~ 30 %

Attualmente il Germania pool gratuito contiene 26 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Frankfurt am Main e Falkenstein, ospitati da Hetzner e Contabo. La latenza mediana è di circa 1006 ms e l’uptime nell’ultima ora è 59%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~30% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.