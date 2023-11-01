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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Corea del Sud

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Corea del Sud per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato2 online
Aggiornato2 h fa
RegioneAsia

Proxy attivi in Corea del Sud
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Corea del Sud, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
2 online·Ve ne servono altri? →
8.213.151.128:3128
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 h fa
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimo
2.62 Mbps
31.2%
1 h fa
Visualizzazione 2 di 2

Snapshot del pool proxy in Corea delSud

La composizione attuale del pool attivo in Corea del Sud, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 2 IP attivi in Corea del Sud
Per protocollo
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Per anonimato
Elite1
Anonimo1
Trasparente0
Non testato0
Per città
Seoul1
Latenza mediana: 759 msUptime medio: 66%Proxy più veloce: 687 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di Corea del Sud
1Alibaba Cloud150%
2Korea150%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Corea del Sud GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool2IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio66%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana759ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoMisto: Elite, AnonimoSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Corea del Sud pool gratuito contiene 2 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Seoul, ospitati da Alibaba Cloud e Korea. La latenza mediana è di circa 759 ms e l’uptime nell’ultima ora è 66%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~33% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Corea del Sud?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Corea del Sud è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Corea del Sud?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Uso questo servizio da molto tempo: è un servizio proxy veloce ed economico e lo consiglio.

Best Proxy ServicePiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Il servizio è straordinario. Uso 2 piani FineProxy da più di due mesi e per me hanno funzionato benissimo, senza mai un problema. Apprezzo molto questa esperienza così affidabile.

zupienTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Il servizio FineProxy è sinceramente molto valido: assistenza rapida e numerose località diverse. L'unico svantaggio è il limite di 600 richieste proxy. Per alcune persone non sono sufficienti e ne vorrebbero di più, ma l'azienda risponde: "Questa è la nostra politica".

kristina1999SaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Conosco FineProxy da tempo. Ha risolto i miei problemi di estrazione dei dati da Internet e gli aspetti migliori del servizio sono la stabilità, la disponibilità e il numero di proxy offerti. Il servizio di proxy routing, dal prezzo estremamente ragionevole, ha ridotto i miei costi per l'estrazione dei dati. Un altro punto di forza è l'assistenza, che risponde alle domande e risolve i problemi nel minor tempo possibile. Se vi serve un proxy per i vostri servizi, consiglio senz'altro di acquistare il servizio di proxy routing FineProxy. Usate questo servizio.

reza bhmDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

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