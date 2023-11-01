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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Kazakistan

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Kazakistan per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato31 online
Aggiornato2 h fa
RegioneAsia

Proxy attivi in Kazakistan
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Kazakistan, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
31 online·Ve ne servono altri? →
31.43.179.246:80
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.27 Mbps
99.9%
1 h fa
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.34 Mbps
99.7%
1 h fa
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.01 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.18 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
877 Kbps
100.0%
1 h fa
Visualizzazione 15 di 31

Snapshot del pool proxy inKazakistan

La composizione attuale del pool attivo in Kazakistan, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 31 IP attivi in Kazakistan
Per protocollo
HTTP31
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Per anonimato
Elite0
Anonimo0
Trasparente31
Non testato0
Per città
Latenza mediana: 1436 msUptime medio: 100%Proxy più veloce: 1216 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di Kazakistan
1Cloudflare London31100%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Kazakistan GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool31IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio100%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana1436ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoTrasparenteSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Kazakistan pool gratuito contiene 31 IP funzionanti ospitati da Cloudflare London. La latenza mediana è di circa 1436 ms e l’uptime nell’ultima ora è 100%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~50% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Kazakistan?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Kazakistan è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Kazakistan?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Questo sito offre uno dei migliori servizi proxy che abbia mai usato. È veloce, sicuro e facilissimo da usare. La dashboard è ordinata e la connessione stabile. Le prestazioni complessive mi hanno davvero colpito: fortemente consigliato!

Eyad hgaPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org è un fornitore affidabile di proxy di alta qualità, con un'assistenza clienti eccellente e solide politiche di garanzia. Offre servizi sicuri e veloci, assicurando agli utenti un'esperienza senza intoppi.

Tuyen NguyenDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Uso FineProxy da un po' di tempo e l'esperienza complessiva è stata positiva. La configurazione è stata rapida e i proxy hanno funzionato come previsto fin dall'inizio. La velocità di connessione è rimasta stabile e non ho riscontrato interruzioni significative. La dashboard è facile da navigare e rende semplice gestire i proxy. Anche l'assistenza clienti ha risposto prontamente ogni volta che ho avuto una domanda. Nel complesso è un servizio affidabile, con un buon rapporto qualità-prezzo, che consiglierei a chiunque cerchi soluzioni proxy di qualità.

DonegalSaasHub, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Ottimo rapporto qualità-prezzo. Ottenere veri proxy residenziali statici che supportano contemporaneamente HTTP, HTTPS e SOCKS5 a questa tariffa è straordinario. La configurazione dell'autenticazione è semplice e facile da impostare in qualsiasi sistema.

2123507954lNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

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