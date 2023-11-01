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Free proxy list

Free South Korea Proxy List

A live, regularly validated list of public South Korea proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status2 online
Updated2 hr ago
RegionAsia

Live South Korea Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public South Korea proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
2 online·Need more? →
8.213.151.128:3128
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
Buy
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 h ago
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymous
2.62 Mbps
31.2%
1 h ago
Showing 2 of 2

South Korea proxy poolsnapshot

What's currently inside the live South Korea pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 2 active IPs in South Korea
By protocol
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
By anonymity
Elite1
Anonymous1
Transparent0
Not tested0
By city
Seoul1
Median latency: 759 msAverage uptime: 66%Fastest proxy: 687 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live South Korea pool
1Alibaba Cloud150%
2Korea150%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
See pricing →
What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree South Korea Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size2IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime66%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency759ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeMixed: Elite, AnonymousElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the South Korea free pool has 2 working IPs spread mostly across Seoul, hosted by Alibaba Cloud and Korea. Median latency is around 759 ms and uptime over the last hour is 66%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~33% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free South Korea proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no South Korea proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free South Korea proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

I’m using this service for long time, fast and cheap proxy service i recommend it.

Best Proxy ServiceFineProxy internal platformSource

The service is amazing, I used 2 plans from fine proxy for than two months now , and they worked great for me, never had an issue. I appreciate the solid experience.

zupienTrustpilot, 2+ years agoSource

Support

The FineProxy service is honestly quite good — fast support and many different locations. The only downside of this service is the limit of 600 proxy requests. For some people, this is not enough; they would like more, but the company says, "This is our policy."

kristina1999SaasHub, 2+ years agoSource

I have been familiar with FineProxy for some time. FineProxy has solved my problems for extracting data from the Internet and the good thing about this service is its stability and availability and the number of proxies they have. The proxy routing service, which has an extremely reasonable price, has reduced my costs in extracting data from the Internet. And the good thing about FineProxy is its support, which answers our questions and solves our problems in the shortest possible time. If you need a proxy for your services, I definitely suggest you to buy proxy routing service of FineProxy. use this service

reza bhmDieg, 2+ years agoSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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