan yang sangat baik.

javonDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

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