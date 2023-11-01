~ 30 %

En ce moment, le Allemagne le pool gratuit compte 26 IP fonctionnelles principalement réparties entre Frankfurt am Main et Falkenstein, hébergé par Hetzner et Contabo. La latence médiane est d’environ 1006 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 59%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~30% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.