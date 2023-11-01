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Liste de proxys gratuits

Liste de proxys gratuits — Allemagne

Une liste active et régulièrement validée de proxys publics (Allemagne), destinée aux tests, aux requêtes ponctuelles et aux flux de développement.

Statut26 en ligne
Mis à jour2 h auparavant
RégionEurope

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Allemagne — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
26 en ligne·Besoin de plus ? →
141.98.153.86:80
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 h auparavant
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.18 Mbps
91.9%
1 h auparavant
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 j auparavant
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 h auparavant
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymeSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 h auparavant
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 h auparavant
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.74 Mbps
31.2%
2 h auparavant
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 j auparavant
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 h auparavant
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 h auparavant
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 h auparavant
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 h auparavant
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 h auparavant
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 h auparavant
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 h auparavant
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 h auparavant
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 h auparavant
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymeFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 h auparavant
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 h auparavant
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 h auparavant
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 h auparavant
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 h auparavant
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 h auparavant
Affichage 15 sur 26

Aperçu du pool de proxys —Allemagne

Contenu actuel du pool actif — Allemagne — par protocole, anonymat, emplacement et hôte.

Composition du pool

Mis à jour 100 minutes auparavant· 26 IP actives en Allemagne
Par protocole
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
Par anonymat
Élite12
Anonyme2
Transparent12
Non testé0
Par ville
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
Latence médiane: 1006 msDisponibilité moyenne: 59%Proxy le plus rapide: 101 ms

Principaux hébergeurs

Hôtes actuellement représentés dans le pool actif de Allemagne
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

Des proxys premium pour les charges de travailexigeantes

Sous-réseaux et ASN propres à FineProxy. Payez par IP, et non par gigaoctet. Activation instantanée avec garantie de remboursement sous 24 heures.

  • 99.97% requêtes abouties vers votre cible depuis tous les emplacements
  • Jusqu’à 500 Mbps sur chaque IP
  • Protocoles pris en charge : HTTP, point de terminaison HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Voir les tarifs →
Résultats sur 1 000 requêtes

Taux de réponses réussies pour une tâche de scraping habituelle — proxys du tableau ci-dessus comparés au pool premium FineProxy.

Gratuit
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratuit ou FineProxy — comparaisontransparente

Comparaison du pool actif ci-dessus avec l’offre premium de FineProxy. Les chiffres de la colonne « Gratuit » proviennent directement de l’aperçu en temps réel.

ParamètreProxys gratuits — Allemagne GRATUITFineProxy Premium PREMIUM
Taille du pool26IP actives85,000+IP réparties sur plus de 30 emplacements
Disponibilité moyenne59%99.97%SLA
Taux de réponses réussies(pour 1 000 requêtes)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latence médiane1006ms< 30 ms
Débit par IP< 2 Mbit/s (partagé)jusqu’à 500 Mbit/s
Connexions simultanées1 à 5 (souvent bloqués)à partir de 1 500 (selon l’offre)
Protocoles pris en chargeHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantie d’anonymatMixte: Anonymat élevé, Anonyme, TransparentAnonymat élevé uniquement — aucune fuite IP ou DNS
Type d’IPCentre de données public + résidentiel transparentCentre de données, ASN et sous-réseaux propres
Authentification× Aucune — tout le monde peut les utiliser✓ Liste d’IP autorisées + identifiant/mot de passe
Sessions persistantes× Non✓ Jusqu’à 15 min (offres rotatives)
Politique de rotation des IPToutes les heures (toute la liste change)IP stables — renouvellement à la demande (tous les 8 jours)
Risque de bannissement par le site cibleÉlevé — les IP sont publiques et souvent utilisées abusivementFaible — bonne réputation, sous-réseaux propres
Risque d’attaque MITM malveillantePossible — les proxys ouverts peuvent intercepter le trafic✓ Aucune — votre infrastructure dédiée
AssistanceAucuneChat en direct, e-mail et tickets avec des ingénieurs, 24 h/24 et 7 j/7
Journaux et conformitéAucuneJournaux, factures et contrats (B2B)
Idéal pourTests ponctuels, apprentissage et scripts personnelsScraping, vérification publicitaire, SEO, SMM, étude de marché et bots pour sneakers
Coût$0à partir de 0,07 $ par IP/mois

En ce moment, le Allemagne le pool gratuit compte 26 IP fonctionnelles principalement réparties entre Frankfurt am Main et Falkenstein, hébergé par Hetzner et Contabo. La latence médiane est d’environ 1006 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 59%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~30% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.

Utilisez la liste gratuite si

Vous découvrez le fonctionnement des proxys, effectuez des contrôles manuels ponctuels ou testez un seul point de terminaison pour lequel 5 à 10 tentatives sont acceptables.

Utilisez FineProxy Premium si

Vous effectuez du scraping en continu, surveillez les SERP, gérez des campagnes publicitaires ou exécutez une charge de production qui ne tolère pas un taux d’échec supérieur à 5 %.

Configurer des proxys pour 48 heuresVoir les tarifs →
À quelle fréquence la liste de proxys gratuits — Allemagne — est-elle mise à jour ?

Nous reconstruisons et validons le pool public toutes les 15 minutes. La disponibilité peut changer entre les contrôles, car ces serveurs sont exploités par des tiers indépendants.

Que se passe-t-il lorsqu’aucun proxy n’est en ligne pour la localisation Allemagne ?

La page reste disponible et continue à vérifier le pool source. Dès qu’un proxy fonctionnel apparaît lors de la prochaine actualisation, il est ajouté automatiquement ; la page n’est jamais créée ou supprimée en fonction d’un nombre temporaire.

À quoi peuvent servir les proxys gratuits pour la localisation Allemagne ?

Les proxys publics conviennent aux tests jetables, aux consultations publiques ponctuelles et à la vérification de réponses localisées. N’envoyez jamais de mots de passe, de données de paiement ou d’autres informations sensibles via un serveur public inconnu.

Quand faut-il plutôt utiliser un pool de proxys géré ?

Utilisez un pool géré pour l’automatisation, les sessions authentifiées, le trafic continu ou tout flux nécessitant une disponibilité prévisible, une assistance et une infrastructure contrôlée. Comparez les configurations disponibles sur la page des tarifs.

Proxys gratuits dans d’autrespays

Choisissez une autre page de pays permanente. Le nombre de proxys actifs est actualisé à chaque mise à jour du site.

Performances premium, vérifié par les clients.

Quatre avis clients pertinents issus de notre pool vérifié, avec un lien vers leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Assistance

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansSource

J'ai essayé ce site en raison des prix bas et de l'option crypto. Honnêtement, je suis impressionné. Les proxys sont vivants et rapides. Le vérificateur intégré est super pratique. Le support est poli et serviable. Tout fonctionne comme annoncé. J'en achèterai certainement plus pour mes tâches d'analyse.

pachinkox50SaasHub, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

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