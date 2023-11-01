~ 33 %

En ce moment, le Russie le pool gratuit compte 28 IP fonctionnelles principalement réparties entre Moscow et St Petersburg, hébergé par Cloudflare London et Rostelecom. La latence médiane est d’environ 2088 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 65%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~33% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.