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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Germania

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Germania per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato26 online
Aggiornato2 h fa
RegioneEuropa

Proxy attivi in Germania
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Germania, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
26 online·Ve ne servono altri? →
141.98.153.86:80
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 h fa
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 h fa
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 h fa
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 g fa
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 h fa
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 h fa
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 h fa
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 h fa
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 h fa
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 g fa
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 h fa
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 h fa
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 h fa
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 h fa
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 h fa
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 h fa
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 h fa
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 h fa
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 h fa
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 h fa
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 h fa
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 h fa
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 h fa
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 h fa
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 h fa
Visualizzazione 15 di 26

Snapshot del pool proxy inGermania

La composizione attuale del pool attivo in Germania, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 26 IP attivi in Germania
Per protocollo
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
Per anonimato
Elite12
Anonimo2
Trasparente12
Non testato0
Per città
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
Latenza mediana: 1006 msUptime medio: 59%Proxy più veloce: 101 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di Germania
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Germania GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool26IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio59%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana1006ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoMisto: Elite, Anonimo, TrasparenteSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Germania pool gratuito contiene 26 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Frankfurt am Main e Falkenstein, ospitati da Hetzner e Contabo. La latenza mediana è di circa 1006 ms e l’uptime nell’ultima ora è 59%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~30% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Germania?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Germania è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Germania?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Ho provato i proxy di questo sito e mi sono piaciuti: la velocità è eccellente. La qualità è molto buona, li uso già da 2 mesi e non ho avuto alcun problema. Aiutano a risolvere rapidamente le difficoltà! Grazie, se necessario li userò di nuovo; il prezzo è eccellente)

Александр СамсоновPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Uso FineProxy da diversi mesi e, nel complesso, la mia esperienza è stata positiva. Le velocità dei proxy sono costanti e la varietà di località disponibili mi aiuta ad accedere senza problemi ai contenuti soggetti a restrizioni geografiche. Configurare i proxy è stato semplice e il team di assistenza clienti ha risposto rapidamente e con disponibilità quando ho avuto bisogno di aiuto.

AmirSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Fornitore di proxy straordinario, con un'utile assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

steliosDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Adoro i proxy FineProxy: sono davvero veloci e non rilevabili. Li ho usati con strumenti di automazione, come quelli per le parole chiave, e con strumenti di scraping: sono una vera svolta. L'assistenza clienti è di prim'ordine e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema. La qualità dei proxy è semplicemente straordinaria.

asdjkakarNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

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